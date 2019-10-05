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Истории из жизни

Господи!

Историю мне рассказала моя бабушка. А бабушке — её подруга, много лет уже дружат. И вот она мне рассказала историю, от которой мурашки бегут по коже. Далее со слов бабушкиной подруги.

"Сын мой в армии служил. Я день и ночь не спала, мало ела, так переживала. И вот, один раз всё-таки удачно заснула в кресле. Снится мне, что стою среди чистого поля, а поле то не паханное, над головой солнце яркое в глаза светит, голову печёт. На небе ни одного облака, даже ветерок не дует. На мне было платье из яркого ситца. Такие платья мы носили в пятьдесят седьмом, они были в моде. Помню воротник из белого пине да широкую сборчатую юбку... Чувствуется, градусов уже так тридцать на солнце. В тени даже и не знаю, в радиусе километров пяти, наверно, и нет ничего, под чем можно спрятаться. Оглядываю себя, быть может, сума у меня с собой, в ней должна быть фляга с водой (фляга у меня на самом-то деле была, от мужа осталась). Ничего. И вокруг, на земле, тоже ничего. А пить-то как хочется!

Внезапно холодок по спине пробежал, страх накатывает, чувствую, что-то недоброе тут есть. Вспоминается мне случай, когда я, будучи моложе, лежала на койке да книжку прочитывала, и так же внезапно холодок по спине пробежал, страх накатил. Книжку я пред своим лицом держала, книжка большая, не видно того, что находится за ней. Страх всё сильнее, а я и не знаю, чего боюсь. Слышу шорохи, появляются звуки, будто кто-то подошвой шаркает по полу в соседней комнате. Вдруг звуки усиливаются, и я слышу топот ног, да не ребёнка какого, а мужичка крепкого. Наяву всё это, мне не кажется. Человек иль существо иное быстро приближается, и это сопровождается звуками топота. Прямо ко мне подбирается. А я бухание сердца чувствую, уже думала, что всё, прощайте дорогие мать с отцом да любимая старуха, которая так аппетитно готовила гречневую кашу, что была в дефиците. И тут что-то книжку легонько ударило, из рук чуть не вывалилась. Я с испугу книжку резко опустила да ничего и никого не увидела. Тишина. Позже пошла в церковь Симеона Верхотурского, а там батюшке всё рассказала. Он и сказал мне, что единственное, чего стоит бояться, так это Бога нашего. Верующий человек понимает, что такую ситуацию допустил Господь, понимает, что уж если Бог это допустил, значит, на то была причина. Возможно, это было вразумление самому человеку, возможно, это было испытание, а возможно, укрепление веры или шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Вспомнила я, взяла себя в руки и решилась развернуться. Вижу я — старичок какой-то стоит спиной ко мне, даже не шевелится. Стоит колом и всё. Ноги мои сами пошли, и я с осторожностью спрашиваю:
— Дед, ты чего тут забыл?

Тот молчит. Не шевелится. Так и стоит спиной ко мне. Я начинаю разглядывать его. Старик как старик, одет обычно, явно не голубых кровей.
— Здравствуй, девочка. Я тебя ждал. Думал, когда же ты придёшь. Я тебя ждал, чтобы вместе уйти вдаль.

Испугалась я, но не его слов, а то, каким голосом он говорил. Молодой, весёлый голосок, как у парней молодых. Старики не могут так говорить. Но чего не повстречаешь в мире! Пить мне хотелось, о другом мыслей у меня не было. Про даль какую-то он говорил, наверно, про село. Ведь в полях девушки вроде меня не гуляют, некогда. Вот и подумал старик, что душа заблудилась, и захотел помочь.
— Куда же идти-то? Поле-то поди без конца и края!

Он всё-таки поворачивается лицом ко мне, и я вижу лёгкую улыбку и озорной взгляд серых глаз.
— В километре отсюда есть пруд. Обойти его нельзя. Слишком долго, ты не выдержишь, я же вижу, что тебе становится худо из-за жары. Иди вон к тому склону, спускайся и иди прямо. Пруд тебе придётся переплыть. Пить из него ты можешь, но жажду не утолишь. Я встречу тебя на берегу, и мы пойдём.

Почему он не идёт со мной сейчас, мне было не интересно. Уж очень хотелось пить. Я и пошла туда, куда указал мне идти этот странный старичок.

Было незаметно, как пролетело время, а быть может и не пролетало, быть может, времени вообще не было, кто знает. Я стою на берегу пруда. Смотрю по сторонам — пруд будто бесконечен! Прав был старик, что не выдержу я, если стану обходить.

