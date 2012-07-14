Жительница старого дома

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 12:57

epocht Просмотров: 1 722 Комментарии: 13 +23 Вчера, 12:57 by

На заре своей юридической карьеры передо мной вставали самые разные задачи. Один проект был связан с переводом из жилого помещения в нежилое с тем, чтобы потом открыть магазин одежды. Квартира находилась на первом этаже очень старого дома, еще 19 века постройки. Чтобы изменить статус помещения, нужно было ходить по жильцам и собирать их согласия. Работа, скажем так, не самая приятная. Приходилось приезжать в течение двух недель чуть ли не каждый вечер, когда уже темнело (чтобы застать как можно больше собственников после работы), долго звонить в дверь, рассказывать и уговаривать, что я очень не люблю. Несмотря на то, что это, как вы понимаете, был самый центр Москвы, дом был в весьма и весьма запущенном состоянии: внутри все было жутко обшарпанное, половина квартир просто пустовали, планировка сильно отличалась от привычных мне - в подъезде и на этажах было много закутков и каких-то странных помещений, назначение которых невозможно было установить.В одной квартире мне не открыли, в другой послали на ***, в третьей меня чуть не тяпнула собака, а от мужика из четвертой я сама убежала, поскольку он был не трезв. Но попадались и приятные люди. Однажды я позвонила в звонок - мне никто не открыл. Наученная горьким опытом я продолжила трезвонить как заведенная. Раз за разом, я не отпускала кнопку, пока не услышала какое-то шевеление изнутри. Дверь все-таки распахнулась передо мной, причем никто даже не спросил: "Кто там?" На пороге стояла бабушка и изумленно на меня смотрела. Что меня поразило, так это то, что на ее лице не было заметно ни капли раздражения, хотя, казалось бы, непонятно кто звонит поздно вечером. Я представилась, начала дежурным тоном рассказывать уже отрепетированную речь, кто я, зачем и откуда. Она выслушала меня, не прерывая, а потом вдруг ни с того ни с сего пригласила зайти внутрь. Это было настолько непривычно, а бабушка излучала такое спокойствие и добродушие, что я спокойно зашла вовнутрь, не беспокоясь ни о чем. Идя по коридору, обратила внимания, какой крохотный у нее рост. У меня 160, а она мне прямо по плечо. Фоном работал телевизор, а в полумраке я разглядела свернутую газету, очки, пульт - обычные предметы быта пенсионерки. Глянув на реестр собственников, я поняла, что, на мое счастье, это скорее всего и была хозяйка квартиры, звали ее Вера Ивановна.- Присаживайтесь, я Вам чай сделаю, - произнесла Вера Ивановна и засуетилась где-то возле плиты.Я тем временем невольно окинула взглядом весь интерьер, во второй раз всегда обращаешь внимание на детали. На стене висело два календаря: большой с крупными цифрами, и маленький с пометками, на окне спокойненько цвела рассада, а на телевизионной тумбочке стояли фотографии в рамках. Старушка тем временем поднесла чай и выключила звук у телика. Я начала свой рассказ. О том, что мы планируем открыть на первом этаже, что в помещение будет отдельный вход и никаких неудобств для жителей. Чай оказался вкусным, хоть я и не люблю такой крепкий. Вера Ивановна внимательно меня выслушивала, не перебивая. Когда я наконец замолчала, меня терзало странное ощущение: я совершенно не могла понять ее настрой, что было необычно по сравнению с другими жильцами, которые либо отмахивались и левой пяткой все подписывали, либо орали на меня, чтобы я больше не смела их беспокоить. Моя собеседница вдруг начала меня расспрашивать про хозяйку квартиры, сколько ей лет, чем она занимается. Я, естественно, рассказала все, что знаю, а бабушка как будто и забыла, зачем я пришла, все рассказывала, но никак я не могла уловить ее отношение ко всему, что рассказала. В конце концов мне ничего не оставалось как спросить ее прямо, на что мне был дан ответ, что ей нужно окончательно все взвесить, обдумать, но она обязательно перезвонит мне и сообщит о своем решении. Я оставила ей свою форму для согласия, где надо было указать данные собственника, число, и вышла, распрощавшись.В пятницу Вера Ивановна позвонила на мой рабочий номер:- Виолетта, я подпишу согласие.Мы договорились, что я приеду в понедельник с двух до пяти за подписанным документом.Радостная я помчалась по адресу. Дверь мне не открыли, на телефон тоже никто не отвечал. Я дернула за ручку, и дверь сразу легко распахнулась передо мной. "Может, не та квартира?" - промелькнуло у меня в голове. Тогда я обнаглела и сделала шаг внутрь. Нет, несмотря на скудное освещение от лампы из общего коридора, я сразу узнала это место.- Вера Ивановна! - крикнула я в темноту. Никто не отзывался.- Вера Ивановна! Я за согласием! - крикнула я еще громче, но никаких звуков. Тут мое снимание привлек листок на стуле слева. Я сразу узнала свой документ. Поднеся к свету, заметила, что, о чудо, он был полностью заполнен. Имя, сегодняшняя дата - все сходилось. Я была в смятении. С одной стороны нехорошо получается, что я без спроса зашла и взяла чужую вещь. Но если так посмотреть, Вера Ивановна же ясно сказала, что я могу прийти и забрать. Да и лежал этот листок именно так, что его нельзя было не заметить, как будто специально для меня оставили. Наверное, так и было. Старушке надо было отойти, так она все и оставила на случай если я так приду. Хотя двери открытые - это как-то странно, но старики вообще часто чудят. В итоге я все-таки взяла согласие и поехала домой.Не буду вдаваться в подробности, но помещение мы так и не перевели по причинам, не зависящим от согласия жильцов. Но случилось кое-что еще. После последнего визита в квартиру Веры Ивановны я еще была несколько раз на том объекте, где однажды встретила тетку, жившую на том же этаже. Поздоровавшись, я поинтересовалась про здоровье Веры Ивановны. Соседка изумленно на меня посмотрела и ответила, что Вера Ивановна умерла.- Как умерла?! Когда?- В прошлое воскресенье. Сама видела, как скорая приезжала. Хорошо, что племянница приезжала в тот день, сразу обнаружила. Жалко-то как, добрая была женщина.- А... а почему она дверь в квартиру открытой оставила?- Какую дверь?- Входную, в квартиру, я приезжала в понедельник, она открытой была.- Да ладно, забыла Нина закрыть, наверное, ключи у нее есть.Мы пошли проверить, но дверь оказалась запертой на замок.Примчавшись в офис, я первым делом подняла документы по переводу из жилого в нежилое и сверила даты. Ну да, там указано 17... это что у нас? Так я и думала! Понедельник!Конечно, вопиющей мистики в моей истории нет. Конечно, могло так случиться, что Вера Ивановна перепутала и поставила еще не наступившую дату, племянница могла оставить дверь открытой, а потом вернуться и закрыть. А может быть, Вера Ивановна слишком трепетно относится к своим обещаниям?

Ключевые слова: Бабушка документ жильцы авторская история

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