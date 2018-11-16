Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Из-за чего я проснулась?

Это был июнь 2015 г. Мне по делам пришлось остаться в Москве на недельку. В столицу несколько лет назад переехала мама моей близкой подруги. Она снова вышла замуж и перебралась к новому мужу в его загородный дом. Вот туда меня и пригласила подруга погостить, а заодно и повидаться.
Дом был двухэтажный. Но чердак был очень хорошо отделан, можно сказать, трехэтажный дом. Нас расположили на третьем этаже. Окна во всем доме были пластиковые и вообще не открывались. В нашей комнате тоже было окно. Дверей не было, т.е. была дыра в полу со спускающейся скрипучей лестницей. На полу лежал паркет.

Через несколько дней подруга уехала, и мне предстояло ночевать одной в комнате. В доме оставались ее мама, муж и двое детей. В тот день я легла рано. Нужно было хорошо отдохнуть перед дорогой домой.
Проснулась я ночью от жуткого страха. Настолько сильного, что я не могла шевелиться, сердце бешено билось. Тело будто приковали к кровати. Я лежала на боку, лицом к лестнице с закрытыми глазами, и не могла понять, отчего я проснулась, и почему мне так страшно. Через минут 5 я услышала, как по лестнице кто-то поднимается. На секунду я обрадовалась, подумала, должно быть это мама подруги. Но заметила, что слышны только шаги, это довольно странно, ведь лестница ужасно скрипела даже когда по ней осторожно поднимался ребенок. Я открыла глаза. В комнате было достаточно светло. Никого нет. Наверное, причудилось, подумала я. Спустя несколько секунд снова раздаются звуки шагов, но уже в моей комнате. Будто ходят из угла в угол. Я почти не дышу, не шевелюсь. Вдруг чувствую, внизу, около ног резко повеяло холодом. Как сквозняк. Но сквозняка быть не может, окна ведь не открываются нигде, и я точно не слышала, чтобы кто-то входил или выходил внизу. По ощущениям, напомнило, когда морозилку открываешь, и оттуда резко холод вырывается.

Я стала успокаивать себя и пытаться объяснить, что это могло быть. На этом все прекратилось. Спустя какое-то время я снова заснула.
Утром первым делом я спросила у каждого, не поднимался ли он или она по лестнице ночью. Вообще, просыпался ли кто-нибудь сегодня. Как оказалось, все спали, и никто не вставал.

Уже перед отъездом, наедине, мама подруги меня спросила: "Ты тоже её слышала?" Вот тогда я очень обрадовалась, что это была моя последняя ночь у них.
Оказывается, в этом доме из-за болезни умерла первая жена её нынешнего мужа. Мама подруги иногда слышит странные звуки и считает, что это та женщина. Сильных проблем она не доставляет, не пугает, но все равно жутковато. Интересно то, что ни муж, ни ребенок этой женщины ничего подобного никогда не слышали.
Вот такой, пока единственный, мистический случай со мной произошел. Может быть, там вовсе не было мистики, а есть какое-то физическое объяснение. Но меня больше всего удивило то, с каким жутким страхом я сама проснулась за несколько минут до этих шагов.
Спасибо за ваше внимание.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 07:01 by AmadareПросмотров: 1 160Комментарии: 13
+16

Ключевые слова: В гостях шаги страх смерть в доме авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 12:20
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (68|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 536
Вряд ли это бывшая жена. Вероятно, домовой приходил с вами знакомиться. А с мамой подруги видимо он как с хозяйкой дома общается. Может умершая жена его тоже чувствовала.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: LudaM
Вчера, 12:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (87|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 823
Согласна, тогда бы уж лучше к мужу и ребенку приходила бы. А сама подруга, я так поняла, ничего не слышала ?
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#3 написал: Гюльнара
Вчера, 12:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (22|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 662


Цитата: Фиолетовая Дымка
Вряд ли это бывшая жена. Вероятно, домовой приходил с вами знакомиться. А с мамой подруги видимо он как с хозяйкой дома общается. Может умершая жена его тоже чувствовала.
++++

А холод?
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#4 написал: Мария Сайгина
Вчера, 14:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 110
Соглашусь, холод откуда. Жесть. Мне кажется самый трэш как раз и состоит из таких явлений. Шаги, холод, бешеный страх.

Цитата: LudaM
Согласна, тогда бы уж лучше к мужу и ребенку приходила бы. А сама подруга, я так поняла, ничего не слышала ?

Нет, ну это вы бы посещали мужа и ребёнка 136. А тётки, они разные. Может ходит как раз бдит за новой супругой. Это ж конкурентка. И не важно, что сама на том свете уже.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#5 написал: conjure one
Вчера, 14:28
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (7054|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 763
Цитата: Мария Сайгина
А тётки, они разные. Может ходит как раз бдит за новой супругой. Это ж конкурентка. И не важно, что сама на том свете уже.


