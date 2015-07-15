Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Как я с бесом разговаривал

У меня тогда был тяжелый период жизни, я только что расстался с горячо любимой девушкой и буквально заливал горе горячительными напитками в компании друзей и подруг, я несколько месяцев фактически жил на квартире у друзей.

И вот, в один из вечеров мы собирались отмечать день рождения общего знакомого, и перед очередным сабантуем я решил все-таки зайти домой. Я привел себя в порядок, принял душ, тут надо оговориться, что в этот день я не пил нечего кроме бутылки пива с утра на опохмел, и отправился по нужному адресу через пару кварталов. Было лето и уже смеркалось, подходя к дому приятелей, я заметил на лавке женщину средних лет и довольно полную, она плакала в голос и причитала, что не может попасть домой, прося помощи у прохожих, сам не знаю, почему я подошел к ней и спросил в чем дело, оказалось, что она только после операции на глаза и плохо видит в сумерках, а живет недалеко, однако заблудилась, я вызвался ее проводить.

На день рождения приятеля я в тот вечер не попал, очень скоро я понял, что незнакомка водит меня кругами и даже не может назвать свой точный адрес, сам не знаю, почему я не поступил логично, например, не привел ее в тогда еще милицию, меня что-то словно тянуло за ней, в какой-то момент я понял, что она в буквальном смысле рассказывает мне мою же жизнь, я человек верующий, но, к несчастью, не сильно воцерковленный, хотя и стремлюсь к этому. Когда до меня начал доходить смысл того, что она говорит, я попробовал мысленно прочитать «Да воскреснет Бог» , но, как высинилось, молитву я полностью не знал, вот тут и началось…

Она резко села на лавку, голос стал неестественно грубым, но при этом повизгивающим. «А, не знаешь молитву?», - с издевкой спросило это существо (а читать, я напомню, пытался мысленно). «Как же я тебя и вас всех ненавижу». Далее, сыпя проклятьями, он начал рассказывать мне где сейчас моя бывшая и что делает (все подтвердилось позже), и еще много чего, что знать мог про себя только я. Периодически голос у нее становился нормальным и она причитала, просила прощения и говорила, что одержима с семи лет. В какой-то момент мне почему-то стало жалко того, кто говорил через нее, в ту же секунду я услышал визг: «Не смей меня жалеет жжет, жжет». И она пришла в себя. Выяснилось, что сидели мы практически у ее подъезда, я отвел ее домой, а сам, впервые за много лет, пошел в церковь, где исповедовался, а позже, через пару дней, Причастился. Знаете, что я понял тогда? Я сказал, что мне в какой-то момент стало жалко того беса, и вот, я думаю, почему, тогда я столкнулся со злом в его чистом виде без примеси человека, хоть он и говорил через эту несчастную, и это зло абсолютное.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:03 by NikkkПросмотров: 636Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Бес разговор встреча авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: FromSiberia
Вчера, 20:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (94|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 952
Ужас. Вот действительно, одержимым быть плохо, а каково бесом быть?.. Я всегда говорю, что им хуже всех.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#2 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (491|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 963
Ей бы в разведку!


Плюс, за ужос! ogo
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#3 написал: marzzz
Вчера, 21:10
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (548|0)
Публикаций: 102
Комментариев: 6 991
Приходилось наблюдать одержимых. Это жутко до оцепенения. На уровне бессознательного животного страха, потому что мозгом это осознать не можешь. Рык сидящего в человеке беса просто кровь морозит.
Зарегистрирован: 2.11.2011
              
#4 написал: daytaler
Вчера, 21:23
-1
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 265
Как я разговаривал с системой, а точнее с программой.
- «А, не знаешь молитву?»(программный код) - запоминай алгоритм.
Исповедался и причастился.Алкоголики поступают так же, исповедуються друг перед другом, а потом акагорюються.В последующем происходит таинство снисхождения духа нечистого, и порядочные трудяги в один миг становяться юродивыми.

Цитата: ПИК НИК
Ей бы в разведку!


Плюс, за ужос! ogo

Многие военные чины находясь в отставке, не раз проговаривались, что в своих закрытых институтах к данной тематике подходили вплотную, исследуя метафизику серьёзней чем атомную энергию.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:44
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 88
Комментариев: 5 545
Последнее предложение абсолютно непонятно
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Nikkk
Сегодня, 01:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
там на самом деле было:

"Я сказал, что мне в какой то момент стало жалко того беса и вот я думаю почему, тогда я столкнулся со злом в его чистом виде без примеси человека, хоть он и говорил через эту несчастную, и это зло абсолютное вызывало жалость к его носителю, было чувство, что на меня пытается напасть пятилетний ребенок, он (она) несколько раз замахивалась в мою сторону, но ударить или навредить не могла, что то не пускало, она сама не хотела быть сопричастна этому злу, думаю еще и по этому. Бог показал мне чистое зло, и как много зависит от самого человека, без нас оно бессильно, но через некоторых может принимать ужасающие масштабы. Простите, что много букв, верить или нет решать вам, но это чистая правда, женщина та жива и живет вместе" с престарелыми родителями, за что ей все это спросите вы? Я думаю, что тут вопрос надо ставить иначе не За что? А Для чего… " Видно плохо скопировал прошу прощения.
Зарегистрирован: 30.05.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.