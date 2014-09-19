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Истории из жизни

Пропавшее время

Сегодня я, наконец-то, решила описать недавно услышанную историю. Хочу сказать, что человек, рассказавший мне ее, и являющийся главным действующим лицом, в «мистическом угаре» замечен не был, вполне себе рационально мыслящий, рассудительный мужчина. Итак, далее от первого лица.
Лето. Самое время купить сплит систему. Договорились с родственником поехать за покупкой вместе.
- Я, - говорит, — знаю несколько мест, где можно купить и дешево, и сердито.
Ну что ж, отлично. Едем.
Приезжаем в небольшой магазинчик по продаже климатического оборудования. Посмотрели, повыбирали. Ничего подходящего. Поехали в другой, в третий...
В итоге, весь день «убили», а так ничего и не выбрали.
Решили, что завтра уж обязательно что-то купим.
Наутро опять в дорогу. Родственник и говорит:
- А давай опять заедем в тот, первый магазинчик, может все-таки там что-то найдем?
- Хорошо, - отвечаю — давай.
Приехали, посмотрели несколько систем. Ну полчаса, ну пусть даже час мы там провели по нашим ощущениям. Решили все-таки остановиться на варианте из другого магазина, попрощались с продавцом, вышли на улицу и попали в ночь. Ну не в ночь! В поздний вечер. А в магазин заходили утром.
Что делать? Поехали домой. Домашние уже в панике, переживают, куда пропали. Рассказали. Не поверили.
А через пару дней я все же решил съездить снова в этот магазин. Приехал. Ни вывески, ни признаков жизни. А располагался он в полуподвальном помещении. Вход, тамбур и из него две двери: одна, наглухо закрытая, в наш магазинчик, вторая в какую-то контору.
Зашел, поинтересовался: где магазин? Очень удивились работники этой конторы. Дело в том, что магазин этот закрыт уже более полугода. И получается, несколько дней назад мы никак не могли в него попасть, тем более что-то там выбирать.
Вот и думаю я теперь: где мы были? Что за временной коридор образовался? Или петля временная? А может в параллельной вселенной побывали... Одним словом, хорошо, что выбрались в свое время, и свой мир.
Сегодня, 20:00 by РаториПросмотров: 189Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Временная петля странное место время параллельные миры авторская история

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Комментарии

#1 написал: Долгопят
Сегодня, 20:22
+2
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 405
Ох уж мне эти всезнающие родственники! Ну откуда он узнал о несуществующем магазине , да еще и знал чем там торгуют недорого? Почему он настоял на повторной поездке именно в этот магаз? У меня много вопросов и одна неприятная версия..не так прост родственничек
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:31
+2
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Репутация: (998|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 892
Цитата: Долгопят
Ох уж мне эти всезнающие родственники! Ну откуда он узнал о несуществующем магазине , да еще и знал чем там торгуют недорого? Почему он настоял на повторной поездке именно в этот магаз? У меня много вопросов и одна неприятная версия..не так прост родственничек

Все те же вопросы вертятся, но при этом ни одной версии.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 20:39
+2
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Публикаций: 2
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Занятно, а у знакомого все почки на месте? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#4 написал: conjure one
Сегодня, 21:14
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 037
А может в параллельной вселенной побывали


В параллельной вселенной с параллельными подвалами) fellow Подобные истории всегда оставляют массу вопросов. Но вот чтобы два раза подряд попасть в одну воронку - читаю впервые. Здесь главное - благополучное возвращение в родную реальность. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
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