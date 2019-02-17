Мистические истории Нижегородчины

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:08

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 221 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 08:08 by

У нас на нижегородской земле, как и везде, много своих тайн и легенд. Конечно, все знают легенду о Китеж-граде, который ушел под воды озера Светлояр, которое, кстати, имеет практически идеально овальную форму. Поэтому я не буду о ней рассказывать. Поделюсь другими, менее известными городскими легендами.Эта грустная и мистическая история произошла в октябре с путешественниками, ехавшими в автобусе из Казани в Нижний Новгород. Молодые люди, парень и девушка, сели в автобус и попросили водителя сообщить, когда будет остановка рядом с нижегородским вокзалом.Однако водитель про них забыл, да и сами пассажиры уснули. Проснулись километрах в 20-ти от Нижнего Новгорода. «Вечер, темно, трасса, с водителем поругались, он нас высадил и сказал, мол, ловите попутку».И молодым людям ничего не осталось, как стоять на дороге и голосовать. Было около 9 часов вечера, никто из проезжающих мимо не останавливался, да и самих машин было немного. Путешественники уже отчаялись, как увидели, что из леса выходит какой-то парень — с виду самый обычный. Хотя у них в головах промелькнула мысль, что незнакомец может быть маньяком.Они познакомились и рассказали вышедшему из леса парню, что «ловят» машину до Нижнего. На что он ответил им, что этого не произойдет, и лучше вызвать такси.Но у ребят не оказалось номера такси. Они даже не знали, где сейчас находятся. И тут незнакомец протянул им визитку нижегородского такси, и объяснил, что в 15 минутах ходьбы есть табличка с населенным пунктом. Друзья побежали в указанную сторону, но и незнакомец от них не отставал. В итоге они вызвали такси и спросили попутчика, поедет ли он с ними. Тот отказался от предложения, сославшись на то, что живет неподалеку.«Мы даже не догадались спросить, а чего он вообще в лесу делал и зачем на дорогу вышел», - вспоминают путешественники. И вдруг внезапно незнакомец попросил их прийти на это же место на следующий день и принести ему «Кока-колы». Ребята удивились, но пообещали, что придут, а сами направились к подъехавшему такси, чтобы доехать до гостиницы.Весь оставшийся вечер они «переваривали» впечатления от встречи со странным незнакомцем, а на следующий день решили доехать до этого места и оставить у таблички с населенным пунктом газировку. Когда ребята подъехали и вышли из машины, то были шокированы увиденным... На вчерашней табличке висел венок, в центре которого была фотография того самого парня. Как оказалось, он разбился на трассе еще три года назад. Молодые люди постояли молча рядом с табличкой, оставили открытую бутылку «Колы» и уехали обратно...На протяжении нескольких лет жители Богородского района Нижегородской области жалуются на то, что в местных лесах можно встретить снежного человека. На места происшествий уже даже выезжали уфологи, которые проводили криптозоологические экспедиции.По рассказам одного местного жителя, однажды он встретил сразу двух йети. Мужчина уверяет, что существа были ростом в несколько метров, их тела были покрыты шерстью, а глаза светились красным.Была и такая история: как-то три местных жителя — жена, муж и племянница вечером в сумерках копали картошку на поле рядом с лесом. Пока взрослые отлучились, племянница задремала. Вдруг ее разбудило большое лохматое существо, напоминающее человека, и девочка убежала, оставив мешки с картошкой. На следующий день семья вернулась к этому месту, где обнаружили на земле чьи-то гигантские следы.Впоследствии таинственное существо тоже видели некоторые очевидцы. Например, его можно заметить, проезжая мимо богородских лесов — при этом йети выглядит как нечто темное и высокое, ростом под три метра.Еще местные жители часто замечают йети летом на траве и на картофельных полях. В свою очередь уфологи не обнаружили следы снежного человека в Богородском районе... Однако они нашли странные конструкции из веток, с помощью которых йети могли «помечать» территорию. Конструкции располагались на высоте 4,5 метра и были сделаны методом плетения, который недоступен для человека.