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Истории из жизни

Кто сидит внутри тебя?

Доброго времени суток, дорогие мои.

В одном из недавних рассказов ИЖ зашёл как-то разговор об одержимых. Любопытная тема. Конечно, большинство "носителей" - пациенты психиатрических клиник. Что поделать, век тяжёлый, шизеют люди, прямо на глазах шизеют! Что далеко ходить, сама грешна, часто вслух разговариваю: то с компом на работе беседы веду, то в машине наедине с собой буйствовать начинаю на предмет, какие все вокруг уроды, одна я - молодец. Благо, просто разговариваю, а не веду диалоги разными голосами. Иначе всерьез заподозрила бы у себя диссоциативное расстройство идентичности, то есть, раздвоение личности, по-простому.

Так вот, призадумалась я на досуге: а что такое одержимость? И есть ли проявления, схожие с тем, что люди с испокон веков называли бесноватостью? Что за бес терзает несчастных? И один ли это "вид"? Как в зоологии, помните: класс, отряд, вид, подвид, особь? Может, их, этих "бесов", на самом деле давно пора упорядочить, классифицировать, как зверушек? Уж больно они разные. Итак, решила я поразмышлять на эту тему. Присоединяйтесь, вместе покумекаем.

Эпизод первый.
"Белый Король".
Вид беса - "Подселенец".

Это сейчас развелось у нас магов, потомственных ведьм, экстрасенсов. Плюнуть некуда, того и гляди, попадешь в ясновидящую или гадалку.
На просторах постсоветского пространства таких талантливых и одаренных почти не водилось. Да, в глухих деревнях доживали свой век всемогущие старушки. Но чтобы вот так, словно полномасштабное наступление на легковерный народ, - не было такого. Вот почему появление в нашем городке афиши "Белый колдун - Король" стало событием 1991 года.
На его выступлениях побывал весь город, некоторые не по одному разу. Поначалу мне казалось, что это - обычное шоу. Спектакль. Местами - цирк, где из тебя с попеременным успехом делают то участника-клоуна, то зрителя-дурака. Но в один момент мое мнение об этом человеке, который позиционировал себя не иначе, как Белый колдун, резко переменилось.
В определенный момент на сцену к нему стали стекаться люди из зрительного зала. Одни лаяли, другие выли, третьи рыдали. Помню, как один парень шел по проходу молча, медленно, покачиваясь, как киношный зомби, но у него не было глаз. Были одни зияющие белки. Как шел и не натыкался на предметы и не падал – загадка. Казалось, будто из местной психушки в одночасье вырвались все психи, и в данный момент сползаются прямиком на сцену под монотонный голос колдуна. Тогда я поняла, что означает выражение "волосы дыбом встали". Вот-вот, кажись, мои стояли во всю полуметровую длину!
Колдун подходил к каждому и долго общался. Манипуляции со свечами, жидкостями. Все это было уже не зрелищно, а немного пОшло, как будто подглядываешь за приемом пациента в кабинете врача. Самой последней в ряду странных людей стояла бабулька. Маленькая такая, сухонькая, в чем только дух-то держится? Старенькое пальтишко на ней нараспашку, сапожки стоптанные, платочек скромненький. Ладно, молодняку дома не сидится, а этот божий одуван чего притащилась?
Колдун подошёл к "одувану". Завязался диалог.
- Кто ты? - спросил маэстро.
Ассистент поднес микрофон ко рту старушонки, но из ее уст донеслось рычание:
- Ты знаешь, кто!
Я чуть с кресла не упала. Такой хриплый голос, рыкающий, такой низкий тембр! Кажется, ни один герой-злодей, ни одна озвучка современности не видела ещё такого отвратительного рыка, просто нечеловеческого!
Они препирались долго. Бес, основательно засевший в бабке, совершенно не собирался никуда выходить. Вот прямо так и говорил: "Не выйду!". Естественно, колдун, будь он семи пядей во лбу - не экзорцист. Сомневаюсь, что мастеру удалось его вытащить. Бабку колбасило так, что два ассистента еле удерживали ее с обеих сторон. Старушку трясло и подбрасывало так неистово, что, казалось, сейчас она вытряхнет свое тщедушное тельце (а, заодно, и душу), прямо из своего старого пальтишко и стоптанных сапог и рухнет на пол замертво.
После обряда, ряда манипуляций, "одуван" резко обмякла и завалилась на одного из держащих ее парней. Когда бабушку спросили, как она себя чувствует и поднесли микрофон ко рту, к нашему всеобщему изумлению мы услышали: "Хорошо. А...что я тут делаю?". Голос бабульки оказался старческим, слабым, скрипучим. У меня опять волосы дыбом встали.