Толстые стебли камышей закрывали спуск вниз, к пруду. По сторонам квакали лягушки, напевая жутковатую песенку. В воде плавала тина, укутывая своим противным покрывалом цвета зелёной груши попавшие в пруд коряги и ветки. Да вообще всё, что туда попадает. Я раздвинула камыши с такой силой, что они с хрустом все попадали, и их пух разлёгся на воде. Я и платье снимать не стала, так хотелось скорее на тот берег. "Ну, с Богом!", — подумала я. И аккуратно зашагала в воду. От тёмной неподвижной воды неприятно пахло тиной. А вдруг я не смогу выбраться из этого... пруда? Он больше похож на болото. Из поколения в поколение нам объясняли, почему нельзя заходить в болото. А если захочешь зайти, то знай, что идёшь на верную смерть. Так говорили добрые лесники всем детям и даже взрослым людям, когда встречали их в лесу. Но мне-то больше ничего не оставалось, кроме как двигаться вперёд. Наступать на глину было приятно, она мягкая, но ноги утопали в ней, и потому было трудно идти. Я собралась и поплыла.

На первый взгляд казалось, что я к берегу вообще не приближаюсь. Сил моих не оставалось. Я, закрыв глаза, представляла лишь одно — флягу с водой. Несмотря на жажду, я не смогла сделать ни глотка воды из пруда — настолько сильным был запах тины и рыбы. И вот, наконец, я ощущаю ту самую глину под ногами, открываю глаза и вижу, что уже приплыла. Предо мною был небольшой бугорок, берег. С него свисала трава. Я хватаюсь за неё и пытаюсь залезть на этот бугорок. Слышу отчётливый звук бьющегося стекла и не могу понять, откуда он. Вокруг ничего, кроме воды, коряг и травы нет. Зависла я на несколько секунд да падаю обратно в воду. Трава — это не ветви деревьев, она легко рвётся, если хвататься за неё. Барахтаюсь, пытаюсь снова ухватиться и вскрикиваю — пока барахталась, нога наступила на глину, а там оказался осколок стекла. По-прежнему не могу ухватиться, пытаюсь кричать, но не могу, не до этого, все силы уходят на попытки выбраться из воды, да ещё и с раной в ноге. Снова наступаю на глину, и осколок врезается сильнее, а у меня слёзы на глазах, ничего не получается, трава рвётся, поблизости никого... И тут уже знакомый мне голос холодно говорит с бугорка:
— Не смей наступать на ногу. Дай мне руку — и всё закончится.

Я пытаюсь протянуть ему свою руку и в последний момент резко одёргиваю её, всё также барахтаясь в воде. Ловлю его взгляд. Но уже не озорной. Когда-то давно мне показывали картинки больших кошек, которые сидят в засаде и наблюдают за своей потенциальной жертвой. И глаза у них полны жестокости. И такие же глаза были у этого старика. Невольно я наступаю на ноги, и из моей груди вырывается одно лишь слово, которое и спасло мне жизнь:
— Господи!

Гул автомобилей, различные людские голоса, ветерок дует мне в лицо. Я стою в окне своей квартирки. Под ногами небольшая лужица крови, а на полу лежит разбитая ваза, осколок который впился мне в ногу. Слезла с подоконника от страху, слёзы катятся, ничего сказать не могу. Стёклышко я вытащила. После этого случая решила в церковь снова сходить. Там батюшка сказал мне, что это чёрт был, проводник в мир иной, в обличии людей появляется да с собой зовёт. Мне ещё повезло, говорит, что верующая я, молитвы знаю, в церковь хожу. Вот это его от меня и отталкивало, а так бы он меня уже тогда, среди поля, за руку уволок с собой.

Идти домой не хотелось, а что делать. Нужно прибраться.

Захожу в одинокую комнатку и вижу разбитую вазу. Вспоминаю старичка с озорными серыми глазами и лёгкой улыбкой на лице.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:25 by jackiejohnesПросмотров: 1 051Комментарии: 13
+11

Ключевые слова: Сон осколок пруд авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 09:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 475
Атактическое замыкание.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#2 написал: Волк Ольшанский
Сегодня, 10:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
Цитата: Kinigos
Атактическое замыкание.

А без терминологии,по человечески?

Всё правильно сказал батюшка...
Зарегистрирован: 20.12.2018
#3 написал: Luminary
Сегодня, 10:35
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 1 143
Она получается во сне ходила и чуть в окно не выпрыгнула или как? И она ж молитв не читала, а слово "госпидя" может сказать и неверующий.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#4 написал: jackiejohnes
Сегодня, 10:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: Luminary
Она получается во сне ходила и чуть в окно не выпрыгнула или как? И она ж молитв не читала, а слово "госпидя" может сказать и неверующий.

Именно так. Акцент был именно на том, что человек верующий, верит и доверяет Богу, и, прокричав это слово, она вложила в него смысла больше, чем может показаться.
Зарегистрирован: 30.03.2020
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:34
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (68|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 533
Если б я наступила на осколок, у меня вырвалось бы другое слово, а вернее словцо...
Хотя, говорят,нечисть матюками тоже отгоняют.
История интересная, только если гг вся такая верующая, почему же черт именно к ней пришел? Что то по логике, черти доводят до суицида верующих, а атеисты и без их заботы в ад попадут?))) smiling_imp ответ батюшки на этот счет крайне расплывчатый.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:06
+1
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Репутация: (141|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 218
Цитата: Фиолетовая Дымка
Если б я наступила на осколок, у меня вырвалось бы другое слово, а вернее словцо...