Эта жуткая история, основанная на реальных событиях, произошла с жительницей Нижнего Новгорода в 2005 году. Горожанка рассказала на одном из форумов, как в апреле того года столкнулась с необъяснимым явлением - ей на домашний телефон позвонила покойная сестра.Сначала в семье нижегородки Ирины произошло горе. 21 апреля женщина позвонила в Харьков своей сестре Татьяне и поздравила с днем рождения, а через несколько часов ее сестра умерла. Потрясенная нижегородка узнала об этом и на следующий же день срочно выехала в Харьков на похороны вместе с зятем. Всю дорогу их преследовали странные вещи: туман, разбитые дороги, ощущение, что что-то постоянно мешает ехать.А в это время дома в Нижнем Новгороде оставался муж Ирины, Евгений. Он ненадолго отлучился в магазин, а в это самое время в Харькове начали кремировать покойную сестру его жены. Спустя несколько минут в пустой квартире нижегородцев раздался телефонный звонок, но, так как никого дома не было, сработал автоответчик. Он записал леденящее душу послание...Только вечером нижегородец увидел непрослушанную запись и нажал кнопку. По квартире раздался голос больного человека, просящего воды. Как отмечается, в этот момент в Харькове сжигали тело Татьяны. На следующий день Ирина вернулась домой после похорон и супруг осторожно попросил ее прослушать запись.Нижегородка узнала голос своей сестры, которая сильно болела перед смертью. Сначала на записи были слушны шорохи и помехи, а потом раздался протяжный вздох. От него по коже побежали мурашки, но женщина не остановилась и решила дослушать до конца. Снова раздался тяжкий вздох и голос простонал: "Нет... воды"... "Где... ты?". Затем последовал вздох человека, не дождавшегося чего-либо, а потом трубку положили, да так, что был слышен характерный звук.- уверена нижегородка.Согласно одной из городских легенд (о которой, кстати, мало кто слышал), в центре Нижнего Новгорода можно попасть на призрачную улицу, которая ровно в полночь заполняется мертвецами.Считается, что попасть туда лишь в чистую лунную ночь могут люди, вышедшие на прогулку без определенной цели. Мрачное место появляется между двух улиц. На этой улице стоят пустые и полуразрушенные дома, а попавшие сюда долго блуждают, но не находят выхода.Ровно в полночь на призрачной улице появляются мертвецы, которые здесь когда-то погибли. При этом можно услышать звуки сирены, удары машин при авариях, но сама улица кажется пустой, с безлунным небом.Самое жуткое место на этой улице — заброшенное здание морга, снесенное несколько веков назад. Если человек забредет туда, то его тут же вывернет наизнанку костями наружу, а потом этот дом поглотит его останки. Но на следующий же день жертва оживает и начинает бродить по зданию до конца веков.Эта жутковатая история произошла в Зеленом городке Нижегородской области. Автор рассказа не сообщает в каком именно году ей довелось повстречаться с призраком, известно лишь, что она была еще ребенком, которая проводила детство у бабушки.В поселке, где много прудов, по ночам всегда стоял густой туман. Около 4 часов утра ватага ребят возвращалась с лесной тарзанки мимо дома бабы Фени, которая жила недалеко от дома бабушки автора. Как отмечается, незадолго до случившийся истории, баба Феня легла в больницу, а ее сестре, бабе Тане, пришлось присматривать за домом и овцами.Возле дома пожилой женщины была большая поляна, рядом с которой не было ни одного жилого дома. На этой поляне паслись лошади, правда разглядеть их было сложно из-за густого тумана. Слышались только их колокольчики.Внезапно ребята увидели, как лошади сорвались, побежав неизвестно куда. Друзья остановились и увидели, что по поляне, метрах в пятнадцати от них, идет женщина в платке и белой одежде. Тогда ребята подумали, что это баба Таня прогнала лошадей, чтобы не мешали спать.Затем женщина прошла поляну и направилась к дому. Но дети не услышали, как захлопнулась дверь, и это показалось им странным. Утром же выяснилось, что бабушка Таня, которая к старости уже с трудом передвигалась, умерла, хотя ребята и утверждали, что видели ее в ту ночь на поле.Скончалась пожилая женщина именно в то время, когда компания проходила мимо ее дома. И, как рассказывают местные жители, на ней не было никакой белой одежды.Вот такие истории обитают в нашем родном краю!Автор - Pearl.

Ключевые слова: Нижегородская земля тайны сестра

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