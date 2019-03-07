Кто сидит внутри тебя?

marzzz Просмотров: 863 Комментарии: 15 +21 Вчера, 19:32 by

Доброго времени суток, дорогие мои.В одном из недавних рассказов ИЖ зашёл как-то разговор об одержимых. Любопытная тема. Конечно, большинство "носителей" - пациенты психиатрических клиник. Что поделать, век тяжёлый, шизеют люди, прямо на глазах шизеют! Что далеко ходить, сама грешна, часто вслух разговариваю: то с компом на работе беседы веду, то в машине наедине с собой буйствовать начинаю на предмет, какие все вокруг уроды, одна я - молодец. Благо, просто разговариваю, а не веду диалоги разными голосами. Иначе всерьез заподозрила бы у себя диссоциативное расстройство идентичности, то есть, раздвоение личности, по-простому.Так вот, призадумалась я на досуге: а что такое одержимость? И есть ли проявления, схожие с тем, что люди с испокон веков называли бесноватостью? Что за бес терзает несчастных? И один ли это "вид"? Как в зоологии, помните: класс, отряд, вид, подвид, особь? Может, их, этих "бесов", на самом деле давно пора упорядочить, классифицировать, как зверушек? Уж больно они разные. Итак, решила я поразмышлять на эту тему. Присоединяйтесь, вместе покумекаем.Эпизод первый."Белый Король".Вид беса - "Подселенец".Это сейчас развелось у нас магов, потомственных ведьм, экстрасенсов. Плюнуть некуда, того и гляди, попадешь в ясновидящую или гадалку.На просторах постсоветского пространства таких талантливых и одаренных почти не водилось. Да, в глухих деревнях доживали свой век всемогущие старушки. Но чтобы вот так, словно полномасштабное наступление на легковерный народ, - не было такого. Вот почему появление в нашем городке афиши "Белый колдун - Король" стало событием 1991 года.На его выступлениях побывал весь город, некоторые не по одному разу. Поначалу мне казалось, что это - обычное шоу. Спектакль. Местами - цирк, где из тебя с попеременным успехом делают то участника-клоуна, то зрителя-дурака. Но в один момент мое мнение об этом человеке, который позиционировал себя не иначе, как Белый колдун, резко переменилось.В определенный момент на сцену к нему стали стекаться люди из зрительного зала. Одни лаяли, другие выли, третьи рыдали. Помню, как один парень шел по проходу молча, медленно, покачиваясь, как киношный зомби, но у него не было глаз. Были одни зияющие белки. Как шел и не натыкался на предметы и не падал – загадка. Казалось, будто из местной психушки в одночасье вырвались все психи, и в данный момент сползаются прямиком на сцену под монотонный голос колдуна. Тогда я поняла, что означает выражение "волосы дыбом встали". Вот-вот, кажись, мои стояли во всю полуметровую длину!Колдун подходил к каждому и долго общался. Манипуляции со свечами, жидкостями. Все это было уже не зрелищно, а немного пОшло, как будто подглядываешь за приемом пациента в кабинете врача. Самой последней в ряду странных людей стояла бабулька. Маленькая такая, сухонькая, в чем только дух-то держится? Старенькое пальтишко на ней нараспашку, сапожки стоптанные, платочек скромненький. Ладно, молодняку дома не сидится, а этот божий одуван чего притащилась?Колдун подошёл к "одувану". Завязался диалог.- Кто ты? - спросил маэстро.Ассистент поднес микрофон ко рту старушонки, но из ее уст донеслось рычание:- Ты знаешь, кто!Я чуть с кресла не упала. Такой хриплый голос, рыкающий, такой низкий тембр! Кажется, ни один герой-злодей, ни одна озвучка современности не видела ещё такого отвратительного рыка, просто нечеловеческого!Они препирались долго. Бес, основательно засевший в бабке, совершенно не собирался никуда выходить. Вот прямо так и говорил: "Не выйду!". Естественно, колдун, будь он семи пядей во лбу - не экзорцист. Сомневаюсь, что мастеру удалось его вытащить. Бабку колбасило так, что два ассистента еле удерживали ее с обеих сторон. Старушку трясло и подбрасывало так неистово, что, казалось, сейчас она вытряхнет свое тщедушное тельце (а, заодно, и душу), прямо из своего старого пальтишко и стоптанных сапог и рухнет на пол замертво.