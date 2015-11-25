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Истории из жизни

Старая банька

Детство я провела в деревне, в частном доме. Во дворе у нас была банька, каждую весну, после жестоких осенних дождей, мы с мамой обмазывали ее глиной, а потом белили гашеной известью. После таких трудов мы садились отдохнуть и полюбоваться своей работой, и мама рассказывала мне очень интересные истории. Надо сказать, что мама моя была целительницей, и к баньке она относилась как особенному месту.

– Раньше в банях рожали, потому что там было тепло и всегда много воды, которой можно все смыть. Это вход в наш мир. Он охраняется, и ночью в баню ходить нельзя. А если посмотреть в печь, когда родился ребенок, можно узнать его судьбу.
Но маме не нужно было смотреть в печь, и она говорила мне о родившихся детях соседок и знакомых:
– У Вали родился сын, будет красивым парнем, идет и ломает замки, перед ним открываются любые двери.
– Что это значит, мам?
– Он будет вор.
– А девочка тети Люды? Она такая шустрая.
– Ничего особенного, выйдет замуж, и ее будет бить муж.
– А мои дети?
– Я вижу высокого, стройного парня с густыми бровями, его будут очень любить девушки. Кажется, его имя Андрей Беркут. Меня тогда уже не будет. Скажи ему, что я его очень люблю.

Мне было тогда 13 лет, до рождения сына было еще 10 лет. Прошло еще 20 лет, и он выбирал ник для интернета, вот тогда я и вспомнила этот разговор, и рассказала сыну.
– Твоя бабушка Тоня просила передать, что очень любит тебя, и она видит тебя как Андрея Беркута. Нравится тебе такой ник?
– Да, очень.
А когда у сестры родилась дочь, она в первый же день знала, что девочке не суждено жить. Вернувшись из школы, я застала ее в слезах.
– Она умрет, – плакала мама.
Так и случилось, и сделать ничего не могли – судьба. В день, когда девочка погибла, в баньке с потолка упал огромный кусок глины. Мама сразу поняла, что придется хоронить, и весь день ходила потерянная.
Потом сестра рассказывала, что ей приснился сон сразу после родов: день был теплый, она сидела возле баньки, к ней прилетела черная птичка, и кто-то сказал: «Это Галочка, но она не твоя».
Сестра назвала дочь Катей, но это ее не спасло. Видимо, дело было не в имени.

Автор - Софья.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:07
Вчера, 22:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 967Комментарии: 12
+7

Ключевые слова: Детство деревня банька роды целительница предсказания

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Комментарии

#1 написал: Ягсе
Вчера, 22:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 238
[i][/i]А когда у сестры родилась дочь, она в первый же день знала, что девочке не суждено жить. Вернувшись из школы, я застала ее в слезах. Кто "она"? Сестра, дочь, мама?
Зарегистрирован: 25.11.2015
#2 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:55
+3
Группа: Посетители
Репутация: (116|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 1 014
Совпадение или нет, но когда бывший супруг топил печь в бане, с улицы в предбанник запрыгнула лягушка и прямиком в топку печную прыгнула, прямо в огонь. Его мать сказала, что это к несчастью. Той же зимой моя дочь попала в реанимацию.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#3 написал: Славянин777
Сегодня, 01:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 102
Цитата: Light_a_dark
Совпадение или нет, но когда бывший супруг топил печь в бане, с улицы в предбанник запрыгнула лягушка и прямиком в топку печную прыгнула, прямо в огонь. Его мать сказала, что это к несчастью. Той же зимой моя дочь попала в реанимацию.

Здравствуйте!!!
Чего только не случается в жизни земной?! Диву даёшься!!!
Надеюсь, всё Благополучно закончилось и Ваша дочь выздоровела?

За Историю Плюс! Интересно! Спасибо!!!
Зарегистрирован: 21.12.2019
#4 написал: Barbelo
Сегодня, 02:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 76
Конечно же. +
Зарегистрирован: 29.10.2019
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 07:06
+2
Группа: Посетители
Репутация: (555|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 104
Я видимо ещё не всё видел, раз удивляюсь глиняному потолку в бане! Ну или просто огромному куску глины, на потолке.
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#6 написал: Arhip
Сегодня, 07:49
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1275|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 1 206
Цитата: ПИК НИК
Я видимо ещё не всё видел, раз удивляюсь глиняному потолку в бане! Ну или просто огромному куску глины, на потолке.

