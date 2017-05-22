Перевёрнутый человек

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:38

V.V.Pukin Просмотров: 1 089 Комментарии: 23 +10 Вчера, 12:38 by

Случай этот произошёл в девяностые годы. Место действия Нижний Тагил. Рассказал сослуживец Артём о своём друге Алексее. Сам я Алексея ни разу не видел, но позже общался с некоторыми знавшими его. Они также подтвердили достоверность рассказа.Алёша был единственным ребёнком у родителей. Семья обеспеченная. Отмазали парнишку от армии. Устроили на доходное место к знакомому коммерсанту – другу отца. Чуть позже купили ему двухкомнатную квартиру на Вые, в пятиэтажке по улице Красноармейской. Чтобы сын жил полноценной самостоятельной жизнью. Ну, Лёша и жил в своё удовольствие. Одевался в дорогих магазинчиках, которые начали появляться в городе, как грибы после дождя. С весёлыми компаниями приятелей и подружек расслаблялся по выходным в ресторанах или на базах отдыха. Но, справедливости ради, надо отметить, что спортивную форму не терял – регулярно посещал спортзал. А заодно успевал в самодеятельной рок-группе на клавишах играть. Всё же музыкальная школа по классу фортепиано за плечами.Можно сказать, несмотря на так называемые «суровые девяностые», у молодого человека была безоблачная жизнь, о которой в те годы многие могли лишь мечтать.Но как-то, в одну из ночей Алёша неожиданно проснулся. От странного громкого звука, раздавшегося из прихожей. Звук был похож на слово «алун» или даже, смешно сказать, на сытую отрыжку. Проснувшийся парень замер в постели, не понимая, что происходит. Лежал минут пять, прислушиваясь к ночной тишине. Но больше ничего не происходило. В квартире он находился один. Животных в доме нет. А звук раздался точно не от соседей.Решив всё-таки проверить, что там за «алун», Лёша осторожно встал с кровати и направился в прихожую. Но едва ступив за порог спальни, застыл на месте, холодея от ужаса. В дальнем конце коридора, у входной двери темнела человеческая фигура! А самым кошмарным было то, что зловещий силуэт стоял вниз головой, непонятным образом удерживая равновесие.Парень почувствовал, как от увиденного немеет тело, ноги, став ватными, подкашиваются. Чтобы не грохнуться на пол, уцепился обеими руками за дверной косяк, не сводя выпученных глаз со страшного гостя.Странная же фигура, стоящая на голове с разведёнными в стороны руками, не двигалась. «Может, не заметил меня?!», - мелькнула судорожная мысль. Чуть придя в себя, парень потихоньку отступил назад в спальню. Потом, передвигаясь мелкими шажками спиной вперёд, переместился в дальний угол комнаты и присел за кроватью. Так, затаившись, как перепуганный мышонок, провёл остаток ночи.Когда рассвело, набравшись смелости, осторожно выглянул в коридор. Перевёрнутого человека не было. Лёша с опаской проверил гостиную, кухню, санузел с кладовкой – никого. Выглянул на балкон, хоть он и был заперт на щеколду изнутри – то же самое. Вот наваждение! Всё это померещилось что ли?.. Но я же не сумасшедший! И видениями не страдал никогда…Не найдя объяснений произошедшему, принялся за повседневные дела. О явлении незваного ночного гостя не рассказал никому. Чтобы не сочли за придурка и не подняли на смех. Но выбросить из головы тревожные мысли не удалось. Наоборот, к вечеру они беспокоили больше и больше. А вдруг ничего не показалось, и всё это произошло на самом деле?!Перед тем как лечь спать, парень несколько раз проверил дверные замки. Закрыл балконную дверь, окна и форточки, хоть было душновато. Долго и тревожно ворочался под одеялом, прежде чем погрузился в сон.Впрочем, сон продлился недолго. Как и предыдущей ночью раздался знакомый отрыгивающий звук, и Лёша открыл глаза. Зрелище, представшее перед взором, погрузило в ещё больший шок, чем сутки назад.Перевёрнутый человек стоял на голове прямо за порогом спальни. Его хорошо было видно из кровати, где, сжавшись в трясущийся комочек, лежал парнишка. Перепуганный до смерти Лёшка, поневоле смог теперь лучше рассмотреть кошмарного визитёра. Страшная фигура была чёрно-синюшного цвета. Под два метра ростом, едва помещаясь в дверном проёме. Но лица не разобрать и одежды тоже. Как и минувшей ночью, перевёрнутый громила не шевелился. Лёшка не смог долго выносить жуткого зрелища и зажмурился. Сколько времени он пролежал, не шевелясь и почти не дыша, одному Богу известно. Когда же потихоньку осмелился приоткрыть до щелочки один глаз, к своему облегчению, никого не увидел…На следующий день напросился заночевать у родителей. Опять не открывая истинных причин, сославшись на якобы отсутствие горячей воды у себя в квартире. Отец с матерью совсем не были против. К тому же, вечером пришла сестра матери с племянницей, малышкой Любочкой трёх лет. Так что устроили домашние посиделки в кругу семьи и родных.