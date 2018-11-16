Из-за чего я проснулась?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Amadare Просмотров: 1 160 Комментарии: 13 +16 Вчера, 07:01 by

Это был июнь 2015 г. Мне по делам пришлось остаться в Москве на недельку. В столицу несколько лет назад переехала мама моей близкой подруги. Она снова вышла замуж и перебралась к новому мужу в его загородный дом. Вот туда меня и пригласила подруга погостить, а заодно и повидаться.Дом был двухэтажный. Но чердак был очень хорошо отделан, можно сказать, трехэтажный дом. Нас расположили на третьем этаже. Окна во всем доме были пластиковые и вообще не открывались. В нашей комнате тоже было окно. Дверей не было, т.е. была дыра в полу со спускающейся скрипучей лестницей. На полу лежал паркет.Через несколько дней подруга уехала, и мне предстояло ночевать одной в комнате. В доме оставались ее мама, муж и двое детей. В тот день я легла рано. Нужно было хорошо отдохнуть перед дорогой домой.Проснулась я ночью от жуткого страха. Настолько сильного, что я не могла шевелиться, сердце бешено билось. Тело будто приковали к кровати. Я лежала на боку, лицом к лестнице с закрытыми глазами, и не могла понять, отчего я проснулась, и почему мне так страшно. Через минут 5 я услышала, как по лестнице кто-то поднимается. На секунду я обрадовалась, подумала, должно быть это мама подруги. Но заметила, что слышны только шаги, это довольно странно, ведь лестница ужасно скрипела даже когда по ней осторожно поднимался ребенок. Я открыла глаза. В комнате было достаточно светло. Никого нет. Наверное, причудилось, подумала я. Спустя несколько секунд снова раздаются звуки шагов, но уже в моей комнате. Будто ходят из угла в угол. Я почти не дышу, не шевелюсь. Вдруг чувствую, внизу, около ног резко повеяло холодом. Как сквозняк. Но сквозняка быть не может, окна ведь не открываются нигде, и я точно не слышала, чтобы кто-то входил или выходил внизу. По ощущениям, напомнило, когда морозилку открываешь, и оттуда резко холод вырывается.Я стала успокаивать себя и пытаться объяснить, что это могло быть. На этом все прекратилось. Спустя какое-то время я снова заснула.Утром первым делом я спросила у каждого, не поднимался ли он или она по лестнице ночью. Вообще, просыпался ли кто-нибудь сегодня. Как оказалось, все спали, и никто не вставал.Уже перед отъездом, наедине, мама подруги меня спросила: "Ты тоже её слышала?" Вот тогда я очень обрадовалась, что это была моя последняя ночь у них.Оказывается, в этом доме из-за болезни умерла первая жена её нынешнего мужа. Мама подруги иногда слышит странные звуки и считает, что это та женщина. Сильных проблем она не доставляет, не пугает, но все равно жутковато. Интересно то, что ни муж, ни ребенок этой женщины ничего подобного никогда не слышали.Вот такой, пока единственный, мистический случай со мной произошел. Может быть, там вовсе не было мистики, а есть какое-то физическое объяснение. Но меня больше всего удивило то, с каким жутким страхом я сама проснулась за несколько минут до этих шагов.Спасибо за ваше внимание.

Ключевые слова: В гостях шаги страх смерть в доме авторская история

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