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Истории из жизни

Потрогушки

Эту историю следовало бы пересказать ещё в декабре, по тёплым следам, но сразу я поленился, а потом был занят обычными новогодними заботами. Зато теперь я получил возможность добавить к тому повествованию ещё один - завершающий - абзац.

Началось с обычных декабрьских разговоров: кто, с кем и где будет встречать Новый год. Никакой экзотики вроде плацкартного поезда в ночь с 31-го на 1-е или на Красной площади перед мавзолеем. Варианты чаще всего озвучивались: дома, дома у друзей или родных, на даче.
Один из моих знакомых (ему под тридцать, человек приземлённый, водительскую справку у психиатра и нарколога подписал честно и без проблем) на слово «дача» отреагировал неожиданно бурно: если убрать мат, выходило, что дачи он вдруг любить перестал.
Меня больше удивила его экспрессия, чем нелюбовь. Я тактично поинтересовался и в результате выслушал следующий рассказ, сопровождаемый сигаретными затяжками.

С летним отпуском в этом году меня прокатили: «Это ж самый рабочий период, сам понимаешь, без тебя не справимся!» - и действительно, нагрузка оказалась повышенной. Но при всей горячке жизнь стала однообразной. Дом, дорога, работа, дорога, дом. Каждый день как из ксерокса. Со своей - уже бывшей - по зиме ещё расстался, новую не завёл, поэтому вечерами время уходило лишь на пожрать и уснуть перед плазмой с таймером. В выходные - а они не каждую неделю случались - дрых в счёт недельного недосыпа. Осенью запарка чуть снизилась, но у меня уже катилось по колее. И так тошно в результате стало - не то стресс, не то депрессняк. От мыслей хоть об одной из жизненных составляющих - дом, работа, дорога в оба конца - просто выворачивало. Столкнулся как-то случайно с П., тот мне:
- На тебе лица нет. В запое, что ли?
- В зае@е.
Вкратце обрисовал ему ситуацию.
П. сразу въехал:
- Понятно. Отвлечься тебе от всего привычного нужно. Хоть и ненадолго, но основательно. В цирк сходи. Или на каруселях повертись.
Я на правах старой дружбы объяснил, куда ему самому сходить нужно и на чем там повертеться. Советчик хренов.
П. не обиделся:
- Ну, карусели - это кардинально. Давай так. Пересечемся, возьмёшь у меня ключи от дачи, дуй туда на выходные. И не очень далеко, и смена обстановки. Дача наша тебе надоесть ещё не успела?
Я ему:
- Подожди. Один, без вас?
- Почему один? Можешь захватить кого-нибудь с собой. Только презервативы там не разбрасывай, а то я с женой потом не объяснюсь. Будешь уезжать, полотенца и прочий текстиль сунь в стиралку, дверцу ее не закрывай. Котёл газовый на автомате, дом тёплый. Если электрики свет временно вырубят, он после перезапускается на раз-два, я по телефону объясню, как. Гарантирую, мы внезапно не нагрянем.
- Да с вами веселее было бы.
- Понимаю, но мы туда почти все лето, половину весны и сентябрь катались. Ты ж мою знаешь - хозяйственная: прибей, вскопай, покоси, переделай. Мне эта дача к концу сезона - почти как тебе работа.

Я на той даче бывал, конечно. В прошлом году почаще, в этом - разок, на майские. Непривычно без П., но предложение заманчивое. Подумал и согласился.

Короче говоря, не в ближайший уик-энд, а через неделю я с выданными мне ключами с утра заехал в «Ашан», загрузил в багажник готовой еды, мяса, вискарь, мешок угля и поехал. С собой никого не взял - неловко было на чужой территории тусу устраивать.

Добрался. Дача у П. в старом садоводческом товариществе, участок его отец ещё при Брежневе получал. Раньше такое считалось неугодьем, зато теперь - это место, где природу ещё бульдозером под коттеджи не зачистили. Проезды в товариществе узкие, тупиковые. Вокруг ограда, рабица на покосившихся бетонных столбиках, с двух сторон внутрь вдавлена: лес напирает. Участки по шесть соток. Домики, наверное, раньше были одинаково простенькие, а сейчас многие хозяева сменились, что-то перестроили. Получилась мешанина: кое у кого вполне современные теремки, а у кого-то сарай с окнами, и забор железной спинкой от кровати починен. Есть даже пара-тройка хором с размахом - там, похоже, у каждого фундамент по размерам участка вырыт.

У П. усадьба из двух построек. Дом в два этажа - низ кирпичный, верх в сайдинге, деревянная терраса. И что-то вроде большой беседки из кирпича: с одной стороны у неё жаровня-мангал, с другой - хозяйственная пристройка. Все это половину участка занимает. На оставшемся пространстве - полоска грядок, крохотная лужайка, кусты и несколько деревьев вдоль забора. Ну, ещё площадка для автомобиля, плиткой выложена. Забор из профиля на металлокаркасе, метра два с половиной.

