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Истории из жизни

Цифры

Цифры, как много значат они в жизни людей. Они окружают нас везде, и каждый день мы сталкиваемся с ними. Но что если определённые цифры встречаются в жизни постоянно? Стоит ли бить тревогу?
Я родился в г.Омске в начале 90-х, в трудный период для нашей страны и для многих ее жителей. Заводы стояли, работы нет и множество семей жило в постоянном стрессе. Трудное было время, может быть хорошо, что этого я толком не помню. Но один момент в жизни, когда все началось, врезался в мою память на всю жизнь. Будучи в детском саду и в дальнейшем в начальной школе я ничего не замечал. Странное преследование чисел заметил, когда учился в 6-7 классе.
Однажды, возвращаясь после уроков, мое раздумье о великом прервала табличка с адресом моего дома. Улица 3-я Железнодорожная 5, гласила пошарпаная временем табличка. "Ох, прикольное совпадение," - подумал я. Почему я раньше не задумывался над тем, что мой адрес совпадал с датой моего рождения? Ул. 3-я железнодорожная 5, кв 5; и дата рождения - 5.5.1991. И там и там по две пятерки. Но что ещё интересно, код региона г.Омска тоже 55. В раздумьях я отправился домой, где позже за ужином рассказал предкам о своём наблюдении. И выяснил, что время моего рождения тоже 5.05 утра, что меня дико удивило, но мама сказала, что ничего странного в этом нет, обычное совпадение. Может быть в этот период я ещё что-то замечал, но сейчас уже не припомню. Уже после школы я поступил в универ ОмГУ им. Ф.М.Достоевского. И что вы думаете? Адрес университета был: Проспект Мира, 55. Опять 55, с ухмылкой думал я о загадочном совпадении чисел. Летели дни и недели. В один прекрасный день, когда у нас была смежная пара с другой группой, я познакомился с девушкой. И тут не обошлось без цифр. Произошло это в 55 кабинете, звали ее Вика. Мы на удивление быстро сдружились и стали часто проводить время вместе. Как то во время прогулки рассказал ей про то что в моей жизни постоянно всплывают две пятерки.Она ухмыльнулась и в ответ с юмором говорит:
- А знаешь, я живу в квартире под номером 55.
Я тут же охренел от полученной информации.
- Да ладно, хватит тебе прикалываться, ты же врешь. Типовой подколоть решила?
На что она ответила:
- Да ты меня раскусил, - и мило расплылась в улыбке.
Уже под конец прогулки, когда дошли до ее дома, она предложила зайти. За одно, так сказать, познакомить с родителями. Не буду описывать, как я отпирался, чтобы не идти знакомиться с предками. Уже когда поднялись на нужный этаж мы остановились у двери. На двери ярко блестели две цифры.
- Так ты не шутила? Это действительно квартира где ты живешь?
- Да, конечно. Вот смотри, дверь открываю.
Мне было по настоящему не по себе. Разве может это быть простым совпадением? Или я себе просто накручиваю скверные мысли? Так и не найдя ответа в чертогах своего разума, отправились в квартиру, где познакомился с родителями Виктории. А после небольшого общения за кружкой ароматного чая распрощался и оправился домой. По дороге я даже перестал искать во всем этом скрытый смысл, стал воспринимать это как счастливое число. Ведь везде, где его встречал, ничего плохого не происходило. В дальнейшем цифры на время оставили меня в покое. С Викой мы сыграли свадьбу и все, что происходило в это время, никак не связывало меня с магией чисел. Уже спустя год или чуть больше решили купить машину. И тут цифры напомнили о себе. Машина, которая мне нравилась и которую я всё-таки купил, имела гос.номер М055ВА, регион естественно 55. В общем ещё через какой-то промежуток времени мы уехали в Москву. И знаете, по какому адресу проживаем? Ул.Мусы Джалиля 5к5. Я уже привык считать, что цифры эти приносят мне удачу или счастье. Но так ли это на самом деле? Время покажет.
Сегодня, 08:38 by Nick.YudinПросмотров: 324Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Число цифры совпадение магия чисел судьба

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 08:46
+3
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Комментариев: 155
Будем считать что хороший знак, хоть что-то же должно быть к добру:) Плюс
Зарегистрирован: 17.02.2017
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:52
+1
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Комментариев: 2 001
Все адреса, пароли, явки сдал, если только не «попутал» намеренно циферку.
Никогда с таким не сталкивалась, и не задумывалась. Даже про таких людей не слышала
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: Arhip
Сегодня, 08:56
+1
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Комментариев: 476
Я писал историю про магию чисел. Меня преследуют числа 28 и 29
Зарегистрирован: 29.08.2017
 
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:58
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (345|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 001
Цитата: Arhip
Я писал историю про магию чисел. Меня преследуют числа 28 и 29

Моя жизнь вообще скушная, оказывается
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 09:34
+4
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Группа: Посетители
Репутация: (482|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 160
quote]Я уже привык считать, что цифры эти приносят мне удачу или счастье. Но так ли это на самом деле? [/quote] как Вам повезло со знаками! увидел две пятерки и уже не думая/гадая можешь со спокойной душой принимать то или иное событие, связанное с пятерками

у меня многое с "16" связано было раньше. сейчас как-то не замечаю

+
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#6 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 10:02
+1
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Публикаций: 17
Комментариев: 177
Цитата: зелёное яблочко
Все адреса, пароли, явки сдал, если только не «попутал» намеренно циферку.
Никогда с таким не сталкивалась, и не задумывалась. Даже про таких людей не слышала

Намеренно попутал только буквы в гос. Номере авто wink а то всякое бывает)
Зарегистрирован: 17.10.2017
#7 написал: ана аю
Сегодня, 10:42
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Репутация: (1245|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 268
У меня тоже подобное веселье с некоторыми цифрами происходит. Как хороший знак воспринимаю. Радоваться ,думаю, надо таким подсказочкам. Не всем же так везёт.)+
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#8 написал: Штурман Жорж
Сегодня, 11:30
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
Типовой подколоть решила?

Поправьте.
Зарегистрирован: 13.12.2017
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