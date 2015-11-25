Старая банька

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 967 Комментарии: 12 +7 Вчера, 22:07 by

Детство я провела в деревне, в частном доме. Во дворе у нас была банька, каждую весну, после жестоких осенних дождей, мы с мамой обмазывали ее глиной, а потом белили гашеной известью. После таких трудов мы садились отдохнуть и полюбоваться своей работой, и мама рассказывала мне очень интересные истории. Надо сказать, что мама моя была целительницей, и к баньке она относилась как особенному месту.– Раньше в банях рожали, потому что там было тепло и всегда много воды, которой можно все смыть. Это вход в наш мир. Он охраняется, и ночью в баню ходить нельзя. А если посмотреть в печь, когда родился ребенок, можно узнать его судьбу.Но маме не нужно было смотреть в печь, и она говорила мне о родившихся детях соседок и знакомых:– У Вали родился сын, будет красивым парнем, идет и ломает замки, перед ним открываются любые двери.– Что это значит, мам?– Он будет вор.– А девочка тети Люды? Она такая шустрая.– Ничего особенного, выйдет замуж, и ее будет бить муж.– А мои дети?– Я вижу высокого, стройного парня с густыми бровями, его будут очень любить девушки. Кажется, его имя Андрей Беркут. Меня тогда уже не будет. Скажи ему, что я его очень люблю.Мне было тогда 13 лет, до рождения сына было еще 10 лет. Прошло еще 20 лет, и он выбирал ник для интернета, вот тогда я и вспомнила этот разговор, и рассказала сыну.– Твоя бабушка Тоня просила передать, что очень любит тебя, и она видит тебя как Андрея Беркута. Нравится тебе такой ник?– Да, очень.А когда у сестры родилась дочь, она в первый же день знала, что девочке не суждено жить. Вернувшись из школы, я застала ее в слезах.– Она умрет, – плакала мама.Так и случилось, и сделать ничего не могли – судьба. В день, когда девочка погибла, в баньке с потолка упал огромный кусок глины. Мама сразу поняла, что придется хоронить, и весь день ходила потерянная.Потом сестра рассказывала, что ей приснился сон сразу после родов: день был теплый, она сидела возле баньки, к ней прилетела черная птичка, и кто-то сказал: «Это Галочка, но она не твоя».Сестра назвала дочь Катей, но это ее не спасло. Видимо, дело было не в имени.Автор - Софья.

Ключевые слова: Детство деревня банька роды целительница предсказания

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