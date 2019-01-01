Воспоминания

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

BraffoS Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:20 by

История первая: Гости.На дворе лето 97-98 года. Было мне в ту пору 7-8 лет. По обыкновению, как и все мальчишки, мы с друзьями проводили много времени на улице. Гулять можно было где угодно, да и дел можно было найти уйму. Зачастую местом сбора был двор!Обыкновенный советский двор, вокруг стоят "хрущевки", панелька в 9 этажей, небольшой пяточек под импровизированное футбольное поле, детская площадка, неизменная «паутинка», пара полуразломанных качелей - стандартный набор развлечений для детей той поры. Не обошлось без лавочек с бабушками, которые, по ощущениям, никогда с них не слезали. В этот день была прекрасная солнечная погода, и мы с друзьями играли в футбол вот уже пару часов. У нас было не в почете стоять на воротах, поэтому мы старались по очереди быть вратарем. Пришло и мое время. Игра началась, и тут краем глаза улавливаю непонятный темный силуэт на крыше девятиэтажки. Силуэт был гуманоидного типа, но явно не был похож на обычного человека. Чтобы долго не вязнуть в описании, скажу, что это было очень похоже на то, что было представлено в фильме «Район №9» в лице неожиданных гостей.Видел я его отчетливо на протяжении 5 секунд. Потом, когда я хотел показать ребятам и перевел взгляд, ничего на крыше уже не было. Практически сразу после этого солнечное небо сменилось свинцовыми тучами. Физически это выглядело, как будто в небо добавили дёгтя и начали размешивать огромной ступой. Выглядело весьма зловеще и страшно, и пошел ливень, каких на моей памяти было - по пальцам пересчитать. Видимость была метров 10. Дальше - белая пелена. Чтобы было понятнее, от очень солнечного дня, до первых капель дождя прошло ну не более 15 минут. По ощущениям - и того меньше. Все, естественно, разбежались по соседним подъездам, пережидать непогоду. Дождь шел недолго. Около 5 минут. После этого, как ничего и не было, выглянуло солнце, и все успокоилось. Выбежав, с ребятами, во двор, увидели следующую картину: идеально ровный очерченный круг земли. Сухой земли! В диаметре около 35 метров. В очертания этого круга входила та самая "паутинка", песочница, часть тротуарной асфальтовой дорожки и, ни много ни мало, угол здания той самой девятиэтажки. Все сухое, от слова - полностью. Ни капли. За пределами круга, естественно, мокро. По контуру окружности видны следы капель. Эдакий огромный зонт. Позже, когда пришел домой и рассказал про ливень, родители сказали, что дождь был, но, вовсе, несильный. Мой дом находился от этого двора в 300 метрах. Лично мне воображение вырисовывает "летающую тарелку" с пришельцами, которые забирали своего братюню. Вот такая история запомнилась мне в моем детском разуме.История вторая: Мансарда.На этот раз время перемещает нас в 2001 год. Родители приобрели дом, в котором полным ходом завершался ремонт. Отец пригласил помочь с ремонтом своего друга и моего дядю, ну и меня, под ногами мешать. К концу дня, изрядно замучившись, решили, так скажем, отметить скорое новоселье. Мужики взяли спиртного, закуски. Пепси для меня. Дом имел два этажа и жилую мансарду. Вот на мансарде мы и сидели, так как именно там и оставались ремонтные работы. За окном уже было темно. Все решили сделать перекур и спустились вниз, на улицу, я спустился с ними.После рассказываю уже со слов отца и друзей, так как к тому моменту я не успел еще забраться по лестнице на третий этаж.Поднимаются наверх. Смотрят, свет выключен и на лестнице, и на этаже (свет, естественно, оставляли включенным). Темнотища. Чтоб включить свет на этаже, нужно забраться по довольно крутой лестнице и пройти метр-полтора до выключателя. Можно только включить лампочку на лестнице, но на тот момент там стояла слабая и практически ничего не освещала. Ну, в общем, забираются они на этаж, без задней мысли, включают свет, и, когда поворачиваются в сторону основной площади помещения, всем троим навстречу медленно левитирует немного размыленный образ старой женщины в черном платье и говорит тихим хриплым голосом: "Уходите-е-е". Все это время не переставая останавливаться и приближаться к ним. Взрослые мужики с криками, визгами и диким шумом спустились ко мне на первый этаж и все рассказали. Будучи мелким засранцем, я тоже изрядно испугался. Позже, расспрашивая их уже на улице, все трое подтвердили, что видели и слышали отчетливо одно и то же. Черное платье и "уходите". Пользуясь случаем, скажу, что сильно пьяными они не были. Так что, массовая белочка исключена. Да и алкоголиками их явно не назвать. Напугавшись, решили пойти по домам и даже не выключили свет на мансарде. Самое жуткое было для меня то, что мансарда предназначалась моей комнатой. Так что переезжать я категорически не хотел. На следующий день и все последующие ничего похожего замечено не было. Но первое время спать там было, конечно, жутковато.

Ключевые слова: Приведение НЛО пришельцы авторская история

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