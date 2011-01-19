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Истории из жизни

Нечто на чердаке говорило голосом моей мамы и убило кошку

"Когда я была маленькая, некоторое время мы с мамой жили в доме, который был переделан из старого здания, в котором раньше был вокзал. Городок наш был совсем небольшим, всего человек 400 жителей, и нижний этаж этого двухэтажного здания был отдан для пиццерии, а наша квартира была прямо над ней. Мне тогда было 9 лет, а моя комната занимала часть старого чердака. Дверь на остальную часть чердака была совсем старая, а лестница, которая вела туда, была такая же ветхая. Жили мы там около года, и там часто происходили паранормальные вещи, и я была в ужасе от этого. Во-первых, я слышала оттуда голоса разных людей, которых я знаю, во-вторых, кто-то постоянно дергал в чердачную дверь с ТОЙ стороны, а когда она была открытой, то она закрывалась со стуком сама по себе. В конце концов, я попросила маму сделать там замок, потому что меня эти хлопанья до ужаса пугали. Мама повесила туда навесной замок, однако кто-то все равно ломился в эту дверь со стороны остальной части чердака. Иногда дверь тряслась так сильно, что создавалось впечатление, что там кто-то заперт и он отчаянно хочет выбраться оттуда.

Так продолжалось несколько месяцев, пока не наступила эскалация. Моя кошка, через щель между рассохшейся дверью и стеной, проникала на чердак и гуляла там, потом выходя обратно. Но однажды она не вернулась. Мы открыли чердак и нашли кошку мертвой в углу. Сначала мы решили, что она съела крысиный яд и отравилась, но ветеринар яда не нашел и сказал, что кошка умерла сама по себе от старости. Но какая же тут старость, если ей было всего 5 лет? Я хотела, чтобы он выяснил от чего она все-таки умерла, но мама сказала, что она не хочет больше тратить деньги на ветеринара.

С того дня все стало еще хуже. Теперь, находясь в своей комнате, я стала слышать с чердака голос моей мамы. Звучало так, словно мама ходит там и занимается уборкой. Говорила она при этом обычные вещи, ничего зловещего или пугающего, словно разговаривала сама с собой. Иногда она обращалась и ко мне, спрашивая, что принести из магазина или что приготовить на обед. Это звучало очень громко и ясно, в точности как если бы мама реально была там и разговаривала со мной. Правда, когда я отвечала ей, я не получала на это никаких ответов. И голос мамы я слышала там даже тогда, когда ее вообще не было дома, то есть это что-то шло с чердака, не из щелей в стенах. Вскоре это стало настолько частым и обычным, что я перестала это замечать и проверять дома мама или нет. И отвечать я тоже перестала. Однажды мама сама услышала оттуда этот голос и сначала предположила, что он идет снизу, там, где расположена пиццерия. Но потом она ясно услышала, что этот голос назвал меня по имени. И этот голос, в точности подражая голосу мамы, произнес: "(Мое имя), я пришла из магазина, приди сюда, помоги мне разложить покупки". Вот тогда-то моя мама реально напугалась и, наконец, поверила моим словам. Это звучало так, словно кто-то записал мамин голос на магнитофон и прокрутил запись. И с тех пор, когда это услышала и моя мама, голос перестал говорить со мной.

Все закончилось в тот день, когда моя мама убиралась в моей комнате, а я была в другом месте и услышала, как она кричит кому то: "Нет!" Потом у мамы случился припадок, и я, испугавшись, даже позвонила в полицию. К счастью, с мамой ничего страшного не случилось, но она совершенно не помнит, из-за чего у нее был припадок. Вскоре мы переехали оттуда".

Автор - pandaruffles.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:43
Вчера, 20:43 by TalishaПросмотров: 307Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Чердак подражатель голос нечто жуть на чердаке стук в дверь

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Комментарии

#1 написал: Прохожий
Вчера, 22:08
+2
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Комментариев: 929
Заголовок очень основательный, как в XVIII веке, когда название порой включало в себя минимум треть повествования. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим».
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#2 написал: conjure one
Сегодня, 00:19
0
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Комментариев: 2 654
За жуткую мистическую составляющую истории я плюсанул, несмотря на некоторые несостыковки. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#3 написал: marzzz
Сегодня, 00:42
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Комментариев: 6 864
А мы шарахаемся в своих квартирах от комариного писка!!! Тут вон как людям "фортануло", и зАмок с привидениями после такого жилища покажется "комнатой смеха". yaaah
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:48
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Комментариев: 11 449
Жутко конечно жить в таком доме, я бы тоже от туда съехал, как можно быстрее. Уж если что-то завелось неестественное, это надолго. Такие дома надо продавать людям, стремящимся приобрести "дом с привидениями")) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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