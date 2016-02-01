Душа

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:00

Причина: Авторская стилистика сохранена

Юлия Рысь Просмотров: 79 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 07:00 by

А Вы верите в то, что душа умершего человека может являться родственникам в виде животного?После смерти деда к нам на дачу стал приходить кот. Вел себя так, будто прожил с нами всю жизнь, знал каждый уголок участка и дома, но особенно обожал спать на любимом кресле дедушки. Считал это место свои законным и не особо его кому-то уступал. Никому из соседей кот не принадлежал, и больше никто на своих участках его не видел, что было достаточно странно, т. к. все коты спокойно шастают через наш чисто символический деревянный заборчик и особенно любят лакомиться молоком, которое соседка выставляет на крыльцо своего дома, но там наш гость тоже не появлялся.Было совершенно непонятно, откуда он вообще возникает, вроде и не живет на участке, а как ни посмотришь — тут как тут. Собираешь ягоды с кустов и замечаешь, что котяра где-то рядышком, то трется об ноги, то просто наблюдает, ласково мурлыча. Не знаю почему, но находясь с ним наедине, постоянно тянуло поговорить, рассказать что-то. Вроде как и глупо... кот-собеседник, но глядя в умные глаза, не оставалось и сомнения в том, что он все понимает.Скучая по дедушке, я часто приходила на дачу и сидела на скамейке, лаская кота или бродила по участку в его сопровождении. Его присутствие создавало какое-то душевное спокойствие. Он даже не вызывал негатива у бабушки, которая на дух не переносит всякую живность, хоть и путался постоянно у нее под ногами. Стало холодать и мы решили забрать кота с дачи в квартиру, но он просто пропал. Причем пропал именно на 40 день после смерти деда. Поиски результата не дали. А бабушка однажды утром рассказала сон: выглянула она за ворота, а там дед идет по дороге и машет ей рукой, прощаясь. Когда она выскочила за ним, на дороге уже никого не было, только тот самый кот медленно скрылся за поворотом.

Ключевые слова: Душа кот дедушка умерший человек авторская история

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