Как я спасался от смерти

Летяга Просмотров: 1 042 Комментарии: 5 +27 Вчера, 13:52 by

На моей памяти судьба два раза в последний момент отводила меня от очень грустных последствий . Может, таких моментов было больше, но я точно знаю о двух.1) Ухта. 2005 год. ТЦ Пассаж. Подожгли здание горючей смесью. По пластиковым панелям моментально разошелся огонь и дым. Погибло, на моей памяти, 25 человек. В тот день я закупался для поездки на море. За 10 минут до трагедии я просто стоял у входа в Пассаж и думал, здесь купить плавки или нет. Я застыл перед входом со своими мыслями. Не знаю, что меня остановило. Я шел с конкретной целью в конкретный магазин. В итоге развернулся и зачем-то поехал на другой конец города, в другой магазин. Почему? Не знаю. Честно.2) Вологда. 2014 год. Подрабатывал таксистом. После 21:00 не работал принципиально. Не любил пьяных катать. Время 20:25. Стоял в самом центре. У нас там была "тихая" очередь. Все таксисты друг друга знали и без очереди никто не лез. Очередь была моя. Не хватало одного заказа для выплаты кредита. Банк работал до 22:00. Подумал, что еще один заказ. Оплачу и домой. Именно в этом момент подходят парни. Нужно отвезти на окраину города. По деньгам неплохо было бы, в голове я прикинул, так как брал с улицы пассажиров. Но тут меня переклинило. Наглухо. Аж язык онемел. Не повезу и все. Не хочу. Просто НЕТ и все. ( Мои мысли ). Я отказался. А на утро меня разбудил диспетчер. Полиция меня искала. Эти три муд**ба (по моему, двое из них были несовершеннолетними) сели в "пятнашку", у которой была очередь за мной. Там был мужик лет 45-50. Назвали адрес в гаражах. Он их отвез. Далее с заднего пассажирского сиденья один из ублюдков несколько раз ударил водителя в горло ножом. Таксист успел открыть дверь и вывалился на улицу. Все. Там его и нашли. Твари эти спланировали все заранее. ( Это я уже потом от ментов узнал. Планировали убить и продать машину на разбор).Вот такие подарки судьбы у меня были. И это не считая того, сколько еще мне сюрпризов жизнь приносила.Всем добра! И прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Меня не подводило.Автор: UvarovOV.

Ключевые слова: Интуиция опасность пожар такси судьба

Другие, подобные истории: