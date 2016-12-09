Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Как я спасался от смерти

На моей памяти судьба два раза в последний момент отводила меня от очень грустных последствий . Может, таких моментов было больше, но я точно знаю о двух.

1) Ухта. 2005 год. ТЦ Пассаж. Подожгли здание горючей смесью. По пластиковым панелям моментально разошелся огонь и дым. Погибло, на моей памяти, 25 человек. В тот день я закупался для поездки на море. За 10 минут до трагедии я просто стоял у входа в Пассаж и думал, здесь купить плавки или нет. Я застыл перед входом со своими мыслями. Не знаю, что меня остановило. Я шел с конкретной целью в конкретный магазин. В итоге развернулся и зачем-то поехал на другой конец города, в другой магазин. Почему? Не знаю. Честно.

2) Вологда. 2014 год. Подрабатывал таксистом. После 21:00 не работал принципиально. Не любил пьяных катать. Время 20:25. Стоял в самом центре. У нас там была "тихая" очередь. Все таксисты друг друга знали и без очереди никто не лез. Очередь была моя. Не хватало одного заказа для выплаты кредита. Банк работал до 22:00. Подумал, что еще один заказ. Оплачу и домой. Именно в этом момент подходят парни. Нужно отвезти на окраину города. По деньгам неплохо было бы, в голове я прикинул, так как брал с улицы пассажиров. Но тут меня переклинило. Наглухо. Аж язык онемел. Не повезу и все. Не хочу. Просто НЕТ и все. ( Мои мысли ). Я отказался. А на утро меня разбудил диспетчер. Полиция меня искала. Эти три муд**ба (по моему, двое из них были несовершеннолетними) сели в "пятнашку", у которой была очередь за мной. Там был мужик лет 45-50. Назвали адрес в гаражах. Он их отвез. Далее с заднего пассажирского сиденья один из ублюдков несколько раз ударил водителя в горло ножом. Таксист успел открыть дверь и вывалился на улицу. Все. Там его и нашли. Твари эти спланировали все заранее. ( Это я уже потом от ментов узнал. Планировали убить и продать машину на разбор).

Вот такие подарки судьбы у меня были. И это не считая того, сколько еще мне сюрпризов жизнь приносила.
Всем добра! И прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Меня не подводило.


Автор: UvarovOV.
Источник.
Вчера, 13:52 by ЛетягаПросмотров: 1 042Комментарии: 5
+27

Ключевые слова: Интуиция опасность пожар такси судьба

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 15:44
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (2284|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 824
Чутье как у зверя, мы его в основном затыкаем называя ерундой, а надо слушать. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#2 написал: Nadezhda9
Вчера, 16:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 396
+++++++В таких случаях говорят, что чуйка сработала. Вот только жалко, что редко к внутреннему голосу прислушиваемся...
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
#3 написал: Fantom2015
Вчера, 16:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 628
Если ГГ в памяти покопается, то и еще случаи вспомнит, стопудово их больше было, просто когда это происходит часто, то на это перестаешь обращать внимание
Плюс
Зарегистрирован: 27.10.2015
  
#4 написал: Попутчица
Вчера, 16:57
+4
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 115
А мне кажется это Ангел Хранитель спасал. Я в них верю. Мою бабушку тоже в свое время спас Ангел. У неё с сердцем были проблемы, ей поставили какой-то аппарат который начинал работать когда её сердце барахлило. И вот лежит она в больнице, их двое лежало в палате. Бабушка лежала к ней спиной и каким то образом та женщина будто что то почувствовала, проснулась и пошла посмотреть бабушку, а у бабушки уже губы синие. Аппарат почему то не сработал, экстренно её прооперировали и после этого аппарат работал хорошо. Вот что было бы если бы та женщина не проснулась вовремя... Я уверена, что это Ангелы спасают. И маму спасал, она выходила из комнаты и будто за что то зацепилась, остановилась посмотреть и тут перед ней падает стеклянный плафон, а вес у этих плафонов не малый, мог и голову пробить. Еслм бы не зацепилась он на голову бы и упал.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#5 написал: stahlratte
Вчера, 23:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 278
Меня как-то тоже муж спас. Шла я с работы мимо одного дома прямо под окнами. Тут зазвонил телефон, муж позвонил не знаю уж что ему приспичило, обычно пока я домой шла не звонил, а тут просто поболтать захотелось, хотя пять минут и встретились бы дома. Я останавливаюсь, чтобы достать телефон из сумки и тут прямо передо мной падает большой цветочный горшок с землёй и прямо вдребезги, с пятого этажа рухнул. Ещё бы шаг и он разлетелся бы четко на моем темечке, а так только осколками и землёй по джинсам получила. Так что у меня тоже есть хранитель)
Вот сейчас вспомнила и не понимаю как он упал. Я потом смотрела откуда он мог упасть, на пятом этаже было открыто окно и там ещё парочка горшков осталась стоять, то есть если бы окно сквозняком пошевелил то должен был бы упасть другой, который с краю стоял, да и стояли они на подоконнике внутри комнаты, и упавший был большой и тяжелый, малыми усилиями не скинешь. То ли намеренно скинули, то ли мистика какая то, честное слово
Зарегистрирован: 18.01.2013
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.