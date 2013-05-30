Домовой ли?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Джилл Касл Просмотров: 44 Комментарии: 1 0 Сегодня, 19:58 by

История произошла со мной несколько лет назад.Живу я в старой девятиэтажке, которая находится в районе, "прославившемся" своей любовью к периодическому выключению света в домах в вечернее время. В один из таких вечеров вся наша семья собралась за столом, а именно: я, бабушка, моя старшая сестра и ее четырехлетний сын.В самый разгар трапезы свет в квартире был отключен, что стало довольно неприятным событием, но не смертельным, т. к. на такие случаи дома всегда был мощный фонарь, который мы сразу же и принесли. Лампочки в натяжном потолке продолжали неприятно мерцать, и я решила выключить свет, т.е. изменить положение выключателя.Я подошла к выходу из кухни и заметила, как между мной и стеной проскользнула тень. Невысокая, примерно по пояс мне. Будучи уверенной, что это мой племянник, я спокойно переключила положение выключателя и развернулась обратно, по направлению к кухне. Меня охватило неприятно чувство, когда я увидела, что племянник сидит на том же месте, что и до этого. У него даже положение не изменилось.После этого события я весь вечер была как "на иголках". Конечно, ничего особенного, но приятного мало, потому что либо у тебя крыша едет, либо что-то есть, кроме нас, дома. Больше ничего необычного в этот вечер не происходило, однако покидать места освещенные фонарем, я не горела желанием. Позже подобное не было больше замечено.Дорогие читатели, как вы думаете, что это могло быть? Игра воображения? Домовой?

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