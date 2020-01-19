Белочка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 299 Комментарии: 2 +3 Вчера, 21:55 by

Многие городские жители пугаются леса. Да что там леса, даже в отдалённом уголке какого-нибудь ботанического сада или парка чувствуют себя неуютно. Вспоминаю смешной (для меня) случай, когда взял по грибы одну свою знакомую. Мы и отошли-то от дороги недалеко. Лиственный лесок светлый, не густой. Солнышко сквозь ветки пригревает. Красота. Передвигаюсь на корточках, не вставая, потому что место урожайное попалось – только успевай срезать за обабком красноголовик, за подосиновиком подберёзовик. Дамочка здесь же неподалёку. Но потеряла вдруг меня из виду. Я ведь внизу, за травой да кустами. Тут и началась паника… Краем глаза замечаю, что забилась моя напарница, как подраненная куропатка. Начала метаться из стороны в сторону и истошно голосить на весь лес: «Вова! Вова!»Встаю, откликаюсь. Куда там. Меня не слышат и не видят. Продолжают в истерическом припадке метаться среди берёз и осин, буквально в десяти шагах. Я уже сам ору, как блаженный – ноль внимания…Лишь когда подхватил обезумевшую мадам на руки, та пришла в себя. Про дальнейший сбор грибов не было и речи. «Ты хотел меня бросить одну на съедение диким зверям!..» И смех, и грех. Мне жалко таких людей. В своём замороченном городе, где бытие регламентировано, как на ферме, человек всё больше становится похож на барана в стаде. Питается «комбикормом» из супермаркета. Одевается в то, что скажут. Делает то, что скажут. По большому счёту и мозг ни к чему. А за умного можно сойти, процитировав пару-тройку статусов из соцсети.Попадает такой персонаж в непривычную среду и становится совершенно беспомощным. Точь-в-точь как блеющий от страха, заблудившийся в лесу, барашек. Пока его серый волк не ам-ам…Но это так, повествование для затравки. На самом деле, лес хоть и не прочь пошутить, но шутки выходят порой страшноватые. Много чего в своих походах повидал. Отец был охотник. Нас с братом таскал в лес лет с трёх. Фотографии сохранились, где он с двустволкой, а я и Шурка с пластмассовыми автоматами среди густой чащобы на охоте.Запомнился случай, когда мы, уже будучи чуть постарше, наткнулись с папаней на здоровенную нору в лесном холме. Вернее, даже пещеру. Мы с братом могли войти в неё не наклоняясь. Поначалу так и сделали из любопытства. Но, пройдя несколько шагов, вдруг забеспокоившийся отец развернулся и стал подталкивать нас к выходу. Снаружи приложил палец к губам и спешно, но тихо, мы ушли подальше от этого места. Так и не узнав, что же там, в тёмной глубине, таится.Позже я невзначай услышал, как батя рассказывал кому-то из приятелей-охотников про этот случай:- …Фонарика у нас не было. Темнота. Что там впереди – не видно. Но когда прошли шагов пять, чувствую, зверем воняет. Только не медведь, не волк, не росомаха. Их запахи хорошо знакомы. А тут что-то совсем чужое… Так и не узнал, чья берлога. За мальчишек испугался… Да и один бы, наверное, дальше не сунулся. Места глуховатые, людьми малохоженые. Кто знает, что за чудище лесное здесь живёт?..А лет десять назад я, было, подумал, что с самим дьяволом встретился.Забрёл случайно в весьма мрачноватый участок леса. Повсюду поваленные деревья лежат, болотистая почва под сапогами хлюпает, и густая трава в человеческий рост. Продираюсь в вечерних сумерках сквозь этот бурелом. Вдруг словно током обожгло. Впереди, метрах в пятидесяти, высоченная фигура стоит. Показалось, что в длинном чёрном плаще. А на плечах не голова - череп с рогами! Я так и замер на месте.