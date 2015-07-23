История одной гадалки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 1 0 Сегодня, 07:07 by

Наверное, многие считают, что иметь хоть какой-нибудь сверхъестественный талант или дар, это благодать, ниспосланная небесами. Такие люди удачливы, хороши во всем, не испытывают нужды, не знают бед. Однако кто бы ни одарил вас, небеса или темные силы, рано или поздно все равно приходится за все расплачиваться. Знахари, помогая вам, спасая вас от порчи, сами очень сильно страдают, принимают на себя часть ваших проблем и несчастий (это я знаю точно, моя бабушка-знахарка лечила людей по мере сил и возможностей, никогда не брала плату за это, и в свои 40 выглядела, как 70-летняя старуха), а колдуны и ведьмы расплачиваются своей душой и спокойствием.Так вот, расскажу я вам одну правдивую историю талантливой гадалки Таисии (или можно просто Таси): она настолько хорошо видела будущее по картам, что даже могла и даты, и имена называть, а такое среди нынешних оракулов встретишь очень редко.История произошла в реальной жизни, не выдумана. Рассказала ее нам она сама, т.к. очень сильно к нам привязалась и всегда была рада нашим визитам.От рождения Таисия была белокурой и голубоглазой девчушкой. Когда ей было 1,5 года, ее похитили цыгане. Произошло это где-то в конце 50-х. Кстати, цыгане почему-то всегда имели слабость к таким вот белокурым светловолосым детям, как будто они какие-то меченные, необычные. Помню нам, малым детям, бабушка тоже запрещала выходить на улицу, когда цыгане приезжали в деревню со своими шмотками на продажу и услугами для местного населения.Но это я немного отвлеклась. Пробыла Тася у них недолго: когда ей исполнилось где-то 10-12, ее вернули в семью милиционеры: цыган тех за что-то посадили, вот так и нашли девчушку. Вернулась девчонка с необычным талантом – гадать стала очень хорошо, и все, что предсказывала, непременно сбывалось. Хотя, возможно, цыгане и знали, кого крали, т.к. родная сестра Таси тоже оказалась очень хорошей знахаркой, людей лечила, всегда помогала. Так что вся семья у них оказалась одаренной.Девочка подросла, в 20 лет вышла замуж за первого красавца города (а жили они в крупном городе Беларуси), который, видимо, совсем не любил свою молодую жену, т.к. изменял ей налево и направо.Тася никогда не обращала внимания на мелкие измены мужа, но не смогла простить ему любовь к другой женщине. Чтобы не позволить мужу уйти от нее, нашла девушка где-то приворотное заклинание, которое надо было читать перед зеркалом несколько дней подряд.И вот, в последний вечер дочитывает она заклинание, сидя перед зеркалом и расчесывая волосы, которые, кстати, красивые, длинные были. Только закончила, вдруг слышит бодрое такое:- Здравствуйте, Ваше Святейшество.От неожиданности девушка подскочила, но тут опять слышит:- Не бойся меня. Я теперь буду служить тебе и учить нашему ремеслу.Девушка поняла, что голос идет из зеркала. С тех пор, каждый раз видя свое отражение, она слышала голос из зеркала, который весело приветствовал ее и начинал все склонять к своему делу, мол, отрекись от Бога и перейди на нашу сторону.Муж, кстати, стал проявлять к своей жене все больше знаков внимания и забыл про всех своих зазноб. Казалось бы, живи и радуйся, но Тася оказалась верующей девушкой и испугалась не на шутку, особенно, когда голос стал преследовать ее везде, где были зеркала. Причем требовать беспрекословного подчинения он стал все более настойчиво и усердно. Девушка закрыла все зеркала дома, но спрятаться от всех природных зеркальных поверхностей она не могла: видя свое отражение в воде или в окне, она вновь слышала этот навязчивый голос.Тася пошла в церковь, покаялась перед батюшкой. Священник пришел и освятил ее квартиру. День прошел спокойно, никого не было слышно, и девушка решилась открыть зеркала. Только она это сделала, как услышала истошные нечеловеческие крики:- Что ты натворила! Мы же тебе столько могли дать! Ты пожалеешь о том, что выбрала не нас!Она услышала такой невыносимо громкий крик, что оглохла на всю оставшуюся жизнь. В итоге с мужем она разошлась чуть ли не на следующий день, за всю жизнь ни с кем больше не сошлась. Да и кому она, инвалид по слуху, была нужна? Детей тоже никогда не имела. Сестра ее, истовый православный человек, белый маг, так и не простила Тасю за такое предательство и обращение к темным силам, и всю жизнь они, хотя и жили в одном городе, встречались очень редко.Гадать Тася перестала и лет 30 не брала карты в руки, однако ее нужда заставила. Хотя и стала гадать она хуже, чем в молодости, но равных ей в этом мастерстве не было.Видимо, темная сторона искала ее расположение не зря, ведь Тася и так имела силу. После этого понимаешь, что за свои слабости люди расплачиваются очень дорого, особенно если ты человек неординарный, имеющий дар.Мой брат тоже как-то наткнулся в интернете на сайт, который предлагал научить темной силе взамен на бессмертную душу. От нечего делать он поставил галочку в пункте Согласен, чтобы посмотреть, чему там они учат. И ночью увидел во сне дьявола с книгой, в которой требовал его расписаться кровью. Брат отказался, но следующей ночи ждать не стал: сходил в церковь, покаялся и больше с чертовщиной ни во сне, ни в жизни не сталкивался, даже сайт тот больше найти не смог.Хотите – верьте, хотите – нет, но с чертовщиной и темными силами лучше вообще не связываться: никогда не знаешь, чем придется расплатиться.Автор - Jenny_7.

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