Как в анекдоте, но наоборот?
Дети в детском саду вдруг начали страшно ругаться матом...
Воспитательницы всполошились, провели внутреннее расследование.
Оказалось неделю назад в детский сад приходили два стройбатовца чинить проводку.
Врывается делегация воспитательниц к начальнику части: Так и так, ваши бойцы научили детей ругаться матом...
- Сейчас разберемся.
- Кто приходил?
- Так, Иванов и Сидоров!
- Ко мне их, быстро!
- Ну что, бойцы, рассказывайте, как было дело, зачем вы детей научили ругаться матом?
- Да не учили мы их ругаться. Пришли. Иванов, как более молодой боец,полез на лестницу, паять проводку, а я, как более старослужащий, стою внизу, держу лестницу и осуществляю общее руководство. Тут чувствую, расплавленное олово мне на голову капает, ну я и говорю: "Дорогой мой товарищ Иванов, ты пожалуйста поаккуратней, а то мне расплавленное олово на голову капает... ".
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 12:11
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 593
У меня история не шла, сумбурно написано, приходиться домысливать, ни одной фразы для поворота смысла текста, логических связей. Но чувствовалась некая важность... .
Короче, после пятого раза прочтения что-то до меня дошло. Дело в том, что боль обычно является тем чувством, которое выбрасывает из сна в реальность. Следующее несовпадение: вспомнить во сне и повернуться во сне, и даже при жажде и наличии воды - не попить - это весьма сложные вещи для дебютантов в развитии осознанных сновидений, потому владеющая этими качествами женщина могла в мгновение ока обойти пруд. Следующее: страхования, если они уж появились, должны действовать в течение сна, ведь сновидящая не владела сном, чтобы манипулировать своими установками. И удивительно, что обычное слово - Господи.. выбросило в реальность, а не боль или звук разбившейся вазы.
Думаю, что в историю были добавлены некоторые весьма ненужные сведения, а сейчас практически невозможно что-либо нужное почерпнуть для должного понимания и размышлений.
Вера основана на догме, но не на укреплении знания, требующего доказательств. Так что походы в церковь - это приятное добавление к информации, а не основа позиции сновидящего. Во сне спасёт терпение, хитрость, критика, сознание, намерение, связь с реальностью. В церкви, к сожалению, не учат осознанию во сне, а только предпочитают занимать определяющую роль в этом сне. Вероятнее всего, рассказчица - непосредственный участник события, уже мертва. Где гарантия церкви, что вторая попытка старика с кошачьими глазами не оказалась более удачной, чем первая? Что-то при всём моём внимании к аллегории, гарантии этой мне не удалось заметить в тексте, да побьют меня камнями праведники.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#8 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (141|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 218
Я в снах-ужасах могу только осознать, что мне надо орать изо всех сил, тогда я и на яву начну издавать звуки, и муж услышит и разбудит.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 14:14
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (68|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 533
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Фиолетовая Дымка
Если б я наступила на осколок, у меня вырвалось бы другое слово, а вернее словцо...

Как в анекдоте, но наоборот?
Дети в детском саду вдруг начали страшно ругаться матом...
Воспитательницы всполошились, провели внутреннее расследование.
Оказалось неделю назад в детский сад приходили два стройбатовца чинить проводку.
Врывается делегация воспитательниц к начальнику части: Так и так, ваши бойцы научили детей ругаться матом...
- Сейчас разберемся.
- Кто приходил?
- Так, Иванов и Сидоров!
- Ко мне их, быстро!
- Ну что, бойцы, рассказывайте, как было дело, зачем вы детей научили ругаться матом?
- Да не учили мы их ругаться. Пришли. Иванов, как более молодой боец,полез на лестницу, паять проводку, а я, как более старослужащий, стою внизу, держу лестницу и осуществляю общее руководство. Тут чувствую, расплавленное олово мне на голову капает, ну я и говорю: "Дорогой мой товарищ Иванов, ты пожалуйста поаккуратней, а то мне расплавленное олово на голову капает... ".

laughing laughing laughing класс!
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#10 написал: Luminary
Сегодня, 15:52
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 1 143
Цитата: jackiejohnes
Цитата: Luminary
Она получается во сне ходила и чуть в окно не выпрыгнула или как? И она ж молитв не читала, а слово "госпидя" может сказать и неверующий.

Именно так. Акцент был именно на том, что человек верующий, верит и доверяет Богу, и, прокричав это слово, она вложила в него смысла больше, чем может показаться.

Главное верить) и в свои слова тоже)
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#11 написал: Kinigos
Сегодня, 17:41
+1
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 475
Цитата: Волк Ольшанский
А без терминологии,по человечески?

Боюсь, получится резко.
Можете сами почитать, думаю, информационный дефицит не препятствие; можете ответить: "умные слова, сказанные дураком".
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#12 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 19:13
0
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 080
Это она во сне скалалазаньем занималась?
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#13 написал: Talisha
Сегодня, 20:54
0
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Репутация: (1641|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 231
Да, вот так оморачивают и утаскивают. И именно тех, кто находится в их эгрегоре. В каждой религии и учении свои "сущи". Они всегда кормятся в эгрегориальных образованиях, как противоположная сила.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
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