Жужжалка

Скептик 2012 Просмотров: 210 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 09:46 by

Произошло это много лет назад, когда у нас еще была "старая" дача. Через несколько аллей от нашей дачи жила бабка, была у неё корова. И хозяйка целыми днями бродила по аллеям – пасла свою животинку (в летний период). Имя этой бабки я не помню (а может и не знала никогда), между собой мы её так и называли «бабка с коровой». За этой бабкой с коровой постоянно следовала охрана - два или три пса. Вот эта бабка была не прочь поболтать.Однажды рассказывала нам, что к ней в окно посреди ночи кто-то постучал. Она шторку отодвинула, а там морда, человеческая вроде, но жуткая и огромная: "Вооот такая", - говорила она и подняв руки по бокам от своего лица сантиметров на 15-20, пыталась изобразить это нечто. Ни на кого из знакомых не похож, сетовала она. Да как треснет по окну своим кулачищем (кулак тоже изображала огромный), так стекло и посыпалось. А я, говорит, как заору, муж прибежал из соседней комнаты, а тот мужик уже пропал, и следов под окном не было. Только стекло разбитое. Но рассказ не об этом.Сама бабка рассказывала. Вот, говорит, проснулись с мужем (она его дедом иногда называла), позавтракали, муж во двор пошел. А я домашними делами занялась. Воду в ведро налила, пол собралась мыть. Тут как что-то зажужжит мимо меня, как шмель или жук большой, и в сторону дедовой кровати полетел. Я сама-то его не видела. Но по звуку поняла, куда улетел. В сторону подушки дедовой. Я давай его искать. Подушку убрала, матрас, всю кровать перевернула, перетрясла. А жука нет нигде. Плюнула, пол домыла. Воду выносить пошла, да мужу рассказать. Зову его, а он не откликается. Смотрю, в гараж дверь открыта. Зима же холодно, в гараже кроме мотоцикла и нет ничего, думаю, чем это муж там занимается. Окликнула его. А он на мотоцикле сидит и не шевелится. Я подошла к нему, затронула. А он помер уже. Говорят, сердце остановилось.Про эту историю я и думать забыла. Не воспринимала я рассказы «бабки с коровой» за реальные. Прошло некоторое время, даже несколько лет. Мы с сестрой были в гостях у нашей двоюродной бабушки. Играли с кошкой на бабушкиной кровати. Я, собираясь выйти из комнаты, подошла к дверному проему. Тут мимо меня что-то прожужжало, будто жук большой, но увидеть я его не успела. А звук в сторону подушек на кровати пролетел. И сестра это жужжание услышала, но никого не увидела. Но кошка за этим звуком глазами проследила и в сторону подушек рванула. Мы с сестрой переглянулись и тоже рванули к подушкам на поиски жука, проснувшегося посреди зимы. Всё перетрясли, но так и не нашли. Кошка с нами искала, не филонила. Вечером мы домой уехали, не помню, рассказывали ли взрослым про жужжание. А утром весть – умерла бабушка.Больше я с таким не сталкивалась. И подобных историй не слышала. Возможно, просто совпадение или же так может жужжать предвестник смерти?P.S. Кошка никогда на мух не реагировала, иначе я бы решила что, это муха. Ведь эти вредины и зимой проснуться могут, и прятаться умеют, и жужжат порой, как самолеты)))

Ключевые слова: Мистика жужжание предвестник смерть авторская история

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