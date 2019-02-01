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Истории из жизни

Банник

Несколько лет назад отправила нас партия зимой в Мордовию. Двое “инженегров” и водитель. На строительный объект, обследование провести перед монтажом пожарной сигнализации.

Приехали. Произвели осмотр – строительной готовности нет; доложили начальству, поехали назад. Погода радовала нас снегопадом. Объект находился далеко от основных трасс, в ту сторону ехали – кружили, обратно - ещё больше, пока не сели в сугроб. Лопата была одна на всех, окопали машину - вытолкали “Боливарчика”. Темнело. Навигатор требовал двигаться вперед. А куда? Видимости – метр! Дорога завалена. Снег же идёт.

Водитель предложил заехать в деревню, встреченную по дороге, навести справки, может обходная дорога есть? Мысль верная – навигатор-то нас явно на верную смерть посылает. Заехали в деревню. Постучались в первый дом, где свет горит. Вышел бодрый дедок. Стали расспрашивать. Дед только головой покачал:

– Нечего вам сейчас в такую пургу ехать, переночуйте у меня, а утром попробуете. Может, погода успокоится. Сейчас можете и не проехать.

- Да не удобно как-то. По 500 рублей за постой устроит? Командировочные то мы уже пропили.

- Устроит, проходите, робяты.

Ввалились в дом. Эх, после тряски в машине и работы с лопатой возле жарко натопленной печки меня сразу разморило. Сел в углу, приткнулся, еле заставили меня раздеться. Дед солений на стол поставил, закуски, холодец из холодильника. Садитесь, кушайте. Ели несмело, не хотели обидеть хозяина, да и объедать не хотелось. Дед, видя нашу робость, выставил на стол бутыль с прозрачной жидкостью.

- Угощайтесь медовухой! Пчёлами занимаюсь - выгнал из остатков.

- Ой.

Женька Гусев, инженер–напарник, как услышал за пчёл, так и понеслось. Он тоже с отцом пасеку держит. Только и разговоры пошли, что про пчёл. Выпили. Хороша медовуха, но коварна. Мысли чистые после нее, тепло по всему телу, но ноги подводят. Парни налетели на медовуху. Я пил осторожно, а дед всё подливает. Женька соловьём разливается про пасеку, про то, сколько рамок за лето сделал. Я старался не вникать. Пересел от них, задремал. Пусть себе пьют. Женька сбегал во двор и, вернувшись, начал травить деда баней.
- Ой, а что за банька на огороде. А может, в бане попаримся?
Обнаглел после медовухи, на работу нас подбить пытается. Нет. Без меня. Баню топить надо, следить за ней – тут и так хорошо. Слышу, сквозь дремоту, дед заохал:

- Да я бы если бы мог, отказал бы? Но нельзя в той бане мыться. И не просите. Нечистая баня это. Гостей в неё водить – грех.

- Почему грех то? Мы сами можем её истопить?

не унимается Женя.

- Банник там осерчал. Вот новую отстрою, тогда пожалуйста, приходите, мойтесь. А сейчас нет.

Дед упёрся.

Сразу стало интересно: почему? И дед рассказал:

- В прошлую зиму, на крещение, моя племянница пошла туда с подружками погадать на суженого–ряженого и растравили его. Пришли они в баню ночью, помылись, а в предбаннике щель большая - баня-то старая уже. Перекосило её. И решили погадать. Баловство женское. Надо руку засунуть в щель и спросить: “Мужик богатый, погладь рукой мохнатой”. И если банник гладит мохнатой рукой, то жених богатым будет, а если голой - то бедным. Вот и баловались. А одна из подружек, Анька с соседней деревни, сказала им, что у них по-другому гадают. Надо голой жопой к щели прислоняться и спрашивать уже у банника. Вот чем погладит - то и будет.

