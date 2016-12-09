"Где эта женщина?"Сотрудница рассказала. Ее знакомый на выходных ездил с ребенком по делам. По пути подобрал коллегу, тому срочно куда-то ехать надо было. И ребенок вдруг заканючил, хоть и сидел на самом безопасном, казалось бы, месте (сзади, за спиной водителя) — пересесть хочу, и все тут!
Пересадил парень ребенка, знакомого на то место за собой посадил, и поехали они дальше. А дальше, а дальше…
Как говорит парень-водитель: "Ничего не понимаю, место ровное, машина — супер, как словно столб передо мной! Очнулся, машина стукнута, сам живой и малец тоже, а тот знакомый, которого подобрали, — насмерть".
Вот что это, как это? Не объяснить. А у того мужчины остались четверо детей.
После бессонной практически ночи снится парню-водителю сон.
Его знакомый ежится и спрашивает недоуменно:
— Я так и ничего не понял, что же произошло? И почему мне холодно?
Парень ему отвечает:
— Да тебя уже в живых нет, поэтому и холодно.
А тот ему грустно:
— Да что меня в живых нет, я уже понял, как это произошло — никак не понимаю. И женщина где? Где эта женщина?
Какая женщина - сначала не поняли, а потом вспомнили, что жена водителя хотела с ними ехать, а потом передумала, к маме пошла.
Автор - Каста Дива.
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Вчера, 22:04 by LynxПросмотров: 441Комментарии: 1
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