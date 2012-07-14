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Истории из жизни

Жительница старого дома

На заре своей юридической карьеры передо мной вставали самые разные задачи. Один проект был связан с переводом из жилого помещения в нежилое с тем, чтобы потом открыть магазин одежды. Квартира находилась на первом этаже очень старого дома, еще 19 века постройки. Чтобы изменить статус помещения, нужно было ходить по жильцам и собирать их согласия. Работа, скажем так, не самая приятная. Приходилось приезжать в течение двух недель чуть ли не каждый вечер, когда уже темнело (чтобы застать как можно больше собственников после работы), долго звонить в дверь, рассказывать и уговаривать, что я очень не люблю. Несмотря на то, что это, как вы понимаете, был самый центр Москвы, дом был в весьма и весьма запущенном состоянии: внутри все было жутко обшарпанное, половина квартир просто пустовали, планировка сильно отличалась от привычных мне - в подъезде и на этажах было много закутков и каких-то странных помещений, назначение которых невозможно было установить.

В одной квартире мне не открыли, в другой послали на ***, в третьей меня чуть не тяпнула собака, а от мужика из четвертой я сама убежала, поскольку он был не трезв. Но попадались и приятные люди. Однажды я позвонила в звонок - мне никто не открыл. Наученная горьким опытом я продолжила трезвонить как заведенная. Раз за разом, я не отпускала кнопку, пока не услышала какое-то шевеление изнутри. Дверь все-таки распахнулась передо мной, причем никто даже не спросил: "Кто там?" На пороге стояла бабушка и изумленно на меня смотрела. Что меня поразило, так это то, что на ее лице не было заметно ни капли раздражения, хотя, казалось бы, непонятно кто звонит поздно вечером. Я представилась, начала дежурным тоном рассказывать уже отрепетированную речь, кто я, зачем и откуда. Она выслушала меня, не прерывая, а потом вдруг ни с того ни с сего пригласила зайти внутрь. Это было настолько непривычно, а бабушка излучала такое спокойствие и добродушие, что я спокойно зашла вовнутрь, не беспокоясь ни о чем. Идя по коридору, обратила внимания, какой крохотный у нее рост. У меня 160, а она мне прямо по плечо. Фоном работал телевизор, а в полумраке я разглядела свернутую газету, очки, пульт - обычные предметы быта пенсионерки. Глянув на реестр собственников, я поняла, что, на мое счастье, это скорее всего и была хозяйка квартиры, звали ее Вера Ивановна.

- Присаживайтесь, я Вам чай сделаю, - произнесла Вера Ивановна и засуетилась где-то возле плиты.

Я тем временем невольно окинула взглядом весь интерьер, во второй раз всегда обращаешь внимание на детали. На стене висело два календаря: большой с крупными цифрами, и маленький с пометками, на окне спокойненько цвела рассада, а на телевизионной тумбочке стояли фотографии в рамках. Старушка тем временем поднесла чай и выключила звук у телика. Я начала свой рассказ. О том, что мы планируем открыть на первом этаже, что в помещение будет отдельный вход и никаких неудобств для жителей. Чай оказался вкусным, хоть я и не люблю такой крепкий. Вера Ивановна внимательно меня выслушивала, не перебивая. Когда я наконец замолчала, меня терзало странное ощущение: я совершенно не могла понять ее настрой, что было необычно по сравнению с другими жильцами, которые либо отмахивались и левой пяткой все подписывали, либо орали на меня, чтобы я больше не смела их беспокоить. Моя собеседница вдруг начала меня расспрашивать про хозяйку квартиры, сколько ей лет, чем она занимается. Я, естественно, рассказала все, что знаю, а бабушка как будто и забыла, зачем я пришла, все рассказывала, но никак я не могла уловить ее отношение ко всему, что рассказала. В конце концов мне ничего не оставалось как спросить ее прямо, на что мне был дан ответ, что ей нужно окончательно все взвесить, обдумать, но она обязательно перезвонит мне и сообщит о своем решении. Я оставила ей свою форму для согласия, где надо было указать данные собственника, число, и вышла, распрощавшись.

В пятницу Вера Ивановна позвонила на мой рабочий номер:
- Виолетта, я подпишу согласие.