Чудище прямо на меня уставилось, кажется. Постоял с минуту, гляжу – оно не шевелится. Стал потихоньку приближаться, не спуская со зловещей фигуры глаз. Скоро понял, что страшилище неживое. Это оказался старый чёрный пень метра четыре высотой, торчащий над вывороченным с корнем деревом. Какой-то юморист сверху пришпилил пню обглоданную коровью голову. Со стороны очень жутко смотрелось. Особенно в сгущающейся темноте. Непонятно только, как шутник умудрился это сделать. Я несколько раз пытался на вывороченное корневище взобраться, но так ничего не вышло.Мой товарищ рассказал ещё более пугающий случай. Брёл он как-то по лесу и краем глаза заметил на одной осине выпуклый тёмный нарост. Вроде ничего необычного, чага нередко встречается на деревьях. Но то на берёзах. А тут осина. Из-за этой несостыковки мужик более внимательно пригляделся к круглому предмету, висящему метрах в шести над землёй. Всмотрелся и обмер. С высоты на него пустыми глазницами взирал человеческий череп! Потемневший от времени и влаги, без нижней челюсти…Откуда взялся в глухой чаще, и кому надо было приколачивать его к осине – так и осталось загадкой. Понятно лишь, что изначально жуткую костяшку закрепили значительно ниже. Это позже она взмыла с подросшим деревом на шестиметровую высоту. Но менее зловещей от того не стала…Ладно, это всё присказка была. Теперь сказка. Вернее, быль. Случай совершенно реальный. Знаю лично обоих участников событий.Николай – страстный любитель охоты, рыбалки и всего остального, что связано с лесами, реками да озёрами. И хоть всегда в походах при себе нержавеющая фляжка со спиртом, зелёный змий облетает его стороной. А как иначе? Попробуй-ка под хмельком шагать тридцать, сорок, а то и полста километров по бездорожью, с малыми передышками на отдых. Вряд ли любой справится. К тому же, мужику за пятьдесят. Опытный. Плавал – знает, где, когда и сколько пить можно.Чего не сказать о его племяннике Аркашке. Парню тридцать пять, а ни семьи, ни нормальной работы. Да и дома своего не обрёл. С мамой, свояченицей Николая, живёт. А всё водка проклятая. Как не стало отца (Колин брат трагически погиб), покатился парень по наклонной. Жил по принципу «Будь проще – и люди к тебе потянутся». Вот они и потянулись. Кто с бутылкой, кто с двумя.Как-то, измученная непросыхающим сыном, мать в сердцах взмолилась:- Коля, что делать с Аркашей – не знаю! Ведь губит жизнь свою безоглядно! И мою укоротил уже не на один годок…Мужик подумал-подумал да взял силком непутёвого Аркашку с собой в лес. В аккурат после очередного его недельного запоя. Тот, с похмелья безразличный ко всему, и не сопротивлялся особо. К тому же, брата отца всегда уважал.Чтобы выгнать сивушный конденсат из проспиртованного Аркашкиного организма, бывалый охотник повёл его далеко в тайгу. Шли пешком целый день. С обессилившего парня градом струился пот, но дядя Коля не знал жалости и поблажек не давал. Шёл не останавливаясь. Шатающемуся от усталости Аркадию ничего не оставалось, кроме как поспешать за шагающим впереди дядькой. Перспектива отстать и заблудиться в густом непроходимом лесу заставляла шевелить поршнями.Наконец, к вечеру Николай объявил, что пора искать место для ночлега. Путь продолжим завтра.Вскорости нашли подходящую опушку. Уже начали ставить палатку, как вдруг в вечерней тишине услыхали необъяснимый звук из глубины леса «трак, трак, трак…». «Траканье» монотонно повторялось и было похоже на скрежет металла.Племянник вопросительно посмотрел на дядю. Но тот сам озадаченно прислушивался, бросив палатку.