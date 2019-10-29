Дачная крипота, или как я кота искал

Летяга Просмотров: 96 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 16:24 by

Жил у моих родителей кот, красивый русский голубой, и было ему лет 13. Летом они часто брали его на дачу, а дача эта располагалась в сообществе, а сообщество - в огромном дачном комплексе на тысячи домов около реки. Ну и в один такой раз кот ушёл погулять и не вернулся. Не вернулся ни через день, ни через три, а посему подключили меня.Я прочитал, что коты - животные ночные, и что шансов у меня больше, соответственно, ночью. На том и порешил. Каждые выходные я приезжал на дачу и по ночам выходил бродить по сообществам в поисках кота, с вареной курочкой, запахом вискаса, кормом для приманки и кыс-кыс. Было это в сентябре, когда люд потихоньку заколачивал дачи и консервировал их до следующего сезона. Я надежды не терял, кота любил, поэтому исправно каждую неделю ездил искать, к тому же люди, которые встречались, говорили, что видели очень похожего одичавшего кота. Прошло два месяца, снег, люди все разъехались, до ближайшего человека - охранника - пара километров, и я, обвязанный вискасом, хожу ночью по заколоченным дачам, следуя по дорожкам из кошачьих следов (их, кстати, хватало). Ветер воет, в воющем ветре слышатся голоса и шёпот, вокруг постоянно какой-то хруст веток, но это ладно, я непуганый, да и животных, очевидно, там хватало.И иду я как-то по узкой улочке с фонариком и чувствую прям так отчётливо взгляд откуда-то сбоку. И прям стрёмно становится, я резко навожу в это место фонарь, а там в дачном домике за стеклом на меня пялится какое-то стремное нечеловеческое лицо, я в ор, фонарик вылетает из рук, падает на землю, я трясущимися руками подбираю его и навожу в то место - и, зараза, оказывается, что это всего лишь старая, страшная, чумазая советская кукла, каких часто любят сажать в хоррорах. Запомнилось мне на всю жизнь, но не в этом соль поста.В другой раз, позже, приехали мы туда с другом. Идём по кошачьим следам, кошачьи следы ведут на чей-то участок. Фигли делать - придется вторгаться в частную собственность. Перелезли через забор, прошли по следам, которые вели под дом, посветили под дом - ничего нет. Ну, бывает, чё. Я пошёл обходить дом, может, кот вылез с другой стороны? Захожу за дом, а там прямо вокруг дома идут свежие (!) крупные следы босых человеческих ног. Идут в середину участка, туда, где, очевидно, огород, и обрываются прямо там, как будто кто бы там ни был просто исчез. Мы с другом переглянулись и спешно валить домой. Может, кто-то сможет объяснить, что это было? В сверхъестественное не верю, но могу на 90% сказать, что следы были человеческих босых ног.Кота, к сожалению, так и не нашёл, да и после этого случая как-то желания ездить поубавилось.Автор - Arzonyx.

Ключевые слова: Кот дача садоводческое товарищество пропажа поиск следы

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