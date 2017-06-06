Что вы ходите тут...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kili_M Просмотров: 638 Комментарии: 13 +12 Сегодня, 10:57 by

Честно, со мной мало мистики происходит, а все, что происходит, можно списать на мои слуховые галлюцинации или просто проделки мозга. Поэтому пишу я либо то, что выдумываю, либо то, что мне рассказывают друзья и родственники. Сегодня поведаю вам про свою квартиру.Мое родовое гнездо - это большая трешка на 3 этаже дома в центре столицы. Не Москвы, если что. Дом построился годах в 50-х, я подозреваю, что плененными немцами, но есть сомнения. Сразу как квартиру доделали, туда въехала моя прабабушка - интеллигентная библиотекарша с 34 размером ноги. Они, с прадедом и двумя сыновьями, прожили в этой квартире всю жизнь.В 1 классе я училась в центральной гимназии прямо напротив прабабушкиного дома, мы с дедом часто заходили туда после уроков, чтобы я зачем-то пообедала кашей и бутербродами, которые дедушка бережно собирал мне в милый желтый контейнер. Я любила гулять по ее дому, разгребать ее старые письма, играть в черных слоников из натуральной кости, рассматривать старые вазы и книги на полках. Мне всегда нравился антураж.Однажды, прабабушка немного обеспокоенно поведала моему деду, что ходят по квартире люди и раздражают ее, никак, говорит, их не выгнать, и внимания на нее не обращают, просто ходят и все тут. То пропадут, то опять появятся. Я тогда не испугалась ничуть, бабушка была уже очень стара, а я, как мне казалось, была вумной, как вутка, и в мистику особо не верила. Но даже если и ходит тут кто, если не трогает, значит, просто бабка параллельный мир видит, не более. Ну или зрение подводит, машины едут мимо, тенями играет, а ей кажется, что прошел кто-то мимо.Через несколько лет, пять или шесть, прабабушка отошла в мир иной, в этой же квартире. Лет 95 ей тогда было, наверное. Мама с отчимом квартиру эту выкупили у дедушки с бабушкой, переделали ее, снесли стену в зал, сбацали из зала и кухни студию, бабушкину комнату немного передвинули и сделали моей, третью комнату себе оставили. Евроремонт, и квартира абсолютно изменила свой внешний облик.Жила я там с 12 лет, и никогда практически со мной там никаких странностей не случалось. Для меня это фамильная драгоценность, родное гнездо, никаких духов там нет, максимум - домовой иногда гремел посудой или скрипел холодильником. Но совсем не страшный, а домашний наш защитник, я и не видела его никогда, и не говорил он ни с кем, и не душил, в общем - очень мирное существо, даже если и есть оно там.Сестренке было лет 5, когда мама сильно заболела. Мама и ее, на тот момент, мужчина, который временно жил с нами. Хороший мужик был, но не сошлись с мамой характерами в итоге. В общем, словили они что-то лютое, тошнило, температура 39, слабость лютая, что в обморок падаешь, встав с кровати. Меня отправили забрать сестренку с дня рождения и отвезти к бабушке, чем я и занялась, но обратно возвращаться не сказали, мама, видимо, боялась, что и я прихвачу. Дедушка тем временем возил туда лекарства.Когда мама вылечилась, и мы вернулись домой, рассказывает она мне:"Мне плохо было так, что голова и болела, и кружилась одновременно. Постоянно тянуло в туалет, но встать с кровати, значит тут же свалиться, перемещалась на четвереньках. И вот лежу я, понимаю, что температура, что плохо мне очень, и вижу - начинают мимо кровати люди ходить. Как будто не из нашего времени, в разных рубашках, кафтанах, ватниках, шляпах и брюках, платьях, никто в мою сторону не смотрел, как будто не замечали, просто туда-сюда бродили, одни ушли, другие пришли. А я как крикну им, мол, уходите отсюда! Не пойду я к вам, рано еще! Так они и пропали все. После этого пришло облегчение".Вот понимаю я, что прабабка была слепая и старая уже, а мама - с жаром и в бреду, но все равно мне кажется, что, возможно, семья моя в тяжелом состоянии видит другой, параллельный мир. Я в крите была только в детстве, плохо помню, поэтому могу предположить, что мне или не передалось, или не пересекала я еще эту границу. Жаль только немного, что мама квартиру нашу продает, единственный уголок, в котором по-настоящему спокойно и хорошо.

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