После обряда, ряда манипуляций, "одуван" резко обмякла и завалилась на одного из держащих ее парней. Когда бабушку спросили, как она себя чувствует и поднесли микрофон ко рту, к нашему всеобщему изумлению мы услышали: "Хорошо. А...что я тут делаю?". Голос бабульки оказался старческим, слабым, скрипучим. У меня опять волосы дыбом встали.Так что, голос беса слышала. Это ужасно. Это не человеческий голос.Во избежание расспросов обмолвлюсь, что бабуля была не подставная. И остальные, лающие и рыдающие, воющие и хохочущие. Почему? Потому что на это шоу ходила коллега с младшим братом. Брат тоже в бессознательном состоянии вышел на сцену. На окрики сестры даже не реагировал. Он не был бесноватым. Там другая история. И, реально, это были люди, обычные горожане, знакомые знакомых или незнакомые вовсе, в чьих телах основательно засели сущности. Страшно, что "одержимых" тем или иным бесом гораздо больше, чем можно предположить.А я про себя назвала этот вид "Подселенец".Эпизод второй."Ведьма".Вид беса - "Хозяин".Ведьмы - они такие. Существовали повсеместно и во все исторические времена, от сказочных персонажей до реальных деревенских жительниц. Правда, сейчас в отдельный вид трансформировались. Кто-то называется себя громко - экстрасенс, кто-то скромно - потомственная ведьма. Да, во второе верится. Дар реально по наследству передается. Но откуда берется тот дар? Странное название – «дар». На самом деле, дар - это когда даром, безвозмездно, бесплатно. А в случае с ведьмами так ли это? Увы. Как с той мышью и сыром. Так называемый дар, фактически, - обычная платная услуга. В роли хозяина выступает бес, а в роли наемника - ведьма. Помните те многочисленные деревенские байки, когда старая ведьма умереть не может, не передав «дар»? Причем, просто так отдает: нате вам, бесплатно, берите только! Лежит на кровати, мечется, стонет, заклинает, чтобы взяли дар. Ещё бы, беса-хозяина нужно в новое человеческое тело переселить!Вот, давно прочитанный рассказец предлагаю для внимания.Стало быть, умирает ведьма. Современная такая ведьма. Экстрасенсом называлась. Кликнули к ней батюшку, обычного, православного, РПЦ-ешного, как любят сейчас говорить, который рассказал эту историю."Захожу к ней в комнату, лежит на диванчике под одеяльцем маленькая старушонка, беленькая такая вся, личико такое благообразненькое, голосочком слабеньким таким блеет:- Ба-а-атюшка, помира-аю, ножки не ходят, пло-охо мне, причасти меня ба-а-атюшка!- Хорошо, - говорю, - а от сатаны отрекаешься?- Нет! - как рявкнет, аж подбросило её на кровати, глаза сверкают, трясётся вся, - сам, попишка, отрекайся от Распятого своего!И тут же снова:- Ба-а-атюшка, - голоском замирающим, - пло-охо мне, причасти меня, ба-атюшка!- А, силу-то свою, кому передала, дочке Елене, что ли?- Мужу её! - опять голос сильный, с порыкиванием, - семь дверей с крестами пройдёт, летать будет…Перекрестил я её, произнёс:- Под знамением образа креста, Твоего, Господи...!Поёжилась под одеялом, как от холода:- Уйди, поп, не тебе здесь рукой махать…Я и ушёл. Там мне и вправду делать нечего. Жалко, конечно, душу человеческую, в огонь идущую, но, как говориться - вольному воля, спасённому - Царство Небесное!".Спросите, какая связь между ведьмами и одержимыми? Наверное, прямая. Что в тех, что в других по бесу сидит. Только у бесноватых "бес-подселенец", а у ведьм "бес-хозяин". Первый добивает самого человека, а последний ещё и окружающих донимает.Эпизод третий."Сестра".Вид беса - "Бес или не бес?".Сестра моя - барышня любознательная. Порой до фанатизма. Вечные авантюрные делишки не дают покоя ее стремящимся к совершенству душе и телу. То гербалайф, то пластины для зарядки живой воды, то белая магия, то карты таро. А ведь она - профессиональный медик! И всю жизнь проработала... в психушке. То ли по принципу "с кем поведешься", то ли "от обратного". Может, насмотревшись на своих психов и на одержимых, до кучи, поверив и в тех, и в других, она на всякий случай решила быть вооруженной не только шприцом с успокоительным, но и парочкой магийных молитв? Не знаю. Сложный человечек, моя сестра. Сложный ещё и потому, что любит себя до безумия. Все рассматривает через призму личной выгоды. Друзей, родственников, знакомых - всех. Поэтому друзей у нее нет.