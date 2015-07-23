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Истории из жизни

Как моя мама беременность предсказала

История из моей жизни.
Я два раза стала свидетелем подтверждению информации из снов моей матери.

История первая.

Мы жили с мамой тогда в квартире вдвоем. На нашей площадке, в соседней квартире, жила моя подруга Алина. В детстве мы тесно дружили, ходили друг к другу в гости каждый день. На тот момент Альке уже было 17(!) лет, я ее постарше, но она начала встречаться с мужчиной намного старше себя: ему было аж 39, у него был уже взрослый двадцатилетний сын. Александр, солидный бизнесмен, интеллектуальный человек, красивые ухаживания... Альке было с ним интересно, он ей нравился во всем. А он был "продумАн" еще тот: старался покорить ее сердце через подруг - собирал всех вместе, возил на море (недалеко от города), шашлыки, покупал Рафаэлло коробками, мартини и т.п., говорил о серьезных намерениях. И мы, все ее подружки, были от него в восторге и рады за нее. Но при всем этом, как это часто бывает, он был еще не разведен. Дескать, очень много имущества, недвижимости делить придется - предстоит большая волокита. В связи с этим обстоятельством, да и разницей в возрасте, подруга попросила, еще в начале их отношений, не рассказывать пока об этом моей матери. Ну, понятное дело, я не рассказывала.

И вот, одним утром этого же года, встает моя мама и говорит мне примерно следующее: "Я видела во сне Алину беременной, да так реально, с животом, представляешь? С ума сойти!.."
И пошла на кухню кофеек делать, а сама: ох и ах, ну и сон, мол.

А в обед стук в дверь. Алька пришла в гости. Зашла, села. Как дела, говорю? Нормально, отвечает. А я смотрю, она какая-то не такая... задумчивая что ли. Говорю, а ты чего грустная, что случилось? Ну она помялась немного, говорить или нет... В итоге выдаёт: "Кажется, у меня будет бэйби". Говорит, задержка большая, и тест положительный... И что пока есть сомнения, еще тесты будет делать. У меня глаза по 5 копеек, рассказываю ей мамин сон. Она отвечает: "Ничего себе... я даже своей маме еще не говорила". "И что же думаешь делать, если и правда беременна?" - спрашиваю. " Ну, я много думала об этом... Буду рожать. Саша сказал, что не бросит"
И не бросил. Родила девочку. А Саша развелся и женился на ней, родили еще и второго. А маме моей пришлось рассказать о том, что ее сон был вещим, только когда родители Алины сами обо всем узнали.

История вторая.

Мой брат жил с женой в Москве. Сам факт беременности его жены маме не снился. Она узнала о нем по телефону. Но интересный сон все-таки был.

Утром, как и в тот раз, встает мама и рассказывает: "Я сегодня во сне видела большое дерево. На ветке дерева висит корзинка, а в ней лежат маленькие белые вязаные носочки".

А после обеда был звонок от моего брата с женой. Поговорила мама с сыном и говорит ему, чтобы передал трубку жене - хочет рассказать ей сон. Я сама сидела в это время рядом и слышала мамины реплики. Как только она поведала о своем сне, невестка ей что-то рассказала в ответ, и я услышала мамины возгласы удивления.

Поговорили они, значит, попрощались, и рассказала мне мама ответ невестки... Оказалось, она в то утро ходила на УЗИ, чтобы узнать пол ребенка. Но произошел какой-то спор или даже ссора с работницей кабинета УЗИ. Вот насколько помню, настолько и передам суть: вроде как сделали ей УЗИ и попросили еще что-то оплатить. "Или плати, или не скажем пол ребенка". Взятку, что ли, просили (2000 год был)... Или она там не так что-то поняла... Может, просто не поладила с врачом/лаборанткой, сцепились, всякое бывает, невестка к тому же женщина темпераментная, армянских кровей. В итоге она там вспылила: "Ну раз так, тогда и не надо, сюрпризом будет". И ушла. Говорит, на обратном пути зашла в торговый центр, чтоб купить какие-нибудь милые вещицы для будущего ребенка, но, раз уж не узнала пол, решила купить что-нибудь нейтрального цвета. И купила белые пинетки!

