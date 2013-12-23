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Истории из жизни

Шуточное гадание

Ми, До и я зашли за Ре, чтобы позвать ее гулять. А в тот день ее отец отмечал день милиции, он являлся сотрудником органов. Человек не склонный к мистификации, рационалист, поэтому было странно услышать о нем такое от дочери. Ре открыла нам дверь практически одетая и в шутку пожаловалась, что папа сказал ей, мол, умеет гадать по руке.

Оказывается, по телевизору шла какая-то программа про хиромантию, и ее отец, в шутку, сказал: "Нашли чем удивить, я вот тоже умею гадать по руке". А на приставания Ре погадать отшучивался, в этот момент мы и подоспели. Отец Ре, когда нас увидел, сказал: "Вот девчонкам твоим погадаю, а тебе нет". Нас долго уговаривать не пришлось. Как звучало гадание для До, к сожалению, я не помню. А вот Ми он сказал: "Ты среди них (имея в виду нашу компанию) всегда будешь первой". Я еще про себя подумала, что отец Ре попал пальцем в небо, потому что Ми из всех нас была самой неброской, и в учебе звезд с неба не хватала, спортом не занималась, так где же ей быть первой?

После 9 класса мы еще дружили года 3, а затем разъехались по разным местам, времени для встреч оставалось с каждым годом все меньше, другие дела всегда оказывались важнее. Я дружила с Ми все эти годы, 20 лет жили рядом и виделись каждый день. Затем я уехала в другой город. Еще в течение 5 лет часто общались по телефону, виделись редко и очень скучали друг по другу, а потом Ми не стало. Своих подруг я встретила на ее похоронах, и только тогда, перебирая разные моменты нашей жизни, мы вспомнили это гадание: «Ты среди них всегда будешь первой». Она первая получила профессию, потому что пошла в училище, а там срок обучения короче, чем в институте. Она первая вышла замуж и родила ребенка, второй ребенок у нее тоже родился раньше, чем у кого-то из нас. И ушла она раньше всех, в 36 лет.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:48 by МурчащаяПросмотров: 444Комментарии: 10
+10

Ключевые слова: Гадание жизнь правда авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:26
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Комментариев: 5 723
Как жутко сбылось всё. Ни за что бы не подумала
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: conjure one
Сегодня, 07:46
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Комментариев: 2 716
Не всегда хорошо быть в первых рядах... +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 08:12
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 247
Силовики ещё те психологи, папенька в силу специфики работы определил лидера.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#4 написал: DRUID
Сегодня, 08:25
0
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Репутация: (275|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 325
Полиционер-хиромант эт круто.

"Ясно вижу Капустин, дом казенный тебе лет на 5 светит".
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:33
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Публикаций: 90
Комментариев: 5 723
Цитата: Kinigos
определил лидера.

В чём она лидер? [b][/b] mmmm
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Плюшечка
Сегодня, 08:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 36
Интересные имена)) как из Китая или Японии)
Зарегистрирован: 22.01.2018
#7 написал: Kinigos
Сегодня, 08:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 247
Цитата: зелёное яблочко

В чём она лидер? [

В своём первенстве.

Цитата: Плюшечка
Интересные имена)) как из Китая или Японии)

Как из нотной грамоты
Зарегистрирован: 5.10.2019
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:00
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 90
Комментариев: 5 723
Цитата: Kinigos
первенстве

Ага. Умереть первее всех, в расцвете лет. Сомнительное лидерство

Да и родить раньше всех тоже сомнительное
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#9 написал: Pmariam
Сегодня, 09:13
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1196|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 625
сомнительное лидерство.
ни о чем. без оценки
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#10 написал: Talisha
Сегодня, 09:54
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Публикаций: 63
Комментариев: 4 096
Цитата: Kinigos
Силовики ещё те психологи, папенька в силу специфики работы определил лидера.

лидер как бы не в том проявляется, чтоб всё делать первым. Училище выбрать и закончить первым, нежели институт...ну не знаю, лидер скорее стремится к лучшему для себя. Не это слово (скорее, первопроходец что ли:)))). Первый - не всегда лидер:) Поспешность - не лидерство, увы.

Интересно вот, а что вам, автор, папенька нагадал по руке? Ни слова об этом что-то. Сбылось ли?
В моей жизни был лишь один хиромант, который сказал, как есть и даже больше. Обнадежил и вдохновил:)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
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