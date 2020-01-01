Квартира моей знакомой

Talisha Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:36 by

Всем доброго времени суток. Итак, сразу начну с истории. Была у меня знакомая, назовём её Лена. Почему была? Просто мы уже давно потеряли с ней связь. Итак, Ленке исполнилось 18, мама купила ей отдельную квартиру. Все мы полопались от зависти, но не подали виду. И вот, прожив в той квартире с недельку примерно, так сказать, обжившись, приглашает нас Леночка к себе. Нас – это меня, Сергея и Дениса. Мы, предварительно сходив в магазин и прикупив вкусняшек в виде фруктов, вина, пельменей, сметаны и хлеба, идём такие молодые, счастливые и голодные в гости к нашей подружке. Поднимаемся на нужный нам этаж, в данном случае пятый (последний), подходим к двери, стучим. За дверью шорох, и минуты через две нам отвечает Лена:– Кто там?– Мы.– Кто мы?– Как это кто? Лен, открывай.– Да я пошутила. Погодите, я только ключи найду.Стоим, ждём, в это время хлопнула дверь подъезда, кто-то поднимается на пятый этаж. Когда мы повернулись посмотреть, кто это идёт, то увидели, как поднималась ЛЕНА. Сказать что мы удивились, это ничего не сказать… Лена нам спокойно так говорит:– А я думала вы позже придёте. Давно стоите?Первая отошла от шока я:– Нет, минуты три, ждём когда ты ключи возьмёшь и дверь нам откроешь…Лена немножко опешила:– В смысле? Я только от мамы иду. У неё с самого утра сидела.– А дома кто?– Никого.– Но там твой голос был, ты сказала, что сейчас нам откроешь…Лена нам не поверила. Итак, зашли мы к ней. Расположились, сидим, открываем вино, достаём из секции бокалы. Стук в дверь (как нам показалось, что в дверь). Лена подходит к двери, и на вопрос "кто там" стук повторился, но только не в дверь, а в шкаф, стоящий в коридоре! Лена с воплями забегает в комнату. Мальчишки пошли открывать шкаф, на всякий случай вооружившись ножом и половником! Шкаф пустой. Сергей закрыл дверцу шкафа и моментально стук повторился в тот же шкаф!Мальчики забежали в комнату с глазами, похожими на теннисные мячики, и прыгнули на диван, а дальше происходило примерно так. Стук сначала в шкаф, потом в дверь комнаты, потом по подлокотнику кресла, в котором сидела Лена, а потом над головой Лены… Бедная Ленка с криками «Ё-моё, что это???» перепрыгнула с кресла на диван. Нам всем сразу захотелось по домам, но было жалко и страшно оставлять нашу Ленку одну. Я предложила ей переночевать у мамы, она, в свою очередь, предложила нам остаться ночевать у неё. Что нами тогда двигало – не знаю, но мы остались, предварительно отпросившись у родителей.Никакой пошлости не было, все мы тогда были хорошими друзьями, без поцелуев и тому подобного… просто друзья! И вот – ночь. Мы с Леной легли на раскладном диване, мальчишки на полу. Дверь, ведущую из комнаты в коридор, закрыли. Мы долго лежали, болтали, и примерно в час ночи СТУК В ДВЕРЬ КОМНАТЫ!!! После того, как мы с Леной перестали визжать, мальчишки встали и открыли дверь, там никого не было, мы пошли на кухню, там тоже никого, идём обратно, дверь в комнату закрыта! Кто закрывал? Никто! Сон как рукой сняло. Свет включен, мы сидим, боимся разговаривать. Мурашки по коже. Да что там мурашки… даже у мурашек мурашки. Кое-как дождались утра и все разбрелись по домам. Потом Лена нам рассказывает… дальше с её слов.«Вы когда ушли, я пошла мыться. Лежу в ванне. Стук в дверь ванной комнаты. Я от страха расплакалась и сквозь слёзы стала говорить: «Никого нет дома, уходите. Я никого не пущу.» Стук повторился, но уже тише. Я вылезла из ванны, оделась. Тихонько открываю дверь, выхожу из ванной, дверь в комнату закрыта, хотя я её не закрывала. Мне так стало страшно, я собралась с мыслями, сняла с шеи крестик свой, и, держа его перед собой, открыла дверь. Захожу в комнату, а там в секции открыты все шкафчики и ящички. Я пулей оделась и убежала к маме. Рассказала ей всё. Она пошла со мной домой. Пришли, всё тихо. Секция в полном порядке, всё закрыто, короче, как будто ничего и не было.Мама мне поверила, потому что, глядя в мои испуганные глаза, невозможно было не поверить. Пошла она к соседке, спросить, кто жил в этой квартире до меня. Оказалось, раньше здесь жила бабулька с очень скверным характером. При малейшем шуме стучала то по батареям, то по полу, намекая тем самым, чтоб перестали шуметь. А так как шумом она называла всё, начиная от простых разговоров (стены тонкие, слышно, как кашляют соседи) и заканчивая громко включенным телевизором, то это значит, что она постоянно стучала в стены, пол и батареи.Умерла она в этой квартире. Её, видимо, парализовало, она упала у окна и, чтоб привлечь к себе внимание, стучала по батарее, а соседи подумали, что опять жалуется, сделали телевизор потише, сами перестали кашлять, чтобы не раздражать вредную соседку. И только когда обратили внимание на то, что вот уже два дня как бабушка не стучит, не жалуется, забили тревогу, но поздно… Вот так.»Лена с мамой освятили квартиру, но стуки не прекратились. Мама Лены эти стуки тоже слышала и не раз слышала Ленин голос за дверью, хотя, как оказывалось, Лены дома не было… Что это? Необъяснимо. Квартиру продали, но, насколько я знаю, в этой квартире надолго никто не задерживался…

Ключевые слова: Стуки стук в дверь шкаф бабка авторская история

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