Такая же мысль возникла. Но, возможно, и вообще всех посторонних, с её точки зрения, женщин в доме посещает. Интересно, сталкивалась ли с подобным подруга? История однозначно интересная и жуткая. От меня +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#6 написал: Eifersucht
Вчера, 15:08
-1
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 602
Да это была любовница мужа близкой подруги мамы. Она пришла устроить ажиотаж, чтобы выкачать из мужа мамы близкой подруги побольше денег. Но, пораскинув мозгами, походила по чердаку и решила не поднимать кипиш, всё равно подруга-дочка близкой подруги мамы привезёт из Москвы коронавирус, все и так вымрут без скандала, а любовнице всё достанется.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#7 написал: Мария Сайгина
Вчера, 16:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 110
Цитата: conjure one
Цитата: Мария Сайгина
А тётки, они разные. Может ходит как раз бдит за новой супругой. Это ж конкурентка. И не важно, что сама на том свете уже.


Такая же мысль возникла. Но, возможно, и вообще всех посторонних, с её точки зрения, женщин в доме посещает. Интересно, сталкивалась ли с подобным подруга? История однозначно интересная и жуткая. От меня +++++

Согласна, всех посторонних женШин в доме. smeh
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#8 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 19:24
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (68|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 536
Цитата: Гюльнара
Цитата: Фиолетовая Дымка
Вряд ли это бывшая жена. Вероятно, домовой приходил с вами знакомиться. А с мамой подруги видимо он как с хозяйкой дома общается. Может умершая жена его тоже чувствовала.
++++

А холод?

Холод дело странное. Но непонятно, почему это явление происходило с гг. Или если приведение отслеживает конкуренток, то по логике муж положил глаз на гг? Зачем тогда оно ей явилось, а дочери новой жены нет?
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#9 написал: Amadare
Вчера, 20:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: LudaM
Согласна, тогда бы уж лучше к мужу и ребенку приходила бы. А сама подруга, я так поняла, ничего не слышала ?

Нет, подруга вроде бы ничего такого не замечала. А когда мы ночевали с ней вместе, то тоже ничего не слышали, и страшно не было, и спали хорошо.
Зарегистрирован: 5.04.2020
#10 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 110
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Гюльнара
Цитата: Фиолетовая Дымка
Вряд ли это бывшая жена. Вероятно, домовой приходил с вами знакомиться. А с мамой подруги видимо он как с хозяйкой дома общается. Может умершая жена его тоже чувствовала.
++++

А холод?

Холод дело странное. Но непонятно, почему это явление происходило с гг. Или если приведение отслеживает конкуренток, то по логике муж положил глаз на гг? Зачем тогда оно ей явилось, а дочери новой жены нет?

Видимо не видит опасности в дочери новой жены)))
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#11 написал: Amadare
Вчера, 20:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Гюльнара
Цитата: Фиолетовая Дымка
Вряд ли это бывшая жена. Вероятно, домовой приходил с вами знакомиться. А с мамой подруги видимо он как с хозяйкой дома общается. Может умершая жена его тоже чувствовала.
++++

А холод?

Холод дело странное. Но непонятно, почему это явление происходило с гг. Или если приведение отслеживает конкуренток, то по логике муж положил глаз на гг? Зачем тогда оно ей явилось, а дочери новой жены нет?

Нее вряд ли муж положил на меня глаз smile Может быть потому что я была одна. Подруга там редко ночует и если ночует, то спит со своей маленькой сестрой. Но вопрос интересный)

Цитата: Фиолетовая Дымка
Вряд ли это бывшая жена. Вероятно, домовой приходил с вами знакомиться. А с мамой подруги видимо он как с хозяйкой дома общается. Может умершая жена его тоже чувствовала.
++++

Вот про домового я даже не подумала... Но мама подруги тоже чувствует страх. Какой-то злой домой получается)
Зарегистрирован: 5.04.2020
#12 написал: Barbelo
Вчера, 23:07
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 110
Считаю что это призрак. Только нафиг с этим жить в доме. Я бы это счистила.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#13 написал: Мастер Талий
Сегодня, 00:51
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 33
Если честно, я по началу тоже подумал, что призрак жены "ревнует", если это слово применимо в данном контексте, к женщинам, которые в доме находятся.
А вообще, я в каком-то ВКшном паблике читал: "Если вы посреди ночи проснулись без видимой причины, значит кто-то на вас пристально смотрит.". Не знаю, насколько таким пабликам можно верить, но все же.
Жутко вышло, оценил.
Зарегистрирован: 11.05.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.