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Истории из жизни

Гадание

Расскажу одну историю. Пришел праздник, Крещение, и, как положено, я с подругой Аней решила погадать, ведь говорят, в это время гадания самые верные.
У меня как раз тетя с дядей уехать собрались и попросили за квартирой приглядеть. Я думаю, ну вот, мы с подругой здесь и останемся, чтобы гадание провести.

В таких делах мы не вот тебе специалисты, но кое-что почерпнули из Интернета и решили судьбу свою узнать. Дождались мы полуночи, Анька и говорит:

- Давай мы два разных гадания сделаем, ты на зеркалах, а я на молоке с воском, а потом проверим, что сбудется.

Я и согласилась.

Притащили мы два зеркала, друг напротив друга поставили, я между ними села, свечи зажгли, текст прочитала, какой положено, про суженого, сижу, жду. Смотрю в коридор зеркальный, а в нем холодная темнота, и лишь огонек свечи десятки раз отражается…

Сидела-сидела, надоело уже, думаю – ну ладно, не получилось. Уже уходить собралась, как в самом дальнем отражении словно тень мелькнула. Я стала повнимательней приглядываться, и вижу, как тень эта словно идет по коридору мне навстречу. Я сижу, глазам своим не верю, там прямо силуэт появился человеческий, и движется в мою сторону.

И вроде до половины этого коридора дошел и остановился, и словно рукой меня манит, иди мол ко мне. Мне не по себе стало, и я вскочила со стула. Тут же одно зеркало отодвинула, как-то зябко стало, мурашки побежали. Я к Аньке, а она смотрит на меня, и говорит, я тихонечко пыталась заглянуть в твое зеркало, но ничего не видела. Я ей рассказала, а она не поверила, посмеялась только, говорит – ну их на фиг, эти гадания, пошли чай пить. Попили мы чай и пошли спать.

А квартира двухкомнатная, мы там в эту ночь вдвоем остались, я подружку спать в зале уложила, а сама в другой комнате легла, заснула, и тут диван, на котором я спала, заскрипел, словно кто тяжелый на него сел у меня в ногах. Я думаю, ну Аньке не спится, поворачиваюсь к ней, чтобы спросить, что ей надо? А там нет никого.

Думаю, ну, спросонья померещилось. Только снова спать собралась, как чувствую, что-то по кровати от ног к голове ползет. Страшно стало, и тут словно меня к дивану чем придавило тяжелым. Я хотела закричать и не могу. Чувствую, как на горле моем холодные вроде как руки лежат, и давить не давят, а воздуха не хватает.

И тут словно шепот услышала: «Иди ко мне…», и словно руки на волосы мои переместились и за них тянуть стали с дивана. Боже, сколько страха я натерпелась, даже словами не передать! Как-то умудрилась я перекреститься, и словно отпустило меня чуть-чуть, я к Аньке бегом в другую комнату, а она тоже не спит, говорит, кто-то по квартире ходит, ну мы свет везде включили и сидим. От страха дрожим. И тут в дверь постучали.

Мы аж вздрогнули, подумайте сами – полчетвертого утра, зима, ну кто может в гости прийти. Я говорю:

- Ань, иди глянь, - а она ни в какую.

И тут снова стук, словно три раза стукнут подряд и перерыв, потом опять.

Мы решили пойти вместе посмотреть, подошли к двери входной, а в глазок боимся смотреть, обе трусим. Анька первой не выдержала и в глазок глянула, и как ошпаренная отлетела от него. Я говорю:

- Что там?

А она вся трясется, губы белые, меня за руку держит, и посмотреть не пускает.

Минут пять мы так стояли, слушая страшный стук. Потом Анька смотрю, стала оседать, губы белые… страх немного отпустил, и я за нашатырем побежала. Пока ее в себя привела, прошло нормально так времени. Уже утро совсем не за горами. Мы в комнату вернулись, залезли на кресло с ногами и сидим. Я говорю:

- Ань, кто там был?

А она так смотрит на меня и говорит:

- Глаз.

Я:

- В смысле?

А она в ответ:

- Ну я в глазок глянула, а прямо в него глаз смотрит, мутный такой, словно у покойника и словно меня увидел, зрачок прямо мне в глазок уставился.

Еле до утра мы дожили, стук около шести утра прекратился. Утром мы с ней убежали из квартиры, и надеюсь, туда больше не вернемся. Гадать больше никогда не буду и вам не советую.

Автор - Екатерина.
Источник.

Сегодня, 16:58 by Сделано_в_СССРПросмотров: 247Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Крещение квартира подруга гадание тень силуэт зеркало кто-то шепот глаз страх

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Комментарии

#1 написал: Spasaeva
Сегодня, 17:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Плюс, история интересная.
В основном поговаривают, когда ты гадаешь - приходят бесы, вот может быть и бес к ним пришел и только при помощи перекрещивания девушка спаслась.
Зарегистрирован: 4.01.2020
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 18:06
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (51|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 468
Вот тете с дядей счастья привалило! Потом будут удивляться, что это за звонки и шаги такие?А девочки сбежали и вроде как не при чем теперь.
Гадания с зеркалами очень серьезные и надо их правильно заканчивать, чтобы потом таких чудес не случалось.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 18:07
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 66
Ещё раз скажу, что гадания с зеркалами при наличии других (более безопасных) - как-то глуповато осуществлять. Только нервы пощекотать. Либо делаешь осознанно, ожидая подобных последствий. Сама история какая-то слишком нереальная. Но я не говорю, что это неправда.
Наше традиционное гадание на Святки - вызов духов семьи через круг. В одно из таких гаданий в качестве слов на прощание дух сестры бабушки нам сказал: «ангелы вас любят». Хочется верить, что так и есть. Интересно заметить, что дедушка, бывший при жизни атеистом, ни разу так и не захотел общаться.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#4 написал: t.eir
Сегодня, 18:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 342
Девки страху натерпелись с гаданиями этими. А в дверь может сосед какой настырный стучал опохмелиться хотел.
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#5 написал: Летяга
Сегодня, 19:40
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 825
Комментариев: 8 845
Сколько я в детстве/отрочестве ни пялилась в зеркальный коридор, ни разу никаких "спецэффектов" не наблюдалось. Но я не в обиде))
Журналисту +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#6 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:05
+1
Онлайн
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Репутация: (519|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 027
Мы в детстве, балбесы, постоянно дух Алексан Сергеича Пушкина вызывали! Ещё и Гоголю доставалось. Замучали бедных.
Молодые были, глупые. crazy
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#7 написал: daytaler
Сегодня, 20:20
0
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Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 465
Цитата: Spasaeva
и только при помощи перекрещивания девушка спаслась

...и вы верите, что перекрестившись можно спастись от бесов?
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
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