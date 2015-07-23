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Истории из жизни

25 километр

Несколько лет назад, довелось мне работать в одной фирме на должности инженера-монтажника. Фирма молодая, бралась за такие монтажи, которые могут гипотетически принести доход, как с равной долей вероятности не принести ничего. Моя работа заключалась в монтаже оборудования кондиционирования на узлах связи войсковых частей мурманской области. Оптическое оборудование очень энергоемеое, и летом проблема его охлаждения приобретает особую актуальность. Но я отвлёкся.

29 сентября 2015 года. Мы с напарником монтировали канальный "Дайкин" в 67 авиационном полку, посёлок «25 километр», что неподалёку от города Мончегорск. Стояли последние тёплые деньки уходящей осени, но ночами температура невозбранно убегала в минус. Работу хотелось закончить поскорее, ибо устали уже как собаки, но изначально что-то, как всегда, пошло не так. Сломали бур, новый пришлось клянчить у вояк, проворачивались анкера, не желая крепиться на силикатном кирпиче здания штаба. Замёрзли руки, и вальцовка получалась коряво. Закончили ближе к часу ночи, подписали акт, и, продемонстрировав ДСу (дежурный по связи) работоспособность сей замечательной инсталляции, решили перетаскивать монтажный скарб в машину.

Наш Форд, мирно дремал на стоянке части, выход на которую осуществлялся через КПП и затем метров двести негустого леска, напоминающего аллейку. А кто думает, что монтаж кондея простая штука, тот нифига не понимает в жизни. У нас тут и вакуумный насос, два перфоратора, паяльный пост. Словом - весёлый наборчик, который полчаса только таскать в машину. Фасад КПП неплохо освещен, а сама аллея достаточно темная, и подсвечивается лишь далёкими огнями посёлка.

Несу два чемодана, навстречу идут мужчина и женщина. Пожилые. Я как-то скользнул взглядом по их лицам, и чувствую, что-то не то. Не могу сказать что именно, но какая-то лютая враждебность. Прямо что-то отталкивающее, вызывающе из глубин души страх, панический и древний. Такое не излучают люди, в прямом понимании являющиеся людьми. Я аж отшатнулся, отойдя метра на два вправо. Пара медленно идёт к воротам части. Сбегал к машине, уложил коллектор и пайку, тачку закрывать не стал, сзади перся напарник с очередной порцией барахла. Встретил я его у остановки "вахты", попросил сигарету. Оба закурили, после чего я посмотрел на наручные Гармин. Начало второго ночи, и не лень же им тут в темноте? Кому? Несколько ошарашено спросил напарник. Эту историю я рассказал ему уже позже. А именно - эпизод встречи. Дима выходил за мной, с интервалом минуты в 3-4. Но за воротами КПП, на аллее, ведущей к стоянке, он видел лишь мою удаляющуюся спину в светлой джинсовой куртке. Вероятно, некоторые детали я упустил, но существенного смысла в них нет. Помню лишь ощущения от этих "людей". Как будто стоишь на рельсах, а на тебя едет электровоз.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:25 by AirmedvedПросмотров: 561Комментарии: 10
+14

Ключевые слова: Странная история ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 14:26
+3
Онлайн
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Комментариев: 2 241
Только я из терминологии ничего не понял? О_о
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: AlphaOme
Сегодня, 14:55
+1
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Комментариев: 205
Кто бы они (пожилая пара)ни были,хочется сказать : "Избави боже от таких встреч"!
Зарегистрирован: 2.04.2017
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 15:02
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Комментариев: 5 033
Цитата: Estellan
Только я из терминологии ничего не понял? О_о

Я про Гармин только поняла)) да это и не важно в принципе, вот кто эта парочка были - интересно. Призраки видимо, раз напарник не увидел их, но что за причина по которой они там noknow +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#4 написал: Фингал
Сегодня, 15:30
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Комментариев: 40
какая-то лютая враждебность.//

это наверняка шпионы были

А пуговки-то нету от левого кармана,
А сшиты не по-русски короткие штаны,
А в глубине кармана — патроны от нагана
И карта укреплений советской стороны.
Зарегистрирован: 11.08.2019
#5 написал: Arhip
Сегодня, 15:56
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Цитата: Tigger power
Цитата: Estellan
Только я из терминологии ничего не понял? О_о

Я про Гармин только поняла)) да это и не важно в принципе, вот кто эта парочка были - интересно. Призраки видимо, раз напарник не увидел их, но что за причина по которой они там noknow +


А я вот только про Гармин как раз и не понял :-)
Но подозреваю что это марка часов. А, ну еще что там за коллектор?
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#6 написал: Barbelo
Сегодня, 16:31
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Только про марку часов вначале не поняла, перечитала. Дошло :D
Может призраки, а может глюки.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#7 написал: Sisi
Сегодня, 17:14
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О , ну здравствуй коллега)
Зарегистрирован: 1.07.2019
#8 написал: abrashechka
Сегодня, 17:48
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Понял практически все. Но историю вполне можно было рассказать без техподробностей. Если бы я в своей истории про корабль начал рассказывать о монтаже своего оборудования - это бы у меня забрало часа 2 . В историю верю, но думаю что это были не призраки а знающие люди, которых почему-то увидел ГГ, несмотря на морок, который они навели. Они его и напугали чтобы уйти.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:29
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Публикаций: 89
Комментариев: 5 669
Ну ииии? Что же было? Я дефачка, я техчасть не читала. Но всё равно не поняла noknow

Цитата: abrashechka
знающие люди, которых почему-то увидел ГГ, несмотря на морок, который они навели.

О, вы всё прояснили. Ну что этим иродам в авиаполку нужно было?
Вот так обороноспособность и падает, а вояки спиваются. Вот где собака порылась ogo
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#10 написал: FromSiberia
Сегодня, 18:58
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Комментариев: 992
Очень страшно. Отличное сравнение про паровоз в конце, помогает прочувствовать ситуацию. +++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
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