Как вы думаете что это? Обычное совпадение Мистика чисел Хороший знак Плохой знак



Цифры

Nick.Yudin Просмотров: 324 Комментарии: 8 +11 Сегодня, 08:38 by

Цифры, как много значат они в жизни людей. Они окружают нас везде, и каждый день мы сталкиваемся с ними. Но что если определённые цифры встречаются в жизни постоянно? Стоит ли бить тревогу?Я родился в г.Омске в начале 90-х, в трудный период для нашей страны и для многих ее жителей. Заводы стояли, работы нет и множество семей жило в постоянном стрессе. Трудное было время, может быть хорошо, что этого я толком не помню. Но один момент в жизни, когда все началось, врезался в мою память на всю жизнь. Будучи в детском саду и в дальнейшем в начальной школе я ничего не замечал. Странное преследование чисел заметил, когда учился в 6-7 классе.Однажды, возвращаясь после уроков, мое раздумье о великом прервала табличка с адресом моего дома. Улица 3-я Железнодорожная 5, гласила пошарпаная временем табличка. "Ох, прикольное совпадение," - подумал я. Почему я раньше не задумывался над тем, что мой адрес совпадал с датой моего рождения? Ул. 3-я железнодорожная 5, кв 5; и дата рождения - 5.5.1991. И там и там по две пятерки. Но что ещё интересно, код региона г.Омска тоже 55. В раздумьях я отправился домой, где позже за ужином рассказал предкам о своём наблюдении. И выяснил, что время моего рождения тоже 5.05 утра, что меня дико удивило, но мама сказала, что ничего странного в этом нет, обычное совпадение. Может быть в этот период я ещё что-то замечал, но сейчас уже не припомню. Уже после школы я поступил в универ ОмГУ им. Ф.М.Достоевского. И что вы думаете? Адрес университета был: Проспект Мира, 55. Опять 55, с ухмылкой думал я о загадочном совпадении чисел. Летели дни и недели. В один прекрасный день, когда у нас была смежная пара с другой группой, я познакомился с девушкой. И тут не обошлось без цифр. Произошло это в 55 кабинете, звали ее Вика. Мы на удивление быстро сдружились и стали часто проводить время вместе. Как то во время прогулки рассказал ей про то что в моей жизни постоянно всплывают две пятерки.Она ухмыльнулась и в ответ с юмором говорит:- А знаешь, я живу в квартире под номером 55.Я тут же охренел от полученной информации.- Да ладно, хватит тебе прикалываться, ты же врешь. Типовой подколоть решила?На что она ответила:- Да ты меня раскусил, - и мило расплылась в улыбке.Уже под конец прогулки, когда дошли до ее дома, она предложила зайти. За одно, так сказать, познакомить с родителями. Не буду описывать, как я отпирался, чтобы не идти знакомиться с предками. Уже когда поднялись на нужный этаж мы остановились у двери. На двери ярко блестели две цифры.- Так ты не шутила? Это действительно квартира где ты живешь?- Да, конечно. Вот смотри, дверь открываю.Мне было по настоящему не по себе. Разве может это быть простым совпадением? Или я себе просто накручиваю скверные мысли? Так и не найдя ответа в чертогах своего разума, отправились в квартиру, где познакомился с родителями Виктории. А после небольшого общения за кружкой ароматного чая распрощался и оправился домой. По дороге я даже перестал искать во всем этом скрытый смысл, стал воспринимать это как счастливое число. Ведь везде, где его встречал, ничего плохого не происходило. В дальнейшем цифры на время оставили меня в покое. С Викой мы сыграли свадьбу и все, что происходило в это время, никак не связывало меня с магией чисел. Уже спустя год или чуть больше решили купить машину. И тут цифры напомнили о себе. Машина, которая мне нравилась и которую я всё-таки купил, имела гос.номер М055ВА, регион естественно 55. В общем ещё через какой-то промежуток времени мы уехали в Москву. И знаете, по какому адресу проживаем? Ул.Мусы Джалиля 5к5. Я уже привык считать, что цифры эти приносят мне удачу или счастье. Но так ли это на самом деле? Время покажет.

Ключевые слова: Число цифры совпадение магия чисел судьба

Другие, подобные истории: