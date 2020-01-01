ДухИ.

ЛУРДЕС Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:43 by

Получилось так, что меня начал преследовать один не очень молодой человек. Он постоянно попадался мне на улице, выследил, где я живу, говорил, что впервые в жизни так влюбился, приглашал в гости и обещал, что ни один волос с моей прекрасной головы не упадет.Вообще, такое случалось со мной не в первый раз и крайне мне досаждало. Я от таких поклонников бегом бегала и не знала, чего от них ожидать!Этот К. был сорокалетним (а выглядел старше) работягой с ближайшей деревни, ниже меня ростом, похоже, что выпивающим, а я такая вся из себя супермодная 25-летняя куколка. Короче - не моё!И вот однажды, когда я уже была готова к тому, что скоро это не кончится, он опять подкараулил меня у моего дома, убегающую, остановил и подарил духи. Я понимаю, сказал, что мы не будем вместе, не хочу тебе жизнь усложнять, но возьми эти духи, храни их всю жизнь и каждый раз, увидев их, вспоминай меня. Больше я его в своей жизни не встречала...Лет 15 назад полезла я в шкаф и с полки на меня эти духи свалились. А в то время я днем и ночью сидела на одном сайте и я тут же эту историю там рассказала. Посыпались ответы, кто-то даже сравнил мою историю с Гранатовым браслетом Куприна...Но мне надо было бежать по делам, выключила я комп, спускаюсь по лестнице, заглядываю мимоходом в почтовый ящик - там стоит флакончик духов!!!Заглянула в другие ящики - в них ничего нет!Ну это уже за пределами реальности! Такого не может быть потому что не может быть никогда! Мне даже жутко стало!Духи я поставила на окно и в растерянности убежала. Когда возвращалась, их уже не было.По размеру флакончик такой же, как мои духи.Я тут же на сайт, народ стал высказывать предположения - может акция какая была? Нет, говорю, только в моем ящике!А, кстати, хороший видимо человек был этот К...Духи до сих пор у меня в шкафу стоят...

Ключевые слова: Духи подарок почтовый ящик авторская история

Другие, подобные истории: