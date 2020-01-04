Гадание

Сделано_в_СССР Просмотров: 247 Комментарии: 7 +6 Сегодня, 16:58 by

Расскажу одну историю. Пришел праздник, Крещение, и, как положено, я с подругой Аней решила погадать, ведь говорят, в это время гадания самые верные.У меня как раз тетя с дядей уехать собрались и попросили за квартирой приглядеть. Я думаю, ну вот, мы с подругой здесь и останемся, чтобы гадание провести.В таких делах мы не вот тебе специалисты, но кое-что почерпнули из Интернета и решили судьбу свою узнать. Дождались мы полуночи, Анька и говорит:- Давай мы два разных гадания сделаем, ты на зеркалах, а я на молоке с воском, а потом проверим, что сбудется.Я и согласилась.Притащили мы два зеркала, друг напротив друга поставили, я между ними села, свечи зажгли, текст прочитала, какой положено, про суженого, сижу, жду. Смотрю в коридор зеркальный, а в нем холодная темнота, и лишь огонек свечи десятки раз отражается…Сидела-сидела, надоело уже, думаю – ну ладно, не получилось. Уже уходить собралась, как в самом дальнем отражении словно тень мелькнула. Я стала повнимательней приглядываться, и вижу, как тень эта словно идет по коридору мне навстречу. Я сижу, глазам своим не верю, там прямо силуэт появился человеческий, и движется в мою сторону.И вроде до половины этого коридора дошел и остановился, и словно рукой меня манит, иди мол ко мне. Мне не по себе стало, и я вскочила со стула. Тут же одно зеркало отодвинула, как-то зябко стало, мурашки побежали. Я к Аньке, а она смотрит на меня, и говорит, я тихонечко пыталась заглянуть в твое зеркало, но ничего не видела. Я ей рассказала, а она не поверила, посмеялась только, говорит – ну их на фиг, эти гадания, пошли чай пить. Попили мы чай и пошли спать.А квартира двухкомнатная, мы там в эту ночь вдвоем остались, я подружку спать в зале уложила, а сама в другой комнате легла, заснула, и тут диван, на котором я спала, заскрипел, словно кто тяжелый на него сел у меня в ногах. Я думаю, ну Аньке не спится, поворачиваюсь к ней, чтобы спросить, что ей надо? А там нет никого.Думаю, ну, спросонья померещилось. Только снова спать собралась, как чувствую, что-то по кровати от ног к голове ползет. Страшно стало, и тут словно меня к дивану чем придавило тяжелым. Я хотела закричать и не могу. Чувствую, как на горле моем холодные вроде как руки лежат, и давить не давят, а воздуха не хватает.И тут словно шепот услышала: «Иди ко мне…», и словно руки на волосы мои переместились и за них тянуть стали с дивана. Боже, сколько страха я натерпелась, даже словами не передать! Как-то умудрилась я перекреститься, и словно отпустило меня чуть-чуть, я к Аньке бегом в другую комнату, а она тоже не спит, говорит, кто-то по квартире ходит, ну мы свет везде включили и сидим. От страха дрожим. И тут в дверь постучали.Мы аж вздрогнули, подумайте сами – полчетвертого утра, зима, ну кто может в гости прийти. Я говорю:- Ань, иди глянь, - а она ни в какую.И тут снова стук, словно три раза стукнут подряд и перерыв, потом опять.Мы решили пойти вместе посмотреть, подошли к двери входной, а в глазок боимся смотреть, обе трусим. Анька первой не выдержала и в глазок глянула, и как ошпаренная отлетела от него. Я говорю:- Что там?А она вся трясется, губы белые, меня за руку держит, и посмотреть не пускает.Минут пять мы так стояли, слушая страшный стук. Потом Анька смотрю, стала оседать, губы белые… страх немного отпустил, и я за нашатырем побежала. Пока ее в себя привела, прошло нормально так времени. Уже утро совсем не за горами. Мы в комнату вернулись, залезли на кресло с ногами и сидим. Я говорю:- Ань, кто там был?А она так смотрит на меня и говорит:- Глаз.Я:- В смысле?А она в ответ:- Ну я в глазок глянула, а прямо в него глаз смотрит, мутный такой, словно у покойника и словно меня увидел, зрачок прямо мне в глазок уставился.Еле до утра мы дожили, стук около шести утра прекратился. Утром мы с ней убежали из квартиры, и надеюсь, туда больше не вернемся. Гадать больше никогда не буду и вам не советую.Автор - Екатерина.

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