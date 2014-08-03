Счастливая встреча с покойницей

Сделано_в_СССР Просмотров: 414 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 16:55 by

Решил я отправиться на рыбалку в одну деревушку. Больно озерцо там рыбное. Собрал снасти и разные рыбацкие вещи. Так вышло, что никто из товарищей-рыбаков не смог поехать со мной за компанию. Ну, и ладно, поеду один.В той деревеньке, куда я направлялся, у моего друга, Юрки, была хибарка, доставшаяся ему в наследство от бабушки. Покосившийся, ветхий домик стоял в центре деревни. Юрка не продавал его, иногда приезжая отдохнуть на природу с семьей и друзьями. Что-то вроде дальней дачки. Юра без проблем дал мне ключи от домика и разрешил пожить в нем несколько дней. Приехав, загнал машину во двор, взял удочки и отправился на озеро.Вечером полил дождь, который вскоре усилился и превратился в бурю с грозой. Прибежал в дом. Холодина! Отыскал старый халат, видимо, покойной бабушки Юрика. Укутался в него. Прилег на диван. Морозит. Никак согреться не могу. Наверное, простудился. Температура вроде повышается. Печь бы истопить. Но нечем. На кухне в буфете обнаружил початую бутыль с самогоном. На свой страх и риск решил выпить. А что делать?! Лечиться и согреться как-то надо! Выпил стопочку, потом еще столько же, потом еще... По телу разлилось тепло, в голове приятно зашумело.Чтобы получить максимально положительный лечебный эффект, я продолжил пить. Не заметил, как выпил почти весь самогон. А тем временем за окном гроза усилилась. Грохотало так, что стекла в окнах дрожали. И тут я услышал стук в дверь. Открываю. На пороге старуха. Спрашиваю: «Чего тебе, старая?» Она шепчет: «Иди за мной, покажу». Разворачивается и идет к калитке. Я плетусь за ней. На ходу пытаюсь выяснить, что случилось. Она молчит. Отошли мы со старухой от дома на довольно приличное расстояние. Я весь вымок. А бабка идет и молчит, даже не оборачивается.Тогда я психанул, со словами: «Ну, тебя в пень, старая. Лечиться тебе надо» развернулся и потопал обратно. Но бабка догнала меня, схватила за локоть и потащила в обратную сторону. Я еще помню, удивился тому, что сама бабка вроде немощная, сгорбленная, а хватка у нее оказалась железной, как у здорового мужика. «Ты что, сдурела, отпусти!» – крикнул я. Когда бабка взглянула мне в лицо, я обомлел и, кажется, моментально протрезвел. Вместо глаз у нее были черные провалы. Не помню, как, но я вырвался и побежал прочь. Вокруг полыхали молнии, гремел гром.Казалось, что начался конец света. Бежал я долго. Когда остановился, понял, что заплутал. Осмотрелся. Вроде в каком-то лесу нахожусь. Видимо, забежал в бор, окружавший деревеньку. Искать дорогу до дома не отважился. Во-первых, вряд ли найду, во-вторых, вдруг там эта ненормальная меня поджидает. Присел под кустик, а дальше провал. Очнулся. На улице светло, дождь прекратился. Кое-как сориентировавшись, направился к деревне. Оказалось, что я на 2 км от дома убежал. Пришел к дому и чуть дар речи не потерял. Дома-то нет!Валяются одни сгоревшие перекрытия и куча пепла. Выяснилось, что ночью в дом попала молния. Пожар, не смотря на ливень, был страшен. Огонь даже перекинулся на соседнюю хату, которая выгорела наполовину. После этого ужасного события прошло 3 месяца. Был у Юрика в гостях. В серванте, который находится в зале, обратил внимание на черно-белое старое фото. Раньше я как-то его не замечал. А тут в глаза бросилось. И снова я испытал шок. С фото смотрела та самая старуха, которая выманила меня из дома в ту роковую ночь. Не знаю, действительно ли тогда ко мне явился дух покойницы, или я допился до галлюцинаций, но, в любом случае, то, что я вышел из дома и заблудился, спасло мне жизнь. А так бы сгорел.Автор - history.

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