Дети многое видят

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 441 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 08:57 by

Говорят, что маленькие дети способны видеть вещи, которые не доступны взору взрослого человека. Не знаю, столкнулся ли я тоже с таким самым явлением, но дело было очень странное. На то время мне было шестнадцать лет, жил я с родителями. У меня есть старшая сестра, у нее есть уже своя семья и маленький четырехлетний сын, мой племянник.Так как все целыми днями работали, а жили мы недалеко друг от друга, то довольно часто я выступал в роли няньки. И именно с Петей, так зовут моего племянника, произошла вся эта история. Я нередко замечал, что в определенные моменты он ведет себя неестественно. Он мог разговаривать вслух, но в речи отчетливо просматривались элементы диалога, а не как многие делают, общаясь сами с собой. Или мог всматриваться куда-то в пустоту, как будто там что-то есть. Я на это не обращал особого внимания, но все равно присутствовало неуютное ощущение. И вот в один день все ухудшилось. Все поначалу было как обычно, я сидел за ноутбуком, а малой игрался посреди комнаты. И тут он произнес:– Дядя, а зачем гномик забрал мою игрушку! Верни мне ее, пожалуйста!Я на него удивленно посмотрел, даже не знал, что ответить. А он смотрел мне в глаза и своей маленькой ручкой показывал в сторону комода, возле которого лежала его машинка.– Петь, не выдумывай, никого там нету, сейчас я подам тебе игрушку, успокойся, не переживай, – ответил я ему.С этими словами встал со стула и направился за машинкой. Только я хотел ее поднять, как она, непонятно каким образом, со всей силы залетела под комод. От неожиданности я аж подпрыгнул и чуть не закричал. Как она туда полетела, ведь никто к ней не прикасался? Мне стало очень жутко. Забрав Петеньку, я до вечера играл с ним во дворе, ждал, когда вернутся родственники. Моему рассказу они не очень поверили, все-таки он был необычный. Но я был точно уверен, что тогда в квартире там что-то находилось. Это не могло быть простым совпадением, ведь я собственными глазами видел, как игрушка сама по себе переместились, да и племянник в точности показывал ручкой в то место. После этого случая ничего такого больше не происходило, но до одного момента. Как всегда меня оставили присмотреть за племяшей, так как на улице стояла отличная солнечная погода - мы решили прогуляться. Посадил его на детский велосипед, и поехали гулять по кварталу. Особенностью нашего района являлся тот факт, что неподалеку от жилых домов находилось старое кладбище. Не могу сказать сколько ему лет, но ясно было одно, что за могилами никто не ухаживает. Крестов и памятников там находилось минимальное количество. А местные власти несколько раз в году нанимали людей, дабы они там убирали. И когда проезжали мимо него, Петя неожиданно закричал:– Дядя, почему они ко мне лезут, убери их от меня!– Кто лезет? – переспросил я!– Эти все люди с изуродованными лицами!В голову мне пришла только одна мысль, о том, что племянник увидел мертвецов из этого кладбища, ведь он и раньше нечто видел. Схватив его велосипед, я быстрым шагом удалился подальше от того места. Вот сейчас пишу и думаю, случившейся может быть правдой? Петя видел кого-то там или нет? Ввиду прошедших событий я уже не знаю, о чем и судить.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Племянник гномик комод игрушка кладбище мертвецы

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