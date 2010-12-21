Несколько историй моего друга

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Тролль12 Просмотров: 733 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 05:25 by

Когда мы жили на севере, в посёлке Атка, в начале девяностых, ещё до развала союза как-то так вышло, что дружили мы тесным кругом - это были я, мой старший брат, и ещё пара парней, и две девушки. Я в этой компании был самый младший, Лёха, насколько помню, был среди нас самый старший и, как говорится, душа компании. О нём и хочу немного поведать, а имя в истории не меняю, т.к. по истечению лет не считаю это важным.Так вот, Лёшка жил с мамой, папой и старшой сестрой, мама его всю жизнь учительницей, а папа простой трудяга. Все мы были в нашей компании достаточно близки и делились, наверное, практически всеми своими юношескими заботами и какими-то тайнами, знали друг друга как "облупленных". Так вот у Лёхи в квартире, как он рассказывал, нередко происходили какие-то странности. То он рассказывал, что ночью его кто-то пытается душить, то душит его сестру Свету, которая жила в отдельной комнате, а однажды, когда напал на Свету, схватил её за ноги и протащил по полу до двери из комнаты. Лёха никогда ни носил нательный крестик, а когда мы его спросили почему, он сказал, что всё равно ночью сорвёт. Оказалось, что во сне шнурок, на котором крестик, начинает его душить, и он его срывает.Как-то раз он при нас всё же надел на шею крестик со словами типа – посмотрим, что из этого получится. На следующий день мы конечно с расспросами как и что. Да, говорит, пи...дец какой-то. Проснулся оттого, что дышать нечем, сорвал цепочку с крестом с криком - НЕТ, при всём при этом чужим голосом, как в фильме ужасов. После этого, упав на подушку, уснул.Однажды когда мы к нему пришли (мы часто собирались компанией у него в комнате), он сказал, что видел, как в прихожей на люстре какой-то маленький человечек висел, зацепившись рукой, потом соскочил на пол и убежал, Лёха пытался его догнать, но тот пропал.Как-то в очередной раз собравшись, было видно, что он не в настроении, оказалось, что ночью к нему кто-то ломился в комнату с воплем - пусти, а из-под двери в щель пробивался, как он сказал, чёрный свет.А эта история со слов того - же Лёшки, но тогда он был ещё маленьким пацаном.Когда бабушка была ещё жива, родители иногда оставляли его у неё с ночёвкой. Спать его ложили в отдельной комнате, на высокой тахте. Комната была почти без мебели, дверь в комнату, одно окно. Той ночью он проснулся чего-то испугавшись, вылез из-под одеяла и пошёл к выходу, чтобы найти бабушку, в окно падал слабый лунный свет, но когда дошёл до того места где раньше была дверь, её на месте не оказалось. Он ощупывал руками стену и не находил дверного проёма, только стена. Тогда он пошел к окошку, из которого падал лунный свет, отображаясь на противоположной стене, но и окна там не было, то есть свет из окна проникает в комнату, он отсвечивает пятном на противоположной стене, но окна нет и при ощупывании поверхности ничего кроме стены не было, в замешательстве он пошел по периметру комнаты ощупывая поверхность в надежде, что выход найдётся, но не нашёл ничего, кроме сплошной стены, когда он начал звать бабушку тоже никто не откликнулся.Не найдя ни окна, ни двери, он не придумал ничего другого, как залезть на кровать и зарыться поглубже под одеяло в надежде, что утром всё образуется. Ему удалось уснуть, а утром, открыв глаза, он увидел, что и дверь, и окно были там, где и должны были быть. Стоит ли говорить, что после этого ребёнок боялся ночевать у бабушки дома, но после ничего подобного не повторялось. Почему я ему верил? Наверное потому, что и сам сталкивался с непонятным и пугающим.

Ключевые слова: Друг странность дверь окно авторская история

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