Мы договорились, что я приеду в понедельник с двух до пяти за подписанным документом.
Радостная я помчалась по адресу. Дверь мне не открыли, на телефон тоже никто не отвечал. Я дернула за ручку, и дверь сразу легко распахнулась передо мной. "Может, не та квартира?" - промелькнуло у меня в голове. Тогда я обнаглела и сделала шаг внутрь. Нет, несмотря на скудное освещение от лампы из общего коридора, я сразу узнала это место.
- Вера Ивановна! - крикнула я в темноту. Никто не отзывался.
- Вера Ивановна! Я за согласием! - крикнула я еще громче, но никаких звуков. Тут мое снимание привлек листок на стуле слева. Я сразу узнала свой документ. Поднеся к свету, заметила, что, о чудо, он был полностью заполнен. Имя, сегодняшняя дата - все сходилось. Я была в смятении. С одной стороны нехорошо получается, что я без спроса зашла и взяла чужую вещь. Но если так посмотреть, Вера Ивановна же ясно сказала, что я могу прийти и забрать. Да и лежал этот листок именно так, что его нельзя было не заметить, как будто специально для меня оставили. Наверное, так и было. Старушке надо было отойти, так она все и оставила на случай если я так приду. Хотя двери открытые - это как-то странно, но старики вообще часто чудят. В итоге я все-таки взяла согласие и поехала домой.

Не буду вдаваться в подробности, но помещение мы так и не перевели по причинам, не зависящим от согласия жильцов. Но случилось кое-что еще. После последнего визита в квартиру Веры Ивановны я еще была несколько раз на том объекте, где однажды встретила тетку, жившую на том же этаже. Поздоровавшись, я поинтересовалась про здоровье Веры Ивановны. Соседка изумленно на меня посмотрела и ответила, что Вера Ивановна умерла.
- Как умерла?! Когда?
- В прошлое воскресенье. Сама видела, как скорая приезжала. Хорошо, что племянница приезжала в тот день, сразу обнаружила. Жалко-то как, добрая была женщина.
- А... а почему она дверь в квартиру открытой оставила?
- Какую дверь?
- Входную, в квартиру, я приезжала в понедельник, она открытой была.
- Да ладно, забыла Нина закрыть, наверное, ключи у нее есть.

Мы пошли проверить, но дверь оказалась запертой на замок.
Примчавшись в офис, я первым делом подняла документы по переводу из жилого в нежилое и сверила даты. Ну да, там указано 17... это что у нас? Так я и думала! Понедельник!

Конечно, вопиющей мистики в моей истории нет. Конечно, могло так случиться, что Вера Ивановна перепутала и поставила еще не наступившую дату, племянница могла оставить дверь открытой, а потом вернуться и закрыть. А может быть, Вера Ивановна слишком трепетно относится к своим обещаниям?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 12:57
Вчера, 12:57 by epochtПросмотров: 1 722Комментарии: 13
+23

Ключевые слова: Бабушка документ жильцы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 12:58
+2
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Комментариев: 2 554
Конечно, могло так случиться, что Вера Ивановна перепутала и поставила еще не наступившую дату, племянница могла оставить дверь открытой, а потом вернуться и закрыть.


Думаю, что так оно и было. Но тем не менее история интересная, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:04
+3
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Публикаций: 87
Комментариев: 5 521
А мне хочется верить, что есть такие люди, что обещанное выполняют, несмотря ни на что
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Мать_Драконов
Вчера, 14:30
+3
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Комментариев: 432
Мне нравятся такие таинственные истории. Большой плюс!
В начале истории, я почему-то подумала, что старушка вообще уже давно померла... Но тут все более жизненно.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#4 написал: Tengu
Вчера, 14:35
+3
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Репутация: (36|0)
Публикаций: 54
Комментариев: 955
Вера Ивановна могла поставить дату на число вперёд, квартиру могли оставить открытой по запарке, - мистика тут одна: звонок на работу. Что ж, стандартная фабула, но рассказано хорошо. Как-то мне понравилось. Плюс.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#5 написал: Сергейй
Вчера, 14:55
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Мистики нет, просто даты кто-то попутал, или бабушка или соседка. Скорее соседка ошиблась с датой смерти.
Зарегистрирован: 21.08.2019
#6 написал: LudaM
Вчера, 15:02
0
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Репутация: (80|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 749
Как умерла?! Когда?
- В прошлое воскресенье. Сама видела, как скорая приезжала. Хорошо, что племянница приезжала в тот день, сразу обнаружила. Жалко-то как, добрая была женщина.

Я только спросить, ради интереса.
Скорая забирает труп? И полиции не было?

Или скорая забрала бабушку еще живой?
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#7 написал: epocht
Вчера, 17:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4
Цитата: LudaM
Как умерла?! Когда?
- В прошлое воскресенье. Сама видела, как скорая приезжала. Хорошо, что племянница приезжала в тот день, сразу обнаружила. Жалко-то как, добрая была женщина.

