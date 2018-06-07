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Истории из жизни

Болотный Морок

Эта история произошла в августе 1997 года, в то время я, пятнадцатилетний паренёк, проживал с родителями в маленьком сибирском городке, расположенном где-то "посередине ничего". В действительности, так и есть, город, основанный на сибирских болотах нефтнянниками, богат не только месторождениями чёрного золота и природного газа, но и своими бесконечными лесами и непролазными болотами. Август то время, когда я со своим отцом выезжали в тайгу собирать грибы и ягоду. На этот раз мы решили уехать за триста километров от нашего городка, благо, что инфраструктура тех мест позволяла проехать до желаемого места назначения без особых проблем, да и машина была подготовленная для езды по бездорожью. Добравшись до желаемого места, мы разбили лагерь и, пока погода позволяла, выдвинулись собирать дары природы. Для разминки я выбрал сбор ягоды. Отойдя совсем недалеко от нашего лагеря, увидел небольшое болото, на котором морем росла брусника. Ягоды было настолько много, что я практически не вставал с корточек на ноги, только лишь изредка, чтобы сменить уже очищенное догола место.

Вдруг неожиданно температура воздуха начала стремительно опускаться, похожие ощущения испытываю, когда в супермаркете с тёплого зала попадаешь в холодильник. Из леса, что напротив, начал надвигаться туман, ещё секунда и я с трудом мог видеть свои руки, таким он был густым, не туман, молоко! Сказать, что я испугался, ничего не сказать. Мгновение до этого светило солнце, пели птицы, а тут тишина, мрак и туман. Время остановилось. Мне определённо нужна была помощь, я кричал. Отец подошёл сразу, как он сказал потом, мне же казалось, что я его ждал достаточно долго. Когда он подошёл и потрепал меня за плечо, видение растворилось, просто в секунду. Выслушав мой рассказ, отец повёл меня на край опушки, что была недалеко от этого болота. На опушке находился старый хантыйский тотем. А перед тотемом рос кедр, огромный старый кедр, ствол которого был закручен, как косичка. В него лет 100 назад попала молния и закрутила ствол силой удара. Это было место преклонения перед духами леса у местных хантов. Пытаясь объяснить произошедшее рационально, мы пришли к выводу, что скорее всего болото, так сказать, фонило испарениями, которые действовали на нервную систему, как галлюциноген. Древние знали это и проводили свои обряды в этом особенном месте. Я же испытал то, что испытывали древние шаманы на себе. Так себе опыт, скажу я вам...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:15 by TwiggyRПросмотров: 590Комментарии: 6
+15

Ключевые слова: Туман отец болото авторская история

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Комментарии

#1 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 16:36
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 198
Хорошая история. И испугались и проанализировали. Всегда бы так, а не "у нас каждый день на кухне какое-то мокрое пятно, что б это могло быть...подождем еще годик, посмотрим, что будет"))
Зарегистрирован: 7.06.2018
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 17:31
+1
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Репутация: (1173|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 369
поддержу предыдущий комментарий.
История - анализ.
5 с плюсом! или пять плюсов :)
+++++
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 17:56
0
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Комментариев: 4 851
Ничего так испарения с болота штырят, бывает и хуже, хорошо обошлось только галюнами. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#4 написал: ZelD
Сегодня, 20:31
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 499
Возможно багульника болотного нюхнули, не зря его второе название "болотная одурь"
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:28
0
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Репутация: (2953|-1)
Публикаций: 1 855
Комментариев: 11 858
Обычное аномальное место, используемое местными шаманами. А классно так, проводят обряд и галлюцинации вводят шаманов в сильнейший кайф.))) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#6 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 22:19
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Публикаций: 12
Комментариев: 418
"Опыт так себе",зато вам есть, что рассказать. Не каждый может таким опытом похвастаться.
Может и тотем был построен на месте где галюциноген, а может и правда это мистическое место вызывает галлюцинации.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
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