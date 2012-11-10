Открой, я зайду...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Зодчий Просмотров: 801 Комментарии: 8 +24 Сегодня, 16:44 by

Около полугода назад я переехал в Прагу. Столица европейской страны, все красиво, уютно и удобно. И именно в этой столице, буквально в 15 минутах от самого центра, и произошел этот случай.Случилось это около месяца назад, когда истерия с коронавирусом еще только набирала обороты, а вводить карантин еще никто даже и не подумывал. В начале февраля в Праге темнеет достаточно рано, около 6 вечера уже фактически ночь на дворе, и народу на улице бывает не так много. В тот вечер я собрался в гости к своему старому другу. Он пригласил меня к себе, а живет он буквально нескольких станциях метро от центра, мой путь был несколько длиннее, т.к. я ехал с другой ветки метро. Договорились, что в 7 часов вечера он встретит меня на выходе, и оттуда пешочком мы пойдем к нему домой, минут 10.Друг мой живет с супругой и дочкой. Дочка уже достаточно самостоятельная, ей 14 лет, поэтому он спокойно оставил ее дома одну (жена была еще на работе) и пошел встречать меня. Тут нужно сказать, что живут они на первом этаже и, хотя окна достаточно высоко от земли, примерно 2 метра с хвостиком, все равно первый этаж — это первый этаж.И вот, ровно в 7 часов мы встречаемся с ним и начинаем, ведя непринужденную беседу, идти в сторону его дома. Примерно на полпути у него звонит телефон. Из разговора я понимаю, что звонит дочка и слышу такого рода фразы:- Да. Идем уже. Я же сказал, что Зодчего встречу и приду. Нет. Да нет, ну минут через пять. А что? Какие ключи? Взял, конечно… Что??? Кто??? Сейчас будем, сиди тихо!Он бросает трубку и просит прибавить шагу, а сам почти бежит. Буквально за пару минут мы уже около его дома. Сначала он обходит подъезд и смотрит со стороны улицы, куда выходят их окна, потом заходим в подъезд и в квартиру.Дочка его сидит в комнате на диване, немного испуганная, и начинает рассказывать:- Ты (ну мой друг, папа ее) ушел, я сижу, смотрю какой-то ролик на ютубе в наушниках, и вот, ты, буквально, только вышел, минуту, наверно, слышу в окно кто-то стучит с улицы. Я приподнялась, вижу, кто-то стоит, плохо видно кто. Подошла к окну, смотрю, ты стоишь и что-то руками показываешь, улыбаешься. Я ничего не слышу, открыла окно как форточку (когда сверху открыто, а снизу закрыто) и слышу, ты говоришь: «Вот я дурак, ключи дома забыл и сигареты, открой окно я зайду». А я не поняла такая, подумала, шутишь что ли. Говорю, иди я сейчас с домофона подъезд открою, зайдешь или хочешь с окна передам, где оставил? А ты опять: «Да ну, до подъезда, и ты не найдешь, не помню где, окно просто открой полностью, я сейчас быстро запрыгну и все», - и стоишь смеешься. А мне так странно стало, тут подъезда два шага, да и ключи легче с окна передать, чем на 2 метра прыгать. Ну и, думаю, прикалываешься, видимо. Вышла в коридор, где обычно ключи висят, и твои сигареты на тумбочке лежат. Смотрю, ни ключей нет, ни сигарет. Ну, решила, чтобы не бегать туда-сюда к окну, позвонить тебе и спросить, где ты мог их оставить, а ты говоришь, что вы только идете. Но папа, я клянусь, это ты был: и голос твой, и одежда твоя, и лицо твое, я же с тобой вот так через окно через метр переговаривалась, и фонарь на улице прям на тебя светил, не могла я ошибиться. Я же с чужим не стала бы даже разговаривать, и чужой не стал бы такие вещи говорить.Тут, видимо, до дочки дошла вся странность ситуации, и она расплакалась. Мы стали ее, как могли, успокаивать. Через какое-то время еще раз обошли дом, посмотрели под окнами и т.п. Но ничего странного так и не обнаружили.Не знаю, что это могло быть, но то, что случилось бы что-то неприятное, если бы девочка подалась на уговоры, я у верен на 100%.

Ключевые слова: Окно отец двойник авторская история

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