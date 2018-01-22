Баба Нюра

vikki z Просмотров: 498 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 09:26 by

Мои бабушка с дедушкой проживали в одном доме по соседству с бабой Нюрой и её сыновьями. На 80 году жизни баба Нюра умерла. Она прожила хорошую жизнь, держала в свое время хозяйство. После смерти сыновья её похоронили и уехали в город устраивать свои жизни.Мои бабушка с дедушкой спустя какое то время решили переехать на часть, где проживала баба Нюра. Естественно они спросили у сыновей, будут ли они возвращаться и жить тут хотя бы какое то время. Сыновья ни в какую не хотели возвращаться в деревню, потому что работы было мало, ни перспектив, ни дальнейшего будущего для молодых людей не предвиделось на горизонте. Разве что приехать одним днем и навестить мать на могилке. А так как дом уже был старый, полы на половине дома моих близких родственников покосились, и получился ближе к печке спуск как с горки, и было неудобно ходить. Да и печь совсем была не в хорошем состоянии.Постепенно бабушка с дедушкой сделали ремонт на части бабы Нюры и переехали в середине лета окончательно туда жить. И вот что дедушка нам поведал. Он тогда хоть и был на пенсии, но подрабатывал, косил сено. Да и в лес ходил за грибами, ягодами и на рыбалку. В общем, мужик был работящий. Как-то после сенокоса он пришёл на обед, а бабушки не было дома, то ли она на почту ушла, то ли к соседке в гости, точно уже не вспомню. А еду в жару бабушка хранила на веранде, ставила кастрюлю с супом на пол, чтобы суп не испортился. Дедушка пообедал и как полагается после обеда решил прилечь отдохнуть на веранде. Только он стал засыпать и погружаться в сон, как видит - зашла бабка. Но не моя бабушка. Он присмотрелся, а это была та самая баба Нюра, которая умерла. Она пришла, села на сундук, который тоже стоял на веранде. Сон как рукой сняло, дед подскочил. И давай ругать дух баб Нюры русским матом. Через некоторое время она исчезла. Когда бабушка вернулась, дед поведал ей историю, бабушка сначала подумала, что может за обедом дед опрокинул рюмочку-другую, но дедушка был настолько испуганным, что не поверить ему было нельзя.

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