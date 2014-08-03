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Истории из жизни

Парень, а война кончилась?

Парень, а война кончилась?


Дело было в 2011 году. Я тогда работал врачом городской клинической больницы №3. Начну с того, что здание, в котором находилась больница, очень старое (более 100 лет точно). В целом - обычное на первый взгляд строение, которое особенных эмоций не вызывало. Но ходили слухи, что в гражданскую в многочисленных подвалах и катакомбах (соединяющие аналогичные соседские строения) были многочисленные репрессивные процессы и что, якобы, неупокоенные мученики до сих пор там переживают кошмар прошлого. Я в это не верил. Всегда был скептиком.

Не секрет, что работа врача подразумевает выход в ночную смену и, конечно же, я тоже оставался дежурить. Проработав некоторое время, я начал замечать, что в ночное время происходят странные вещи. Особенно на 1 этаже и на 2. Медсёстры часто видят тени в глубине коридоров и на лестничных площадках, слышат странные звуки и шорохи. Некоторым пациентам сняться кошмары... Но я всё так же не верил в призраков и прочую нечисть. Пациенты принимают таблетки, а у персонала работа тяжелая, ночная, тут и не такое увидишь.

Закончив ночной обход, я решил немного отдохнуть, спать нельзя, конечно, но прилечь не помешает. Сам не заметил, как задремал. И произошло то, чего я не ждал и во что никогда не верил.

- Паренёк, а война-то кончилась? А победил кто? Не знаешь...

Отчётливо слышу холодный, мёртвый голос рядом с собой, похожий больше не завывание ветра, чем на речь человека. Через долю секунды открываю глаза и... передо мной сидит полупрозрачный силуэт в лохмотьях, смотрит на меня так вопросительно, ждёт.

- Ну чего молчишь, родимый? Или ты немой? Ай ладно, что с тебя взять...пойду.
Он просто растворился. Я был в ступоре, меня сковал просто дичайший страх, я не мог заставить себя пошевелиться, не знаю сколько просидел так...

Рационально объяснить данный инцидент я не могу до сих пор, поскольку здравый смысл утверждал, что такого не может быть, но всё же я видел призрак, более того, он говорил со мной!

Я никогда никому не рассказывал эту историю, а то еще сумасшедшим сочтут и окажусь в больнице, где работаю, но в качестве пациента. Вы первые, мои дорогие читатели, кто об этом узнал...Не дай Вам бог увидеть то, что видел я.

Комментарии к теме:

Elli Belli

Я и моя соседка по палате Фатима видели в роддоме призрак девушки в розовой длинной ночнушке и халате с длинными черными волосами. Она залетела по воздуху ночью в палату, была грустна, подлетела к окну. Вздыхала, потом обратно в коридор вылетела. Фатима испугалась до жути, почувствовала резкие схватки и чуть раньше срока на следующее утро родила.


Elli Belli

Верю в общем доктору. Еще случай у меня был в больнице. В больнице лет 10 назад стоял внизу в холле ларёк. Я спустилась и жду стою продавца. Никого не было. Охранник сидел у входа к лестницам и на лифт. Холл пустой. Вдруг мимо меня прошли две "женщины". Я даже отстранилась к стеклу ларька, вжалась в него. Они были ростом 155-160. Цвет лица смугло-оливковый, волосы черные жесткие. Они говорили на странном языке, не армянский, не арабский. Непонятное ощущение холода и запах странный. Пылью пахло и чем-то плесневым, тканями новыми как-будто. Я отвернулась. А их и нет. Я подошла к охраннику и спросила откуда вышли только что эти две женщины. А он мне и говорит: "Какие женщины? Здесь никого не было. Ты ведь продавца ждешь? Щас она подойдет". Я ему их описала и еще раз настойчиво расспросила его. Он на своем стоял. Нет, говорит, не было никого. Никто тут не ходил. Ты, говорит мне, 5 минут тут стоишь, а уже мерещится. Я говорю, ладно окей. Я спросила у девушки киргизки, которая там работала, что за мазафака такая творится.
Она говорит, такое бывает. Помолись говорит и сразу пройдет.
Больницы - это страшное место. Место Силы

Elli Belli

Еще случай был в больнице. Я сильно болела, вся была истощена морально, горевала, плакала тихо, потом заснула. Сквозь сон вижу картину. К бабке напротив меня лежащей подошли "человек" 6-7 молодых людей испанской или восточной внешности с набриолиненными кудрявыми волосами, в рубашках черных и черных кожанках. Красивые. Но что-то с ними не то было. Во внешности что- то. И стоят они смотрят на бабку. Я посмотрела и думаю: "Ох. Да не мое дело". Потом я сквозь сон говорю соседкам по палате: "Бабка щас умрет. Зовите врача". Женщина рядом с бабкой, напротив меня, нахамила мне. Я заснула - было время 16-18.00. Потом примерно в 19.00 меня будит мед.сестра. Я смотрю - врачи пришли, спросила: "Что? Бабка померла?". И дежурная сестра мне говорит: "Давай выйди, они тут дела свои будут делать". Я ей: "Мне до себя тока щас. Сил нету. Я спать". И я опять провалилась в сон. Наутро на меня странно смотрели женщины напротив. Которая мне нахамила, звонила мужу и приказала ему ее забрать. А меня дальше лечили. Вылечили и отпустили. Слава Всевышнему.

Автор - канал Тёмные истории.
Источник.

Вчера, 22:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 253Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Городская больница неупокоенные мученики кошмар прошлого призраки

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 22:48
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 807
Комментариев: 8 790
призрак девушки в розовой длинной ночнушке и халате с длинными черными волосами.

Халат с волосами - это страшно!
Журналисту +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#2 написал: ПИК НИК
Вчера, 23:06
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (497|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 979
Надо было ответить, может бедному призраку легче стало бы!

В прошлом году, лежал в больнице, в отд. кардиологии. В палате почти все инфарктники и не по одному разу! Лежим значит, никого не трогаем и вдруг входят девушки молодые, красивые и сразу к больным подсаживаются. Интересуются самочувствием, лечением, анализами ну и тд. , чему положено интересоваться врачу у больного. Одеты в белые халатики, при себе тонометры, тахометры, бумажки, ручки - всё как положено врачу. Вежливые Очень! Но больные напряглись не на шутку, отвечают робко на вопросы, кто-то и речь родную подзабыл, давление растёт, в пору снова в операционную. Врачи то вроде нормальные, только чёрного цвета! По русски шпрехают, только в путь. Практикантки из мединститута, страну не помню. Но симпатичные чертовки!

За историю плюс, понравилась.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
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