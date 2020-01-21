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Истории из жизни

В гостях у тетки

В гостях у тетки


Поведаю историю, по сей день не дающую мне покоя и при одном воспоминании вызывающую мурашки.

Это случилось летом 2014 года. Я часто езжу отдыхать к тете Вере – маминой сестре. Живет она в обычной небольшой деревне, каких десятки тысяч в нашей стране. У нее в доме стоит большая русская печь, на которой я люблю спать.

Так вот, в один из дней моего отдыха, тетя Вера сказала, что ей нужно уехать в город навестить подругу. И что она останется ночевать у нее. Следует сказать, что я всегда была скептиком и в аномальные вещи не особо верила.

И вот, посмотрев телевизор и поужинав, я отправилась на свою любимую печку. Уснула я не сразу, какое-то предчувствие и беспокойство было у меня на душе, но я постаралась успокоиться и вскоре погрузилась в глубокий сон.

Проснулась очень неожиданно. Даже не знаю, но что-то показалось мне необычным. Я прислушалась, и до моего слуха донеслись негромкие, но явные шаги в соседней комнате. Следует упомянуть, что никаких домашних животных тетка моя не держала.

Я лежала и просто слушала. Вскоре шаги стихли, и я списала все на старый дом и скрипучие половицы и стены. Но уснуть не удалось, потому что шаги раздались вновь, но уже в комнате, где лежала я.

Поначалу особого страха не было, лишь какое-то оцепенение. Я просто лежала и слушала. Создавалась ощущение, что кто-то шагает по комнате туда-сюда. Но когда шаги направились в сторону печи, вот тогда стало действительно жутко, я не могла пошевелиться. Но это было не самое страшное. Шаги остановились возле печки. И вот тут я ощутила, как что-то или кто-то карабкается ко мне. Я услышала тяжелое дыхание совсем близко...

Это вскарабкалось на печку и просто устроилось у моих ног. Я ощущала мохнатое существо и слышала его тяжелое дыхание. Я была близка к обмороку...

Не знаю как другие люди, но я от страха не смогла ни то что закричать, даже пошевелиться было выше моих сил. Скорее всего, я лишилась чувств, так как дальше ничего не помню.

Проснувшись утром, я облазила всю печку, но не нашла ни единого следа ночного гостя. Вскоре приехала тетка. Я рассказала ей о случившемся, на что она, ни капли не смутившись, лишь махнула рукой:

– Бывает иногда, домовой шалит.

Вот уж не знаю, что это было – домовой или что другое, но в тот же день я собрала вещи и уехала в город с одной мыслью, что больше никогда не останусь одна ночевать в этом доме.


Автор - Ирина.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:56
Вчера, 16:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 053Комментарии: 8
+16

Ключевые слова: Деревня отдых мамина сестра ночь шаги печка мохнатое существо страх

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Комментарии

#1 написал: vikki z
Вчера, 18:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 56
Никогда не спала на печке, наверное очень уютная. История напоминает сказку, но домовые действительно существуют. У вас видимо был он добрый любил как кот спать у ног. За историю +
Зарегистрирован: 21.01.2020
#2 написал: верю-не верю
Вчера, 20:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 459
В такой ситуации любому человеку станет страшно. Тетка, конечно, все правильно объяснила, но это же было потом. Плюс, нормальная история.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#3 написал: Мастер Талий
Вчера, 23:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 73
Ничего себе. А ведь жуть, если вдуматься. Я бы слегка... как бы культурнее выразиться... струхнул... в такой ситуации. Блин. Ловите от меня +
Зарегистрирован: 11.05.2019
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 177
Не знаю, чтоб я сделала, наверно тоже ушла в глубокий обморок... good +
Зарегистрирован: 9.11.2019
#5 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 00:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 126
Не ну а чё. Хозяйка уехала, что оставалось домовому делать? Доверяй, да проверяй. Поэтому улегся спать в ногах у не вызывающей доверия особы. Всё правильно. Молодец.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#6 написал: Масяня масенькая
Сегодня, 02:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 89
А почему сразу домовой? Зверушки некоторые ходят так, что напоминает топот чел ног. Ёжик, например... И сопит он громко. А вскарабкаться на печку для ежика - пара пустяков. Крысы топают так, что не отличишь от человеческих шагов. Если крыса прижилась в этом доме и считает себя хозяйкой, то гостью, оставшуюся на ночлег могла не принять всем своим естеством. Отсюда у гостьи и не обоснования тревога с вечера появилась. Крысы владеют гипнозом, к слову добавлю.
Зарегистрирован: 7.08.2014
#7 написал: Arhip
Сегодня, 04:08
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1307|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 268
А фото автора домовой сделал? Перед тем как на печь забраться.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:24
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (3082|-1)
Публикаций: 2 092
Комментариев: 12 314
Цитата: Arhip
А фото автора домовой сделал? Перед тем как на печь забраться.

В наш век электронных пропусков, скоро и домовые будут с айфонами ходить и фото в сеть выкладывать.)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
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