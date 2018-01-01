Встреча на кладбище

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:17 by

В далёкие шестидесятые годы молодая сотрудница У-ского деревообрабатывающего завода, 19-летняя Аня, внезапно потеряла мужа. Парень, что называется, в самом соку, угас всего за пару недель от онкологии, скончался в страшных мучениях. Врачи городской больницы до последнего боролись за жизнь молодого мужчины, но рак на последней стадии уже неизлечим...Аня, так внезапно ставшая вдовой, просто обезумела от горя. Девушка проводила всё свободное время на кладбище, забыв о работе, о подругах, обо всех прежних интересах. В первое время она даже оставалась ночевать на могиле мужа. Сидела на холмике и плакала, плакала...Родственники и друзья, комсорг и коллеги с работы поделать ничего не могли. Девушка их не слушала. Словно умом тронулась после страшной потери. Помочь Ане смириться с утратой и вернуться к нормальной жизни не мог никто. Но спустя примерно месяц со дня смерти мужа произошло нечто ужасное и необъяснимое, навсегда отбившее девушке охоту бывать на кладбище.У-ский некрополь был сравнительно небольшим. Возле центральных ворот, что у просёлочной дороги на райцентр, располагались самые старые могилы. Над ними вырос уже настоящий лес, местами ставший непроходимым. И чем дальше идёшь вглубь, тем захоронения современнее. Чтобы попасть к свежим могилам, необходимо миновать узкие, замысловатые дорожки с утопающими в зелени старыми склепами и памятниками (нет, конечно, можно обойти и по дороге – но тогда придётся сделать внушительный крюк). Основатели города упокоились здесь под тяжёлыми гранитными плитами, под статуями различных скорбящих ангелов и просто под высокими, пирамидными монументами. Дальше следует участок первых советских захоронений. Тут памятники уже скромнее, статуй практически нет. Затем, начиная с конца 30-х годов, появляются металлические надгробия. Прямоугольники с усечёнными торцами, пирамидки и просто кресты, сваренные из водопроводных труб и даже кусков рельса Р-43.Так вот, в тот день Аня прошла привычной дорогой, по тем самым извилистым тропкам средь старых могил. Всё было уже привычно, можно сказать, обыденно. За исключением, пожалуй, одной детали – внезапно опустившегося на кладбище сильного тумана. Но молодая вдова не испугалась – она уже давно ничего не боится... Прошла к могилке любимого мужа, присела на деревянную скамеечку и вновь стала смотреть влажными от слёз глазами на утопающую в цветах фотографию покойного.Внезапно из густого, как молоко, тумана прямо к Анне вышел мужчина. На вид – лет 45, в костюме, пахнущий какой-то неестественно-сладкой туалетной водой. Он присел рядом с девушкой, тихонько спросил её, кто здесь похоронен. И Аню словно прорвало... Она рассказала незнакомцу свою трагическую историю, во всех подробностях. На что мужчина, выдержав паузу, рассудительно ответил:– Живые должны думать о живых. А о нём здесь есть, кому позаботиться. Тебе сюда пока что рано...Конечно, особого значения этим словам Аня не придала. Снова растворившись в своём горе, она и не заметила, как незнакомец ушёл. Просто обернулась – а его уже нет. Вокруг лишь клубится барашками белый туман...Вдова вновь просидела на могилке до самого вечера, печально глядя на памятник и то и дело смахивая слезу. Туман давно развеялся. И девушка, утерев влажные глаза платочком, нехотя пошла домой.Небо стало темнеть, взошла луна, а внизу, под кронами деревьев сгустилась тьма. Страшно кричали где-то совсем рядом ночные птицы, тревожно шумела листва. И на душе у Ани стал зарождаться какой-то робкий, подсознательный страх. Нервно оглядываясь, она ускорила шаг. Вдруг сзади громко и протяжно скрипнула сухая ветка. Девушка перепугалась пуще прежнего и бросилась бежать, но тут же споткнулась обо что-то и упала, перелетев через низенькую оградку прямо на чью-то могилу. Примяв собою высокую траву, она увидела за ней небольшой памятник из ржавого металла. На нём висела фотография, будто бы специально подсвеченная лунным светом, пробивающимся сквозь сплетённые кроны старых вязов. На этой фотографии Аня безошибочно узнала... того самого мужчину, с которым она говорила несколько часов назад. В том же самом пиджаке, с той же самой грустной, едва заметной улыбкой.Надпись на памятнике добила вдову окончательно – это был не кто иной, как отец её мужа, погибший от несчастного случая ещё задолго до их знакомства. Девушка хотела было закричать, но язык словно онемел. В каком-то диком беспамятстве она выбралась из зарослей на дорогу и бегом бросилась домой.С тех пор Анна на кладбище больше не появлялась.Автор - Дима_КТМ.

Ключевые слова: Кладбище фото призрак испуг вдова

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