Шуточное гадание

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мурчащая Просмотров: 444 Комментарии: 10 +10 Сегодня, 00:48 by

Ми, До и я зашли за Ре, чтобы позвать ее гулять. А в тот день ее отец отмечал день милиции, он являлся сотрудником органов. Человек не склонный к мистификации, рационалист, поэтому было странно услышать о нем такое от дочери. Ре открыла нам дверь практически одетая и в шутку пожаловалась, что папа сказал ей, мол, умеет гадать по руке.Оказывается, по телевизору шла какая-то программа про хиромантию, и ее отец, в шутку, сказал: "Нашли чем удивить, я вот тоже умею гадать по руке". А на приставания Ре погадать отшучивался, в этот момент мы и подоспели. Отец Ре, когда нас увидел, сказал: "Вот девчонкам твоим погадаю, а тебе нет". Нас долго уговаривать не пришлось. Как звучало гадание для До, к сожалению, я не помню. А вот Ми он сказал: "Ты среди них (имея в виду нашу компанию) всегда будешь первой". Я еще про себя подумала, что отец Ре попал пальцем в небо, потому что Ми из всех нас была самой неброской, и в учебе звезд с неба не хватала, спортом не занималась, так где же ей быть первой?После 9 класса мы еще дружили года 3, а затем разъехались по разным местам, времени для встреч оставалось с каждым годом все меньше, другие дела всегда оказывались важнее. Я дружила с Ми все эти годы, 20 лет жили рядом и виделись каждый день. Затем я уехала в другой город. Еще в течение 5 лет часто общались по телефону, виделись редко и очень скучали друг по другу, а потом Ми не стало. Своих подруг я встретила на ее похоронах, и только тогда, перебирая разные моменты нашей жизни, мы вспомнили это гадание: «Ты среди них всегда будешь первой». Она первая получила профессию, потому что пошла в училище, а там срок обучения короче, чем в институте. Она первая вышла замуж и родила ребенка, второй ребенок у нее тоже родился раньше, чем у кого-то из нас. И ушла она раньше всех, в 36 лет.

Ключевые слова: Гадание жизнь правда авторская история

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