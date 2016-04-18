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Истории из жизни

Знак перед бедой

С моей приятельницей, назовем ее Ириной, случилась пару лет назад ужасная история, которую она постоянно пересказывает, настолько она потрясла ее.
Это случилось в начале июня, стояла холодная дождливая погода. На выходные сын с женой привезли внучку – трехлетнюю Вику в гости к бабушке с дедушкой, то есть Ирине и ее мужу Саше.

Ничего не предвещало беды. Все семейство находилось в гостиной, внучка лежала на большом угловом диване и смотрела мультики. Саша сидел в кресле и читал новости на телефоне, Ирина тоже находилась неподалеку, пила чай и наслаждалась приятным семейным вечером.

Внезапно картина, висевшая на стене, сорвалась с места и, описав дугу, улетела на пол, кстати, эту картину подарила им я, но не в этом суть. Ирина с Сашей, оцепенев на мгновение, уставились друг на друга непонимающими глазами, что это было? Супруги так и не поняли, Саша подошел к картине, поднял ее с пола и повесил обратно на крючок, картина не была повреждена, веревка сзади и крючок на стене оставались целыми.

Спустя пять минут внучку Вику затрясло в судорожном припадке, девочка застонала, все части тела ходили ходуном, ребенка сильно подкидывало, и она была бледная, просто белая. Саша сорвался с места и бросился к ребенку, схватил ее и стал трясти, потом закричал испуганной жене – Скорую, скорее, она умирает! Ирина тут же набрала спасительный номер и стала звать на помощь, крича о том, что у них в квартире умирает ребенок. Саша тем временем схватил внучку и бросился на балкон, там было прохладно и тут же начал делать девочке искусственное дыхание, так как пульса уже не было. Ирина была в панике и ничего соображала, с телефона кричали, чтобы она не бросала трубку и сообщала обо всем, что происходит. Тем временем девочка ожила, чуть порозовела и описалась, Александру удалось реанимировать ее. Скорая приехала быстро, дежурный фельдшер пожал ему руку и поблагодарил за оказанную вовремя помощь, ребенок был спасен.

Когда все закончилось, супруги вспомнили об внезапно соскочившей с крючка картине, о том знаке, который был дан, но ответа на это у них нет до сих пор.

Автор - inga.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:45
Вчера, 21:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 375Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Приятельница внучка картина припадок скорая спасение

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Комментарии

#1 написал: Ju-Lia
Вчера, 22:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 141
Вот говорят тут, мол а как и чем эти знаки помогут? Ну ясное дело, если есть кому предупреждать об этом с той стороны, не смогут ведь они прямым текстом об этом сказать. Так что, пожалуй, пытаться толковать может и не надо, наверное, если что-то такое произошло, чему нет объяснения, значит стоит просто насторожиться как минимум.. 487
Зарегистрирован: 18.04.2016
#2 написал: Мать_Драконов
Вчера, 23:28
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Публикаций: 3
Комментариев: 379
Вот лучше без знаков... Они все равно никак не помогают.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#3 написал: marzzz
Сегодня, 00:35
0
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Публикаций: 91
Комментариев: 6 864
Мурашки... Страшно. Когда вот так - и не знаешь чем помочь. А человек быстро отключается и умирает. Проходила. Не приведи, Господи, такого, даже врагу!

Интересно, какой диагноз был у ребенка? Поэтому вопросов больше, чем ответов. Может, падение картины спровоцировало испуг у ребенка? А может, там вообще хрень потусторонняя какая-то мимо просвистела, поэтому и картина улетела, и девочка пострадала? Это даже не знак, а связь уже получается! dinozavr
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
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