Так что, голос беса слышала. Это ужасно. Это не человеческий голос.
Во избежание расспросов обмолвлюсь, что бабуля была не подставная. И остальные, лающие и рыдающие, воющие и хохочущие. Почему? Потому что на это шоу ходила коллега с младшим братом. Брат тоже в бессознательном состоянии вышел на сцену. На окрики сестры даже не реагировал. Он не был бесноватым. Там другая история. И, реально, это были люди, обычные горожане, знакомые знакомых или незнакомые вовсе, в чьих телах основательно засели сущности. Страшно, что "одержимых" тем или иным бесом гораздо больше, чем можно предположить.
А я про себя назвала этот вид "Подселенец".

Эпизод второй.
"Ведьма".
Вид беса - "Хозяин".

Ведьмы - они такие. Существовали повсеместно и во все исторические времена, от сказочных персонажей до реальных деревенских жительниц. Правда, сейчас в отдельный вид трансформировались. Кто-то называется себя громко - экстрасенс, кто-то скромно - потомственная ведьма. Да, во второе верится. Дар реально по наследству передается. Но откуда берется тот дар? Странное название – «дар». На самом деле, дар - это когда даром, безвозмездно, бесплатно. А в случае с ведьмами так ли это? Увы. Как с той мышью и сыром. Так называемый дар, фактически, - обычная платная услуга. В роли хозяина выступает бес, а в роли наемника - ведьма. Помните те многочисленные деревенские байки, когда старая ведьма умереть не может, не передав «дар»? Причем, просто так отдает: нате вам, бесплатно, берите только! Лежит на кровати, мечется, стонет, заклинает, чтобы взяли дар. Ещё бы, беса-хозяина нужно в новое человеческое тело переселить!

Вот, давно прочитанный рассказец предлагаю для внимания.
Стало быть, умирает ведьма. Современная такая ведьма. Экстрасенсом называлась. Кликнули к ней батюшку, обычного, православного, РПЦ-ешного, как любят сейчас говорить, который рассказал эту историю.

"Захожу к ней в комнату, лежит на диванчике под одеяльцем маленькая старушонка, беленькая такая вся, личико такое благообразненькое, голосочком слабеньким таким блеет:
- Ба-а-атюшка, помира-аю, ножки не ходят, пло-охо мне, причасти меня ба-а-атюшка!
- Хорошо, - говорю, - а от сатаны отрекаешься?
- Нет! - как рявкнет, аж подбросило её на кровати, глаза сверкают, трясётся вся, - сам, попишка, отрекайся от Распятого своего!
И тут же снова:
- Ба-а-атюшка, - голоском замирающим, - пло-охо мне, причасти меня, ба-атюшка!
- А, силу-то свою, кому передала, дочке Елене, что ли?
- Мужу её! - опять голос сильный, с порыкиванием, - семь дверей с крестами пройдёт, летать будет…
Перекрестил я её, произнёс:
- Под знамением образа креста, Твоего, Господи...!
Поёжилась под одеялом, как от холода:
- Уйди, поп, не тебе здесь рукой махать…
Я и ушёл. Там мне и вправду делать нечего. Жалко, конечно, душу человеческую, в огонь идущую, но, как говориться - вольному воля, спасённому - Царство Небесное!".

Спросите, какая связь между ведьмами и одержимыми? Наверное, прямая. Что в тех, что в других по бесу сидит. Только у бесноватых "бес-подселенец", а у ведьм "бес-хозяин". Первый добивает самого человека, а последний ещё и окружающих донимает.

Эпизод третий.
"Сестра".
Вид беса - "Бес или не бес?".

