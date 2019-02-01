Банник

Летяга Просмотров: 497 Комментарии: 12 +9 Сегодня, 11:49 by

Несколько лет назад отправила нас партия зимой в Мордовию. Двое “инженегров” и водитель. На строительный объект, обследование провести перед монтажом пожарной сигнализации.Приехали. Произвели осмотр – строительной готовности нет; доложили начальству, поехали назад. Погода радовала нас снегопадом. Объект находился далеко от основных трасс, в ту сторону ехали – кружили, обратно - ещё больше, пока не сели в сугроб. Лопата была одна на всех, окопали машину - вытолкали “Боливарчика”. Темнело. Навигатор требовал двигаться вперед. А куда? Видимости – метр! Дорога завалена. Снег же идёт.Водитель предложил заехать в деревню, встреченную по дороге, навести справки, может обходная дорога есть? Мысль верная – навигатор-то нас явно на верную смерть посылает. Заехали в деревню. Постучались в первый дом, где свет горит. Вышел бодрый дедок. Стали расспрашивать. Дед только головой покачал:– Нечего вам сейчас в такую пургу ехать, переночуйте у меня, а утром попробуете. Может, погода успокоится. Сейчас можете и не проехать.- Да не удобно как-то. По 500 рублей за постой устроит? Командировочные то мы уже пропили.- Устроит, проходите, робяты.Ввалились в дом. Эх, после тряски в машине и работы с лопатой возле жарко натопленной печки меня сразу разморило. Сел в углу, приткнулся, еле заставили меня раздеться. Дед солений на стол поставил, закуски, холодец из холодильника. Садитесь, кушайте. Ели несмело, не хотели обидеть хозяина, да и объедать не хотелось. Дед, видя нашу робость, выставил на стол бутыль с прозрачной жидкостью.- Угощайтесь медовухой! Пчёлами занимаюсь - выгнал из остатков.- Ой.Женька Гусев, инженер–напарник, как услышал за пчёл, так и понеслось. Он тоже с отцом пасеку держит. Только и разговоры пошли, что про пчёл. Выпили. Хороша медовуха, но коварна. Мысли чистые после нее, тепло по всему телу, но ноги подводят. Парни налетели на медовуху. Я пил осторожно, а дед всё подливает. Женька соловьём разливается про пасеку, про то, сколько рамок за лето сделал. Я старался не вникать. Пересел от них, задремал. Пусть себе пьют. Женька сбегал во двор и, вернувшись, начал травить деда баней.- Ой, а что за банька на огороде. А может, в бане попаримся?Обнаглел после медовухи, на работу нас подбить пытается. Нет. Без меня. Баню топить надо, следить за ней – тут и так хорошо. Слышу, сквозь дремоту, дед заохал:- Да я бы если бы мог, отказал бы? Но нельзя в той бане мыться. И не просите. Нечистая баня это. Гостей в неё водить – грех.- Почему грех то? Мы сами можем её истопить?не унимается Женя.- Банник там осерчал. Вот новую отстрою, тогда пожалуйста, приходите, мойтесь. А сейчас нет.Дед упёрся.Сразу стало интересно: почему? И дед рассказал:- В прошлую зиму, на крещение, моя племянница пошла туда с подружками погадать на суженого–ряженого и растравили его. Пришли они в баню ночью, помылись, а в предбаннике щель большая - баня-то старая уже. Перекосило её. И решили погадать. Баловство женское. Надо руку засунуть в щель и спросить: “Мужик богатый, погладь рукой мохнатой”. И если банник гладит мохнатой рукой, то жених богатым будет, а если голой - то бедным. Вот и баловались. А одна из подружек, Анька с соседней деревни, сказала им, что у них по-другому гадают. Надо голой жопой к щели прислоняться и спрашивать уже у банника. Вот чем погладит - то и будет.Они по очереди так и делали. Не ответил им банник. Но когда Анька спиной стояла к щели, вылезла оттуда длинная мохнатая лапа и выдрала клок волос у неё с головы вместе с кожей. Крику было на всю деревню. Напугал он тогда всех. Девки прибежали, ревут. Я их всех по домам отправил, сходил извинился за дурочек в баню. Не помогло. Стал банник куролесить. То таз уронит, то люди угорят. Мыться там перестали. Хотели сжечь баню. Да боязно. Вдруг только хуже станет. Вот думаю, отстроим новую, пригласим его, он, может, и подобреет”.- Ладно. Послушали и хватит. Допивайте медовуху – я вам в передней постелю, - закончил дед свою историю.Автор: WarhammerWasea.

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