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Истории из жизни

Ангел и демоны

Ещё одна история из жизни моей матери. Как я ранее уже писала, в её жизни часто происходит что-то мистическое, вот ещё один маленький, но, как мне кажется, интересный эпизод.

13 декабря 1999 года мама сломала ногу и попала в больницу аж до самого 31 декабря, перелом был очень сложный. В то время мне было 7 лет, и вот, что рассказывала она мне, когда я была уже постарше.

В одну из ночей мама то ли проснулась, то ли засыпала, точнее, она называла это состояние "полудремота". Возможно, это был и сон, но она говорит, что уже не спала. Говорит: "Нельзя вот это состояние сном назвать, непонятное он какое-то, что ли". Вокруг себя она видела кого-то в чёрных длинных одеждах, напоминающих балахоны. По её рассказам, я почему-то представляю себе этих сущностей, как в фильмах про монахов: балахоны до пола и глубокие капюшоны, закрывающие верхнюю половину лица. Думаю, многие поймут, о чём я. Их было много, эти "сущности" окружали больничную кровать полукругом. Они были безмолвны, в палате стояла тишина. Лежала мама так, что видела перед собой этих "кого-то" примерно по пояс. По росту они были как люди. Через какое-то время она услышала сзади себя плач. Плакал кто-то сильно, надрывно, навзрыд.

Мама так и не увидела лиц сущностей, если эти лица вообще у них были. Говорит, что хотела поднять голову, но почему-то этого не сделала, как будто остановил её кто-то. Она почему-то считает, что не дожила бы до следующего дня, если бы увидела их лица. На мой вопрос, почему она так думает, она отвечала что-то вроде: "Вот чувствую и всё! Мне кажется, что это были демоны или кто-то такой же страшный и тёмный, кто-то не из нашего мира. Как будто за душой приходили. А спас меня ангел-хранитель. Это, наверно, он плакал над моей тёмной душой".

Вчера, 12:13 by Tanusha13666Просмотров: 1 037Комментарии: 14
+12

Ключевые слова: Больница мама сущности ангел-хранитель авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 12:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 237
Сонный паралич. Только вот что он есть на самом деле- другой вопрос.
Ко мне мои демоны тоже часто в больницах приходили.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#2 написал: Sisi
Вчера, 12:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 65
Сон. Да и всего лишь нога сломана, чего умирать?

Зарегистрирован: 1.07.2019
#3 написал: Kinigos
Вчера, 12:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 237
В больницах, когда на отделении много тяжёлых и затяжных, чаще активизируются сущи. Атмосфера гнетущая, но интересная.
А к демонам привыкаешь в конечном итоге.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#4 написал: Jako tako
Вчера, 12:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 93
Мне в этой полудремоте тоже с детства что только не приходило. И непонятные люди со страшными лицами заглядывали так, будто хотели проверить, сплю я или нет. И видела я это все с закрытыми глазами.
Поэтому кажется мне, что это маме правда приснилось.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#5 написал: Kinigos
Вчера, 13:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 237
Цитата: Sisi
всего лишь нога сломана, чего умирать?

Тяжелый перелом- риск, как минимум, без ноги остаться. Умереть от сепсиса или сопутствующей патологии. Умереть во время операции от кровопотери или осложнения наркоза. Апаллический синдром- апогей осложнений общей анестезии, лучше сразу в гроб.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#6 написал: Шерри
Вчера, 19:17
+2
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Репутация: (31|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 536
Цитата: Kinigos
Цитата: Sisi
всего лишь нога сломана, чего умирать?

Тяжелый перелом- риск, как минимум, без ноги остаться. Умереть от сепсиса или сопутствующей патологии. Умереть во время операции от кровопотери или осложнения наркоза. Апаллический синдром- апогей осложнений общей анестезии, лучше сразу в гроб.

Ну Вы уж разошлись! Так и про палец порезаный можно сказать)

Может мама была под препаратами обезболивающими? В этом состоянии и открылся тонкий мир. Но мама с юмором у Вас) над темной душей моей, говорит, ангел плакал))) +

Цитата: Kinigos
В больницах, когда на отделении много тяжёлых и затяжных, чаще активизируются сущи. Атмосфера гнетущая, но интересная.
А к демонам привыкаешь в конечном итоге.

И частенько Вы их видите, wink позвольте полюбопытствовать?
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#7 написал: Мать_Драконов
Вчера, 20:53
+3
Онлайн
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Репутация: (216|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 526
Не могу сказать о демонах и сущностях, обитающих в больницах, но атмосфера там действительно гнетущая. Последний раз лежала в больничке с младшим сыном прошлым летом. Ох и не уютно там! Хотя в палате четырехместной мы были с сыном вдвоём. Меня это не радовало. Даже поговорить было не с кем. И даже это не беда. Самый смак начинался вечером ближе к ночи. Почти гробовая тишина. Где-то в дальнем конце коридора был слышен работающий телек, наверное у медсестер в каморке. Этот мрачный свет в длинющем коридоре.... Бррррр! А туалет - это вообще уму непостижимо! Туда заходить страшно было даже днём! Видимо с советских времён ничего не делалось. Всё облезлое, в рыжих подтеках.... Как вспомню так и вздрогну. Может в больницах больным не так страшно находиться, как здоровым людям, не знаю. Не приведи Господь ещё там побывать.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#8 написал: Mandor
Вчера, 21:12
+1
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Репутация: (433|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 406
С такими обстоятельствами и сны бывают не простые. Но всё же сны.
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#9 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:28
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 90
Комментариев: 5 716
Цитата: Jako tako
видела я это все с закрытыми глазами.
Поэтому кажется мне, что это маме правда приснилось.

Мне также кажется. Хотя да, у больниц особая аура. Но я оказалась способна дать бой
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#10 написал: Ягсе
Сегодня, 00:01
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 174
Как только слышу, что с кем-то часто происходит что-то мистическое - сразу не верю.
Зарегистрирован: 25.11.2015
#11 написал: Kinigos
Сегодня, 00:57
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 237
Цитата: Шерри
Ну Вы уж разошлись! Так и про палец порезаный можно сказать)

Поверьте уж- можно.

Цитата: Шерри
И частенько Вы их видите, позвольте полюбопытствовать?

Года два, как они меня покинули. Раньше-часто.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#12 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:48
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Жаль не спросила мать, зачем они пришли. Может поговорить с темной душой.))) Ведь не зря есть поговорка: - чужая душа потемки.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#13 написал: Kinigos
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Цитата: Шерри
под препаратами обезболивающими? В этом состоянии и открылся тонкий мир

Под обезболивающими возвращается реальный мир
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#14 написал: Kinigos
Сегодня, 03:18
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Комментариев: 237
Цитата: Kinigos
Цитата: Шерри
под препаратами обезболивающими? В этом состоянии и открылся тонкий мир

Под обезболивающими возвращается реальный мир

Когда боль, телесная или душевная, отступает, люди открывают глаза и снова начинают смотреть и видеть мир, а так- все проекции только на себя.
Я о тяжелых болезнях, не соплях и поносе.
Зарегистрирован: 5.10.2019
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