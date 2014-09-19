Пропавшее время

Ратори Просмотров: 189 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 20:00 by

Сегодня я, наконец-то, решила описать недавно услышанную историю. Хочу сказать, что человек, рассказавший мне ее, и являющийся главным действующим лицом, в «мистическом угаре» замечен не был, вполне себе рационально мыслящий, рассудительный мужчина. Итак, далее от первого лица.Лето. Самое время купить сплит систему. Договорились с родственником поехать за покупкой вместе.- Я, - говорит, — знаю несколько мест, где можно купить и дешево, и сердито.Ну что ж, отлично. Едем.Приезжаем в небольшой магазинчик по продаже климатического оборудования. Посмотрели, повыбирали. Ничего подходящего. Поехали в другой, в третий...В итоге, весь день «убили», а так ничего и не выбрали.Решили, что завтра уж обязательно что-то купим.Наутро опять в дорогу. Родственник и говорит:- А давай опять заедем в тот, первый магазинчик, может все-таки там что-то найдем?- Хорошо, - отвечаю — давай.Приехали, посмотрели несколько систем. Ну полчаса, ну пусть даже час мы там провели по нашим ощущениям. Решили все-таки остановиться на варианте из другого магазина, попрощались с продавцом, вышли на улицу и попали в ночь. Ну не в ночь! В поздний вечер. А в магазин заходили утром.Что делать? Поехали домой. Домашние уже в панике, переживают, куда пропали. Рассказали. Не поверили.А через пару дней я все же решил съездить снова в этот магазин. Приехал. Ни вывески, ни признаков жизни. А располагался он в полуподвальном помещении. Вход, тамбур и из него две двери: одна, наглухо закрытая, в наш магазинчик, вторая в какую-то контору.Зашел, поинтересовался: где магазин? Очень удивились работники этой конторы. Дело в том, что магазин этот закрыт уже более полугода. И получается, несколько дней назад мы никак не могли в него попасть, тем более что-то там выбирать.Вот и думаю я теперь: где мы были? Что за временной коридор образовался? Или петля временная? А может в параллельной вселенной побывали... Одним словом, хорошо, что выбрались в свое время, и свой мир.

Ключевые слова: Временная петля странное место время параллельные миры авторская история

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