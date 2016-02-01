Красные глаза на ночной дороге

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Amistad Просмотров: 1 171 Комментарии: 13 +19 Сегодня, 06:13 by

Эх, и вправду говорят: "Если ты во что-то не веришь, это не означает, что этого не существует". На дворе май 2012 года, в очередной раз, когда я бросил ставить ставки на время, и, находясь в, так называемом, состоянии ломки (когда ты держишь себя в руках, чтобы не сорваться), принял решение отвлечься. Понял, что мне надо развеяться и куда-нибудь съездить, безразлично куда, главное быть в дороге. Благо, у меня был хороший знакомый дальнобойщик, который ездил на то время в Европу через Украину. Почему через Украину, потому, чтобы Вам было понятно, что событие, которое случилось позже, произошло именно в Украине, а точнее, практически на границе с Польшей. Знакомый решил заехать сначала к родственникам в Одессу, а потом уже ехать оттуда через Западную Украину в Германию. Когда я напросился к нему в поездку, он был только рад компании, тем более, рейс занимал полторы недели туда и обратно, и одному было бы скучно. Итак, отправились мы из Москвы рано утром, около 5 часов утра, и к позднему вечеру были уже в Одессе, его родственники приняли нас радушно. Посидели, я немного выпил, а вот знакомый не пил, и это очень важно помнить, так как последующие события, теоретически, можно было бы списать на последствия алкоголя, но, то, что Мы видели, было на самом деле, да и не так уж много я выпил. Итак, просидели мы в Одессе полтора дня, погуляли, набрались сил и, около шести часов вечера распрощавшись с родственниками знакомого, взяли курс на Германию.Дороги в Украине это конечно что-то с чем-то, я думал у нас в Сибири ужасные дороги, но на всем пути от Одессы до Западной Украины дороге находятся (хотя кого я обманываю, это не дорога-это направление) в состоянии леденящего душу кошмара. Настроение после езды по такой дороге никакое, да еще и едешь на некоторых участках 20 км в час. В общем, доехали мы до Львовской области где-то в два часа ночи. Дорога стала заметно лучше, однако меня не покидало ощущение какого-то беспокойства. Едем мы уже под 60 км в час и тут мы видим то, от чего волосы встали дыбом даже в интимных местах, метрах в 30 от нас, спереди, прямо посреди дороги стоит пожилая женщина в каких-то лохмотьях и с красными горящими глазами, такого взгляда я не видел никогда прежде. Я не успел ничего сказать знакомому, так как он резко, без слов, крутанул руль влево, и вот мы уже в кювете, живы, машина тоже относительно целая, но мы бежим на дорогу, посмотреть где эта женщина, а её и след простыл. Молча переглянувшись, мы присели на обочину и так до утра и не проронили слова до рассвета. Уже утром нас из ступора вывел другой дальнобойщик, который остановился, увидев нас на обочине и фуру в кювете. Он вызвал на подмогу еще каких-то мужиков, они помогли вытащить фуру, мужик, видя наше состояние, как-то странно на нас посмотрел и сказал: «Мужики, бачу що Ви теж тут щось бачили (мужики, вижу что Вы тоже тут что-то видели)», мы рассказали ему про женщину с красными глазами. Он сказал, что на этом участке трассы очень много аварий, некоторые участники аварий рассказывают про белую костлявую руку, которая направляет машины в кювет, а то и в другие машины, едущие по встречной полосе, а некоторые, как в нашем случае, рассказывают про пожилую женщину с красными глазами. Все-таки мы кое-как съездили в Германию, обратно вернулись уже другой дорогой, особо не обговаривая историю, которая случилась с нами той ночью. Однако потом, через пару месяцев, знакомый потом рассказал, что ему снились пару раз красные глаза, но это было всего пару раз. После это мы пришли с ним к выводу, что если ты во что-то не веришь, это не означает, что этого не существует. Я над такими вещами никогда не насмехался, а вот он ранее, до вышеописанного случая, посмеивался над всякой мистикой, после этого его отношение к этому изменилось.

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