Тени

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:35

Причина: Авторская стилистика сохранена

CrackerXDD Просмотров: 6 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:35 by

Я думаю, у многих было такое, когда вроде бы и спишь, а вроде бы и нет, и чувствуешь, как кто-то на тебя смотрит из угла. Для меня подобное чувство стало обыденным. Напоследок я хочу написать о последних трех днях.Всегда спал хорошо. Никогда не было никаких проблем со сном. Ни тебе бессонницы, ни тебе каких других недугов. Спал я довольно крепко. Как говорили родители, я даже умудрялся спать во время шумных празднований Нового года.Так продолжалось до моего семнадцатого дня рождения. С тех пор я перестал засыпать за считанные минуты. Приходилось ждать полчаса, пока мозг наконец поймёт, что пора отправляться в страну грез. Все эти тридцать минут я думал о самом разном. Чаще всего мысли были тревожными. Как и многие, я стал думать, что в том углу сидит кто-то и смотрит на меня.С каждым днем эти страхи усиливались. Простые мысли стали превращаться в что-то действительно настоящее.Через пару дней таких кошмаров наяву мои родители решили отвести меня к психологу. Как всегда, во всем обвинили компьютер. Также мне прописали слабое снотворное.В эту же ночь я поспешно выпил пару таблеток и заснул. Но я почему-то проснулся пару часов спустя. Вокруг было темно. Даже свет фонарей не был виден из окон. Реальность больше походила на сон. Вдобавок к кромешной темноте моё тело стало будто бы ватным, и я онемел. Дыхание застопорилось. Я начал задыхаться. Через тридцать секунд мои легкие снова открылись, и я задышал. Глаза были направлены в сторону шкафа. Из черной пучины темноты показалась какая-то фигура. Она вылилась из шкафа и показалась мне.Да, вы можете мне не верить, но я увидел тень в полной темноте. Я вообще удивлен, как я мог что-либо видеть. Оно приближалось. В этот момент я вскочил с кровати и побежал в сторону двери. Еле нащупав тапки, я нырнул в них. Впопыхах я глянул в комнату родителей. Их там не было. Мне было уже всё равно. Главное - выбраться из квартиры. Я схватил со столика ключи. Тень ползла медленно, но верно. Её очертания показались в дверях моей комнаты.Услышав спасительный щелчок, я толкнул дверь и выбежал не лестничную площадку. Свет и тут пропал. Оступившись, я кубарем полетел по лестнице.Очнулся я уже утром. У меня была сломана нога. Как оказалось, мои родители уехали к бабушке в другой конец города, так как ей стало плохо, а меня решили не будить. Повезло, что всё произошло летом, а то так и замёрз бы у двери. Так я оказался в больнице.Мою голову не покидали мысли о той темной фигуре. Кто он? Откуда? И зачем он пришёл ко мне?Ближе к вечеру я уже успокоился и сидел в телефоне. Незаметно подкралась ночь. Я, уже позабыв о прошлой ночи, решил лечь спать пораньше.Благо в палате я был один. В этот раз я уснул быстро и без снотворного. Но всё повторилось. Не прошло и получаса, как меня опять выдернуло из сна. В этот раз я мог двигаться. На душе было какое-то чувство тревоги. Сразу стало понятно, что оно уже здесь. Хотя, вернее будет сказать, что оно никуда не уходило. Ведь это была моя тень, но она была оторвана от меня. Она вела себя, как отдельный человек. Почему она появилась именно сейчас? Я до сих пор не могу понять.Вдруг он привстал с соседней кровати и подошёл к моей. Я закутался в одеяло и стал бормотать все молитвы, которым меня учила мама. Не помогало. Темный силуэт виднелся через полупрозрачную простыню. Я медленно сполз с кровати и пошёл к ванной. Резким движением я открыл дверь и забежал в комнатку. Дверь была поспешно заперта. Через мутные матовые стекла двери было видно, что тень ищет меня. Я заполз в угол и стал тихо плакать. В этот момент я и пишу это сообщение. Кажется, тень пытается просочиться под дверью ко мне в ванную. Прощайте.На следующее утро, в ванной одной из палат городской больницы, был обнаружен труп семнадцатилетнего парня. Причиной смерти стал сердечный приступ. В руках был обнаружен телефон, в котором был найден пост во "Вконтакте" с текстом, приведенном ранее. Достоверно неизвестно, что могло послужить причиной приступа. Основная версия гласит, что подросток был напуган до смерти.

Ключевые слова: Угол тень страх авторская история

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