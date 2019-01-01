Не жди покойника

Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 13:36

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 92 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:08 by

Жила-была одна семья в деревне. И вот заболел отец — сказали, рак кишечника, осталось недолго — ждите. Вот они забрали его из больницы — ждут, когда помрёт.А в это время один из сыновей праздновал выпускной в школе. Пошли они домой компанией, когда уже ночь на дворе была, остановились у дороги попрощаться. А тут мотоцикл на полной скорости — прям в их компанию и въехал… У всех ушибы, а Сашка насмерть.Вот похоронили они сына, а отец всё болеет — мучается, но живёт. Год прошёл, наступил май, и тут клещ кусает младшего сына — Лёньку. И заражает его энцефалитом — обратились в больницу поздно — Лёньку не спасли — в одиннадцать лет его не стало….А отец всё живёт! И только в начале сентября он умер.Похоронили всех троих рядышком — с дороги видно. А теперь уже и мать вместе с сыночками и мужем лежит. Умерла в прошлом году. В живых остались только двое старших — они жили отдельно — со своими семьями.Вот говорят — не жди покойника, а то придёт, да не оттуда…Автор - Шуша.

Ключевые слова: Деревня семья больница рак смерти сыновей смерть отца похороны смерть матери кладбище

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