Общение с умершими

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 560 Комментарии: 6 +6 Вчера, 19:08 by

С детства я очень любила своих крёстных, всегда радовалась их приходу к нам в гости и сама часто жила у них. Родители мои много работали, так как были молодыми специалистами и зарабатывали, после окончания учёбы, очень мало, а родная бабушка по материнской линии была очень больна, часто лежала в больнице и поэтому нянчиться со мной не могла. Ясли и детский сад не были для нас выходом, так как я больше болела, чем посещала их. Вот поэтому-то меня и отправляли «погостить» к крёстным. Именно у них и была проведена бОльшая часть моей детской жизни.Моя крёстная – старшая сестра моей родной бабушки, была очень набожной. У неё на кухне, в «красном углу», висели иконы и горящая лампадка. По утрам и вечерам крёстная всегда подолгу молилась перед ними. Думаю, что она и жизнь крёстного вымолила у Бога, так как он единственный из родни вернулся живым с войны, хотя и был очень тяжело ранен.Своих детей у крёстных не было. Вернее были, сначала родились, но умерли один за другим, три мальчика. Врачи говорили о несовместимости их с мужем по крови, поэтому-то и умирали мальчики в раннем младенчестве, а когда крёстная носила под сердцем 4-го ребенка, то у неё воспалился аппендикс. Была операция. Спасти смогли только её. Ребенок, девочка, погибла, а вместе с этим ребёнком – и вся её надежда когда-нибудь ещё иметь детей. Крёстная не любила об этом говорить. Но как-то в бане я увидела огромный шрам от кесарева сечения, пересекавший весь её живот. Говорить неправду она не захотела даже мне – ребёнку, вот и рассказала всё про себя. К моей маме крёстные всегда относились как к родной дочери, очень любили её и во всём ей помогали. Поэтому-то и я для них была как родная, любимая внучка.Шло время, которое приносит не только радости, но и беды. Умерла от сердечного приступа в 56 лет моя родная бабушка, скорая не успела приехать вовремя… Бабушку похоронили. Участок для захоронения был куплен в самом конце кладбища, практически у самого забора. Не знаю, почему родные остановили свой выбор на таком отдаленном участке для захоронения, может быть, именно этот участок, им был тогда «по карману».Мама часто навещала могилку бабушки, ухаживала за ней. На могилке у неё всегда были самые красивые цветы. Пока мама убиралась и сажала цветы на могилке, я бегала вокруг участка и ловила бабочек, потом их отпускала. Мама, чтобы быть в курсе моего местоположения, всё время разговаривала со мной, задавала вопросы: «Сколько бабочек я уже поймала и каких?». Я ей рассказывала, что всех, какие я тогда только знала виды бабочек, я уже поймала, вот только желтенькой капустницы не смогла поймать, так как нигде её не было. Тут мама поправляет посаженные ею цветы, а в руках её оказывается бабочка – желтенькая капустница. Бабочка сидит у неё на руке и никуда не улетает. Мама зовет меня. Я протягиваю руку к бабочке, и она сама перелетает на мою ладошку. Я смотрю на солнце сквозь эту бабочку, а она смирно сидит у меня на руке.Через 8-мь лет, зимой, в больнице умер мой крёстный. На похороны меня не взяли. Родные решили похоронить его на том же кладбище, чтобы удобнее было ухаживать сразу за двумя могилками, только участок выбрали уже поближе ко входу на кладбище, на пригорке. Подумали, что так крёстной будет легче добираться до его могилы, да и место для захоронения им понравилось – на высоком пригорочке. Решили, что весной не будет водой заливать могилку. А по весне, когда началось активное таяние снега, маме приснился сон. Будто приходит к ней в гости крёстный и говорит: «Нина, здесь так сыро, я по колено стою в воде!..» Мама стала спрашивать у крёстной, что бы это значило? Крёстная заплакала и стала молиться. Потом все собрались и поехали на кладбище. И что вы думаете, на этом самом пригорочке была ложбинка, и в ней скапливалась вода, так как земля еще не совсем прогрелась, и вода не уходила, и именно там и было захоронение крёстного. Когда его хоронили зимой, этого не было заметно из-за сугробов, а по весне начался паводок, и могилу затопило. Могилу надо было срочно «поднимать». Было заказано 2-е грузовые машины песка, и, конечно же, заказаны заупокойные службы по крёстному в церкви. После этого крёстный больше никому не снился. Я думаю, что он приснился именно моей маме, так как только от неё на тот момент могла прийти реальная помощь.