Знак перед бедой

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 375 Комментарии: 3 +9 Вчера, 21:45 by

С моей приятельницей, назовем ее Ириной, случилась пару лет назад ужасная история, которую она постоянно пересказывает, настолько она потрясла ее.Это случилось в начале июня, стояла холодная дождливая погода. На выходные сын с женой привезли внучку – трехлетнюю Вику в гости к бабушке с дедушкой, то есть Ирине и ее мужу Саше.Ничего не предвещало беды. Все семейство находилось в гостиной, внучка лежала на большом угловом диване и смотрела мультики. Саша сидел в кресле и читал новости на телефоне, Ирина тоже находилась неподалеку, пила чай и наслаждалась приятным семейным вечером.Внезапно картина, висевшая на стене, сорвалась с места и, описав дугу, улетела на пол, кстати, эту картину подарила им я, но не в этом суть. Ирина с Сашей, оцепенев на мгновение, уставились друг на друга непонимающими глазами, что это было? Супруги так и не поняли, Саша подошел к картине, поднял ее с пола и повесил обратно на крючок, картина не была повреждена, веревка сзади и крючок на стене оставались целыми.Спустя пять минут внучку Вику затрясло в судорожном припадке, девочка застонала, все части тела ходили ходуном, ребенка сильно подкидывало, и она была бледная, просто белая. Саша сорвался с места и бросился к ребенку, схватил ее и стал трясти, потом закричал испуганной жене – Скорую, скорее, она умирает! Ирина тут же набрала спасительный номер и стала звать на помощь, крича о том, что у них в квартире умирает ребенок. Саша тем временем схватил внучку и бросился на балкон, там было прохладно и тут же начал делать девочке искусственное дыхание, так как пульса уже не было. Ирина была в панике и ничего соображала, с телефона кричали, чтобы она не бросала трубку и сообщала обо всем, что происходит. Тем временем девочка ожила, чуть порозовела и описалась, Александру удалось реанимировать ее. Скорая приехала быстро, дежурный фельдшер пожал ему руку и поблагодарил за оказанную вовремя помощь, ребенок был спасен.Когда все закончилось, супруги вспомнили об внезапно соскочившей с крючка картине, о том знаке, который был дан, но ответа на это у них нет до сих пор.Автор - inga.

Ключевые слова: Приятельница внучка картина припадок скорая спасение

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