Наверное кому-то не хочется тратиться на нормальные утеплители, и все щели замазываются глиной.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#7 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (116|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 1 014
Цитата: Славянин777
Надеюсь, всё Благополучно закончилось и Ваша дочь выздоровела?

Моя история об этом:Николай чудотворец.
https://4stor.ru/histori-for-life/106184-nikolay-chudotvorec.html
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#8 написал: Talisha
Сегодня, 09:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1628|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 4 157
Если бы люди верили в то, что всё, что происходит - всегда к счастью, так бы и было. Или к очищению, избавлению. И если бы сознательно отменяли внутренним намерением то негативное, что идет к ним в голову - этого бы не происходило. Знаете, как рождаются пророчества, особенно негативные? "Подумали, пришло в голову (озвучили или нет)-сложилось-о, это было предсказано!" Люди живут не своей жизнью, чужими негативными шаблонами и приметами, свою сознательно не создают, не меняют, не веря в то, что это возможно (при этом веря иногда в силу мысли), и страдают вполне добровольно, не понимая, что САМИ ЖЕ выстраивают такую реальность, веря в неё.
"По вере вашей дано будет вам". Не факт, что если у миллионов людей сбылось, у вас тоже должно! Только если поверите в это, если не отмените моментально осознанно.Я много чего отменила в своей жизни о приметам, что раньше сбывалось регулярно, пока верила...
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#9 написал: Веснянка
Сегодня, 10:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1303|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 467
Цитата: Light_a_dark
Совпадение или нет, но когда бывший супруг топил печь в бане, с улицы в предбанник запрыгнула лягушка и прямиком в топку печную прыгнула, прямо в огонь. Его мать сказала, что это к несчастью. Той же зимой моя дочь попала в реанимацию.

Первый раз в жизни про такую примету слышу. А что, предполагается, что такое происходит очень часто, чтобы можно было какое- то истолкование придумать? Мне кажется, что если это и плохая примета и к несчастью, то только для самой лягушки и ни для кого больше.
Зарегистрирован: 30.01.2016
 
#10 написал: ПИК НИК
Сегодня, 10:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (555|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 104
Цитата: Arhip
Цитата: ПИК НИК
Я видимо ещё не всё видел, раз удивляюсь глиняному потолку в бане! Ну или просто огромному куску глины, на потолке.

Наверное кому-то не хочется тратиться на нормальные утеплители, и все щели замазываются глиной.


Видимо щели, ну просто огромные! 363
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#11 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (116|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 1 014
Цитата: Веснянка
Первый раз в жизни про такую примету слышу. А что, предполагается, что такое происходит очень часто, чтобы можно было какое- то истолкование придумать? Мне кажется, что если это и плохая примета и к несчастью, то только для самой лягушки и ни для кого больше.

Не могу ничего вам ответить вразумительного, так как сама была в шоке, от того что Бывший рассказал. Неужели лягушка припрыгала в баню, чтобы закончить жизнь самоубийством? Утопиться не могла, повеситься тоже, перестать дышать?)))
Ну а бывшую свекровь, как я писала, в деревне считали колдухой, и откуда у неё такие знания я тогда не интересовалась. Во-первых не верила во всё это по причине молодости и наивности, во вторых не очень то и хотелось.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#12 написал: Славянин777
Сегодня, 12:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 102
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Славянин777
Надеюсь, всё Благополучно закончилось и Ваша дочь выздоровела?

Моя история об этом:Николай чудотворец.
https://4stor.ru/histori-for-life/106184-nikolay-chudotvorec.html

Здравствуйте!
Историю Вашу прочитал!
Спасибо Николаю Чудотворцу!!!
Во Истину Духовная Вера - Великую Силу Имеет!!!
Зарегистрирован: 21.12.2019
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