Меня до сих пор удивляет символичность этого сна: дерево, корзинка на ветке. Дерево, значит, это "родовое дерево", а корзинка - прибавление в семействе?

Я сама с малышами сильно запаздываю, но хочу. И муж хочет. Интересно было бы услышать рассказ о мамином вещем сне про меня. Вон она какой "радар беременности"!

А у вас были сны о беременности, вашей собственной или близких людей? Пишите в комментариях, с удовольствием прочту. Здоровья вам и вашим детям!


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 03:50 by ReneПросмотров: 497Комментарии: 18
+14

Ключевые слова: Вещий сон беременность подруга авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 03:52
+3
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Комментариев: 2 269
Хех... всегда знаю, когда кто-то из тех, кого знаю лично, беременеет. Матушка просила с ней больше на эту тему не говорить даже. Ни про сестер, ни про знакомых, ни про животных.)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 04:53
0
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Комментариев: 5 730
Кто у невестки в итоге родился то?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 05:14
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Комментариев: 254
Цитата: Estellan
всегда знаю, когда кто-то из тех, кого знаю лично, беременеет.

Беременность- гормональный сдвиг.
У мужчин хорошо развиты ольфакторные рецепторы, чувствуют мозгом химию тела, некоторые даже могут описать запах женских гормонов.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#4 написал: Arhip
Сегодня, 05:24
+1
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Репутация: (1262|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 1 168
Цитата: Estellan
Хех... всегда знаю, когда кто-то из тех, кого знаю лично, беременеет. Матушка просила с ней больше на эту тему не говорить даже. Ни про сестер, ни про знакомых, ни про животных.)))

Да ты страшный человек yaaah
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#5 написал: Estellan
Сегодня, 05:33
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Комментариев: 2 269
Kinigos
Фишка в том, что между мной и любой из них - расстояние 1000 км)))

Arhip
Я вообще не знаю, нафига мне эта информация? О_о
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#6 написал: Kinigos
Сегодня, 05:38
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Цитата: Estellan
Фишка в том, что между мной и любой из них - расстояние 1000 км)))

Яснознающий, не иначе.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#7 написал: Estellan
Сегодня, 05:41
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Комментариев: 2 269
Kinigos
smeh А как же?
На самом деле, я просто вижу сны.)
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#8 написал: supik
Сегодня, 08:10
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Комментариев: 555
Первая история, какой хороший САША.. 336

У всех вещие сны, просто кто то им не придает значение, а кто то очень хорошо может истолковать..
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#9 написал: ZelD
Сегодня, 09:07
+4
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Цитата: зелёное яблочко
Кто у невестки в итоге родился то?

Корзинка походу
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#10 написал: Pmariam
Сегодня, 09:19
+1
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Комментариев: 3 628
первая история изумила.
Мама - радар беременности :)
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Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#11 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 10:01
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Комментариев: 534
Три раза мне снились вещие сны)))
Не, я серьёзно! Когда-то давно, когда мои старшие троюродные сестры друг за другом вышли замуж и стали рожать, я от них слышала про примету: если снится много воды и живая рыба, то всё! залёт)))
Ну так вооооот... Примета работает! Третий раз, когда приснилась рыба, я, проснувшись утром, просто сделала тест и даже не удивляясь сообщила мужу)))
Ну как так? Может это мозг человеческий так работает? И если бы мои сестры не сказали об этой примете, то не было бы этих снов про рыбу?
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#12 написал: Летяга
Сегодня, 10:19
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Публикаций: 835
Комментариев: 8 944
Цитата: Мать_Драконов
Ну как так? Может это мозг человеческий так работает? И если бы мои сестры не сказали об этой примете, то не было бы этих снов про рыбу?

