Первая любовь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

OlgaFF Просмотров: 310 Комментарии: 4 +7 Вчера, 23:26 by

В 16 лет я, как и многие, гуляла в компании. Собирались мы в соседнем дворе, несколько парней, на год-два нас старше, и мы с моей подругой и одноклассницей - Аней. Летом мы собирались во дворе на лавочке, играли в карты, слушали музыку, разговаривали, иногда ездили на озеро покупаться, зимой стояли по подъездам, других развлечений, как и денег, особо не было. Что взять с нас – школьников и студентов? Симпатии тоже присутствовали в нашей компании. Аня вот уже полгода встречалась с Олегом. А за мной ухаживал парень Саша, но, к его сожалению, он мне не особо нравился. Я все ждала красивой истории любви в своей жизни, романтики и страсти, но дни проходили за днями, а принца все не было.Пока в один июньский день, 1999 года, вдруг не появился Он. Мы вышли с Аней погулять, как обычно, вечером и увидели в нашей компании нового парня. Его звали Вадим. Не высокой, какой-то такой гибкий, поджарый, с красивыми голубыми глазами и широкой улыбкой. Я весь вечер украдкой смотрела на него и недоумевала, откуда он вообще взялся. На нас с Анькой он не обращал никакого внимания и общался только с парнями. Потом уже, когда он ушел, мы выясняли, что Вадим, оказывается, живет чуть ли не в соседнем со мной доме, учился в нашей школе, сейчас закончил первый курс института, и наши мальчишки его давно и хорошо знают. А, не гуляет он только потому, что спортсмен, гимнаст, постоянно на каких-то сборах, соревнованиях и тренировках.Я влюбилась. И теперь у меня появился смысл жизни, что ли. Каждый день я жила в надежде, что Вадим сегодня придет опять в нашу компанию и обязательно в меня влюбится. Поэтому каждый вечер я была при полном параде, улыбалась и шутила, каждую минуту ожидая, что вот-вот появится Вадим. Если Вадим не приходил, то я засыпала вечером, почти рыдая от отчаяния, если он приходил, то я ложилась спать в мечтах, что покорила его сердце и завтра он придет снова. В общей сложности, Вадим в то лето пришел к нам раз пять и ни разу так и не обратил на меня внимания. Все, чего я добилась – это еще более навязчивые ухаживания Сашки и фотография Вадима (так удачно получилось, что Анька притащила фотоаппарат в тот день, когда пришел Вадим). О своей влюбленности я не говорила даже Ане, мне казалось, это так глупо быть влюбленной в человека, с которым даже и парой фраз ни разу не перемолвился.Пришла осень. Началась школа, последний выпускной класс. Я с грустью думала, что скоро зима, и значит, гулять мы будем редко, и Вадим, наверное, вообще не будет приходить, ведь учится в институте и тренируется постоянно.Как–то раз, в школе Анька сказала мне, что ей дали адрес бабки, которая гадает на картах, и если я хочу, мы можем после школы съездить к ней погадать. Я согласилась. Прибежав домой, я выложила учебники из сумки, взяла все свои деньги, которые у меня были, фотографию Вадима, и мы с Аней поехали к этой бабке.Бабка жила в старой хрущевке, на первом этаже. Мы постучались в деревянную дверь, и нам долго никто не открывал, когда же открыли, то на пороге мы увидели толстую пожилую бабушку. Аня поздоровалась и спросила, может ли бабушка нам погадать.- 10 рублей, - ответила та.Мы кивнули и прошли в квартиру. Бабка прошла в комнату и сказала заходить по одному, первой зашла Аня. Я присела на какой-то стул и стала ждать. Аня вышла минут через десять, следом зашла я. В комнате возле стены стоял стол, за которым сидела старушка и тасовала карты. Присев за стол, я быстро вытащила из кармана фотографию Вадима и спросила:- Можете приворожить?Бабка взяла фотографию и, прищурившись, стала разглядывать Вадима.- 50 рублей, - наконец сказала она. Такие деньги у меня были. Старушка выдвинула ящик стола и подала мне ножницы, сказав, чтобы я вырезала силуэт Вадима по контуру. Потом она долго водила зажженной свечкой над фотографией, шептала что–то, капала воск на фото, опять шептала и наконец, накапав воском еще раз, она быстро свернула фотографию в небольшой комочек и отдала мне.- Носи всегда с собой, - сказала она.Я заплатила, спрятала этот комочек в карман сумки и вышла. По дороге домой, Аня рассказала, что бабка ей нагадала, что она выйдет замуж за своего Олега, но перед этим они на год расстанутся. Я же говорила, что мне нагадали почти то же самое, мужа, детей и т.д. и т.п.Прошел день, потом неделя. Вадим так и не появлялся. Я решила, что бабка меня обманула и даже как-то успокоилась, подумав, что, наверное, просто не судьба нам быть вместе. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее, гулять мы стали реже, и в один день (это было через три недели после похода к бабке) я просто не пошла на улицу, осталась дома. Вечером раздался звонок по телефону:- Привет, – это была Аня, - тебе Вадим не звонил еще?- Вадим? А, должен?- Ты что?! Он сегодня вечером пришел к нам, спрашивал про тебя, попросил твой номер телефона. Я дала, ничего? Весь взволнованный. Все спрашивал, почему ты не гуляешь.Сказать, что я удивилась, это не сказать ничего. Я была в полном шоке. Мы быстро распрощались с Аней, и я села возле телефона ждать звонка Вадима. Звонок раздался через минут пять, и я трясущейся рукой подняла трубку.С того самого вечера мы с Вадимом стали встречаться. Первый раз мы встретились на следующий день после его звонка, Вадим признавался мне в чувствах, говорил, что я сразу с первого взгляда ему понравилась, но подойти он боялся. И только тогда, когда он пришел вновь к нам в компанию и меня не увидел, то очень испугался. Два первых месяца были самыми лучшими, мы встречались вечером, подолгу гуляли, целовались, признавались в любви и уже через пять минут после расставания начинали скучать друг по другу. Вадим все чаще говорил, что мечтает жить со мной вместе, что скорее бы мне исполнилось 18, тогда бы мы могли снимать квартиру. Все выходные мы проводили у него дома, родители его жили на даче, и Вадим иногда не хотел меня отпускать, уговаривая переночевать у него. Но, зная своих родителей, я в сотый раз объясняла ему почему я не могу этого сделать. Странности начались ближе к Новому Году. Теперь, приходя домой после школы, уже через пятнадцать минут на пороге моей квартиры стоял Вадим. Мы вместе обедали, вместе делали уроки (вернее, делала я, а Вадим сидел рядом и смотрел на меня), вместе смотрели телевизор, убирались, ходили в магазин, мыли посуду, пылесосили, стирали, читали, короче, это был полный дурдом. Мы делали вместе все!!!Когда я его спрашивала, нет ли у него своих дел, как дела в институте или почему он бросил тренировки, ответ был всегда один: «Я хочу всегда быть с тобой»! А меня это начало раздражать. Я совсем перестала быть одна, я забросила свои увлечения, перестала общаться даже с Аней, а о том, чтобы пойти куда-то без Вадима, вообще не имело смысла говорить. Новый Год мы отметили вдвоем с Вадимом у него дома. Было скучно и не весело. Только Вадим был доволен, что я вместе с ним. А потом стало все намного хуже. Вскоре Вадим бросил институт, я поняла это после того, как выйдя после уроков из школы вместе с Аней, я увидела на крыльце Вадима. Он объяснил, что ждал меня. И как обычно, мы пошли ко мне домой. Это стало повторяться изо дня в день. И если поначалу одноклассницы и вообще девчонки мне завидовали, то потом всем было уже не до смеха.- Ты в курсе, что тебя твой ждет на улице под окнами? – стали мне говорить уже после первого урока.Анька испуганно смотрела на меня каждый раз, когда мы выходили из школы после любого урока и видели фигуру Вадима одиноко сидящего на лавочке возле школы. Меня это начало доставать. Я миллион раз разговаривала с Вадимом и говорила ему, что ему надо учиться и вообще хоть чем-то заняться, но он лишь обнимал меня и повторял:- Я всегда хочу быть с тобой.Конец наступил в начале марта. В субботу, рано утром меня разбудили родители и сказали, чтобы я собиралась, мы поедем покупать мне весеннею куртку. Домой мы приехали часа в два дня. На лавочке во дворе сидел Вадим. Я вышла из отцовской машины и сразу подошла к нему. Сказать что–либо он мне не дал.- Ты где была? – заорал Вадим мне в лицо и, схватив за предплечье, стал трясти. – Ты должна быть со мной! Ты всегда должна быть со мной!Как же я тогда испугалась. Он так громко орал. Подбежали мои родители, мама закричала на Вадима, сказала, чтобы он больше не подходил ко мне, и чтобы ноги его не было у нас на пороге. Домой я пришла вся разбитая и уставшая. Я понимала, что поведение Вадима ненормально, что в школе все на меня уже косо смотрят, а уж Вадима так вообще стороной обходят. И теперь родители были свидетелями этой ужасной сцены. Короче, я решила расстаться с ним раз и навсегда.Я сама позвонила Вадиму и пообещала ему, что в понедельник вместо школы я приду к нему домой, потому что в выходные буду сидеть дома.В понедельник дома у Вадима я в сотый раз объясняла ему, что хочу с ним разойтись, что даже любви не осталось никакой у меня к нему. Вадим же, крепко обняв меня, сидел и как будто не слушал, будто ему и так было хорошо, лишь бы я была рядом. Я все думала и думала, что же делать, и как я могла вообще во все это вляпаться, и вот тут и вспомнила про тот самый комочек от бабки, который так и оставался у меня лежать в сумке.- Принеси попить, - попросила я Вадима.И когда он ушел, я быстро подскочила к сумке и, найдя этот комочек, засунула его между страниц первой попавшейся книги на полке.А потом я заболела. На следующий день у меня поднялась температура, которую родители сбить не смогли, и меня увезли с гнойной ангиной в инфекционку. Пролежала я там две недели, за которые Вадим ни разу не приехал ко мне. Эти две недели в больнице были для меня отдыхом от всех и от всего. Я наслаждалась тем, что, наконец, я одна и никакие проблемы, кроме здоровья, меня не тревожат.Потом экзамены, поступление в институт в другом городе, переезд. С Анькой встретились только лет через шесть после школы, она рассказала мне, что с Олегом они действительно расстались на год, но потом все же возобновили отношения и сейчас женаты. А Вадим… Никто ничего не может понять, был парень – спортсмен, красавец, умный, а теперь сидит дома, иногда выпивает и ничего-ничего не хочет.

Ключевые слова: Парень приворот подруга авторская история

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