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Истории из жизни

Дачная крипота, или как я кота искал

Жил у моих родителей кот, красивый русский голубой, и было ему лет 13. Летом они часто брали его на дачу, а дача эта располагалась в сообществе, а сообщество - в огромном дачном комплексе на тысячи домов около реки. Ну и в один такой раз кот ушёл погулять и не вернулся. Не вернулся ни через день, ни через три, а посему подключили меня.

Я прочитал, что коты - животные ночные, и что шансов у меня больше, соответственно, ночью. На том и порешил. Каждые выходные я приезжал на дачу и по ночам выходил бродить по сообществам в поисках кота, с вареной курочкой, запахом вискаса, кормом для приманки и кыс-кыс. Было это в сентябре, когда люд потихоньку заколачивал дачи и консервировал их до следующего сезона. Я надежды не терял, кота любил, поэтому исправно каждую неделю ездил искать, к тому же люди, которые встречались, говорили, что видели очень похожего одичавшего кота. Прошло два месяца, снег, люди все разъехались, до ближайшего человека - охранника - пара километров, и я, обвязанный вискасом, хожу ночью по заколоченным дачам, следуя по дорожкам из кошачьих следов (их, кстати, хватало). Ветер воет, в воющем ветре слышатся голоса и шёпот, вокруг постоянно какой-то хруст веток, но это ладно, я непуганый, да и животных, очевидно, там хватало.

И иду я как-то по узкой улочке с фонариком и чувствую прям так отчётливо взгляд откуда-то сбоку. И прям стрёмно становится, я резко навожу в это место фонарь, а там в дачном домике за стеклом на меня пялится какое-то стремное нечеловеческое лицо, я в ор, фонарик вылетает из рук, падает на землю, я трясущимися руками подбираю его и навожу в то место - и, зараза, оказывается, что это всего лишь старая, страшная, чумазая советская кукла, каких часто любят сажать в хоррорах. Запомнилось мне на всю жизнь, но не в этом соль поста.

В другой раз, позже, приехали мы туда с другом. Идём по кошачьим следам, кошачьи следы ведут на чей-то участок. Фигли делать - придется вторгаться в частную собственность. Перелезли через забор, прошли по следам, которые вели под дом, посветили под дом - ничего нет. Ну, бывает, чё. Я пошёл обходить дом, может, кот вылез с другой стороны? Захожу за дом, а там прямо вокруг дома идут свежие (!) крупные следы босых человеческих ног. Идут в середину участка, туда, где, очевидно, огород, и обрываются прямо там, как будто кто бы там ни был просто исчез. Мы с другом переглянулись и спешно валить домой. Может, кто-то сможет объяснить, что это было? В сверхъестественное не верю, но могу на 90% сказать, что следы были человеческих босых ног.

Кота, к сожалению, так и не нашёл, да и после этого случая как-то желания ездить поубавилось.


Автор - Arzonyx.
Источник.

Сегодня, 16:24 by ЛетягаПросмотров: 96Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Кот дача садоводческое товарищество пропажа поиск следы

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Комментарии

#1 написал: Barbelo
Сегодня, 16:58
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 67
Бедный кот. Я вообще их не выпускаю на улицу (если только на руках или в переноски погулять) Рядом шоссе, да и соседи их убивают, а другие специально нам подбрасывают. Все кошки в основном породистые.
Про следы, не факт что они реально обрывались. Могло и показаться.
У меня был забавный случай. Лет пятнадцать назад со стороны где живут соседи дачники (зимой естественно их не бывает) Нам ломали деревянный забор. На снегу не было человеческих следов, лишь отпечатки собачьих лап. Так оказалось сосед надевал на сапоги некую конструкцию, которая и оставляла собачьи следы. И таким образом гадил нам.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#2 написал: Летяга
Сегодня, 17:04
+1
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 838
Комментариев: 8 959
Цитата: Barbelo
Так оказалось сосед надевал на сапоги некую конструкцию, которая и оставляла собачьи следы. И таким образом гадил нам.

Вот что у людей в головах происходит? Какая радость от пакостей?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#3 написал: Barbelo
Сегодня, 17:11
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 67
Цитата: Летяга
Цитата: Barbelo
Так оказалось сосед надевал на сапоги некую конструкцию, которая и оставляла собачьи следы. И таким образом гадил нам.

Вот что у людей в головах происходит? Какая радость от пакостей?

Понятия не имею. Видимо заняться было нечем. Такое развлечение себе и придумал.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:12
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Публикаций: 92
Комментариев: 5 758
Цитата: Летяга
Цитата: Barbelo
Так оказалось сосед надевал на сапоги некую конструкцию, которая и оставляла собачьи следы. И таким образом гадил нам.

Вот что у людей в головах происходит? Какая радость от пакостей?

Ещё под мистику подстраивают. К большинству таких историй приложены вполне реальные человеческие руки.
Знакомая рассказывала. Работала в молодости в какой-то общаге. Регулярно на потолке появлялись человеческие следы. Не босые, конечно.
Потом выяснилось. На малыша сапоги надевали, и водили по потолку.

И ведь явно, родители участвовали тоже, дурни.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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