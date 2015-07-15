Как я с бесом разговаривал

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nikkk Просмотров: 636 Комментарии: 6 +9 Вчера, 20:03 by

У меня тогда был тяжелый период жизни, я только что расстался с горячо любимой девушкой и буквально заливал горе горячительными напитками в компании друзей и подруг, я несколько месяцев фактически жил на квартире у друзей.И вот, в один из вечеров мы собирались отмечать день рождения общего знакомого, и перед очередным сабантуем я решил все-таки зайти домой. Я привел себя в порядок, принял душ, тут надо оговориться, что в этот день я не пил нечего кроме бутылки пива с утра на опохмел, и отправился по нужному адресу через пару кварталов. Было лето и уже смеркалось, подходя к дому приятелей, я заметил на лавке женщину средних лет и довольно полную, она плакала в голос и причитала, что не может попасть домой, прося помощи у прохожих, сам не знаю, почему я подошел к ней и спросил в чем дело, оказалось, что она только после операции на глаза и плохо видит в сумерках, а живет недалеко, однако заблудилась, я вызвался ее проводить.На день рождения приятеля я в тот вечер не попал, очень скоро я понял, что незнакомка водит меня кругами и даже не может назвать свой точный адрес, сам не знаю, почему я не поступил логично, например, не привел ее в тогда еще милицию, меня что-то словно тянуло за ней, в какой-то момент я понял, что она в буквальном смысле рассказывает мне мою же жизнь, я человек верующий, но, к несчастью, не сильно воцерковленный, хотя и стремлюсь к этому. Когда до меня начал доходить смысл того, что она говорит, я попробовал мысленно прочитать «Да воскреснет Бог» , но, как высинилось, молитву я полностью не знал, вот тут и началось…Она резко села на лавку, голос стал неестественно грубым, но при этом повизгивающим. «А, не знаешь молитву?», - с издевкой спросило это существо (а читать, я напомню, пытался мысленно). «Как же я тебя и вас всех ненавижу». Далее, сыпя проклятьями, он начал рассказывать мне где сейчас моя бывшая и что делает (все подтвердилось позже), и еще много чего, что знать мог про себя только я. Периодически голос у нее становился нормальным и она причитала, просила прощения и говорила, что одержима с семи лет. В какой-то момент мне почему-то стало жалко того, кто говорил через нее, в ту же секунду я услышал визг: «Не смей меня жалеет жжет, жжет». И она пришла в себя. Выяснилось, что сидели мы практически у ее подъезда, я отвел ее домой, а сам, впервые за много лет, пошел в церковь, где исповедовался, а позже, через пару дней, Причастился. Знаете, что я понял тогда? Я сказал, что мне в какой-то момент стало жалко того беса, и вот, я думаю, почему, тогда я столкнулся со злом в его чистом виде без примеси человека, хоть он и говорил через эту несчастную, и это зло абсолютное.

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