Как моя мама беременность предсказала

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Rene Просмотров: 497 Комментарии: 18 +14 Сегодня, 03:50 by

История из моей жизни.Я два раза стала свидетелем подтверждению информации из снов моей матери.История первая.Мы жили с мамой тогда в квартире вдвоем. На нашей площадке, в соседней квартире, жила моя подруга Алина. В детстве мы тесно дружили, ходили друг к другу в гости каждый день. На тот момент Альке уже было 17(!) лет, я ее постарше, но она начала встречаться с мужчиной намного старше себя: ему было аж 39, у него был уже взрослый двадцатилетний сын. Александр, солидный бизнесмен, интеллектуальный человек, красивые ухаживания... Альке было с ним интересно, он ей нравился во всем. А он был "продумАн" еще тот: старался покорить ее сердце через подруг - собирал всех вместе, возил на море (недалеко от города), шашлыки, покупал Рафаэлло коробками, мартини и т.п., говорил о серьезных намерениях. И мы, все ее подружки, были от него в восторге и рады за нее. Но при всем этом, как это часто бывает, он был еще не разведен. Дескать, очень много имущества, недвижимости делить придется - предстоит большая волокита. В связи с этим обстоятельством, да и разницей в возрасте, подруга попросила, еще в начале их отношений, не рассказывать пока об этом моей матери. Ну, понятное дело, я не рассказывала.И вот, одним утром этого же года, встает моя мама и говорит мне примерно следующее: "Я видела во сне Алину беременной, да так реально, с животом, представляешь? С ума сойти!.."И пошла на кухню кофеек делать, а сама: ох и ах, ну и сон, мол.А в обед стук в дверь. Алька пришла в гости. Зашла, села. Как дела, говорю? Нормально, отвечает. А я смотрю, она какая-то не такая... задумчивая что ли. Говорю, а ты чего грустная, что случилось? Ну она помялась немного, говорить или нет... В итоге выдаёт: "Кажется, у меня будет бэйби". Говорит, задержка большая, и тест положительный... И что пока есть сомнения, еще тесты будет делать. У меня глаза по 5 копеек, рассказываю ей мамин сон. Она отвечает: "Ничего себе... я даже своей маме еще не говорила". "И что же думаешь делать, если и правда беременна?" - спрашиваю. " Ну, я много думала об этом... Буду рожать. Саша сказал, что не бросит"И не бросил. Родила девочку. А Саша развелся и женился на ней, родили еще и второго. А маме моей пришлось рассказать о том, что ее сон был вещим, только когда родители Алины сами обо всем узнали.История вторая.Мой брат жил с женой в Москве. Сам факт беременности его жены маме не снился. Она узнала о нем по телефону. Но интересный сон все-таки был.Утром, как и в тот раз, встает мама и рассказывает: "Я сегодня во сне видела большое дерево. На ветке дерева висит корзинка, а в ней лежат маленькие белые вязаные носочки".А после обеда был звонок от моего брата с женой. Поговорила мама с сыном и говорит ему, чтобы передал трубку жене - хочет рассказать ей сон. Я сама сидела в это время рядом и слышала мамины реплики. Как только она поведала о своем сне, невестка ей что-то рассказала в ответ, и я услышала мамины возгласы удивления.Поговорили они, значит, попрощались, и рассказала мне мама ответ невестки... Оказалось, она в то утро ходила на УЗИ, чтобы узнать пол ребенка. Но произошел какой-то спор или даже ссора с работницей кабинета УЗИ. Вот насколько помню, настолько и передам суть: вроде как сделали ей УЗИ и попросили еще что-то оплатить. "Или плати, или не скажем пол ребенка". Взятку, что ли, просили (2000 год был)... Или она там не так что-то поняла... Может, просто не поладила с врачом/лаборанткой, сцепились, всякое бывает, невестка к тому же женщина темпераментная, армянских кровей. В итоге она там вспылила: "Ну раз так, тогда и не надо, сюрпризом будет". И ушла. Говорит, на обратном пути зашла в торговый центр, чтоб купить какие-нибудь милые вещицы для будущего ребенка, но, раз уж не узнала пол, решила купить что-нибудь нейтрального цвета. И купила белые пинетки!Меня до сих пор удивляет символичность этого сна: дерево, корзинка на ветке. Дерево, значит, это "родовое дерево", а корзинка - прибавление в семействе?Я сама с малышами сильно запаздываю, но хочу. И муж хочет. Интересно было бы услышать рассказ о мамином вещем сне про меня. Вон она какой "радар беременности"!А у вас были сны о беременности, вашей собственной или близких людей? Пишите в комментариях, с удовольствием прочту. Здоровья вам и вашим детям!

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