Одна подруга была, Маринка. С детства была, когда будучи соседками по подъезду, ещё вместе в песочнице ковырялись. Потом размолвка произошла. Взрослая, серьезная. Но если сестре надо - она из-под земли достанет человечка и наладит связь. Так и с Маринкой было. Моей умнице понадобились дефицитные в ту пору стройматериалы. У Маринки был доступ. Плюс, у подруги начались проблемы в личной жизни, поэтому моя сестра стала выступать в роли группы моральной поддержки, своим общением полностью реабилитировав загулявшую от мужа Маринку в ее же собственных глазах. Они сблизились и много времени проводили вместе. Подруга стала часто посещать семью сестры, в которой, может быть, и не было стройматериалов, но были чувства и уважение между супругами. Когда встречаются заклятые, как я называю, подруги, дело - швах. Не может тут обойтись без зависти. Без бабской тихой, злобной зависти к более успешному браку подруги. Я в этом уверена.Пообщались - разбежались. В гости не ходят, не видятся. Изредка, раз в году, по старой памяти созваниваются. Каждая варится в своем соку.Недавно племяшка, сын моей вездесущей сестры, проведал странную историю. Произошла она как раз в момент активного общения Танюхи с подругой. Вот не знаю, как к этому теперь отнестись."Около двадцати лет назад потащила меня мамка с собой к одному дядьке, известному в узких кругах. Не спрашивай, кто это был. Экстрасенс, колдун - пёс его знает. Я мало что помню, без подробностей, потому как не вникал в суть вещей. У мамки возникли какие-то вопросы, жизненно важные, как она пояснила. А мне что? Мне было лет пятнадцать, в футбол бы погонять, а тут навязали. Я и не врубался в тему. Сел в прихожей на банкетке, сижу. Мамка в комнату прошла. Естественно, суть разговора я не уловил. Помню только, мужик тот мамку расспросил о проблемах, зачем, мол, пожаловала. Что-то там вопрошает, что-то она отвечает. Тихо-мирно, два голоса из комнаты, ее и колдуна того. Потом вдруг дядька что-то возьми и спроси, а вместо мамкиного голоса в ответ как зарычит: низкий, хриплый, у меня аж мурашки побежали!И вот уже два мужских голоса из неприкрытой двери доносятся: один нормальный, колдуна того, а другой, демонический, словно там лев «очеловеченный» появился. Мне уже и не сидится, страшно, изъерзался весь! Причем, не помню сейчас, о чем они говорили, но четко помню окончание сеанса.Колдун:- Скажи, кто это сделал?А в ответ прорычало:- Марина...Мать вскоре вышла из комнаты, нормальная такая, веселенькая. Спрашиваю, с намеком на этого «зверя»:- Что это было?Она глазами хлопает, мол, о чем ты? Не понимаю ничего".Я недавно смелости набралась, тоже поинтересовалась у нее: «Помнишь, Танюх, ходила к колдуну?». Сестра: «Помню, было дело». Я передала "диалог" загадочного мужика с загадочной сущностью. Танюха обалдела. Реально не помнит! Правда, упомянула, что у ее бывшей подруги, Маринки, онкологическое заболевание.С недавних пор я пребываю в глубоком раздумье относительно сестры. Сидит в человечке нечто и грозно рычит. И ушло ли это нечто из нее? Вроде, сестра как сестра, не одержима. Вроде, и не ведьма ни разу. Кто сидит внутри тебя, дорогая сестренка?Слышала, что люди, которые подверглись настоящему воздействию так называемой порчи, в состоянии транса или гипноза могут говорить иным голосом, вплоть до голоса того, кто эту порчу навёл. А что есть порча? Может, это тоже некий подселенец, сущность, которая запросто отвечает на вопросы и так же легко может "сдать" заказчика, причем, голосом далеко не ангельским. Вот и получается неизвестная категория «бес или не бес?»Итак, все мои догадки - робкие попытки влезть на чуждую враждебную территорию. Страшные догадки, озвученный мною сегодня в трех отдельных жизненных эпизодах.P.S. Главное: берегите себя и близких!

Ключевые слова: Одержимость подселенец классификация авторская история

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