Я только спросить, ради интереса.
Скорая забирает труп? И полиции не было?

Или скорая забрала бабушку еще живой?

Я не большой специалист в этих вопросах, и меня там не было, когда бабушку забрали, но, насколько я знаю, скорая констатирует факт смерти и увозит, один раз я это наблюдала, а полиция вроде не всегда приезжает
Зарегистрирован: 24.09.2018
#8 написал: FromSiberia
Вчера, 20:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 943
Да, бывают же вот такие люди обязательные и ответственные! +++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#9 написал: svv43
Вчера, 21:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Чем-то напоминает одну из сцен фильма "Конверт"
Плюсану +
Зарегистрирован: 1.02.2016
#10 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:35
0
Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 880
Комментариев: 12 063
Цитата: epocht
Цитата: LudaM
Как умерла?! Когда?
- В прошлое воскресенье. Сама видела, как скорая приезжала. Хорошо, что племянница приезжала в тот день, сразу обнаружила. Жалко-то как, добрая была женщина.

Я только спросить, ради интереса.
Скорая забирает труп? И полиции не было?

Или скорая забрала бабушку еще живой?

Я не большой специалист в этих вопросах, и меня там не было, когда бабушку забрали, но, насколько я знаю, скорая констатирует факт смерти и увозит, один раз я это наблюдала, а полиция вроде не всегда приезжает

Полиция приезжает, если труп криминальный, вызывает скорая, после осмотра. Хорошая история.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#11 написал: guerra
Вчера, 23:02
0
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 439
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: epocht
Цитата: LudaM
Как умерла?! Когда?
- В прошлое воскресенье. Сама видела, как скорая приезжала. Хорошо, что племянница приезжала в тот день, сразу обнаружила. Жалко-то как, добрая была женщина.

Я только спросить, ради интереса.
Скорая забирает труп? И полиции не было?

Или скорая забрала бабушку еще живой?

Я не большой специалист в этих вопросах, и меня там не было, когда бабушку забрали, но, насколько я знаю, скорая констатирует факт смерти и увозит, один раз я это наблюдала, а полиция вроде не всегда приезжает

Полиция приезжает, если труп криминальный, вызывает скорая, после осмотра. Хорошая история.+++


полиция приезжает всегда, на любой труп. чтобы удостовериться в том, чтобы труп криминальный или констатировать некриминальность, наоборот. скорая осматривает, подписывает свою бумагу, уезжает. труп забирает санитарная машина, это отдельная структура. но это сейчас так.
возможно, "заря карьеры" автора была 30 лет назад. тогда все было несколько иначе.
Зарегистрирован: 30.08.2015
 
#12 написал: Sisi
Сегодня, 02:07
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Комментариев: 45
Цитата: guerra
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: epocht
Цитата: LudaM
Как умерла?! Когда?
- В прошлое воскресенье. Сама видела, как скорая приезжала. Хорошо, что племянница приезжала в тот день, сразу обнаружила. Жалко-то как, добрая была женщина.

Я только спросить, ради интереса.
Скорая забирает труп? И полиции не было?

Или скорая забрала бабушку еще живой?

Я не большой специалист в этих вопросах, и меня там не было, когда бабушку забрали, но, насколько я знаю, скорая констатирует факт смерти и увозит, один раз я это наблюдала, а полиция вроде не всегда приезжает

Полиция приезжает, если труп криминальный, вызывает скорая, после осмотра. Хорошая история.+++


полиция приезжает всегда, на любой труп. чтобы удостовериться в том, чтобы труп криминальный или констатировать некриминальность, наоборот. скорая осматривает, подписывает свою бумагу, уезжает. труп забирает санитарная машина, это отдельная структура. но это сейчас так.
возможно, "заря карьеры" автора была 30 лет назад. тогда все было несколько иначе.

У нас участковый может заскочить проверить, но точно не милиция. Хотя когда бабушка умерла и его не было. Вроде скорая ,если есть подозрения , может вызвать
Зарегистрирован: 1.07.2019
#13 написал: верю-не верю
Сегодня, 03:31
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Публикаций: 4
Комментариев: 340
[quote=Qusto]Конечно, могло так случиться, что Вера Ивановна перепутала и поставила еще не наступившую дату, племянница могла оставить дверь открытой, а потом вернуться и закрыть.

Думаю, что так оно и было. [/qu

А мне вот как-то оно не так. noknow Слишком много совпадений. И вела себя старушка необычно, а это тоже настораживает. Как было на самом деле мы уже не узнаем. Хорошая история, плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
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