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Истории из жизни

Красные глаза на ночной дороге

Эх, и вправду говорят: "Если ты во что-то не веришь, это не означает, что этого не существует". На дворе май 2012 года, в очередной раз, когда я бросил ставить ставки на время, и, находясь в, так называемом, состоянии ломки (когда ты держишь себя в руках, чтобы не сорваться), принял решение отвлечься. Понял, что мне надо развеяться и куда-нибудь съездить, безразлично куда, главное быть в дороге. Благо, у меня был хороший знакомый дальнобойщик, который ездил на то время в Европу через Украину. Почему через Украину, потому, чтобы Вам было понятно, что событие, которое случилось позже, произошло именно в Украине, а точнее, практически на границе с Польшей. Знакомый решил заехать сначала к родственникам в Одессу, а потом уже ехать оттуда через Западную Украину в Германию. Когда я напросился к нему в поездку, он был только рад компании, тем более, рейс занимал полторы недели туда и обратно, и одному было бы скучно. Итак, отправились мы из Москвы рано утром, около 5 часов утра, и к позднему вечеру были уже в Одессе, его родственники приняли нас радушно. Посидели, я немного выпил, а вот знакомый не пил, и это очень важно помнить, так как последующие события, теоретически, можно было бы списать на последствия алкоголя, но, то, что Мы видели, было на самом деле, да и не так уж много я выпил. Итак, просидели мы в Одессе полтора дня, погуляли, набрались сил и, около шести часов вечера распрощавшись с родственниками знакомого, взяли курс на Германию.

Дороги в Украине это конечно что-то с чем-то, я думал у нас в Сибири ужасные дороги, но на всем пути от Одессы до Западной Украины дороге находятся (хотя кого я обманываю, это не дорога-это направление) в состоянии леденящего душу кошмара. Настроение после езды по такой дороге никакое, да еще и едешь на некоторых участках 20 км в час. В общем, доехали мы до Львовской области где-то в два часа ночи. Дорога стала заметно лучше, однако меня не покидало ощущение какого-то беспокойства. Едем мы уже под 60 км в час и тут мы видим то, от чего волосы встали дыбом даже в интимных местах, метрах в 30 от нас, спереди, прямо посреди дороги стоит пожилая женщина в каких-то лохмотьях и с красными горящими глазами, такого взгляда я не видел никогда прежде. Я не успел ничего сказать знакомому, так как он резко, без слов, крутанул руль влево, и вот мы уже в кювете, живы, машина тоже относительно целая, но мы бежим на дорогу, посмотреть где эта женщина, а её и след простыл. Молча переглянувшись, мы присели на обочину и так до утра и не проронили слова до рассвета. Уже утром нас из ступора вывел другой дальнобойщик, который остановился, увидев нас на обочине и фуру в кювете. Он вызвал на подмогу еще каких-то мужиков, они помогли вытащить фуру, мужик, видя наше состояние, как-то странно на нас посмотрел и сказал: «Мужики, бачу що Ви теж тут щось бачили (мужики, вижу что Вы тоже тут что-то видели)», мы рассказали ему про женщину с красными глазами. Он сказал, что на этом участке трассы очень много аварий, некоторые участники аварий рассказывают про белую костлявую руку, которая направляет машины в кювет, а то и в другие машины, едущие по встречной полосе, а некоторые, как в нашем случае, рассказывают про пожилую женщину с красными глазами. Все-таки мы кое-как съездили в Германию, обратно вернулись уже другой дорогой, особо не обговаривая историю, которая случилась с нами той ночью. Однако потом, через пару месяцев, знакомый потом рассказал, что ему снились пару раз красные глаза, но это было всего пару раз. После это мы пришли с ним к выводу, что если ты во что-то не веришь, это не означает, что этого не существует. Я над такими вещами никогда не насмехался, а вот он ранее, до вышеописанного случая, посмеивался над всякой мистикой, после этого его отношение к этому изменилось.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:13
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:13 by AmistadПросмотров: 1 171Комментарии: 13
+19

Ключевые слова: Ночная дорога ужас на дороге бабка красные глаза авария авторская история

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 08:20
+9
Группа: Посетители
Репутация: (348|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 376
Жуть!
История страшная во всех смыслах.
И эта дама с красными глазами и машина улетевшая в кювет.

Но, хочу немного разбавить:

Буквально неделю назад еду домой уже затемно, а дорога в мою деревню идет параллельно М5 в это время уже
пустая (она и днем то не загружена). Освещение только свет от фар машины.
И вдруг вижу на дороге 2 зеленых фонарика.
Я конечно понимаю, что это живность.
Подъезжаю ближе - котейка стоит посреди дороги на машину смотрит.
Глазешки светятся в полной темноте, а сам темного окраса с асфальтом сливается - только тень.
Я почти остановилась, а этот гад так вольяжно, медленно дорогу перешел и отправился восвояси.
Гад бестолковый!

