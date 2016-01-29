Бессоница

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:28

Зодчий Просмотров: 105 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 10:28 by

Один мой знакомый,с которым мы раньше близко дружили, волею судеб переехал жить в одну из европейских стран, около 5 лет назад. И вот впервые за 5 лет нам довелось встретиться и пообщаться. Начали мы вечер в кафе, а закончили дома у его родителей, т.к. разговоров было много, расходиться совсем не хотелось, ведь неизвестно когда мы еще увидимся.Сидели, болтали о жизни, обо всем. И как водится, за полночь, настало время странных историй. Рассказал он мне случай из своей жизни.Года три назад у него начались проблемы со сном. Среди недели он любитель засыпать пораньше - часов в 10, а по выходным может и посидеть до глубокой ночи, почитать,посмотреть фильмы. И в какой-то момент он стал чувствовать, что перестал высыпаться. Сначала это было непонятное состояние, как-будто просто плохо спал, потом стало превращаться в хронический недосып. Хотя в графике сна у него ничего не изменилось.Так прошло около двух-трех недель, он пил мятные капли перед сном, стал заниматься в спортзале, следовал еще каким-то советам. И вот, когда он стал заниматься спортом, он обратил внимание на одну деталь: синхронизируя данные в телефонном приложении со своим фитнес браслетом, он обнаружил странную вещь в мониторинге сна. Время засыпания и время пробуждения были указаны правильно, а вот часы сна не соответствовали промежутку. Он зашел в детали и увидел, что браслет зафиксировал ночное пробуждение ровно в 02:00 и до 04:00 утра. Прошелся по предыдущим дням и увидел такое же явление почти каждую ночь среди недели. И всегда 02:00-04:00.Ну все, лунатиком стал, подумал он. Решил более ответственно отнестись к этому моменту, беспокойство и любопытство взяли верх. Для начала он решил выяснить, что же он делает по ночам, для этого поставил авторегистратор у себя в комнате и включил его на ночь перед сном. На следующий день, просматривая запись, он не увидел абсолютно ничего. Спал, как младенец. Только опять не выспался и трекер упрямо показывал пробуждение и активность с 2 ночи до 4 утра. На этот раз даже было больше, он зафиксировал разницу в шагах. Разница составляла практически 1 км и примерно 1200 шагов.С одной стороны у него было видеодоказательство, что он ничего не делал, с другой стороны, возможно, программный сбой в электронике, но тем не менее усталость и недосып. Решил он отбросить всякую мистику и свою постсоветскую гордость и обратиться, как и принято у европейцев, к врачу. Записавшись на прием на следующую неделю, с надеждой на то, что все можно решить таблетками, он как обычно в 22:00 лег спать.И вдруг он проснулся. Посмотрел на браслет на руке, тот показывал 17:00, и стоит он на солнечном пляже, рядом с морем или океаном. Он начинает понимать, что он спит, но не спит. Очень странное и неприятное ощущение. Вокруг никого нет и лишь вдалеке он видит силуэт девушки. Он делает несколько шагов к ней, и она, как-будто увидев его, начинает бежать к нему навстречу. Он останавливается, она приближается к нему, и он видит молодую симпатичную девушку. Темноволосую, стройную, в легком пляжном платьице. Она подходит к нему близко, обнимает и, вдруг замерев, отстраняется, и внимательно смотрит в глаза. Потом, взяв его лицо в ладони, как-будто не веря себе, шепчет:- Ты не спишь... Теперь ты запомнишь меня... Сегодня все по-другому... Ты всегда забывал...И начинает обнимать его, целовать, по ее щекам текут слезы. Она улыбается. Он стоит молча и, в какой-то момент остановив ее, спрашивает:- Что случилось? Кто ты? Где мы?Она снова обнимает его и шепчет:- Не важно, главное, что сегодня все по-другому, – потом отходит и говорит. – Давай просто посидим, как обычно. Ведь тут так хорошо, в Ниуэ.Он удивлен, он обескуражен, в замешательстве, но она тянет его за руку, и они садятся на песок. Она кладет голову ему на плечо, и они молча сидят на берегу. Страха у него нет, неприятное ощущение прошло, у него сотни мыслей в голове, но такая приятная нега от обстановки, что даже не хочется говорить. Через какое-то время она поворачивает лицо к нему и, с грустью смотря ему в глаза, произносит:- Ты записался к врачу из-за этого... я знаю... ты больше не придешь.Тут он понимает, что у него какие-то очень теплые чувства к этой странной девушке из сна, и он хочет ей сказать, что почему не придет, он хочет придти еще, но она опять берет в ладони его лицо и говорит:- Нет, больше не надо. Самое главное, мы успели, ты успел. Все будет хорошо. Ты больше не придешь.Он целует его в щеку, обнимает, он чувствует ее слезу, как будто это не сон, а реально, хотя он уже опять начинает осознавать, что это всего лишь сон, пусть даже и очень странный.- Тебе пора. Иди. Прощай.Она встает, он смотрит на трекер и видит 19:00. И просыпается... просыпается по будильнику в 07:00 утра. Он лежит и понимает, что он помнит сон в мельчайших деталях. Быстро заходит в телефонное приложение и видит опять активность с 02:00 до 04:00.На следующую ночь он спит всю ночь... и через ночь, и еще через ночь. Трекер молчит. Сон начинает забываться. Он стал высыпаться. Уже даже хотел отменить свой поход к врачу, но решил, что несколько дней еще не гарантия, и все-таки пошел.Врач отправил его на анализы, потом МРТ... Опухоль головного мозга. Месяц подготовки, потом сложная операция, полгода реабилитации. Прошло 3 года, без рецидивов. Врачи подтвердили, что он может считаться теперь полностью здоровым. И его лечащий врач до сих пор ему говорит, что он выиграл джек-пот - свою вторую жизнь, потому что если бы не такое совпадение, что он обратился с бессоницей, опухоль не обнаружили бы на такой ранней стадии, и шансов выжить у него практически не было бы.Почему так произошло? Кто была та девушка? Что за сон? Или это просто игра пораженного болезнью мозга, который давал сигнал моему знакомому? Но, что странно, оказывается, что действительно существует страна Ниуэ, и мой знакомый даже посмотрел часовые пояса между их странами и увидел, что действительно, когда у него 2 часа ночи, там 17:00 вечера. И закончил свою историю он словами: "Я туда поеду. Я найду её".

Ключевые слова: Бессоница девушка из сна мистика авторская история

Другие, подобные истории: