В гостях у тетки

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 053 Комментарии: 8 +16 Вчера, 16:56 by

Поведаю историю, по сей день не дающую мне покоя и при одном воспоминании вызывающую мурашки.Это случилось летом 2014 года. Я часто езжу отдыхать к тете Вере – маминой сестре. Живет она в обычной небольшой деревне, каких десятки тысяч в нашей стране. У нее в доме стоит большая русская печь, на которой я люблю спать.Так вот, в один из дней моего отдыха, тетя Вера сказала, что ей нужно уехать в город навестить подругу. И что она останется ночевать у нее. Следует сказать, что я всегда была скептиком и в аномальные вещи не особо верила.И вот, посмотрев телевизор и поужинав, я отправилась на свою любимую печку. Уснула я не сразу, какое-то предчувствие и беспокойство было у меня на душе, но я постаралась успокоиться и вскоре погрузилась в глубокий сон.Проснулась очень неожиданно. Даже не знаю, но что-то показалось мне необычным. Я прислушалась, и до моего слуха донеслись негромкие, но явные шаги в соседней комнате. Следует упомянуть, что никаких домашних животных тетка моя не держала.Я лежала и просто слушала. Вскоре шаги стихли, и я списала все на старый дом и скрипучие половицы и стены. Но уснуть не удалось, потому что шаги раздались вновь, но уже в комнате, где лежала я.Поначалу особого страха не было, лишь какое-то оцепенение. Я просто лежала и слушала. Создавалась ощущение, что кто-то шагает по комнате туда-сюда. Но когда шаги направились в сторону печи, вот тогда стало действительно жутко, я не могла пошевелиться. Но это было не самое страшное. Шаги остановились возле печки. И вот тут я ощутила, как что-то или кто-то карабкается ко мне. Я услышала тяжелое дыхание совсем близко...Это вскарабкалось на печку и просто устроилось у моих ног. Я ощущала мохнатое существо и слышала его тяжелое дыхание. Я была близка к обмороку...Не знаю как другие люди, но я от страха не смогла ни то что закричать, даже пошевелиться было выше моих сил. Скорее всего, я лишилась чувств, так как дальше ничего не помню.Проснувшись утром, я облазила всю печку, но не нашла ни единого следа ночного гостя. Вскоре приехала тетка. Я рассказала ей о случившемся, на что она, ни капли не смутившись, лишь махнула рукой:– Бывает иногда, домовой шалит.Вот уж не знаю, что это было – домовой или что другое, но в тот же день я собрала вещи и уехала в город с одной мыслью, что больше никогда не останусь одна ночевать в этом доме.Автор - Ирина.

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