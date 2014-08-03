Парень, а война кончилась?

Сделано_в_СССР Просмотров: 253 Комментарии: 2 +3 Вчера, 22:33 by

Дело было в 2011 году. Я тогда работал врачом городской клинической больницы №3. Начну с того, что здание, в котором находилась больница, очень старое (более 100 лет точно). В целом - обычное на первый взгляд строение, которое особенных эмоций не вызывало. Но ходили слухи, что в гражданскую в многочисленных подвалах и катакомбах (соединяющие аналогичные соседские строения) были многочисленные репрессивные процессы и что, якобы, неупокоенные мученики до сих пор там переживают кошмар прошлого. Я в это не верил. Всегда был скептиком.Не секрет, что работа врача подразумевает выход в ночную смену и, конечно же, я тоже оставался дежурить. Проработав некоторое время, я начал замечать, что в ночное время происходят странные вещи. Особенно на 1 этаже и на 2. Медсёстры часто видят тени в глубине коридоров и на лестничных площадках, слышат странные звуки и шорохи. Некоторым пациентам сняться кошмары... Но я всё так же не верил в призраков и прочую нечисть. Пациенты принимают таблетки, а у персонала работа тяжелая, ночная, тут и не такое увидишь.Закончив ночной обход, я решил немного отдохнуть, спать нельзя, конечно, но прилечь не помешает. Сам не заметил, как задремал. И произошло то, чего я не ждал и во что никогда не верил.- Паренёк, а война-то кончилась? А победил кто? Не знаешь...Отчётливо слышу холодный, мёртвый голос рядом с собой, похожий больше не завывание ветра, чем на речь человека. Через долю секунды открываю глаза и... передо мной сидит полупрозрачный силуэт в лохмотьях, смотрит на меня так вопросительно, ждёт.- Ну чего молчишь, родимый? Или ты немой? Ай ладно, что с тебя взять...пойду.Он просто растворился. Я был в ступоре, меня сковал просто дичайший страх, я не мог заставить себя пошевелиться, не знаю сколько просидел так...Рационально объяснить данный инцидент я не могу до сих пор, поскольку здравый смысл утверждал, что такого не может быть, но всё же я видел призрак, более того, он говорил со мной!Я никогда никому не рассказывал эту историю, а то еще сумасшедшим сочтут и окажусь в больнице, где работаю, но в качестве пациента. Вы первые, мои дорогие читатели, кто об этом узнал...Не дай Вам бог увидеть то, что видел я.Автор - канал Тёмные истории.

Ключевые слова: Городская больница неупокоенные мученики кошмар прошлого призраки

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