Ведь почти каждый день свежие трупики на обочине лежат - машины их сбивают.
Конечно по поверью у кошки 9 жизней.
Но, если смерть насильственная она забирает ее у своего убийцы.
Сама была свидетельницей как в молодости мой тогда МЧ сбил котейку.
Меньше, чем через месяц на трассе разбился на смерть.

А всю прошлую осень и зиму почти в одном и том-же месте, как по часам лисичка дорогу перебегала.
А этой весной поехала на работу и ее тельце бездыханное на дороге лежит.
Дико жалко зверюг!

А у моей псяу шарешки в темноте красные.
Ночью в окно посмотришь, а там два фонарика красных светят в кустах.
Сердце так ЁК!
А потом доходит: с...ка опять груши жрет!
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#2 написал: supik
Сегодня, 08:24
+3
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 493
Почему то именно на стороне Украинской Земли больше всего происходит, всяких мистических историй.. там видимо аномальная ЗОНА какая-то.. worried
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#3 написал: hronika
Сегодня, 09:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (386|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 55
Цитата: Joss
Но, если смерть насильственная она забирает ее у своего убийцы.

Неправда все это, у нас сосед убил 20 лет назад кота и живет и здравствует по сей день. Мне было 11 лет и я этот случай помню
Зарегистрирован: 2.07.2016
#4 написал: Gatta_Black
Сегодня, 10:37
+4
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 582
Цитата: supik
Почему то именно на стороне Украинской Земли больше всего происходит, всяких мистических историй.. там видимо аномальная ЗОНА какая-то.. worried

Да выдумывают больше. Я тут всю жизнь живу, горы и леса вдоль-поперек все исходили, с ночевками ездили и ни разу ничего такого не встречали. Недавно на заброшенную поляну язычников наткнулись, но кроме идолов и столбов с рунами опять-таки ничего не видели.
Может, изредка и происходит паранормальщина на самом деле, но преимущественно додумывают.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#5 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:06
+1
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Репутация: (950|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 716
Цитата: Gatta_Black
Цитата: supik
Почему то именно на стороне Украинской Земли больше всего происходит, всяких мистических историй.. там видимо аномальная ЗОНА какая-то.. worried

Да выдумывают больше. Я тут всю жизнь живу, горы и леса вдоль-поперек все исходили, с ночевками ездили и ни разу ничего такого не встречали. Недавно на заброшенную поляну язычников наткнулись, но кроме идолов и столбов с рунами опять-таки ничего не видели.
Может, изредка и происходит паранормальщина на самом деле, но преимущественно додумывают.


Абсолютно точно. Мистики не более, чем где либо. Кто-то видит мистику даже там, где её нет, это бывает.

Цитата: hronika
Цитата: Joss
Но, если смерть насильственная она забирает ее у своего убийцы.

Неправда все это, у нас сосед убил 20 лет назад кота и живет и здравствует по сей день. Мне было 11 лет и я этот случай помню


Правда или нет, но карму свою он уже запятнал, тем более, если не раскаивается.

Цитата: supik
Почему то именно на стороне Украинской Земли больше всего происходит, всяких мистических историй.. там видимо аномальная ЗОНА какая-то.. worried


Конечно аномальная, ЧИрнобыль, все дела laughing

По поводу истории: соглашусь, с дорогами у нас печалька... Там, где бывает много аварий, как правило, скапливается очень много негативной энергии, может, вот именно она так и влияет на людей. Плюс поставила.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:33
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В историю верю, такое на всю жизнь запомнится. Хорошо, что отделались. Страшновато,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#7 написал: Фингал
Сегодня, 11:57
-1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 21
в Украине //

на Украине


стоит пожилая женщина в каких-то лохмотьях и с красными горящими глазами,//

бабка линзы вставила - чтобы пугать прохожих :-)
Зарегистрирован: 11.08.2019
#8 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:06
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Львовская область вообще полна мистики. Видимо зона такая аномальная. Так что неудивлена, что там такое приключилось.
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#9 написал: Black Bagira
Сегодня, 14:52
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Комментариев: 1 391
Цитата: Joss
А потом доходит: с...ка опять груши жрет!

smeh
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#10 написал: Anais
Сегодня, 16:00
+1
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Комментариев: 367
Прочитала, представила и мурашки по коже. Хотя, если бы это было при свете дня показалось бы нормальным.... Может быть...
Зарегистрирован: 19.02.2016
 
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:41
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Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 851
Комментариев: 11 463
Плюсану за то, что мужики поверили в потустороннее.) На своём опыте.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#12 написал: kusi
Сегодня, 21:05
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Комментариев: 7 099
История очень интересная! Плюсую. Мда.. такое не приведи бездна увидеть воочию .Жутковато.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#13 написал: ZelD
Сегодня, 21:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 471
Цитата: Фингал
в Украине //

на Украине


стоит пожилая женщина в каких-то лохмотьях и с красными горящими глазами,//

бабка линзы вставила - чтобы пугать прохожих :-)

А может просто забыла Тауфон закапать
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
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