Странная вещь, эти сны. В подростковом возрасте мне тоже приснился сон, что у меня выпадают практически все зубы, даже коренные, во рту оставалось всего только несколько зубов. Сон был настолько реалистичным и красочным, что проснувшись поутру в холодном поту, я первым делом языком ощупала все свои зубы и облегченно вздохнула, когда они все оказались на месте. Не могу понять как, но я, каким-то образом, внутренне почувствовала плохое предназначение этого сна. А оно означало скорую потею почти всех близких родственников. Но тогда я не придала этому сну большого значения, восприняла всё как просто «дурной сон» и вскоре забыла. Но потом всё получилось, как во сне. За не очень продолжительный период времени, покинула этот мир практически вся многочисленная родня по материнской линии. Ушли в мир иной и крёстная, пережившая своего мужа всего на два года, и мама, умершая в 57 лет, и другая кровная родня. Причем мужчины в роду умирали так и не женившись, не оставив после себя потомства. Что это, судьба или отработка? Что же делать? И нужно ли делать что-нибудь?После смерти мамы, за захоронениями на кладбище стала ухаживать я. Случился у меня один неприятный период в жизни, тогда я порвала крестовидную связку на ноге и долгое время была прикована к постели, не могла прийти не то что на кладбище, а вообще, практически не могла ходить. Потом был тяжелый период реабилитации, попытка получить врачебную помощь за рубежом, в Израиле. Полное разочарование от медицины там, так как продолжала ходить с палочкой, и поиск грамотных врачей уже дома, в России.В общем, на кладбище никто не был лет пять. Когда я снова смогла приехать на кладбище, то была потрясена тем убогим состоянием могилок близких мне людей. На глаза навернулись слёзы, побоялась, что могилки могут отобрать как бесхозные. Прибравшись, как смогла, на могилках и украсив их новыми веночками, решила сделать реконструкцию на них. Не буду рассказывать, через что мне пришлось пройти в своем желании обновить могилки родственников, многие поймут меня. Но суть в том, что на могилке крёстных я решила поставить общий памятник, объединенный одним цветником.Когда я уже приняла работу и расплатилась с бригадиром рабочих, то захотела ещё раз всё подмести и промыть памятник – крест, состоящий из трёх соединенных между собой цементом частей (цветник-основание, тумба и, собственно, сам крест). Вот убираюсь я, а взгляд всё время что-то цепляет, а что – не пойму. Дело было поздней осенью, и вдруг, откуда не возьмись – оса. Она кружит надо мной, мешает мне убираться, но не пытается ужалить, а просто привлекает моё внимание. Я начинаю сердиться, и в сердцах у меня непроизвольно срывается с губ: «Крёстная, да мне самой что-то не нравится, а что, никак не пойму».Всё, уборка закончена, пора уходить, а чувство какой-то неудовлетворённости так и остаётся. Тогда мне в голову приходит удачная мысль сфотографировать на телефон могилку с памятником, причем я с трудом протискиваюсь между оградками других могилок, чтобы получить снимки памятника с лицевой стороны во всю высоту. Муж крутит пальцем у виска: «Куда ты полезла?» Но снимки я всё же сделала, кое-как выбралась, и мы уехали. Оса как сквозь землю провалилась, то всё время вилась около меня, а то вдруг исчезла.Уже дома, рассматривая снятый памятник, я обнаруживаю, что крест поставлен неправильно. Косая диагональная перекладина расположена не слева направо, как полагается по православному обычаю, а наоборот. Так вот о чём мне хотела поведать крёстная. Что же делать? Деньги уже за работу отданы. Мысленно молюсь Богу и прошу крёстную о помощи, а сама набираю трясущимися руками телефон бригадира рабочих, ставивших этот памятник. Выслушав меня, он соглашается бесплатно переделать эту работу. В следующий мой приезд на могилку крёстных крест на памятнике стоял уже правильно, как надо.Автор - Елена.

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