Сестра моя - барышня любознательная. Порой до фанатизма. Вечные авантюрные делишки не дают покоя ее стремящимся к совершенству душе и телу. То гербалайф, то пластины для зарядки живой воды, то белая магия, то карты таро. А ведь она - профессиональный медик! И всю жизнь проработала... в психушке. То ли по принципу "с кем поведешься", то ли "от обратного". Может, насмотревшись на своих психов и на одержимых, до кучи, поверив и в тех, и в других, она на всякий случай решила быть вооруженной не только шприцом с успокоительным, но и парочкой магийных молитв? Не знаю. Сложный человечек, моя сестра. Сложный ещё и потому, что любит себя до безумия. Все рассматривает через призму личной выгоды. Друзей, родственников, знакомых - всех. Поэтому друзей у нее нет.
Одна подруга была, Маринка. С детства была, когда будучи соседками по подъезду, ещё вместе в песочнице ковырялись. Потом размолвка произошла. Взрослая, серьезная. Но если сестре надо - она из-под земли достанет человечка и наладит связь. Так и с Маринкой было. Моей умнице понадобились дефицитные в ту пору стройматериалы. У Маринки был доступ. Плюс, у подруги начались проблемы в личной жизни, поэтому моя сестра стала выступать в роли группы моральной поддержки, своим общением полностью реабилитировав загулявшую от мужа Маринку в ее же собственных глазах. Они сблизились и много времени проводили вместе. Подруга стала часто посещать семью сестры, в которой, может быть, и не было стройматериалов, но были чувства и уважение между супругами. Когда встречаются заклятые, как я называю, подруги, дело - швах. Не может тут обойтись без зависти. Без бабской тихой, злобной зависти к более успешному браку подруги. Я в этом уверена.
Пообщались - разбежались. В гости не ходят, не видятся. Изредка, раз в году, по старой памяти созваниваются. Каждая варится в своем соку.

Недавно племяшка, сын моей вездесущей сестры, проведал странную историю. Произошла она как раз в момент активного общения Танюхи с подругой. Вот не знаю, как к этому теперь отнестись.

"Около двадцати лет назад потащила меня мамка с собой к одному дядьке, известному в узких кругах. Не спрашивай, кто это был. Экстрасенс, колдун - пёс его знает. Я мало что помню, без подробностей, потому как не вникал в суть вещей. У мамки возникли какие-то вопросы, жизненно важные, как она пояснила. А мне что? Мне было лет пятнадцать, в футбол бы погонять, а тут навязали. Я и не врубался в тему. Сел в прихожей на банкетке, сижу. Мамка в комнату прошла. Естественно, суть разговора я не уловил. Помню только, мужик тот мамку расспросил о проблемах, зачем, мол, пожаловала. Что-то там вопрошает, что-то она отвечает. Тихо-мирно, два голоса из комнаты, ее и колдуна того. Потом вдруг дядька что-то возьми и спроси, а вместо мамкиного голоса в ответ как зарычит: низкий, хриплый, у меня аж мурашки побежали!
И вот уже два мужских голоса из неприкрытой двери доносятся: один нормальный, колдуна того, а другой, демонический, словно там лев «очеловеченный» появился. Мне уже и не сидится, страшно, изъерзался весь! Причем, не помню сейчас, о чем они говорили, но четко помню окончание сеанса.
Колдун:
- Скажи, кто это сделал?
А в ответ прорычало:
- Марина...

Мать вскоре вышла из комнаты, нормальная такая, веселенькая. Спрашиваю, с намеком на этого «зверя»:
- Что это было?
Она глазами хлопает, мол, о чем ты? Не понимаю ничего".

Я недавно смелости набралась, тоже поинтересовалась у нее: «Помнишь, Танюх, ходила к колдуну?». Сестра: «Помню, было дело». Я передала "диалог" загадочного мужика с загадочной сущностью. Танюха обалдела. Реально не помнит! Правда, упомянула, что у ее бывшей подруги, Маринки, онкологическое заболевание.
С недавних пор я пребываю в глубоком раздумье относительно сестры. Сидит в человечке нечто и грозно рычит. И ушло ли это нечто из нее? Вроде, сестра как сестра, не одержима. Вроде, и не ведьма ни разу. Кто сидит внутри тебя, дорогая сестренка?

Слышала, что люди, которые подверглись настоящему воздействию так называемой порчи, в состоянии транса или гипноза могут говорить иным голосом, вплоть до голоса того, кто эту порчу навёл. А что есть порча? Может, это тоже некий подселенец, сущность, которая запросто отвечает на вопросы и так же легко может "сдать" заказчика, причем, голосом далеко не ангельским. Вот и получается неизвестная категория «бес или не бес?»

