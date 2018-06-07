Болотный Морок

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:15

TwiggyR Просмотров: 590 Комментарии: 6 +15 Сегодня, 16:15 by

Эта история произошла в августе 1997 года, в то время я, пятнадцатилетний паренёк, проживал с родителями в маленьком сибирском городке, расположенном где-то "посередине ничего". В действительности, так и есть, город, основанный на сибирских болотах нефтнянниками, богат не только месторождениями чёрного золота и природного газа, но и своими бесконечными лесами и непролазными болотами. Август то время, когда я со своим отцом выезжали в тайгу собирать грибы и ягоду. На этот раз мы решили уехать за триста километров от нашего городка, благо, что инфраструктура тех мест позволяла проехать до желаемого места назначения без особых проблем, да и машина была подготовленная для езды по бездорожью. Добравшись до желаемого места, мы разбили лагерь и, пока погода позволяла, выдвинулись собирать дары природы. Для разминки я выбрал сбор ягоды. Отойдя совсем недалеко от нашего лагеря, увидел небольшое болото, на котором морем росла брусника. Ягоды было настолько много, что я практически не вставал с корточек на ноги, только лишь изредка, чтобы сменить уже очищенное догола место.Вдруг неожиданно температура воздуха начала стремительно опускаться, похожие ощущения испытываю, когда в супермаркете с тёплого зала попадаешь в холодильник. Из леса, что напротив, начал надвигаться туман, ещё секунда и я с трудом мог видеть свои руки, таким он был густым, не туман, молоко! Сказать, что я испугался, ничего не сказать. Мгновение до этого светило солнце, пели птицы, а тут тишина, мрак и туман. Время остановилось. Мне определённо нужна была помощь, я кричал. Отец подошёл сразу, как он сказал потом, мне же казалось, что я его ждал достаточно долго. Когда он подошёл и потрепал меня за плечо, видение растворилось, просто в секунду. Выслушав мой рассказ, отец повёл меня на край опушки, что была недалеко от этого болота. На опушке находился старый хантыйский тотем. А перед тотемом рос кедр, огромный старый кедр, ствол которого был закручен, как косичка. В него лет 100 назад попала молния и закрутила ствол силой удара. Это было место преклонения перед духами леса у местных хантов. Пытаясь объяснить произошедшее рационально, мы пришли к выводу, что скорее всего болото, так сказать, фонило испарениями, которые действовали на нервную систему, как галлюциноген. Древние знали это и проводили свои обряды в этом особенном месте. Я же испытал то, что испытывали древние шаманы на себе. Так себе опыт, скажу я вам...

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