Кошка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марьюшка Просмотров: 455 Комментарии: 2 +8 Вчера, 18:07 by

В тот год мы, в силу политических пертурбаций и развала СССР, переехали из Киргизии к бабушке на Урал. И, конечно, поначалу жили в ее с дедушкой квартире. Бабуля отвела нам комнату побольше, но, чтобы попасть в нее, необходимо пройти через зал (он получался проходной). А кроватка моей трехмесячной сестры стояла в зале, потому что ночью она спала только с мамой и папой, а днем в кроватке.Так вот. Зимний вечер. Отключили свет (что не редкость в нашем городке в 90-е годы) и семья собралась на кухне, зажгли керосинку. А мне вот прям очень понадобилось пройти в нашу комнату (я не помню, зачем. Помню, что прям ОЧЕНЬ надо почему-то). Я тогда темноты совершенно не боялась. Ну и топаю по коридору, за спиной мама, папа, бабуля с дедулей шумят, ужинают, хохочут. И вдруг останавливаюсь перед входом в зал, на границе света и тьмы. Темноты я не боялась, повторюсь. Но как-то муторно на душе, не уютно. Как будто кто-то не пускает в комнату. Но мне, крохе шестилетней, непонятны эти чувства (я их позже проанализировала, более в старшем возрасте). А в комнату ОЧЕНЬ надо! И я шагаю в зал, и слышу кошачье шипение (не было у нас кошек) от окна.Голову поворачиваю и вижу - на открытой форточке (зимой, на Урале, в - 25 градусов, когда окна затыкали ватой и алебастром) сидит огромная черная кошка и смотрит на меня. И вроде рот-то не открыт, хотя в темноте видно плохо, а шипит и примяукивает. Словно ругается. Я хочу кричать, позвать маму - она же рядом, в паре метров всего. Открываю рот, и получается сипение какое-то. И сдвинуться не могу.А кошка смотрит и смотрит, а за ее спиной луна светит. Жуткая картина. Я помню, что у меня слезы текут от бессилия... А она фыркнула и на кроватку сестры нацелилась (сестра с мамой на кухне была), будто прыгнуть хотела.И тут я смогла закричать! Прибежали взрослые, конечно. Но ни кошки, ни открытой форточки не увидели. Мама мне не поверила сначала. Мало ли что маленькому ребенку привидится.Но вот какая странность - моя сестра очень много болела, ее даже к бабке какой-то возили заговаривать (не помогло, кстати). За свои 3 месяца на нее свалились практически все известные болезни. А после этого случая - ничего. Совсем ничего, росла здоровая девочка (и сейчас такая), ну в садике прибаливала, как все.Вот мне и не понятно - что это было в итоге?

Ключевые слова: Кошка ребенок темнота авторская история

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