Итак, все мои догадки - робкие попытки влезть на чуждую враждебную территорию. Страшные догадки, озвученный мною сегодня в трех отдельных жизненных эпизодах.

P.S. Главное: берегите себя и близких!

Вчера, 19:32 by marzzzПросмотров: 863Комментарии: 15
+21

Ключевые слова: Одержимость подселенец классификация авторская история

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Комментарии

#1 написал: Темнокрыскин
Вчера, 19:38
+5
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Публикаций: 4
Комментариев: 93
Рудольф Штайнер считал, что те, кого принято называть "бесами" и т.д., являются чем-то вроде хищников и паразитов тонких уровней. Он делил их на две большие категории - "ариманические" и "люциферианские" существа.
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
#2 написал: Летяга
Вчера, 19:44
+2
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Комментариев: 8 797
Цитата: Темнокрыскин
Он делил их на две большие категории - "ариманические" и "люциферианские" существа.

А подробнее?
Нет, в Гугле не забанили. Но комп тормозит очень серьёзно (10ка влезла с визгом в комп с оперативкой 1Гиг, а я совсем не экзорцист).
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#3 написал: Темнокрыскин
Вчера, 19:54
+4
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 93
Цитата: Летяга
Нет, в Гугле не забанили. Но комп тормозит очень серьёзно (10ка влезла с визгом в комп с оперативкой 1Гиг, а я совсем не экзорцист).

Честно - не помню в точности. Рудольф Штайнер - это та ещё тяжелая атлетика для мозга (как и весь немецкий оккультизм). Помню, что какие-то из них более высокоорганизованные, и что ариманических существ (вроде бы) привлекают злоба и ненависть, и они начинают паразитировать на человеке, и чем больше злобы - тем больше их нависает на жертве.
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
#4 написал: Летяга
Вчера, 20:04
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Комментариев: 8 797
Темнокрыскин, спасибо за наводку, я уже нашла))
Давно пора мозгам поразмяться))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#5 написал: FromSiberia
Вчера, 20:14
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Очень интересно. И страшно.
А может, поздно уже мне бояться, уже кто-то подселился, и мне с ним жить)
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Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#6 написал: Tigger power
Вчера, 20:22
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В первом случае получается, что бес в бабульке сам приперся на сеанс чтобы его аннигилировали? Раз она не поняла где она. А вообще достаточно 2 подставных, чтобы 15 твоих знакомых уверовали, что в них бесы. Второй случай это старая уже история) можно верить 50/50 и гадать творчество али нет чтобы опираться на него. Вот третий случай довольно интересен
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#7 написал: Прохожий
Вчера, 20:43
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Комментариев: 987
Меня предложение «покумекать вместе» и создать классификацию насмешило. Голосованием такие вопросы не решаются. Безотносительно к тому, верю я сам в нечисть или нет: ну, какую, к бесу, классификацию лично я, профан, могу создать? Все равно, что задаться идеей создать теорию чисел с нуля. Бываю четные, нечетные, простые - но ведь это не все? Например, «пи» (я такое встречал) - оно ужасно бесконечное. А «эпсилон» - поди поищи его по окрестностям!
Поэтому оставим бесов профессионалам-схоластам - они давно уже их классифицировались и даже рассчитали, сколько нечистых уместятся на конце иглы.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#8 написал: conjure one
Вчера, 21:02
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Комментариев: 2 687
Все истории интересные, особенно третья, но тема весьма непростая и, в общем-то, небезопасная. Был свидетелем подобного явления, когда молодая женщина также рычала нечеловеческим голосом. Страшно всё это, потому как нутром понимаешь, что это вовсе не психиатрия. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#9 написал: daytaler
Сегодня, 00:44
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Публикаций: 0
Комментариев: 320
А вот здесь я свами войду в разногласие.Как раз этим, и должна заниматься психиатрия.Ведь что мы видим и слышим — информацию, которая подаётся слушателю в низкочастотном звучании.Низкочастотный рык означает доминирующую позицию, а именно агрессию, что в слушателя формирует: покорность и страх.Вот вам и проявление животного разума, через человеческий резонатор.Человек сам подключает своё сознание к чужеродному информационному полю, вот только не успевает вовремя отключиться, чтобы не подхватить вирус.Как уже говорилось — технологии Богов.Мы можем определить частоту волны, того же Wi-Fi поля, но не информацию в самой волне, и что собой представляет — информация, ведь она, как дырка в бублике.Я на что намекаю, ведь сейчас город окружен радиоволнами, может нас всегда окружало волновое поле, которое мы именуем - "Дьявол".А бесы представлены в нём, как телеканалы со своими лихими ведущими, которых люди видят, и слушают в своих головах.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#10 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:34
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2966|-1)
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Комментариев: 12 076
Хорошая публикация и не менее хорошие комментарии, всем поставил плюсы! ) Люблю, когда материал вызывает бурное обсуждение и дискуссию. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#11 написал: DRUID
Сегодня, 05:22
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Комментариев: 1 295
Хорошо пишете. +++