После ужина Алексей уединился в отцовском кабинете за компьютером. Решил поиграть в “Haunted” перед сном. Через некоторое время к нему прибежала Любочка, показать картинку, которую только что сама нарисовала цветными фломиками. Лёша взял рисунок молча, поглядел на него, потом на радостно улыбающуюся двоюродную сестрёнку, ожидающую похвалы… И разорвал листок пополам.Маленькая девочка, ничего не понимая, вытаращилась на старшего брата. Через секунду на её глаза навернулись слёзы. Рыдая и зажав в кулачке разорванный рисунок, выбежала из кабинета. А парень, как ни в чём не бывало, продолжил игру в «стрелялку». Лёшка находился словно в трансе, как бы со стороны наблюдая за происходящим. Но одновременно, где-то в глубине души испытал гаденькое, но приятное чувство от увиденного горя ни в чём неповинной малышки.Пришедшим вместе с заплаканной Любочкой взрослым, с показным раскаянием, пояснил, что всё произошло не нарочно, случайно…Поздно вечером, ложась спать на застеленный матерью диван, сам себе не мог объяснить, зачем он так поступил. Ведь с Любочкой он нянчился с самого её рождения, любил играть с ней и мысли не допускал обидеть малышку даже словом. Теперь уже самому было жаль сестрёнку до слёз. И Лёшка в полном раскаянии тихо плакал в подушку. Так и уснул незаметно.Зато дома у родителей его сон никто не нарушал до самого утра. Перевёрнутый человек не появился. Днём парень совсем успокоился. Но ночевать, на всякий случай, снова остался в родительской квартире…Проснулся Лёшка ближе к утру. Опять с неприятным беспокойным чувством. Долго прислушивался. Но ночную тишину нарушали только мирный перестук настенных ходиков да отцовский негромкий храп из родительской спальни. Парень встал и пошёл на кухню попить воды. Там, проходя возле окна, невольно задержался и, отодвинув занавески, выглянул на улицу. Квартира родителей находилась на первом этаже. Из окна хорошо был виден полуосвещённый двор, скамья у подъезда, детская площадка, рядом с ней заросли ранетки, а в их тени…Лёшка непроизвольно зажал рукой рот, чтобы не вскрикнуть! Между кустами виднелся недвижный человеческий силуэт, перевёрнутый вверх ногами. Оцепенев от ужаса, парень не мог пошевелиться несколько минут. Потом стремглав кинулся в глубину квартиры. Трясясь, как осиновый лист, разбудил обескураженных, ничего не понимающих отца с матерью и потащил их на кухню. Выпучив сумасшедшие глаза и шёпотом прошипев: «Не включайте свет!», - подвёл сонных родителей к кухонному окну. Те, осмотрев тёмный двор, только удивлённо воззрились на сына:- Лёшка, да что случилось?.. Можешь внятно рассказать уже?- А вы сами не видите?!.. Перевёрнутый человек под деревьями!Мать обняла дрожащего парня, успокаивая:- Лёшенька, привиделось тебе! Сам погляди, никого нет во дворе.Действительно, ни под ранетками, ни на детской площадке, ни у подъезда никого не было. Зловещая фигура исчезла. Лёшка понял, что ему не поверили…Утром он вернулся к себе домой. У подъезда встретил бабулю – соседку по лестничной площадке. Та собралась на рынок за продуктами, о чём радостно сообщила Алексею. С этой приветливой бабушкой у него сложились хорошие добрососедские отношения. Старая женщина жила одна, потому, время от времени, обращалась к безотказному парню с просьбой то перегоревшую лампочку в люстре заменить, то шкаф передвинуть. В благодарность угощала его своими пирогами, которые пекла чуть не каждую неделю.Поговорив немного со словоохотливой соседкой, Лёшка поднялся к себе на этаж. Проходя мимо бабулиной двери, приостановился. На секунду задумался, а потом достал коробок, вытащил спичку и заснул на всю длину в скважину английского замка. Обломил выступающий конец, чтобы спичку нельзя было подцепить пальцами. После этого зашёл в свою квартиру и стал ожидать бабулиного возвращения…Спустя час-два соседка вернулась с полными сумками. Попыталась открыть дверь, но не тут-то было. Ключ ни в какую не хотел пролезать в замочную скважину. Всё это время парень со злорадством наблюдал за мучениями бабушки через дверной глазок. Он не понимал, зачем так по-идиотски подшутил над беззащитной старушкой. Ему было даже жаль её. Ведь от доброй пожилой женщины Алексей ничего, кроме добра не видел. Но новое гадкое чувство уже заполняло душу. И он отчего-то ему не противился…Следующей ночью со страхом ожидал визита перевёрнутого человека. Даже не ложился. Так и сидел в одежде, с монтировкой в руках. Но зловещий гость не появлялся. Уже далеко за полночь парень взял баллончик с остатками автоэмали и вышел из квартиры. Прошёлся, как сомнамбула, по спящей улице, а затем, остановившись у свежеотремонтированного фасада одного из домов, распылил весь баллон на стену. Малевал, не задумываясь, какие-то каракули, перечёркивая чёрной краской чужой труд. После вернулся домой и спокойно лёг спать.