Дом был закупорен: электрические рольставни опущены, сейфовская дверь на все замки заперта. Я это родовое гнездо вскрыл, ставни на окнах поднял. Сначала было неловко по чужому дому ходить, что-то трогать, в ящиках с посудой копаться. Но приспособился я быстро. Днём развёл огонь в наружном очаге, сварганил барбекю. Пообедал в беседке: холодновато, зато на свежем воздухе. Завернулся в пледы: они в доме на вешалке у двери были. Сидел себе, курил, вискарь захваченный потягивал. Красота, только сети почти нет, интернет на букву «Е». Морось посыпалась, но в беседку не залетала.

К вечеру перебрался в дом. Хотел телевизор посмотреть, но сигнал плохой, изображение со снегом, звук шипит. Плюнул, выключил. Постель себе на диване устроил. Совсем стемнело, я прилёг, хотя ещё не поздно было. Без интернета, без телевизора. Вот тут-то и началось. Я, наверное, впервые во взрослом возрасте в одиночку вне цивилизации остался. Не представлял даже, какая там тишина. За окнами чернота, освещение вдоль улочки не зажглось, окрестные дома явно пустые, не видны и не слышны. Я полежал немного, и стало мне неуютно: осознал вдруг, что я тут - единственный живой человек, пожалуй, на довольно большой территории. И если что, помощи мне ждать не от кого. А по какому поводу помощь? Ну, не знаю. Если вдруг что. Тут в голову полезло: снаружи чернота, а я со своим уютным торшером в окне как на ладони. Не то мишень, не то приманка. Повертелся на диване. Самому смешно было бы от таких переживаний... если б не страшно. Встал, запечатал дверь сейфовскую на все замки, там ещё задвижка - её тоже, рольставни опустил до упора, сначала на первом этаже, а подумал - и на втором. Сел на диван, подождал, снова встал. В кухне взял два ножа - один большой поварской, другой для овощей, узкий, зато острый, как финка. В кладовке у лестницы нашёл молоток. Придвинул к дивану стул и все это оружие уложил, чтобы под рукой было. Помаялся в тишине. Правда, тишина тоже с сюрпризами. Это ж дом, то скрипнет где-то, то в трубе булькнет. Хоть и понимаешь, что звуки естественные, но непроизвольно дергаешься. Но задремал: не всю же ночь караулить.

Проснулся, когда водичка во мне стала выход искать. На телефоне половина третьего. Сходил в туалет, вернулся, лёг. В тишину вслушиваюсь. И тут надо мной так легонько: бряк! Твою ж мать!.. Я приподнялся, покрутил головой. Это уже не перекрытия остывают, что-то совсем рядом. А рядом - окно, почти в изголовье, и похоже по звуку, будто планочки рольставня сместились. Задел их кто-то, что ли? Замер, лежу. Ничего не происходит. Я немного успокоился, решил, что показалось. Тут опять: бряк! Но приглушенно. Поясню: на первом этаже передняя, кухня, две комнаты, санузел. Наверх из передней лестница с перилами, там небольшой холл и ещё три комнаты. Везде окна. И новый звук вроде бы от ставня, но на другом окне. Меня в пот бросило. Кто-то пытается внутрь попасть? А как он к дому подобрался? Через забор перелезать - железом нашумишь. Ворота отъезжают со скрежетом, а я ещё задвижку на них опустил, она в гнездо со скрипом вошла. Я ж не в отключке валялся, услышал бы. И потом, кто это? На дачах, конечно, поворовывают. Говорят, цыгане на ценностях специализируются, кавказцы - по металлу, азиаты тащат все подряд. Но уж если во двор пробрались, то машину мою видели. Зачем связываться с хатой, где кто-то есть?
Опять: бряк!
У меня сердце уже из грудной клетки ломится. Позвонить 112 и сказать, у меня снаружи окна трогают? Бред, и слушать не станут.
Снова бряк, и теперь явно со второго этажа. Это вообще непонятно. До нижних окон можно дотянуться. А к верхним не подобраться, если только не влезть на крышу террасы, но она тоже металлическая, грохоту будет! Но ведь брякают и верхние окна с противоположной стороны, а под ними вообще пусто, даже карниза нет. Мистика какая-то.

И понеслось: пауза, бряк, пауза, бряк. С разных сторон. Потрогушки. Мне потом уже сравнение в голову пришло: похожим образом моток скотча ощупывают, когда ищут, где подцепить. Когда сверху забрякало, я хотел с ножом под лестницей спрятаться: если кто-то вломится и станет спускаться, я его по сухожилию на ноге полосну. Но передумал: с таким же успехом могут мне и в тыл влезть. Лучше уж дождаться, когда за окно основательно возьмутся. Не понимал я только, почему снаружи больше ничего не слышно: гравий не хрустит, доски не скрипят. И лестницу никто не волочит. А как ещё на второй этаж влезть? По стволу дерева? Так они все удалены от дома. Тут я зачем-то представил, как дерево перебирает корнями, подползает поближе и шарит по дому ветками, и меня чуть не стошнило от такой жути.

