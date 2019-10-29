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Истории из жизни

Как покойница заставила меня жить

Как покойница заставила меня жить


Эта история произошла с моей бабушкой в далеких 40-х. Так случилось, что она очень рано овдовела. И, как сейчас вспоминает сама, просто обезумела тогда от горя. Не проходило и дня, чтобы бабушка не ходила на могилу усопшего супруга. Совсем юная девушка, забыв о себе и работе, сидела на кладбище и заливалась слезами. Иногда она засиживалась там до самого утра. Родители и друзья ее ничего с этим поделать не могли. Пока, спустя пару месяцев, не произошло необъяснимое, что навсегда отбило у нее желание ходить на погост.

В тот вечер она по уже привычной дороге мимо старых захоронений прошла к могилке мужа, села на деревянную лавочку и стала рассказывать умершему мужу о том, как прошел ее очередной день, и о том, как ей одиноко без него. Монолог продолжался до тех пор, пока за своей спиной бабушка не услышала хруст. К ней кто-то приближался.

Обернувшись назад, она увидела пожилую женщину. Незнакомка тихо присела рядом и спросила ее, кто здесь похоронен. И бабушку словно прорвало. Она поведала ей, что потеряла мужа и не видит смысла жизни без него. Выдержав паузу, женщина ей сказала: «Живые должны думать о живых. А здесь о твоем суженом позаботятся. Тебе пока сюда рано».

Особого значения этим словам бабушка тогда не придала и, растворившись в своём горе, продолжила плакать и не заметила, как незнакомка ушла.
На следующий вечер она снова пошла на могилку. Но в этот раз решила сократить дорогу. Сделав несколько шагов по незнакомому пути, она почувствовала, как ноги ее уходят под землю. Бабушка оказалась на дне свежевырытой могилы. Над головой виднелось лишь с десяток звезд в прямоугольной рамке.

После нескольких попыток выбраться, бабушка поняла, что земля осыпается, а до края могилы ей никак не дотянуться. Тогда она села и заплакала. Ревела до тех пор, пока в непроглядной темноте она не услышала чье-то дыхание.

Не помня себя от страха, бабушка начала карабкаться вверх. К счастью, нащупала корни дерева, и, уцепившись за них, ей удалось вылезти.
Забыв об умершем муже и своем горе, она со всех ног помчалась в деревню. Потом бабушка еще долго приходила в себя. Вспоминая всё, что с ней произошло, она вдруг осознала, что ей очень хочется жить. И с тех пор бабушка перестала каждый день ходить на кладбище и убиваться горем, а спустя шесть лет снова вышла замуж.

Автор - Майя С.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:17
Сегодня, 21:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 181Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Бабушка вдова кладбище незнакомка мёртвые живые могила деревня

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Комментарии

#1 написал: Barbelo
Сегодня, 22:24
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 95
Да люди любят себя жалеть. Но как бы плохо не было, нужно жить дальше. Ведь в действительности жизнь короткая. +
Зарегистрирован: 29.10.2019
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