Утром, проходя мимо осквернённой стены, с удовольствием понаблюдал, как жители дома останавливаются и сокрушённо обсуждают увиденное…День за днём парень стал повторять подобные эксперименты. Хоть и воротило от всего этого. Но он не мог остановиться. Будто что-то изнутри толкало на мерзкие выходки. Начал материться, причём в самых неподходящих местах и ситуациях. Всё чаще нарочно доводил до слёз мать, добиваясь её гнева и истерик. Словно специально стал портить отношения с друзьями и коллегами по работе. В конце концов, друг отца, устроивший его к себе в фирму, выгнал Лёшку со скандалом. Повод был из ряда вон. Парень слил ртуть из разбитых градусников под сиденья и в карманы кресел служебного автомобиля шефа. Хорошо, что подлую процедуру случайно заметил его водитель. Обращаться в милицию не стали – всё-таки сыночек друга. Но с доходным местом Алексей распрощался.Хотя сам этим ничуть не расстроился. Теперь почти не осталось никаких рамок, сдерживающих метаморфозы, происходящие с ним. Каждый новый день приносил новые искушения на всё более отвратительные поступки. Словно корёжа и ломая что-то у себя внутри, Лёшка погружался в бездну, от которой захватывало дух. Стал постоянным клиентом цыган с Новой Кушвы, торгующих наркотой. С головой окунулся в «радужный» мир гомосексуализма и прочих извращений.Всё это буйство грязи не прошло даром. Однажды, во время очередной «откачки» в стационаре, у парня обнаружили СПИД. Горю измученной матери не было предела. К тому времени лишь она оставалась верной летевшему, словно поезд под откос Лёшке. Все остальные постепенно от него отвернулись. Даже отец, не вынесший столь ужасных превращений.Алексей не особо впечатлился страшным диагнозом. К тому же, подсознательно он уже был готов его услышать. Больше испугало бы появление перевёрнутого человека. А он, к облегчению, уже давно не показывался.Как-то раз, очнувшись от дурмана в незнакомой избе на Старой Гальянке, Лёшка ужаснулся своей жизни. В панике ринувшись домой по незнакомым деревенским улочкам, в итоге заблудился. Время полуденное, а так пасмурно и темно, словно поздним вечером. Неожиданно он вышел к пригорку, на котором возвышалась старая деревенская церковь. Алексей был некрещёным. Но, спасаясь от черноты внутри себя, захотелось спрятаться за стенами православного храма. Бросился к дверям, да те оказались закрыты. Может, не тут вход?.. Стал обходить кругом. Вот ещё ворота. Ткнулся. И эти заперты!..Как загнанный зверёк принялся кружить вокруг храма, но так и не смог попасть внутрь, не найдя открытых дверей. Оттого испугавшись ещё более, побежал домой…Эту грустную исповедь Артём услышал из уст Алексея, когда навестил его в больнице. Они не общались уже несколько лет, и вдруг звонок. Почти забытый голос безнадежно просил о встрече. Артём не смог отказать бывшему другу.Увидев прежнего физкультурника и музыканта, ужаснулся. Атлетичный красавчик Лёшка превратился в длинную сутулую глисту, передвигавшуюся медленными шажками. Тощие руки-каличи безвольно висели вдоль тщедушного тела, теряющегося под больничной пижамой. Лишь лицо осталось тем же, что и раньше. Артёму даже показалось, что бывший друг стал выглядеть ещё моложе. Как пацан лет семнадцати. Хотя на самом деле Лёшке шёл тридцатый год…Заканчивая свой рассказ, Алексей с нескрываемой тревогой добавил:- Ты, Артём, конечно, можешь не верить во всё услышанное. Я и не настаиваю. Мне просто очень хотелось выговориться. Не только маме… И ещё. Сегодня ночью произошло то, о чём уже начал забывать.Мужики из палаты на выходные разошлись по домам. Ночевать остался я один. Неожиданно проснулся под утро, часа в четыре. И увидел, как совсем близко, прямо у моей кровати стоит этот человек! Да, тот самый, перевёрнутый… Его ни с кем не перепутаешь! Только теперь, почему-то он стоял нормально, на ногах. Но всё так же, безмолвно и не двигаясь. В лицо ему я не осмелился заглянуть…Артём видел, что с истощённым парнем происходит нечто неумолимо скверное. В тоже время Алексей совсем не походил на сумасшедшего. Взгляд был ясным, речь связная и логичная. Пытаясь успокоить, Артём пообещал навещать его до самой выписки.Но не сложилось. Следующей ночью парень умер.18.11.2019

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