- Пойдём поглядим? - словно прочитал Николаевы мысли парень.- Пойдём. Пока совсем не стемнело.Осторожно ступая, стараясь не шуметь, пошли. По мере приближения, странный звук становился громче. Но сквозь густо росшие деревья и кустарник ничего нельзя было разобрать. Когда подобрались совсем близко, Аркашка всё-таки хрустнул случайной веткой. Металлический скрежет вмиг прекратился. Мужики прошли ещё несколько шагов вперёд и очутились на малюсенькой лесной полянке. То, что они увидели, не поддавалось логическому объяснению. Посередь тайги, в дремучей глухомани стояли… качели! Деревянная «седушка» на железных прутьях ещё продолжала слегка покачиваться меж двух ржавых толстых опор. Вот дела!.. На три десятка километров кругом конуры собачьей не найдёшь, а тут на те – аттракцион из парка!Не успели опомниться, как на деревянное сиденье откуда-то юрко вспрыгнул рыжий зверёк. По-хозяйски усевшись на задние лапки, стал внимательно рассматривать глазками-бусинками пришельцев.«А вот и белочка за мной!», - опережая дядьку, пошутил Аркадий.Оба рассмеялись. Зверюшка недовольно цокнула и взметнулась вверх по сосне.Мужики подошли вплотную к проржавевшим насквозь качелям. Видимо, давно здесь стоят. Но, что странно, совсем заброшенными не выглядят. И трава под ними стёрта, будто кто пятками шоркал.Аркадий взялся за железный прут и качнул. Раздалось уже знакомое «трак, трак…».- Дядь Коль, тут что, леший развлекается?Охотник сам был в замешательстве от увиденного. За многие годы хождений по лесам, с подобным встретился впервые. Кому понадобилось устанавливать в глубине непроходимой чащи, вдали от человеческого жилья, массивную железную конструкцию?..А может, поблизости когда-то жили люди?.. Очень-очень давно. Потому как, зная эти места, Николай с уверенностью мог сказать, что окрестности на многие вёрсты необитаемы. Не были таковыми и в старые времена.- Не знаю, племяш… Может, и леший… Ну-ка, погляди, на деревяшке вроде какое-то слово вырезано…Аркашка поскоблил ножиком мох на сиденье качели, и мужики чуть не дуэтом прочитали вслух:- Белла…- Это что, дядь Коль, имя?..- Да, похоже на то… Ладно, пошли палатку ставить и костёр разводить. Смеркается…Закончив с обустройством ночлега и поужинав, усталые путешественники улеглись спать. Как ни упрашивал племянник тяпнуть по стопочке на сон грядущий из заветной нержавеющей фляжки, дядя Коля остался непреклонным. У нас с тобой в походе – сухой закон. Пока не вернёмся домой – ни капли алкоголя. А спирт во фляжке – исключительно на медицинский случай…Проснулся Николай оттого, что в бок толкал всполошённый Аркашка:- Дядя Коля, дядь Коль, проснись!.. Послушай!.. Опять началось…Сонный мужик прислушался. В ночной тишине раздавался монотонный металлический скрежет. Да кто там всё балует?!- Поднимайся, Аркашка. Пойдём поглядим – кому не спится в ночь глухую. Погоди, ружьё возьму, на всякий случай. А то ещё нарвёмся ненароком на косолапого. Мишки, бывает, любят развлекаться подобным образом.Соблюдая меры предосторожности, мужики, крадучись, приблизились к полянке с качелью. Аркашка первый выглянул из-за деревьев. И тут же судорожно схватился за рукав Николая, вытаращив от ужаса и изумления глаза:- Дядя Коля, там маленькая девочка качается!..Охотник следом просунул голову сквозь кусты. Но смог рассмотреть только раскачивающиеся вовсю качели с тёмным пятном посередине. Да, зрение стало подводить. Особенно к ночи…А перепуганный племянник продолжал часто дышать в ухо:- Дядь Коль, пошли скорей отсюда! Не к добру всё это!..