Скорее всего.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#13 написал: Luminary
Сегодня, 10:27
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Публикаций: 11
Комментариев: 1 078
Ага, свекровь увидела, что у меня будет мальчик как раз перед днём до УЗИ на 22 неделе. Но это скорее работа подсознания, ведь нам снится то, что выдает это само подсознание, а в нем заложено то, чего мы хотим. Она очень боялась, что у меня будет "девка", а я назло ей хотела, чтобы была девочка))) но оказался мальчик.
Есть ещё знакомые, которые по 50 тестов в день делают и везде видят призрак второй полоски и снится им то, что они с животом, потому что хотят этого.
Мне такое не снилось, никогда не хотела, но само вышло уже после 30. Беременность и младенчество сомнительное удовольствие конечно. Перекрывает все любовь к ребенку, но без помощи сложно и веселого мало.

Цитата: supik
Первая история, какой хороший САША.. 336

У всех вещие сны, просто кто то им не придает значение, а кто то очень хорошо может истолковать..

Тоже хотела сказать, обычный педофил. Зачем рожать от стар_пера под сороковник девочке в 17 лет. Уже лет через 10 она с ним заскучает и пойдет гулять и правильно сделает. Он бросил жену ради молодой, так пусть теперь и его бросят. Хотя и она хороша, встречаться с женатым...
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#14 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:12
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Комментариев: 5 730
Цитата: Luminary
лет через 10 она с ним заскучает и пойдет гулять и правильно сделае

Вот как правило это так и происходит. Обычно в 99% случаев.
А эти кАзлы утверждают,'что в душе им вечно 25 smeh . Но виноваты бабы дуры, что клюют. Их никто не насиловал.
Простите за флуд, ненавижу этих уродцев green
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#15 написал: Tigger power
Сегодня, 11:14
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Комментариев: 5 061
Цитата: Мать_Драконов
Ну как так? Может это мозг человеческий так работает? И если бы мои сестры не сказали об этой примете, то не было бы этих снов про рыбу?

Я ничего не знала про такое трактование сна. Приснился мне бурный ручей, солнце аж глаза слепит, так светило и я вдруг вижу рыбину огромную в ручье и хватаю ее руками, вынимаю, она блестит чешуей на солнце, прямо сверкает. И так этот сон поразил меня своими красками и светом, что я даже на работе поделилась с коллегой, а она уже ближе у 50 годам ближе по возрасту была, опытная) так вот я от нее узнала про рыбу во сне и беременность. Не поверила еще и посмеялась, а через недели две призадумалась, еще через неделю тест показал положительно. Вот так))
За историю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#16 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:41
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Публикаций: 90
Комментариев: 5 730
Цитата: Tigger power
ничего не знала про такое трактование сна. Приснился мне бурный ручей,

Никогда таких снов не видела. Но чаша не миновала sweat_smile
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#17 написал: Pmariam
Сегодня, 12:02
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Комментариев: 3 628
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Tigger power
ничего не знала про такое трактование сна. Приснился мне бурный ручей,

Никогда таких снов не видела. Но чаша не миновала sweat_smile

А я видела не раз. Но только единожды сбылся
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#18 написал: Jako tako
Сегодня, 12:11
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Публикаций: 2
Комментариев: 95
Мои личные сны, сулящие беременность мне же, не сбывались. это отдельная история.
Зато моя бабушка по вещим снам была спец. И мама рассказывала, как ещё не рассказав бабушке про свою беременность мной, услышала от бабушки сон. Она подробно его рассказала маме, а в конце добавила: «наверное ты дочерью забеременеешь». ну мама и рассказала новости.
Кстати, УЗИ в те времена ещё не было и пол определяли по народным приметам )) но бабушкин сон был в руку.
Зарегистрирован: 14.09.2019
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