Моё мнение, личное сугубо. Вся эта одержимость, полная фигня, истерия на фоне религиозности.
Все самые громкие случаи одержимости происходили с людьми из глубоко религиозных семей. Самые первые тётки которых начало колбасить были монашками. В основном одержимые это женщины, истерия у нас в крови.
И пошла эта вся фигня, как и вообще ВСЯ ФИГНЯ, с запада.
Что про ведьм, так это у них там колдуньи одержимые, прислужницы Сатаны. А у нас ведьмы-ведуньи-ведающие, приличные женщины.

Всё это конечно моё дурацкое мнение. Откуда нам знать всё это.

А систер Ваша похожа на мою точь в точь. Это всё от нехер делать, мозги бы лучше свои развивали, а не хернёй страдали.

И почему ангелами не одержимливаются, были- бы добрые, милые, работящие, сеяли благодать.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#12 написал: daytaler
Сегодня, 05:41
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Комментариев: 320
Истерия на фоне религиозности...
А как быть с теми, кто при входе в церковь — теряет сознание, и с теми, кто не может подойти к святым мощам, и с теми, кто не может слушать определённые молитвы.Если бы я лично не сталкивался с бесноватыми, я бы молчал, а так, кто действительно хочет убедиться в инфернальных силах, то всегда есть шанс.Мы даже не знаем где находиться наша планета, и тем более, как она выглядит, а то...
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#13 написал: daytaler
Сегодня, 06:00
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Комментариев: 320
- А, силу-то свою, кому передала, дочке Елене, что ли?
- Мужу её! - опять голос сильный, с порыкиванием, - семь дверей с крестами пройдёт, летать будет...
Вот же интересно, что он подразумевал под семью крестами и летать.Жив ли муж, и где он, а тем более, кто он сейчас?Пускай муж колдун, он не поп, а целая библиотека знаний.Кто-то, бок о бок существует с такой личностью, и даже ничего не догадывается.Вопросов, как песка в пустыни.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#14 написал: DRUID
Сегодня, 08:07
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Публикаций: 9
Комментариев: 1 295
Цитата: daytaler
Истерия на фоне религиозности...
А как быть с теми, кто при входе в церковь — теряет сознание, и с теми, кто не может подойти к святым мощам, и с теми, кто не может слушать определённые молитвы.


Вы сами ответили на свой вопрос.
Религиозность походы в церхву, шороханье около чьих-то мощей и прослушивание молитв. Ну ооооочень тесно связанны друг с другом.

Цитата: daytaler
Если бы я лично не сталкивался с бесноватыми, я бы молча


А так и подумала.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#15 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 09:33
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 431
Цитата: daytaler
Истерия на фоне религиозности...
А как быть с теми, кто при входе в церковь — теряет сознание, и с теми, кто не может подойти к святым мощам, и с теми, кто не может слушать определённые молитвы.Если бы я лично не сталкивался с бесноватыми, я бы молчал, а так, кто действительно хочет убедиться в инфернальных силах, то всегда есть шанс.Мы даже не знаем где находиться наша планета, и тем более, как она выглядит, а то...

Если и можно потерять сознание при входе в церковь,так только от созерцания поповских машин,купленных за деньги обутых в лапти прихожан.)
А если рассматривать людей с точки зрения "бесноватости", то большую часть политиков и др.публичных людей,можно отнести а бесроватым и одержимым.Я бы занесла в этот список Охлобыстина ,Чаплина , Киселева....
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
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