Николаю и самому было не по себе от происходящего. Не зажигая фонарика, потихоньку отступили назад и вернулись к палатке. А ржавые качели продолжали скрипеть своё «трак, трак…».Легли. Накопленная за трудный день усталость взяла своё. Вскоре Николай заснул.Проснулся, когда уже рассвело. Аркашки рядом не было. Неужто раньше меня встал? И не разбудил даже.Откинул полог палатки, надеясь увидеть раздувающего костёр племянника. Но того не было нигде. Ладно, поди, до ветру отошёл.Вылез. Развёл огонь. Вскипятил свежий чаёк. Аркашка не появлялся. Покликал несколько раз – не отзывается. Тут мужик заволновался. Взяв ружьё, отправился на поиски, то и дело аукая. Ноги почему-то сразу понесли в сторону полянки с качелью. Хотя утреннюю тишину нарушали лишь редкие посвисты лесных пташек.Едва выйдя на полянку, Николай сразу увидел племянника. Тот сидел, сжавшись в комок, на деревянной перекладине качели. На корточках, будто мокрый испуганный воробышек. И глядел выпученными глазами мимо подходившего Николая куда-то в сторону.- Аркашка, ты что тут забыл? А ну, слезай! Я тебя обыскался уже!.. Пьём чай и идём дальше…Но бедный парень словно не слышал ничего. Всё его тело била лихорадочная дрожь. Пальцы, вцепившиеся в железную арматурину, побелели от напряжения.Николай с огромными усилиями отскрёб скованного, словно параличом, Аркашку от качелей и почти на руках дотащил до палатки.Вот тебе и случай медицинский. Охотник достал из-за пазухи фляжку. Протянул трясущемуся парню:- На, глотни… Глотни разок, говорю!Но тот, едва почуяв запах спирта, отчаянно замотал головой и заскулил, как обиженный щенок.- Ладно, как хочешь… На вот чайку горячего тогда.Часа два отпаивал дядя Коля племянника горячим чаем на лесных травках и ягодках. Отогревал у костра. Хотя стояло лето, и было достаточно тепло. Но Аркашку долго не отпускала неукротимая дрожь… Наконец, мало-помалу он успокоился. И смог рассказать, что же с ним произошло этой ночью. Из того, что помнил…После того, как вернулись в палатку, так и не посмев подойти к качелям, Аркадий долго не мог уснуть. Мешал непрекращающийся скрип металла, раздававшийся в ночи. Ещё образ маленькой девочки, одиноко раскачивающейся взад-вперёд, пугал и не давал покоя. Но постепенно пугающий монотонный звук перетёк в необычную музыку, заполнившую всё вокруг. Музыка была прекрасна и непохожа на всё, слышанное ранее. Следом за музыкой снаружи стал всё ярче разгораться ослепительный белый свет. Аркадий не удержался и выглянул из палатки. Было светло, как днём. Над головой кружили белые птицы. Потом они полетели туда, где свет ярче, маша крыльями, будто зовя за собой. Не в силах противиться, парень вылез и пошёл за ними…Больше ничего не помнил. Как очутился на качели тоже не имел понятия…После того лесного похода Аркашку как подменили. Порвал со всеми старыми приятелями-собутыльниками. На водку смотреть не мог, не то что пить.Устроился на постоянную работу. Через год женился. А ещё через полгода молодая жена родила первенца. Девочку. Сомнений и споров, какое имя дать дочке, не возникало. По общему согласию назвали Изабеллой. Для папы с мамой просто Белка, Белочка…***Спустя три года после их лесного похода с Аркадием, Николай вновь побывал на том месте. С большим трудом отыскал странные качели. Железная конструкция почти целиком скрылась в высокой траве и разросшемся кустарнике. Даже намёка не было на чьё-то присутствие. О том, что всё это тогда не почудилось, напоминала лишь отвалившаяся от одного края доска сиденья с вырезанным словом «Белла».23.01.2020

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