Главное, я не мог решиться, что делать дальше. Нажать на брелок сигнализации? Машина гуднет, помигает фонарями. Может, спугну кого, а может, наоборот - пойдут на приступ, чтобы свидетеля не оставлять. По той же причине ставни не приподнимешь, не выглянешь: пока лишь примеряются, а поймут, что раскрыты - атакуют. Рольставни, конечно, вещь хорошая, но абсолютной защиты не гарантируют.

Понемногу паузы сократились, а брякало порой по два раза подряд: будто снаружи терпение стало кончаться. Я сидел с ножом и молотком в обоих кулаках - впал в какое-то отупение. Кажется, ещё звякнула ручка на двери, но я не уверен. Помню, потом переключились на ближайшее к мне окно. Ставень даже не трясся, просто было ощущение, что к нему прижались - будто знали, что я именно здесь.

А затем все прекратилось.
Я просидел в задраенном доме часов до десяти утра. Свет в окна не проникал, полное впечатление было, что ночь не кончается.
Первый ставень я приподнял очень осторожно на втором этаже, с той стороны, где фасад без террасы: чтобы никто затаившийся в стекло не бросился. Всего на полметра его сдвинул. Выглянул в щель: ничего. С другой стороны - аналогично. Прошёл по кругу внизу - все чисто. Вышел во двор, с ножом и молотком. В первую очередь осмотрел машину - в порядке. Дорожки и траву - без ущерба. Деревья - все на своих местах. И фасад...

У дома на втором этаже шесть окон - по три с обоих фасадов. На первом - восемь, распределённых по всем четырём стенам. Ставни я приподнял чуть-чуть, поэтому на них были видны следы: два снизу, один сверху. Никаких человеческих рук, никаких маленьких ладошек с когтями, просто кляксы грязи, как от земли. На одном окне грязь была размазана - за ним я и ночевал. Вчера ничего похожего на ставнях не было, я же осматривал хозяйство по приезду.

Я собрался, как на пожаре. Слава богу, посуду помыл ещё вечером, с наведением порядка после себя не затянул. Перед отъездом выгреб только золу и остатки углей из мангала: накануне они были горячими.
Запер все, выгнал машину за забор. Когда вешал замок на ворота, задрал голову и снаружи увидел четвёртый след: на втором этаже была чёрная полоса, точно от угля. Это был фасад без выступов. Стартовал я, как коп, с камнями из-под колёс. Гнал, пока не выбрался на трассу.

Отдавая ключи, поинтересовался у П., не бывало ли, что на дачи пытались влезть прямо при жильцах. Тот про такое не слышал. Его семейство вообще все беды в этом отношении обходили стороной. Стал меня расспрашивать. Я рассказал о призрачной осаде, он мне не особо поверил. Предположил в шутку, что я вызвал недоверие у домового. Я напомнил, что ломились снаружи, П. пожал плечами: значит, у лешего.
Мы попрощались.
Я вернулся к себе и ещё две ночи вздрагивал от любого шороха.
Слово «дача» теперь слышать не могу.
Хрен его знает, кто вокруг этих выселков бродит.

Обещанная приписка. Как выяснилось, П. и его семейство приехали на дачу встречать Новый год. Оттуда хозяин и позвонил своему осеннему гостю с претензией: кому-то из домочадцев, севшему на диван, едва не вонзился в задницу овощной нож.
Мой знакомый отверг обвинения и посоветовал расспросить домового.

Мне он потом признался, что, отвечая так, был, конечно, неправ, но чувства вины при этом не испытал.

Сегодня, 17:14 by ПрохожийПросмотров: 509Комментарии: 3
+12

Ключевые слова: Дача один в темноте ночь звуки страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 17:20
+3
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Если бы не следы грязи на ставнях, был бы большой соблазн списать всё на непривычную тишину и переутомление. А так...
История захватывающая. Версий не имею.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#2 написал: conjure one
Сегодня, 17:47
+2
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Ну что, настроил себя на соответствующий лад и всё получилось, как и хотел не хотел. cold_sweat История держит в напряжении. Я бы читал и читал, и читал... 5+

Как-то рассказывал уже, что однажды проснулся среди ночи, а в соседней комнате свет горит. В голове кавардак мыслей. Потихоньку встал и на балкон к ящику с инструментами. После обошел всю квартиру, вооружившись молотком и топором. 489 К счастью, никого не встретил.
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#3 написал: Bosolaka
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Комментариев: 95
Гг - исключительное ссыкло (
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