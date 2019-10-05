Ангел и демоны

Tanusha13666 Просмотров: 1 037 Комментарии: 14 +12 Вчера, 12:13 by

Ещё одна история из жизни моей матери. Как я ранее уже писала, в её жизни часто происходит что-то мистическое, вот ещё один маленький, но, как мне кажется, интересный эпизод.13 декабря 1999 года мама сломала ногу и попала в больницу аж до самого 31 декабря, перелом был очень сложный. В то время мне было 7 лет, и вот, что рассказывала она мне, когда я была уже постарше.В одну из ночей мама то ли проснулась, то ли засыпала, точнее, она называла это состояние "полудремота". Возможно, это был и сон, но она говорит, что уже не спала. Говорит: "Нельзя вот это состояние сном назвать, непонятное он какое-то, что ли". Вокруг себя она видела кого-то в чёрных длинных одеждах, напоминающих балахоны. По её рассказам, я почему-то представляю себе этих сущностей, как в фильмах про монахов: балахоны до пола и глубокие капюшоны, закрывающие верхнюю половину лица. Думаю, многие поймут, о чём я. Их было много, эти "сущности" окружали больничную кровать полукругом. Они были безмолвны, в палате стояла тишина. Лежала мама так, что видела перед собой этих "кого-то" примерно по пояс. По росту они были как люди. Через какое-то время она услышала сзади себя плач. Плакал кто-то сильно, надрывно, навзрыд.Мама так и не увидела лиц сущностей, если эти лица вообще у них были. Говорит, что хотела поднять голову, но почему-то этого не сделала, как будто остановил её кто-то. Она почему-то считает, что не дожила бы до следующего дня, если бы увидела их лица. На мой вопрос, почему она так думает, она отвечала что-то вроде: "Вот чувствую и всё! Мне кажется, что это были демоны или кто-то такой же страшный и тёмный, кто-то не из нашего мира. Как будто за душой приходили. А спас меня ангел-хранитель. Это, наверно, он плакал над моей тёмной душой".

Ключевые слова: Больница мама сущности ангел-хранитель авторская история

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