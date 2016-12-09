"Где эта женщина?"

Lynx Просмотров: 441 Комментарии: 1 +7 Вчера, 22:04 by

Сотрудница рассказала. Ее знакомый на выходных ездил с ребенком по делам. По пути подобрал коллегу, тому срочно куда-то ехать надо было. И ребенок вдруг заканючил, хоть и сидел на самом безопасном, казалось бы, месте (сзади, за спиной водителя) — пересесть хочу, и все тут!Пересадил парень ребенка, знакомого на то место за собой посадил, и поехали они дальше. А дальше, а дальше…Как говорит парень-водитель: "Ничего не понимаю, место ровное, машина — супер, как словно столб передо мной! Очнулся, машина стукнута, сам живой и малец тоже, а тот знакомый, которого подобрали, — насмерть".Вот что это, как это? Не объяснить. А у того мужчины остались четверо детей.После бессонной практически ночи снится парню-водителю сон.Его знакомый ежится и спрашивает недоуменно:— Я так и ничего не понял, что же произошло? И почему мне холодно?Парень ему отвечает:— Да тебя уже в живых нет, поэтому и холодно.А тот ему грустно:— Да что меня в живых нет, я уже понял, как это произошло — никак не понимаю. И женщина где? Где эта женщина?Какая женщина - сначала не поняли, а потом вспомнили, что жена водителя хотела с ними ехать, а потом передумала, к маме пошла.Автор - Каста Дива.

Ключевые слова: Водитель знакомый смерть видение странное

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