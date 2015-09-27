Зачем ты здесь? Твое место не тут

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 889 Комментарии: 3 +12 Вчера, 19:51 by

Это очень необычная история, которой поделилась со мной Людмила, непосредственная участница тех давних событий.Давным-давно, будучи девочкой, летом она приехала в гости к бабушке Лене в деревню. Бабушка очень любила её и старалась на всю катушку: угощала, гуляла вместе с ней, ни в чем не отказывала внучке.Девочке на тот момент было лет пять-шесть, она родилась и жила в большом шумном городе, а тут деревня, свобода, простор. Сколько солнца и ярких красок! Все так ново, необычно и интересно.Дома одноэтажные, и в каждом дворе здесь есть какая-то живность.По улицам ходят гуси и куры и щиплют редкую траву. Маленькие цыплята и гусята такие забавные!У соседей есть коровы, и когда их рано утром выгоняют из двора в стадо, они громко мычат, приветствуя друг друга. Девочке казалось, что она попала в сказку.И вот, в один из дней бабушка решила угостить внучку козьим молоком. Для этого надо было сходить в соседний хутор, который располагался неподалёку. И они, конечно же, пошли вместе. Идут, разговаривают, вдоль дороги виднеется кладбище.Маленькая Людочка никогда не видела ничего подобного. Она воскликнула: «Ой, как тут красиво, сколько цветов. Хочу туда»…Бабушка недовольно сказала, что это не место для прогулок, но девочка стала настаивать на своем. Как раз недалеко виднелась свежая могила, утопающая в цветах, и девочка потянула бабушку за руку:— Ну хотя бы сюда. Хочу посмотреть.— Ну ладно, — сдалась бабушка.Но сама она была в неком замешательстве. Ей совсем не хотелось говорить о смерти, она не знала, как это воспримет внучка, но решила: будь что будет. «Посмотрит, и мы быстро уйдем», – надеялась женщина.И вот, они приблизились к ближайшим могилам и прошли немного вдоль. В одной из них была похоронена девочка, которая недавно утонула. Она была примерно ровесницей внучки.Людочка остановилась и спросила:— А что это за девочка?Бабушка слышала эту историю, так как в деревне все друг про друга знают. Это была дочка одного местного жителя. Она пошла на рыбалку со старшим братом и его другом, там и произошло это несчастье. Мальчишки отвлеклись, заигрались и потеряли бдительность…Бабушка сказала:— Не знаю, - и потянула внучку за руку, прочь с кладбища, но девочка смотрела, как зачарованная, на белокурую ровесницу с большим бантом. Девочка была как живая.Людочка сказала бабушке:— Ну ты же всех тут знаешь. Пригласи эту девочку, я буду с ней играть, а то у меня совсем нет друзей. Мне надоело гулять. Где она живет, пусть приходит к нам, я буду её ждать…Бабушка смутилась и сказала, что девочка уехала. Но Люда почувствовала обман, не поверила и настаивала на знакомстве… Через некоторое время бабушке удалось переключить девочку на то, что тут неподалеку есть магазин, где она купит ей все, что захочет. Лишь бы они отсюда скорее ушли.Но на этом история не закончилась. Напоив вечером девочку свежим молоком, бабушка уложила её спать в соседней комнате. И вот, ночью, сквозь сон, она слышит громкий смех внучки. Думает: «Ну ладно, приснилось что-то. Главное, что смеется, значит все нормально». Но в этот момент неожиданно погасла лампада у икон… Вскоре все стихло.Утром девочка спала необычно долго. Когда бабушка решилась её разбудить, та была недовольна:— Ну вот, опять мне не с кем играть.Бабушка удивилась:— О чем ты? Давай я с тобой поиграю.А Людочка начинает ей рассказывать, как весело всю ночь играла с той девочкой с бантиком, которая была на кладбищенской фотографии.— Она пришла, как только я закрыла глаза, и сама предложила поиграть. Ей тоже скучно, как и мне. Ещё она сказала, ей холодно и тесно.Бабушка сначала не поверила, решив, что та выдумывает, но внучка неожиданно назвала её имя. На тот момент она еще не умела читать. Имя совпало.Женщина побледнела и спросила, что было:— Ты с ней играла??— Да, я с ней играла во сне, потом пришел какой-то дядя, похожий на того, что на иконе, и почему-то сказал: «Зачем ты здесь? Твое место не тут. Иди туда, откуда пришла и не возвращайся!» И девочка исчезла, как будто её и вовсе не было.Бабушка подвела её к иконам, которых было много, и спросила:— Покажи дядю, кто это был?— Вон тот, – Людочка показала на икону Архангела Михаила.Женщина всегда ему молилась, заказывала молебны в маленькой деревенской церквушке и ставила свечи. Бабушка очень любила эту икону. Тогда, вероятно, она поняла, что ничего в этом мире зря не происходит.“С тех пор бабушка стала ещё более набожной, — добавила Людмила. — И хотя мы с ней никогда больше не вспоминали эту историю, я знаю, что она помнила её до самой смерти. И каждый раз, когда бываю в церкви, я ставлю свечу Архангелу Михаилу. Кто знает, что было бы, если он тогда не вмешался”.Автор - Софья.

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