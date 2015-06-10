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Истории из жизни

Старуха, предвещающая одиночество

Было нам лет по 13, решили мы с подружками погадать на суженого. Старинное гадание с использованием свечей и зеркал. Закрылись в моей комнате, установили зеркала, зажгли свечи. Тут в комнату входит моя мама. Поняв, чем мы собираемся заниматься, она погасила свечи, включила свет, убрала зеркала. Строго-настрого запретила нам гадать таким способом, сказав, что это очень опасно. А в назидание рассказала свою историю.
Дальше с ее слов:

"Мне тогда тоже лет 12-14 было. Мы также с подругами собрались у меня в доме, чтобы погадать на свечах и зеркалах. Хотели выяснить, кому какого суженого судьба уготовила. По условиям в помещении с зеркалами и свечами должна была находиться одна девушка. Я гадала первой. Отправилась в комнату отдельную. Села напротив зеркал, заговор специальный произнесла. Сижу, жду, пока суженый в зеркале появится. Никто не появляется, я уже решила прекратить сеанс гадания, как четко увидела в зеркале лицо старой женщины. Больше ничего не помню.
Подруги рассказали, что ждали меня за дверью больше часа и уже подумали, что я их разыгрываю, пугаю. Одна из них приоткрыла дверь и увидела, что я сижу, словно каменная, не шевелюсь. Она позвала меня по имени, но я не отреагировала. Тогда она подбежала ко мне и дотронулась до моего плеча. Я продолжала смотреть в одну точку и совершенно не реагировала на окружающее. Тогда уже три подруги начали меня по щекам бить. Я упала на пол и лежала без чувств. Когда пришла в себя, совершенно ничего не помнила. Лишь лицо старухи, на секунду отобразившееся в зеркале, я запомнила детально. Подруги, услышав о том, что я видела в зеркале, гадать передумали.
И вот прошло уже 30 лет, а я так замуж и не вышла. Не звал никто. Встречалась с парнями, но они меня бросали, хотя в молодости я была довольно привлекательной. Получается, что привидевшаяся в зеркале старуха предрекла мне одиночество. Когда мне исполнился 31 года, я занервничала по-настоящему. Во время очередного краткосрочного романа я специально забеременела, чтобы хотя бы родить ребенка. Парень этот бросил меня, как только узнал о моей беременности. А тебе, дочка, я всегда врала, что отец твой был космонавтом и погиб при выполнении очередного задания. Но ты уже взрослая, поймешь меня".

После рассказа мамы мы с подругами решили вообще больше гаданиями не развлекаться. С тех пор прошло уже более 10 лет. Я вышла замуж, а моя мама уже состарилась, но так и не попался на ее жизненном пути мужчина, который бы пожелал создать с ней семью.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:58
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел, добавлен раздел
Вчера, 10:52 by ТатушкаПросмотров: 264Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Гадание старуха одиночество авторская история

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Комментарии

#1 написал: catberry
Вчера, 10:54
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (529|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 788
Не первый раз слышу/читаю подобные истории. Искренне жаль молодых девчонок. А вот женщинами, способными родить только для себя, восхищалась, восхищаюсь и буду восхищаться!
Зарегистрирован: 10.06.2015
    
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 12:26
+4
Группа: Авторы
Репутация: (2717|-2)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 261
Я не поняла что то. Почему увидев старуху в зеркале мама решила что это предсказание именно одиночества, а не чего-то другого? Не увидела мужика в зеркале и сама себя небось запрограммировала. А может намёк на что-то другое, более важное в жизни был. И к замужеству это никакого отношения не имело.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#3 написал: Pmariam
Вчера, 17:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (893|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 809
Я тоже восхищаюсь женщинами, которые рожают "для себя" и воспитывают порядочными и достойными своих детей!
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:06
+1
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Репутация: (1121|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 175
Бросают, ибо ждала подсознательно всегда.
Цитата: Баба Клава
Не увидела мужика в зеркале и сама себя небось запрограммировала. А

Скорее всего.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Tigger power
Вчера, 18:18
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1671|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 933
Ну, к замужеству или к одиночеству мы не узнаем, а вот старуху в зеркале увидеть это трэш +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:00
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1918|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 584
Простое гадание обернулось одиночеством и безутешным старением, хорошо хоть дочку вырастила. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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