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Истории из жизни

Что вы ходите тут...

Честно, со мной мало мистики происходит, а все, что происходит, можно списать на мои слуховые галлюцинации или просто проделки мозга. Поэтому пишу я либо то, что выдумываю, либо то, что мне рассказывают друзья и родственники. Сегодня поведаю вам про свою квартиру.

Мое родовое гнездо - это большая трешка на 3 этаже дома в центре столицы. Не Москвы, если что. Дом построился годах в 50-х, я подозреваю, что плененными немцами, но есть сомнения. Сразу как квартиру доделали, туда въехала моя прабабушка - интеллигентная библиотекарша с 34 размером ноги. Они, с прадедом и двумя сыновьями, прожили в этой квартире всю жизнь.

В 1 классе я училась в центральной гимназии прямо напротив прабабушкиного дома, мы с дедом часто заходили туда после уроков, чтобы я зачем-то пообедала кашей и бутербродами, которые дедушка бережно собирал мне в милый желтый контейнер. Я любила гулять по ее дому, разгребать ее старые письма, играть в черных слоников из натуральной кости, рассматривать старые вазы и книги на полках. Мне всегда нравился антураж.

Однажды, прабабушка немного обеспокоенно поведала моему деду, что ходят по квартире люди и раздражают ее, никак, говорит, их не выгнать, и внимания на нее не обращают, просто ходят и все тут. То пропадут, то опять появятся. Я тогда не испугалась ничуть, бабушка была уже очень стара, а я, как мне казалось, была вумной, как вутка, и в мистику особо не верила. Но даже если и ходит тут кто, если не трогает, значит, просто бабка параллельный мир видит, не более. Ну или зрение подводит, машины едут мимо, тенями играет, а ей кажется, что прошел кто-то мимо.

Через несколько лет, пять или шесть, прабабушка отошла в мир иной, в этой же квартире. Лет 95 ей тогда было, наверное. Мама с отчимом квартиру эту выкупили у дедушки с бабушкой, переделали ее, снесли стену в зал, сбацали из зала и кухни студию, бабушкину комнату немного передвинули и сделали моей, третью комнату себе оставили. Евроремонт, и квартира абсолютно изменила свой внешний облик.

Жила я там с 12 лет, и никогда практически со мной там никаких странностей не случалось. Для меня это фамильная драгоценность, родное гнездо, никаких духов там нет, максимум - домовой иногда гремел посудой или скрипел холодильником. Но совсем не страшный, а домашний наш защитник, я и не видела его никогда, и не говорил он ни с кем, и не душил, в общем - очень мирное существо, даже если и есть оно там.

Сестренке было лет 5, когда мама сильно заболела. Мама и ее, на тот момент, мужчина, который временно жил с нами. Хороший мужик был, но не сошлись с мамой характерами в итоге. В общем, словили они что-то лютое, тошнило, температура 39, слабость лютая, что в обморок падаешь, встав с кровати. Меня отправили забрать сестренку с дня рождения и отвезти к бабушке, чем я и занялась, но обратно возвращаться не сказали, мама, видимо, боялась, что и я прихвачу. Дедушка тем временем возил туда лекарства.

Когда мама вылечилась, и мы вернулись домой, рассказывает она мне:

"Мне плохо было так, что голова и болела, и кружилась одновременно. Постоянно тянуло в туалет, но встать с кровати, значит тут же свалиться, перемещалась на четвереньках. И вот лежу я, понимаю, что температура, что плохо мне очень, и вижу - начинают мимо кровати люди ходить. Как будто не из нашего времени, в разных рубашках, кафтанах, ватниках, шляпах и брюках, платьях, никто в мою сторону не смотрел, как будто не замечали, просто туда-сюда бродили, одни ушли, другие пришли. А я как крикну им, мол, уходите отсюда! Не пойду я к вам, рано еще! Так они и пропали все. После этого пришло облегчение".

Вот понимаю я, что прабабка была слепая и старая уже, а мама - с жаром и в бреду, но все равно мне кажется, что, возможно, семья моя в тяжелом состоянии видит другой, параллельный мир. Я в крите была только в детстве, плохо помню, поэтому могу предположить, что мне или не передалось, или не пересекала я еще эту границу. Жаль только немного, что мама квартиру нашу продает, единственный уголок, в котором по-настоящему спокойно и хорошо.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:57
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:57 by Kili_MПросмотров: 638Комментарии: 13
+12

Ключевые слова: Квартира прабабушка родовое гнездо параллельный мир другая реальность духи старость болезнь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Bumbara
Сегодня, 11:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1
Как раз таки, обычным людям дано увидеть параллельность, в том случае, если либо мозг чрезчур ускоряется, либо замедляется. Как раз таки либо под состоянием веществ, либо в состояние тяжелой болезни. Так что ставлю плюс)
Зарегистрирован: 6.06.2017
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:03
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (66|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 517
Обычно в такие моменты либо родственников видят либо чудищ. Я так понимаю вы из Питера? Тогда понятно, почему люди разных эпох вашим родителям являлись. Может место, где построен дом, с "историей". Тем более центр города. +++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#3 написал: Kili_M
Сегодня, 12:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 23
Цитата: Фиолетовая Дымка
Обычно в такие моменты либо родственников видят либо чудищ. Я так понимаю вы из Питера? Тогда понятно, почему люди разных эпох вашим родителям являлись. Может место, где построен дом, с "историей". Тем более центр города. +++


