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Истории из жизни

Несколько историй моего друга

Когда мы жили на севере, в посёлке Атка, в начале девяностых, ещё до развала союза как-то так вышло, что дружили мы тесным кругом - это были я, мой старший брат, и ещё пара парней, и две девушки. Я в этой компании был самый младший, Лёха, насколько помню, был среди нас самый старший и, как говорится, душа компании. О нём и хочу немного поведать, а имя в истории не меняю, т.к. по истечению лет не считаю это важным.

Так вот, Лёшка жил с мамой, папой и старшой сестрой, мама его всю жизнь учительницей, а папа простой трудяга. Все мы были в нашей компании достаточно близки и делились, наверное, практически всеми своими юношескими заботами и какими-то тайнами, знали друг друга как "облупленных". Так вот у Лёхи в квартире, как он рассказывал, нередко происходили какие-то странности. То он рассказывал, что ночью его кто-то пытается душить, то душит его сестру Свету, которая жила в отдельной комнате, а однажды, когда напал на Свету, схватил её за ноги и протащил по полу до двери из комнаты. Лёха никогда ни носил нательный крестик, а когда мы его спросили почему, он сказал, что всё равно ночью сорвёт. Оказалось, что во сне шнурок, на котором крестик, начинает его душить, и он его срывает.

Как-то раз он при нас всё же надел на шею крестик со словами типа – посмотрим, что из этого получится. На следующий день мы конечно с расспросами как и что. Да, говорит, пи...дец какой-то. Проснулся оттого, что дышать нечем, сорвал цепочку с крестом с криком - НЕТ, при всём при этом чужим голосом, как в фильме ужасов. После этого, упав на подушку, уснул.
Однажды когда мы к нему пришли (мы часто собирались компанией у него в комнате), он сказал, что видел, как в прихожей на люстре какой-то маленький человечек висел, зацепившись рукой, потом соскочил на пол и убежал, Лёха пытался его догнать, но тот пропал.

Как-то в очередной раз собравшись, было видно, что он не в настроении, оказалось, что ночью к нему кто-то ломился в комнату с воплем - пусти, а из-под двери в щель пробивался, как он сказал, чёрный свет.

А эта история со слов того - же Лёшки, но тогда он был ещё маленьким пацаном.
Когда бабушка была ещё жива, родители иногда оставляли его у неё с ночёвкой. Спать его ложили в отдельной комнате, на высокой тахте. Комната была почти без мебели, дверь в комнату, одно окно. Той ночью он проснулся чего-то испугавшись, вылез из-под одеяла и пошёл к выходу, чтобы найти бабушку, в окно падал слабый лунный свет, но когда дошёл до того места где раньше была дверь, её на месте не оказалось. Он ощупывал руками стену и не находил дверного проёма, только стена. Тогда он пошел к окошку, из которого падал лунный свет, отображаясь на противоположной стене, но и окна там не было, то есть свет из окна проникает в комнату, он отсвечивает пятном на противоположной стене, но окна нет и при ощупывании поверхности ничего кроме стены не было, в замешательстве он пошел по периметру комнаты ощупывая поверхность в надежде, что выход найдётся, но не нашёл ничего, кроме сплошной стены, когда он начал звать бабушку тоже никто не откликнулся.

Не найдя ни окна, ни двери, он не придумал ничего другого, как залезть на кровать и зарыться поглубже под одеяло в надежде, что утром всё образуется. Ему удалось уснуть, а утром, открыв глаза, он увидел, что и дверь, и окно были там, где и должны были быть. Стоит ли говорить, что после этого ребёнок боялся ночевать у бабушки дома, но после ничего подобного не повторялось. Почему я ему верил? Наверное потому, что и сам сталкивался с непонятным и пугающим.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:25 by Тролль12Просмотров: 733Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Друг странность дверь окно авторская история

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Комментарии

#1 написал: Стич
Сегодня, 10:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 254
Последний сюжет - это явно сон. Или ''сон во сне'', скоее всего. А вот крестики обычные, в нашем понимании, домовые не дергают. Им церковная атрибутика жить не мешает?. Это, скорее всего, сущность более низкого порядка. Вроде ''бесенка''. Знаю историю, крестик был ночью сорван, а на утро под окном найден. +
Зарегистрирован: 21.12.2010
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:59
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1681|-2)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 904
Цитата: Стич
Последний сюжет - это явно сон. Или ''сон во сне'', скоее всего. А

Ага.
Почему крестик душил мальчишку, если только он не фантазер (что скорее всего)? Может с ним самим что-то не таг
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:25
+3
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 599
Этот парень хотел самоутвердиться в среде солобонов на основе своего вранья.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:31
0
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Репутация: (141|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 237
История про поиск двери напомнила, как бывший, пьяный в лом , ночью захотел в туалет. Начал с поиска выключателя, чтобы свет включить, водил, водил рукой по стене, не нашел, начал искать дверь, почему-то на противоположной стене, не нашел. Закончилось тем, что справил свою малую нужду прямо под дверь.Это было реально страшно, так как пьяный был дурак-дураком, причем непредсказуемым.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 14:07
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (68|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 534
Посоветуйте ему как в "паранормальном явлении" установить камеру. Тогда, готова поспорить, вся чертовщина и закончится. Ибо соглашусь с предыдущими ораторами, Леха-фантазер, привлекающий к себе таким образом внимание.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
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