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Истории из жизни

Домовой ли?

История произошла со мной несколько лет назад.
Живу я в старой девятиэтажке, которая находится в районе, "прославившемся" своей любовью к периодическому выключению света в домах в вечернее время. В один из таких вечеров вся наша семья собралась за столом, а именно: я, бабушка, моя старшая сестра и ее четырехлетний сын.

В самый разгар трапезы свет в квартире был отключен, что стало довольно неприятным событием, но не смертельным, т. к. на такие случаи дома всегда был мощный фонарь, который мы сразу же и принесли. Лампочки в натяжном потолке продолжали неприятно мерцать, и я решила выключить свет, т.е. изменить положение выключателя.
Я подошла к выходу из кухни и заметила, как между мной и стеной проскользнула тень. Невысокая, примерно по пояс мне. Будучи уверенной, что это мой племянник, я спокойно переключила положение выключателя и развернулась обратно, по направлению к кухне. Меня охватило неприятно чувство, когда я увидела, что племянник сидит на том же месте, что и до этого. У него даже положение не изменилось.

После этого события я весь вечер была как "на иголках". Конечно, ничего особенного, но приятного мало, потому что либо у тебя крыша едет, либо что-то есть, кроме нас, дома. Больше ничего необычного в этот вечер не происходило, однако покидать места освещенные фонарем, я не горела желанием. Позже подобное не было больше замечено.
Дорогие читатели, как вы думаете, что это могло быть? Игра воображения? Домовой?


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:58 by Джилл КаслПросмотров: 44Комментарии: 1
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Ключевые слова: Тень без света домовой необычное вечер квартира авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 20:48
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Это был ваш кровосос.
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