Нет, не Питер) Не настолько исторический город, но люди там достаточно давно. Не то чтобы прям разных эпох, скорее совка, ничего такого дорогого или особенного. А может просто не обращали сильно большого внимания на одежду, это я потом выспрашивала, как люди выглядели.
Зарегистрирован: 4.03.2020
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:21
+4
Группа: Посетители
Репутация: (133|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 1 101
Мне бы не хотелось, чтобы по моей квартире разгуливали люди, тем более, когда я очень больна. И так плохо, а тут еще и демонстрация из прошлого.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#5 написал: Talisha
Сегодня, 13:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1637|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 188
Измерения накладываются друг на друга, мы параллельные не видим, они нас. Бывают и такие, в которых нас видят, а мы их нет. В общем, всяко бывает. В слабости тела человек начинает видеть такие вещи.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 13:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 179
Цитата: Фиолетовая Дымка
Обычно в такие моменты либо родственников видят

Дада. У нас так с прабабушкой было
Хорошая жуткая история.
интеллигентная библиотекарша с 34 размером ноги
Такие пикантные подробности smile
Зарегистрирован: 14.09.2019
#7 написал: conjure one
Сегодня, 14:07
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (7017|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 744
Мне история понравилась, очень домашняя и семейная. Даже эти необычные люди, временами курсирующие по вашей квартире, выглядят как местная достопримечательность, что-то типа "замка с привидениями". +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#8 написал: Lotus
Сегодня, 14:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 63
Киев?
Вумна як вутка, у нас так в Украине говорят)
Зарегистрирован: 25.01.2018
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 14:27
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (66|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 517
Цитата: Jako tako
Цитата: Фиолетовая Дымка
Обычно в такие моменты либо родственников видят

Дада. У нас так с прабабушкой было
Хорошая жуткая история.
интеллигентная библиотекарша с 34 размером ноги
Такие пикантные подробности smile

Да, у меня одна подруга рассказывала, как прабабушка при смерти разговаривала с умершими родственниками. А у другой от черных людей отбивалась в ужасе. От чего это зависит, непонятно.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#10 написал: Kili_M
Сегодня, 14:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 23
Цитата: Jako tako
Цитата: Фиолетовая Дымка
Обычно в такие моменты либо родственников видят

Дада. У нас так с прабабушкой было
Хорошая жуткая история.
интеллигентная библиотекарша с 34 размером ноги
Такие пикантные подробности smile


О, я восторгалась ее трудовой книжкой, вся исписана, разными почерками, перьевыми ручками. Вообще всегда старину любила, а в 5 классе мне ее туфельки дали побаловаться, они для меня слишком "взрослые" были - на каблуке, бордовые, тётенькины такие. Недолго совсем налезали мне на ногу, быстро выросла. Прабабушка всю жизнь себе обувь заказывала с частных рук из Китая, потому что покупать детскую, разумеется, не хотела, любила каблучок. А библиотекарем и я потом очень хотела стать, не из-за нее, но вот сложилось, поэтому и помню всё)))

Цитата: Lotus
Киев?
Вумна як вутка, у нас так в Украине говорят)


Неа))) Я даже не знаю, откуда выраженьице, но иногда мои в семье так говорят)

Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Jako tako
Цитата: Фиолетовая Дымка
Обычно в такие моменты либо родственников видят

Дада. У нас так с прабабушкой было
Хорошая жуткая история.
интеллигентная библиотекарша с 34 размером ноги
Такие пикантные подробности smile

Да, у меня одна подруга рассказывала, как прабабушка при смерти разговаривала с умершими родственниками. А у другой от черных людей отбивалась в ужасе. От чего это зависит, непонятно.


Стих вспомнился, Есенина, Черный человек. Все-таки наверное не просто так многие их видят, черных людей.
Зарегистрирован: 4.03.2020
#11 написал: верю-не верю
Сегодня, 14:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 427
Когда человек болеет и ослаблен, тогда и лезут к нему всякие "сущности", чем-то они хотят поживиться, что-то их приманивает. А прикинуться они могут кем угодно --хоть родственниками, хоть незнакомцами.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#12 написал: Barbelo
Сегодня, 16:03
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 87
Цитата: Kili_M
Цитата: Фиолетовая Дымка
Обычно в такие моменты либо родственников видят либо чудищ. Я так понимаю вы из Питера? Тогда понятно, почему люди разных эпох вашим родителям являлись. Может место, где построен дом, с "историей". Тем более центр города. +++


Нет, не Питер) Не настолько исторический город, но люди там достаточно давно. Не то чтобы прям разных эпох, скорее совка, ничего такого дорогого или особенного. А может просто не обращали сильно большого внимания на одежду, это я потом выспрашивала, как люди выглядели.

Как по мне похоже на Калининград) За историю+
Зарегистрирован: 29.10.2019
#13 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 17:25
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (66|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 517
Цитата: Barbelo
Цитата: Kili_M
Цитата: Фиолетовая Дымка
Обычно в такие моменты либо родственников видят либо чудищ. Я так понимаю вы из Питера? Тогда понятно, почему люди разных эпох вашим родителям являлись. Может место, где построен дом, с "историей". Тем более центр города. +++


Нет, не Питер) Не настолько исторический город, но люди там достаточно давно. Не то чтобы прям разных эпох, скорее совка, ничего такого дорогого или особенного. А может просто не обращали сильно большого внимания на одежду, это я потом выспрашивала, как люди выглядели.

Как по мне похоже на Калининград) За историю+

Автор пишет, что город больше советский, чем исторический, так что и не Калининград. Кёнигсберг все таки средневековый город, древнее Питера, который автор отмел.
Автор, у нас тут уже викторина-отгадай что за столица. Подсказку в студию, пожалуйста)) blush
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
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