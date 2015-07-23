25 километр

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Airmedved Просмотров: 561 Комментарии: 10 +14 Сегодня, 14:25 by

Несколько лет назад, довелось мне работать в одной фирме на должности инженера-монтажника. Фирма молодая, бралась за такие монтажи, которые могут гипотетически принести доход, как с равной долей вероятности не принести ничего. Моя работа заключалась в монтаже оборудования кондиционирования на узлах связи войсковых частей мурманской области. Оптическое оборудование очень энергоемеое, и летом проблема его охлаждения приобретает особую актуальность. Но я отвлёкся.29 сентября 2015 года. Мы с напарником монтировали канальный "Дайкин" в 67 авиационном полку, посёлок «25 километр», что неподалёку от города Мончегорск. Стояли последние тёплые деньки уходящей осени, но ночами температура невозбранно убегала в минус. Работу хотелось закончить поскорее, ибо устали уже как собаки, но изначально что-то, как всегда, пошло не так. Сломали бур, новый пришлось клянчить у вояк, проворачивались анкера, не желая крепиться на силикатном кирпиче здания штаба. Замёрзли руки, и вальцовка получалась коряво. Закончили ближе к часу ночи, подписали акт, и, продемонстрировав ДСу (дежурный по связи) работоспособность сей замечательной инсталляции, решили перетаскивать монтажный скарб в машину.Наш Форд, мирно дремал на стоянке части, выход на которую осуществлялся через КПП и затем метров двести негустого леска, напоминающего аллейку. А кто думает, что монтаж кондея простая штука, тот нифига не понимает в жизни. У нас тут и вакуумный насос, два перфоратора, паяльный пост. Словом - весёлый наборчик, который полчаса только таскать в машину. Фасад КПП неплохо освещен, а сама аллея достаточно темная, и подсвечивается лишь далёкими огнями посёлка.Несу два чемодана, навстречу идут мужчина и женщина. Пожилые. Я как-то скользнул взглядом по их лицам, и чувствую, что-то не то. Не могу сказать что именно, но какая-то лютая враждебность. Прямо что-то отталкивающее, вызывающе из глубин души страх, панический и древний. Такое не излучают люди, в прямом понимании являющиеся людьми. Я аж отшатнулся, отойдя метра на два вправо. Пара медленно идёт к воротам части. Сбегал к машине, уложил коллектор и пайку, тачку закрывать не стал, сзади перся напарник с очередной порцией барахла. Встретил я его у остановки "вахты", попросил сигарету. Оба закурили, после чего я посмотрел на наручные Гармин. Начало второго ночи, и не лень же им тут в темноте? Кому? Несколько ошарашено спросил напарник. Эту историю я рассказал ему уже позже. А именно - эпизод встречи. Дима выходил за мной, с интервалом минуты в 3-4. Но за воротами КПП, на аллее, ведущей к стоянке, он видел лишь мою удаляющуюся спину в светлой джинсовой куртке. Вероятно, некоторые детали я упустил, но существенного смысла в них нет. Помню лишь ощущения от этих "людей". Как будто стоишь на рельсах, а на тебя едет электровоз.

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