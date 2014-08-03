Парень, а война кончилась?
Дело было в 2011 году. Я тогда работал врачом городской клинической больницы №3. Начну с того, что здание, в котором находилась больница, очень старое (более 100 лет точно). В целом - обычное на первый взгляд строение, которое особенных эмоций не вызывало. Но ходили слухи, что в гражданскую в многочисленных подвалах и катакомбах (соединяющие аналогичные соседские строения) были многочисленные репрессивные процессы и что, якобы, неупокоенные мученики до сих пор там переживают кошмар прошлого. Я в это не верил. Всегда был скептиком.
Не секрет, что работа врача подразумевает выход в ночную смену и, конечно же, я тоже оставался дежурить. Проработав некоторое время, я начал замечать, что в ночное время происходят странные вещи. Особенно на 1 этаже и на 2. Медсёстры часто видят тени в глубине коридоров и на лестничных площадках, слышат странные звуки и шорохи. Некоторым пациентам сняться кошмары... Но я всё так же не верил в призраков и прочую нечисть. Пациенты принимают таблетки, а у персонала работа тяжелая, ночная, тут и не такое увидишь.
Закончив ночной обход, я решил немного отдохнуть, спать нельзя, конечно, но прилечь не помешает. Сам не заметил, как задремал. И произошло то, чего я не ждал и во что никогда не верил.
- Паренёк, а война-то кончилась? А победил кто? Не знаешь...
Отчётливо слышу холодный, мёртвый голос рядом с собой, похожий больше не завывание ветра, чем на речь человека. Через долю секунды открываю глаза и... передо мной сидит полупрозрачный силуэт в лохмотьях, смотрит на меня так вопросительно, ждёт.
- Ну чего молчишь, родимый? Или ты немой? Ай ладно, что с тебя взять...пойду.
Он просто растворился. Я был в ступоре, меня сковал просто дичайший страх, я не мог заставить себя пошевелиться, не знаю сколько просидел так...
Рационально объяснить данный инцидент я не могу до сих пор, поскольку здравый смысл утверждал, что такого не может быть, но всё же я видел призрак, более того, он говорил со мной!
Я никогда никому не рассказывал эту историю, а то еще сумасшедшим сочтут и окажусь в больнице, где работаю, но в качестве пациента. Вы первые, мои дорогие читатели, кто об этом узнал...Не дай Вам бог увидеть то, что видел я.
Комментарии к теме:
Elli Belli
Я и моя соседка по палате Фатима видели в роддоме призрак девушки в розовой длинной ночнушке и халате с длинными черными волосами. Она залетела по воздуху ночью в палату, была грустна, подлетела к окну. Вздыхала, потом обратно в коридор вылетела. Фатима испугалась до жути, почувствовала резкие схватки и чуть раньше срока на следующее утро родила.
Elli Belli
Верю в общем доктору. Еще случай у меня был в больнице. В больнице лет 10 назад стоял внизу в холле ларёк. Я спустилась и жду стою продавца. Никого не было. Охранник сидел у входа к лестницам и на лифт. Холл пустой. Вдруг мимо меня прошли две "женщины". Я даже отстранилась к стеклу ларька, вжалась в него. Они были ростом 155-160. Цвет лица смугло-оливковый, волосы черные жесткие. Они говорили на странном языке, не армянский, не арабский. Непонятное ощущение холода и запах странный. Пылью пахло и чем-то плесневым, тканями новыми как-будто. Я отвернулась. А их и нет. Я подошла к охраннику и спросила откуда вышли только что эти две женщины. А он мне и говорит: "Какие женщины? Здесь никого не было. Ты ведь продавца ждешь? Щас она подойдет". Я ему их описала и еще раз настойчиво расспросила его. Он на своем стоял. Нет, говорит, не было никого. Никто тут не ходил. Ты, говорит мне, 5 минут тут стоишь, а уже мерещится. Я говорю, ладно окей. Я спросила у девушки киргизки, которая там работала, что за мазафака такая творится.
Она говорит, такое бывает. Помолись говорит и сразу пройдет.
Больницы - это страшное место. Место Силы
Elli Belli
Еще случай был в больнице. Я сильно болела, вся была истощена морально, горевала, плакала тихо, потом заснула. Сквозь сон вижу картину. К бабке напротив меня лежащей подошли "человек" 6-7 молодых людей испанской или восточной внешности с набриолиненными кудрявыми волосами, в рубашках черных и черных кожанках. Красивые. Но что-то с ними не то было. Во внешности что- то. И стоят они смотрят на бабку. Я посмотрела и думаю: "Ох. Да не мое дело". Потом я сквозь сон говорю соседкам по палате: "Бабка щас умрет. Зовите врача". Женщина рядом с бабкой, напротив меня, нахамила мне. Я заснула - было время 16-18.00. Потом примерно в 19.00 меня будит мед.сестра. Я смотрю - врачи пришли, спросила: "Что? Бабка померла?". И дежурная сестра мне говорит: "Давай выйди, они тут дела свои будут делать". Я ей: "Мне до себя тока щас. Сил нету. Я спать". И я опять провалилась в сон. Наутро на меня странно смотрели женщины напротив. Которая мне нахамила, звонила мужу и приказала ему ее забрать. А меня дальше лечили. Вылечили и отпустили. Слава Всевышнему.
Автор - канал Тёмные истории.
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Вчера, 22:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 253Комментарии: 2
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