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Истории из жизни

Баба Нюра

Мои бабушка с дедушкой проживали в одном доме по соседству с бабой Нюрой и её сыновьями. На 80 году жизни баба Нюра умерла. Она прожила хорошую жизнь, держала в свое время хозяйство. После смерти сыновья её похоронили и уехали в город устраивать свои жизни.

Мои бабушка с дедушкой спустя какое то время решили переехать на часть, где проживала баба Нюра. Естественно они спросили у сыновей, будут ли они возвращаться и жить тут хотя бы какое то время. Сыновья ни в какую не хотели возвращаться в деревню, потому что работы было мало, ни перспектив, ни дальнейшего будущего для молодых людей не предвиделось на горизонте. Разве что приехать одним днем и навестить мать на могилке. А так как дом уже был старый, полы на половине дома моих близких родственников покосились, и получился ближе к печке спуск как с горки, и было неудобно ходить. Да и печь совсем была не в хорошем состоянии.

Постепенно бабушка с дедушкой сделали ремонт на части бабы Нюры и переехали в середине лета окончательно туда жить. И вот что дедушка нам поведал. Он тогда хоть и был на пенсии, но подрабатывал, косил сено. Да и в лес ходил за грибами, ягодами и на рыбалку. В общем, мужик был работящий. Как-то после сенокоса он пришёл на обед, а бабушки не было дома, то ли она на почту ушла, то ли к соседке в гости, точно уже не вспомню. А еду в жару бабушка хранила на веранде, ставила кастрюлю с супом на пол, чтобы суп не испортился. Дедушка пообедал и как полагается после обеда решил прилечь отдохнуть на веранде. Только он стал засыпать и погружаться в сон, как видит - зашла бабка. Но не моя бабушка. Он присмотрелся, а это была та самая баба Нюра, которая умерла. Она пришла, села на сундук, который тоже стоял на веранде. Сон как рукой сняло, дед подскочил. И давай ругать дух баб Нюры русским матом. Через некоторое время она исчезла. Когда бабушка вернулась, дед поведал ей историю, бабушка сначала подумала, что может за обедом дед опрокинул рюмочку-другую, но дедушка был настолько испуганным, что не поверить ему было нельзя.

Сегодня, 09:26 by vikki zПросмотров: 498Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Дух бабушки дом дедушка призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Плюшечка
Сегодня, 09:52
+2
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 34
Может в сундуке важное что-то лежало?) Не проверяли?)
Зарегистрирован: 22.01.2018
#2 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 10:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 134
Цитата: Плюшечка
Может в сундуке важное что-то лежало?) Не проверяли?)

У моего друга, похожая ситуация была.
Дед покойный снился и показывал на стену в старом доме, где жил до смерти.
Так мы с другом всю стену расковыряли и ничего не нашли. Только люлей от бабки получили )))
А история интересная, автору плюс
Зарегистрирован: 11.02.2016
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:49
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 89
Комментариев: 5 689
Цитата: Плюшечка
Может в сундуке важное что-то лежало?) Не проверяли?)

Может быть
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: marzzz
Сегодня, 12:15
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Публикаций: 105
Комментариев: 7 063
Не, у покойницы реальный интерес был в сундуке. Мож, там три отреза ситцевых на платья, новых, с этикетками! Некоторые такие до материального добра жадные, задолбают ходить после смерти, проверять нажитое непосильным трудом. smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 12:32
0
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Репутация: (1194|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 595
И что им неймется то?
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
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