Они по очереди так и делали. Не ответил им банник. Но когда Анька спиной стояла к щели, вылезла оттуда длинная мохнатая лапа и выдрала клок волос у неё с головы вместе с кожей. Крику было на всю деревню. Напугал он тогда всех. Девки прибежали, ревут. Я их всех по домам отправил, сходил извинился за дурочек в баню. Не помогло. Стал банник куролесить. То таз уронит, то люди угорят. Мыться там перестали. Хотели сжечь баню. Да боязно. Вдруг только хуже станет. Вот думаю, отстроим новую, пригласим его, он, может, и подобреет”.

- Ладно. Послушали и хватит. Допивайте медовуху – я вам в передней постелю, - закончил дед свою историю.


Автор: WarhammerWasea.
Источник.
Сегодня, 11:49 by ЛетягаПросмотров: 497Комментарии: 12
+9

Ключевые слова: Пурга деревня дед медовуха баня банник

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 12:05
+3
Группа: Посетители
Репутация: (154|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 384
Это что-то новенькое: жопой к щели прислониться joy
Это чем же банник должен жопу-то погладить??? Ремнем или веником??!! smeh smeh smeh
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#2 написал: Bosolaka
Сегодня, 12:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 91
Какой обидчивый товарищ, однако! Жопы голые в бане увидал... Невероятное кощунство!
Зарегистрирован: 8.06.2015
#3 написал: Прохожий
Сегодня, 12:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 938
Цитата: Мать_Драконов
Это что-то новенькое: жопой к щели прислониться joy
Это чем же банник должен жопу-то погладить??? Ремнем или веником??!! smeh smeh smeh


Спиной. Спиной к нему обращались - чтобы не видеть. Это давний способ. А людишки на местах вечно склонны традиции перевирать.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 12:35
+5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 746
Добрый старик попался. И ночевать пустил и накормил - напоил. Им все мало, бани захотелось, потом баб ещё попросили бы, не удивлюсь)) Дед и тут на наглость, грубо не ответил, а придумал историю про банника. Молодец.
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#5 написал: Фингал
Сегодня, 12:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
телевизора не было, интернет тоже еще не провели, с книгами напряженка, да и света не было - при керосиновой лампе особо не почитаешь
вот и развлекались как могли - придумывая всякую чушь
Зарегистрирован: 11.08.2019
#6 написал: DRUID
Сегодня, 13:06
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (240|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 245
Поскромничал банник, мог бы и не с головы дерануть, коль уж там панорама такая в щель открывалась.



И всем блин богатого подавай ! Адекватного просить надо.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 13:51
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 307
как то не могу представить где именно щель была? во всю дверь? а то нарисовывется картина длинной мохнатой руки, которая снизу двери поднимается наверх до уровня головы.
если даже во всю дверь щель, то какой ширины? или какой толщины была рука... чтобы вот так спокойненько в щель пролезть.
про срамное место для глажения на этом сайте уже читала истории. только там нужно быль к окну открытому его подставлять.
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#8 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 13:56
+1
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+ Классный рассказ, а вернее Деревенская байка
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#9 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 14:51
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Комментариев: 384
Цитата: DRUID
коль уж там панорама такая в щель открывалась.


smeh
Ну ты, мать, отжигаешь!)))
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#10 написал: DRUID
Сегодня, 15:25
0
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Репутация: (240|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 245
Цитата: Мать_Драконов
Цитата: DRUID
коль уж там панорама такая в щель открывалась.


smeh
Ну ты, мать, отжигаешь!)))



Не могу ничего с собой поделать, так и прёт из меня , гадость всякая pila
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#11 написал: Попутчица
Сегодня, 17:26
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Комментариев: 104
Понятное дело, что банник разозлился, когда традицию нарушают какими-то извращениями.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#12 написал: az.ecmb
Сегодня, 17:47
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 273
Ага. Уже обсуждалась здесь тама гадания голой опой в банную дверь. Тогда и установили, что если лапа будет мягкой - к доброму женишку, жесткой и когтистой - к строгому, а если кирзовым сапогом под опу - дверью ошиблись.
+++
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
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